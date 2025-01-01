- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
Return Operatörü
'Return' operatörü mevcut fonksiyonun çalışmasını sonlandırır ve kontrolü fonksiyonu çağıran programa verir. Çağrılan fonksiyon hesaplanan ifadenin sonucuna dönüş yapmasını sağlar. İfade (return fonksiyonunun parametresi) bir atama operatörü içerebilir.
Örnek:
|
int CalcSum(int x, int y)
Dönüş tipi void olan fonksiyonlarda, ifade içermeyen return operatörü kullanılmalıdır:
|
void SomeFunction()
Fonksiyonun sağ küme parantezi, return operatörünün ifadesiz olarak gizlice çalıştırılması anlamına gelir.
Dönüş yapılabilecekler: basit tipler, basit yapılar, nesne işaretçileri. Dizilere, sınıf nesnelerine ve birleşik yapı tipli değişkenlere return operatörü ile dönüş yapamazsınız.
