NexaPulse

Полностью автоматический торговый EA – алгоритмический торговый робот для MQL5





КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

NexaPulse US100 H1 — это автоматизированная торговая система со значениями стратегии, настроенными для графика Nasdaq 100 (US100) H1. Этот советник не привязан к конкретному символу — он работает на основе символа графика, к которому прикреплён, поэтому вы можете применить его к любому выбранному графику. Покупатель может настраивать торговый символ (выбирается путём прикрепления советника к графику), размер лота, эталонное кредитное плечо (по умолчанию 1:1000), начальную точку трейлинг-стопа в пунктах (по умолчанию 7000pt) — цель полного закрытия всегда зафиксирована на фиксированном кратном расстоянии от этой же точки — и процент дневного лимита убытка (по умолчанию 25%). Единственное значение, зафиксированное в продукте, — это таймфрейм графика: H1. Как автоматизированная торговая программа для MQL5, NexaPulse работает как алгоритмический торговый бот, не требующий ручного вмешательства после установки на график.





УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (значения по умолчанию / рекомендуемые)

- Брокер: XM

- Начальный депозит: 1000 $

- Кредитное плечо: 1:1000

- Символ: Nasdaq 100 (US100)

- Таймфрейм: H1 (зафиксирован)

- Размер лота: 1.00

- Максимальный лимит просадки: 25%

- Начальная точка трейлинг-стопа (pt): 7000pt (по умолчанию)

- Период тестирования: 1 января 2023 г. – 20 июля 2026 г. (тестер стратегий)

Результат теста, показанный на изображении, получен при полностью идентичных условиях, за исключением размера лота — 4.00.

Результаты бэктеста не отражают реальную торговлю на живом счёте. Любые показанные значения годовой доходности лично проверены продавцом в тестере стратегий перед публикацией.





ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

NexaPulse US100 H1 — это советник (EA), значения стратегии которого настроены вокруг индекса Nasdaq 100 на таймфрейме H1. Он не привязан к одному инструменту — он работает на основе символа графика, к которому прикреплён, поэтому вы можете свободно запускать его на любом выбранном графике. Чтобы сохранить стабильное поведение исполнения, ключевые значения стратегии зафиксированы внутри продукта. Будучи протестированным на истории (backtested) советником для автоматической торговли, NexaPulse также включает встроенное управление рисками для контроля просадки. Покупатели могут изменять:

1. Торговый символ — выбирается просто прикреплением советника к графику нужного инструмента

2. Размер лота

3. Процент дневного лимита убытка — по умолчанию 25%, блокирует новые входы до конца дня по достижении. Обратите внимание: слишком низкое значение лимита убытка может привести к преждевременной блокировке входов даже в пределах нормальных колебаний рынка, что снижает возможности для получения прибыли.

4. Эталонное кредитное плечо — по умолчанию 1:1000 (как в тесте), используется для опционального расчёта масштабирования лота по плечу; не изменяет реальное кредитное плечо вашего брокерского счёта

5. Начальная точка трейлинг-стопа в пунктах (pt) — по умолчанию 7000pt; задаёт, насколько ниже (лонг) / выше (шорт) цены входа начинается трейлинг-стоп. Цель полного закрытия всегда зафиксирована на фиксированном кратном расстоянии от этой же точки, поэтому изменение pt сдвигает и трейлинг-стоп, и цель вместе





ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ

- Блокировка при достижении дневного лимита убытка: если дневной убыток достигает установленного покупателем процента от баланса на начало дня (по умолчанию 25%, задаётся параметром дневного лимита убытка), все открытые позиции закрываются, а новые входы блокируются до конца этого торгового дня. Блокировка автоматически снимается в начале следующего торгового дня.

- Трейлинг-стоп, активный с момента входа: защитный трейлинг-стоп применяется сразу после открытия позиции.

- Закрытие при достижении целевой прибыли: при достижении целевой прибыли позиция немедленно закрывается полностью.

- Первые 40 минут после открытия рынка: входы заблокированы во избежание риска высокой волатильности

- Перед закрытием торгов: входы блокируются автоматически

- Эти встроенные механизмы составляют полный список функций безопасной торговли советника.

