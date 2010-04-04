Scale in points per bar

(Специальная акция к Новому Году - беЗплатное распространение!)

Индикатор показывает реальный 'Масштаб по пунктам на бар' (идентично как при ручном выставлении в Терминале, см.скрин)
в правом верхнем углу Графика.

Изменение отображаемого значения происходит МГНОВЕННО при любом изменении масштаба высоты/ширины графика!
(что очень удобно при планировании скриншотов).

в Настройках:

  • смена языка (Русский / Английский),
  • размер шрифта отображаемого текста,
  • коэфициент смещения текстовой метки от угла графика , одинаково по Х и Y.
    (расчитывается как: "размер шрифта * коэфициент")

