Scale in points per bar

Этот индикатор будет ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН всем, кто работает со свечными паттернами. Данный индикатор предназначен для выведения средней фигуры из двух соседних свечей (текущая и предыдущая). Соответственно - показывает В КОНТЕКСТЕ силу или слабость быков/медведей (!). Но пожалуйста - не забывайте и об классических основах технического анализа (!). Все индикаторы - лишь вспомогательный инструмент для чтения графика (!). С демо-версией на примере мт-4 можно ознакомиться тут: https://www.mql5.com/ru