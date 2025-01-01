CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parametreler

position

[in] CPositionInfo nesnesinin işaretçisi.

sl

[in][out] Stop Loss fiyatının değişkeni.

tp

[in][out] Take fiyatının değişkeni.

Dönüş değeri

Koşullar sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Stop Loss seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz. Pozisyon zaten bir Stop Loss fiyatına sahipse, değeri temel fiyat olarak kabul edilir, aksi durumda temel fiyat olarak pozisyon açılış fiyatı alınır.

Mevcut istek (Ask) fiyatı "temel fiyat–zararı durdur seviyesi" değerinden küçükse, yeni bir Stop Loss fiyatı ayarlamayı önerir. Bu durumda, pozisyon zaten bir Take Profit fiyatına sahipse, yeni Take Profit fiyatı olarak "Ask (istek) fiyatı–kar al seviyesi" değerinin ayarlanmasını önerir.