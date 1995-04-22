NexaPulse

全自动智能交易系统(EA)——MQL5算法交易机器人





简要说明

NexaPulse US100 H1 是一款自动化交易系统,其策略参数已针对纳斯达克100(US100) H1图表进行了调整。该EA并不局限于特定品种——它会根据所附加图表的品种运行,因此您可以将其应用于任意您选择的图表。买家可以调整交易品种(通过将EA附加到图表来选择)、手数、杠杆参考值(默认1:1000)、跟踪止损起始点值(默认7000点,全部平仓的目标位始终固定在该点值上方/下方的固定倍数处)以及每日最大亏损限额百分比(默认25%)。产品中唯一固定不变的值是图表周期:H1。作为一款基于MQL5开发的自动交易程序,NexaPulse以算法交易机器人的形式运行,附加后无需人工干预。





测试条件(默认/推荐设置)

- 经纪商:XM

- 初始存款:1,000美元

- 杠杆:1:1000

- 品种:纳斯达克100(US100)

- 周期:H1(固定)

- 手数:1.00

- 最大回撤限制:25%

- 跟踪止损起始点值(pt):7000点(默认)

- 测试周期:2023年1月1日 – 2026年7月20日(策略测试器)

图中展示的测试结果与上述条件完全相同,唯一不同的是手数改为4.00。

回测结果不代表实盘交易表现。所展示的任何年度业绩数据均由卖家在上传前使用策略测试器亲自核实。





详细说明

NexaPulse US100 H1 是一款围绕纳斯达克100指数、H1周期调整策略参数的智能交易系统。它并不绑定单一品种——它会根据所附加图表的品种运行,因此您可以自由地在您选择的图表上运行它。为保持预期执行行为的一致性,核心策略参数已固定在产品内部。作为经过回测验证的EA,NexaPulse在自动交易的同时内置风险管理机制,帮助控制回撤。买家可以更改:

1. 交易品种——只需将EA附加到您想要的品种图表上即可选择

2. 手数输入

3. 每日最大亏损限额(%)——默认25%,达到后将锁定当日剩余时间的新开仓。请注意,若将亏损限额设置得过低,可能导致即使在正常波动区间内也会提前锁定开仓,从而减少盈利机会。

4. 杠杆参考值——默认1:1000(与测试所用一致),用于可选的杠杆手数缩放参考计算;不会覆盖您经纪商账户的真实杠杆

5. 跟踪止损起始点值(pt)——默认7000点;设定做多时低于入场价、做空时高于入场价多少点开始跟踪止损。全部平仓的目标位始终固定在该点值上方/下方的固定倍数处,因此更改该点值会同时移动跟踪止损和目标位





关键安全交易功能

- 每日亏损限额锁定:如果当日亏损达到买家设置的当日开始时账户余额百分比(默认25%,可通过每日最大亏损限额输入项调整),所有持仓将被平仓,当日剩余时间内锁定新开仓。锁定将在下一交易日开始时自动解除。

- 开仓即激活的跟踪止损:持仓一开立即应用保护性跟踪止损。

- 达到目标利润时平仓:达到目标利润时,立即全部平仓。

- 开盘后40分钟内:为规避波动风险禁止开仓

- 临近收盘时:自动禁止开仓

- 以上内置机制构成了该EA安全交易功能的完整清单。

- 在美国、欧洲、亚洲三大交易时段全时段进行开仓

- 仅在最佳入场点开仓 → 若无信号,等待时间可超过24小时





推荐运行环境

- 品种:US100 / NAS100 / 您经纪商提供的纳斯达克100指数品种(推荐但非强制——也可使用其他品种)

- 周期:H1(固定——唯一不可更改的值)

- 预设模式:基于内置配置的内部固定预设





常见问题





Q1. 我可以自定义设置吗?

A1. 可以——请参见上文“详细说明”中列出的可调整设置(交易品种、手数、每日最大亏损限额、杠杆参考值和跟踪止损点值)。其余所有策略参数均在内部固定,以保持预期的执行行为;唯一完全无法更改的值是图表周期:H1。





Q2. 可以在任何经纪商上使用吗?

A2. 它适用于任何支持MetaTrader 5的经纪商。测试及推荐条件基于类似XM的点差/执行环境,因此建议使用低点差账户。您也可以调整杠杆参考值和跟踪止损起始点值以匹配您自己经纪商的条件。





Q3. 它是否仅针对某一特定品种设计?

A3. 不是。它会在您附加的任何品种图表上运行。不过,其策略参数是专门针对纳斯达克100(US100) H1调整的,因此建议使用该组合以获得最佳效果。





Q4. 它是完全自动交易吗?

A4. 是的。附加后并启用自动交易(Algo Trading),只要满足内置条件,开仓和平仓都会自动执行。





Q5. 风险管理是如何运作的?

A5. 通过上文"关键安全交易功能"中所述的内置保护机制:每日亏损限额锁定、开盘后40分钟内禁止开仓、临近收盘时自动禁止开仓、开仓即激活的跟踪止损,以及达到目标利润时的平仓。





Q6. 购买后我会收到什么?

A6. 可立即运行的EA文件(.ex5)——所有策略参数已在EA内部预设为测试所用的默认值,因此无需单独的设置文件。只需将其附加到您想要的品种图表,并在输入面板中按需调整手数、每日亏损限额、杠杆参考值及跟踪止损起始点值即可。如有疑问,可通过MQL5评论或MQL5私信获得支持。





Q7. 应该如何正确测试?

A7. 在策略测试器中,设置1,000美元初始存款、纳斯达克100(US100) H1图表,并选择"1分钟OHLC"模式。杠杆参考值和跟踪止损起始点值已默认为测试所用的数值(1:1000和7000点),因此只需设置手数,其余保持不变即可。





使用方法

1. 将EA附加到您想要交易的品种图表上(推荐纳斯达克100/US100 H1)。

2. 启用自动交易(Algo Trading)。

3. 如需要,可调整手数及上文列出的其他可调整设置——均默认为测试所用数值。

4. 请勿更改其他任何数值;图表周期(H1)是唯一固定不变的值。





风险披露

交易涉及亏损风险。过往表现不能保证未来结果。本说明不保证盈利,回测结果不得作为实盘交易表现进行展示。请在使用实盘账户前,在模拟环境中进行充分测试。此外,实盘交易前请务必先进行回测,并根据投资资金选择合适的手数(lot)进行入场。





支持

支持仅通过MQL5评论或MQL5私信提供。