- Входы совершаются во всех трёх основных торговых сессиях: американской, европейской и азиатской

- Вход только в оптимальных точках → при отсутствии сигнала возможно ожидание более 24 часов





РЕКОМЕНДУЕМАЯ СРЕДА

- Символ: US100 / NAS100 / символ индекса Nasdaq 100 вашего брокера (рекомендуется, но не обязательно — можно использовать и другие символы)

- Таймфрейм: H1 (зафиксирован — единственное значение, которое нельзя изменить)

- Режим пресета: внутренний фиксированный пресет на основе встроенной конфигурации





ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ





В1. Могу ли я настроить параметры?

О1. Да — см. настраиваемые параметры в разделе «Подробное описание» выше (торговый символ, размер лота, процент дневного лимита убытка, эталонное кредитное плечо и точка трейлинг-стопа). Всё остальное зафиксировано внутри, чтобы сохранить предусмотренное поведение исполнения; таймфрейм графика (H1) — единственное значение, которое нельзя изменить вообще.





В2. Могу ли я использовать его с любым брокером?

О2. Он работает с любым брокером, поддерживающим MetaTrader 5. Тестирование и рекомендуемые условия основаны на среде спреда/исполнения, аналогичной XM, поэтому рекомендуется счёт с низким спредом. Вы также можете настроить эталонное плечо и начальную точку трейлинг-стопа под условия своего брокера.





В3. Он создан только для одного конкретного символа?

О3. Нет. Он работает на графике любого символа, к которому вы его прикрепите. Тем не менее значения стратегии специально настроены под Nasdaq 100 (US100) на H1, поэтому именно эта комбинация рекомендуется для наилучших результатов.





В4. Торгует ли он полностью автоматически?

О4. Да. После прикрепления и включения автоматической торговли (Algo Trading) входы и выходы обрабатываются автоматически при выполнении встроенных условий.





В5. Как работает управление рисками?

О5. Благодаря встроенным механизмам защиты, описанным выше в разделе «Основные функции безопасной торговли»: блокировке при дневном лимите убытка, блокировке входов в первые 40 минут после открытия рынка, блокировке входов перед закрытием торгов, немедленному трейлинг-стопу и закрытию при достижении целевой прибыли.





В6. Что я получаю после покупки?

О6. Файл советника (.ex5), готовый к немедленному запуску — все значения стратегии уже установлены на протестированные значения по умолчанию внутри советника, поэтому отдельный файл настроек не требуется. Просто прикрепите его к графику нужного символа и при необходимости настройте размер лота, дневной лимит убытка, эталонное плечо и начальную точку трейлинг-стопа в панели ввода. По вопросам поддержка доступна через комментарии MQL5 или личные сообщения MQL5.





В7. Как правильно его протестировать?

О7. В тестере стратегий установите депозит 1000 $, график Nasdaq 100 (US100) H1 и режим «OHLC 1 минута». Эталонное плечо и начальная точка трейлинг-стопа уже по умолчанию соответствуют протестированным значениям (1:1000 и 7000pt), поэтому нужно установить только размер лота — остальное оставьте без изменений.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Прикрепите советник к графику символа, который хотите торговать (рекомендуется Nasdaq 100 / US100 H1).

2. Включите автоматическую торговлю (Algo Trading).

3. При необходимости настройте размер лота и остальные доступные покупателю параметры, перечисленные выше, — все они по умолчанию соответствуют протестированным значениям.

4. Не изменяйте никакие другие значения; таймфрейм графика (H1) — единственное зафиксированное значение.





РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Торговля сопряжена с риском убытков. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Данное описание не гарантирует прибыль, а результаты бэктеста не должны представляться как результаты реальной торговли. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Кроме того, перед началом торговли на реальном счёте обязательно проведите бэктест и открывайте позиции с размером лота, соответствующим вашему торговому капиталу.





ПОДДЕРЖКА

Поддержка предоставляется только через комментарии MQL5 или личные сообщения MQL5.