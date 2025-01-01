MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertMoneyCheckReverse PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckReverse Pozisyonun tersi için hacim değerini alır. virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, // işaretçi double sl // Stop Loss ) Parametreler position [in] CPositionInfo sınıf nesnesinin işaretçisi. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Pozisyonun tersi için işlem hacmi değeri. CheckOpenShort CheckClose