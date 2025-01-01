MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Uzun pozisyon için hacim değerini alır. virtual double CheckOpenLong( double price, // fiyat double sl // Stop Loss ) Parametreler price [in] Uzun pozisyonun açılış fiyatı. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. ValidationSettings CheckOpenShort