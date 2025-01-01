DokümantasyonBölümler
CheckOpenLong

Uzun pozisyon için hacim değerini alır.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // fiyat
   double  sl         // Stop Loss
   )

Parametreler

price

[in]  Uzun pozisyonun açılış fiyatı.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri.