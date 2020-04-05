NexaPulse

NexaPulse
Полностью автоматический торговый EA – алгоритмический торговый робот для MQL5

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
NexaPulse US100 H1 — это автоматизированная торговая система со значениями стратегии, настроенными для графика Nasdaq 100 (US100) H1. Этот советник не привязан к конкретному символу — он работает на основе символа графика, к которому прикреплён, поэтому вы можете применить его к любому выбранному графику. Покупатель может настраивать торговый символ (выбирается путём прикрепления советника к графику), размер лота, эталонное кредитное плечо (по умолчанию 1:1000), начальную точку трейлинг-стопа в пунктах (по умолчанию 7000pt) — цель полного закрытия всегда зафиксирована на фиксированном кратном расстоянии от этой же точки — и процент дневного лимита убытка (по умолчанию 25%). Единственное значение, зафиксированное в продукте, — это таймфрейм графика: H1. Как автоматизированная торговая программа для MQL5, NexaPulse работает как алгоритмический торговый бот, не требующий ручного вмешательства после установки на график.

УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (значения по умолчанию / рекомендуемые)
- Брокер: XM
- Начальный депозит: 1000 $
- Кредитное плечо: 1:1000
- Символ: Nasdaq 100 (US100)
- Таймфрейм: H1 (зафиксирован)
- Размер лота: 1.00
- Максимальный лимит просадки: 25%
- Начальная точка трейлинг-стопа (pt): 7000pt (по умолчанию)
- Период тестирования: 1 января 2023 г. – 20 июля 2026 г. (тестер стратегий)
Результат теста, показанный на изображении, получен при полностью идентичных условиях, за исключением размера лота — 4.00.
Результаты бэктеста не отражают реальную торговлю на живом счёте. Любые показанные значения годовой доходности лично проверены продавцом в тестере стратегий перед публикацией.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
NexaPulse US100 H1 — это советник (EA), значения стратегии которого настроены вокруг индекса Nasdaq 100 на таймфрейме H1. Он не привязан к одному инструменту — он работает на основе символа графика, к которому прикреплён, поэтому вы можете свободно запускать его на любом выбранном графике. Чтобы сохранить стабильное поведение исполнения, ключевые значения стратегии зафиксированы внутри продукта. Будучи протестированным на истории (backtested) советником для автоматической торговли, NexaPulse также включает встроенное управление рисками для контроля просадки. Покупатели могут изменять:
1. Торговый символ — выбирается просто прикреплением советника к графику нужного инструмента
2. Размер лота
3. Процент дневного лимита убытка — по умолчанию 25%, блокирует новые входы до конца дня по достижении. Обратите внимание: слишком низкое значение лимита убытка может привести к преждевременной блокировке входов даже в пределах нормальных колебаний рынка, что снижает возможности для получения прибыли.
4. Эталонное кредитное плечо — по умолчанию 1:1000 (как в тесте), используется для опционального расчёта масштабирования лота по плечу; не изменяет реальное кредитное плечо вашего брокерского счёта
5. Начальная точка трейлинг-стопа в пунктах (pt) — по умолчанию 7000pt; задаёт, насколько ниже (лонг) / выше (шорт) цены входа начинается трейлинг-стоп. Цель полного закрытия всегда зафиксирована на фиксированном кратном расстоянии от этой же точки, поэтому изменение pt сдвигает и трейлинг-стоп, и цель вместе

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ
- Блокировка при достижении дневного лимита убытка: если дневной убыток достигает установленного покупателем процента от баланса на начало дня (по умолчанию 25%, задаётся параметром дневного лимита убытка), все открытые позиции закрываются, а новые входы блокируются до конца этого торгового дня. Блокировка автоматически снимается в начале следующего торгового дня.
- Трейлинг-стоп, активный с момента входа: защитный трейлинг-стоп применяется сразу после открытия позиции.
- Закрытие при достижении целевой прибыли: при достижении целевой прибыли позиция немедленно закрывается полностью.
- Первые 40 минут после открытия рынка: входы заблокированы во избежание риска высокой волатильности
- Перед закрытием торгов: входы блокируются автоматически
- Эти встроенные механизмы составляют полный список функций безопасной торговли советника.
- Входы совершаются во всех трёх основных торговых сессиях: американской, европейской и азиатской
- Вход только в оптимальных точках → при отсутствии сигнала возможно ожидание более 24 часов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СРЕДА
- Символ: US100 / NAS100 / символ индекса Nasdaq 100 вашего брокера (рекомендуется, но не обязательно — можно использовать и другие символы)
- Таймфрейм: H1 (зафиксирован — единственное значение, которое нельзя изменить)
- Режим пресета: внутренний фиксированный пресет на основе встроенной конфигурации

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В1. Могу ли я настроить параметры?
О1. Да — см. настраиваемые параметры в разделе «Подробное описание» выше (торговый символ, размер лота, процент дневного лимита убытка, эталонное кредитное плечо и точка трейлинг-стопа). Всё остальное зафиксировано внутри, чтобы сохранить предусмотренное поведение исполнения; таймфрейм графика (H1) — единственное значение, которое нельзя изменить вообще.

В2. Могу ли я использовать его с любым брокером?
О2. Он работает с любым брокером, поддерживающим MetaTrader 5. Тестирование и рекомендуемые условия основаны на среде спреда/исполнения, аналогичной XM, поэтому рекомендуется счёт с низким спредом. Вы также можете настроить эталонное плечо и начальную точку трейлинг-стопа под условия своего брокера.

В3. Он создан только для одного конкретного символа?
О3. Нет. Он работает на графике любого символа, к которому вы его прикрепите. Тем не менее значения стратегии специально настроены под Nasdaq 100 (US100) на H1, поэтому именно эта комбинация рекомендуется для наилучших результатов.

В4. Торгует ли он полностью автоматически?
О4. Да. После прикрепления и включения автоматической торговли (Algo Trading) входы и выходы обрабатываются автоматически при выполнении встроенных условий.

В5. Как работает управление рисками?
О5. Благодаря встроенным механизмам защиты, описанным выше в разделе «Основные функции безопасной торговли»: блокировке при дневном лимите убытка, блокировке входов в первые 40 минут после открытия рынка, блокировке входов перед закрытием торгов, немедленному трейлинг-стопу и закрытию при достижении целевой прибыли.

В6. Что я получаю после покупки?
О6. Файл советника (.ex5), готовый к немедленному запуску — все значения стратегии уже установлены на протестированные значения по умолчанию внутри советника, поэтому отдельный файл настроек не требуется. Просто прикрепите его к графику нужного символа и при необходимости настройте размер лота, дневной лимит убытка, эталонное плечо и начальную точку трейлинг-стопа в панели ввода. По вопросам поддержка доступна через комментарии MQL5 или личные сообщения MQL5.

В7. Как правильно его протестировать?
О7. В тестере стратегий установите депозит 1000 $, график Nasdaq 100 (US100) H1 и режим «OHLC 1 минута». Эталонное плечо и начальная точка трейлинг-стопа уже по умолчанию соответствуют протестированным значениям (1:1000 и 7000pt), поэтому нужно установить только размер лота — остальное оставьте без изменений.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Прикрепите советник к графику символа, который хотите торговать (рекомендуется Nasdaq 100 / US100 H1).
2. Включите автоматическую торговлю (Algo Trading).
3. При необходимости настройте размер лота и остальные доступные покупателю параметры, перечисленные выше, — все они по умолчанию соответствуют протестированным значениям.
4. Не изменяйте никакие другие значения; таймфрейм графика (H1) — единственное зафиксированное значение.

РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Торговля сопряжена с риском убытков. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Данное описание не гарантирует прибыль, а результаты бэктеста не должны представляться как результаты реальной торговли. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Кроме того, перед началом торговли на реальном счёте обязательно проведите бэктест и открывайте позиции с размером лота, соответствующим вашему торговому капиталу.

ПОДДЕРЖКА
Поддержка предоставляется только через комментарии MQL5 или личные сообщения MQL5.
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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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