Scale in points per bar
- Индикаторы
- Vitaliy Kostrubko
- Версия: 1.11
(Специальная акция к Новому Году - беЗплатное распространение!)
Индикатор показывает реальный 'Масштаб по пунктам на бар' (идентично как при ручном выставлении в Терминале, см.скрин)
в правом верхнем углу Графика.
Изменение отображаемого значения происходит МГНОВЕННО при любом изменении масштаба высоты/ширины графика!
(что очень удобно при планировании скриншотов).
в Настройках:
- смена языка (Русский / Английский),
- размер шрифта отображаемого текста,
- коэфициент смещения текстовой метки от угла графика , одинаково по Х и Y.
(расчитывается как: "размер шрифта * коэфициент")