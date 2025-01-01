- Öntanımlı Makro İkameleri
Sonlandırma sebebi kodlarına UninitializeReason() fonksiyonu ile dönüş yapılır. Muhtemel dönüş değerleri şunlardır:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Uzman Danışmanın kendi işleminiExpertRemove() fonksiyon çağrısıyla sonlandırmış
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Program çizelgeden silinmiş
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Program yeniden derlenmiş
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Sembol veya çizelge periyodu değişmiş
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Çizelge kapatılmış
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Giriş parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilmiş
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Yeni bir hesap aktive edilmiş veya hesap ayarlarındaki bir değişiklik nedeniyle alım-satım sunucusuna yeniden bağlanılmış
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Yeni bir şablon uygulanmış
|
8
|
Bu değer, OnInit() işleyicisinin sıfır olmayan bir değere dönüş yaptığı anlamına gelir
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminal kapatılmış
Sonlandırma sebebi kodu, aynı zamanda öntanımlı OnDeinit(const int reason) fonksiyonuna da parametre olarak geçirilir.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+