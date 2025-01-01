DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertMoneyCheckReverse 

CheckReverse

Pozisyonun tersi için hacim değerini alır.

virtual double  CheckReverse(
   CPositionInfo*  position,     // işaretçi
   double          sl            // Stop Loss
   )

Parametreler

position

[in] CPositionInfo sınıf nesnesinin işaretçisi.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Pozisyonun tersi için işlem hacmi değeri.