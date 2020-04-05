Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close

Бесплатный менеджер позиций для MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, и он возьмёт на себя уже открытые сделки: переведёт их в безубыток, будет подтягивать стоп по мере движения и выполнит частичное закрытие на вашей цели. Он никогда не открывает сделки и не подаёт сигналов. Он только управляет тем, что уже есть.

Что он делает

Автоматический безубыток. Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафиксировать несколько пунктов, а не ровный ноль.

Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафиксировать несколько пунктов, а не ровный ноль. Трейлинг-стоп, два способа. После второго порога стоп начинает следовать за ценой. Держите его на фиксированном расстоянии или ставьте чуть за экстремум последних закрытых свечей , чтобы он шёл по структуре, а не по заданному зазору. В обоих случаях он сдвигается только тогда, когда улучшение составляет как минимум ваш шаг. Поэтому он не сыплет бесконечными мелкими правками.

После второго порога стоп начинает следовать за ценой. Держите его на или ставьте чуть за , чтобы он шёл по структуре, а не по заданному зазору. В обоих случаях он сдвигается только тогда, когда улучшение составляет как минимум ваш шаг. Поэтому он не сыплет бесконечными мелкими правками. Частичная фиксация прибыли. На вашей цели он закрывает часть позиции в выбранном вами проценте, один раз на позицию, и сразу после этого может перевести остаток в безубыток.

Каждое правило включается и выключается отдельно. Используйте одно или все три сразу.

Трейлинг по структуре

Те, кто двигает стоп руками, редко используют фиксированный зазор. Они ставят его под последний минимум. Здесь то же самое, но автоматически:

За последними закрытыми свечами. Вы задаёте, сколько свечей смотреть назад, и стоп встаёт чуть за самым низким минимумом этого окна на покупке или самым высоким максимумом на продаже.

Вы задаёте, сколько свечей смотреть назад, и стоп встаёт чуть за самым низким минимумом этого окна на покупке или самым высоким максимумом на продаже. Только закрытые свечи. Уровень берётся с завершённых баров, никогда с формирующегося, поэтому он не сдвигается посреди свечи.

Уровень берётся с завершённых баров, никогда с формирующегося, поэтому он не сдвигается посреди свечи. Свой таймфрейм. Идите по структуре H1, глядя на график M5, или оставьте таймфрейм графика.

Идите по структуре H1, глядя на график M5, или оставьте таймфрейм графика. Зазор на ваш выбор. Стоп стоит чуть дальше экстремума, а не точно на нём, и читается в той же единице, что и всё остальное.

Стоп стоит чуть дальше экстремума, а не точно на нём, и читается в той же единице, что и всё остальное. Те же защиты. Он по-прежнему ждёт вашего порога прибыли, двигается только в сторону защиты и соблюдает минимальный шаг.

Единицы срабатывания на ваш выбор

Любой из порогов выше можно задавать в той единице, которая ближе вашему стилю торговли:

Пункты (по умолчанию), классическое поведение с фиксированным расстоянием.

(по умолчанию), классическое поведение с фиксированным расстоянием. Множители ATR , чтобы одна и та же настройка подстраивалась под волатильность каждого инструмента.

, чтобы одна и та же настройка подстраивалась под волатильность каждого инструмента. Множители R , где 1R равен исходному расстоянию до стопа, так что безубыток и цели выражаются в риске. Для самого точного R прикрепляйте менеджер в момент открытия сделки: он считывает 1R из того стопа, который видит при первом обнаружении позиции.

, где 1R равен исходному расстоянию до стопа, так что безубыток и цели выражаются в риске. Для самого точного R прикрепляйте менеджер в момент открытия сделки: он считывает 1R из того стопа, который видит при первом обнаружении позиции. Деньги, в валюте вашего счёта. Сделка переходит в безубыток после заданной прибыли и подтягивается на фиксированную сумму.

Одна настройка меняет единицу сразу для безубытка, трейлинга и частичного закрытия. По умолчанию стоят пункты, поэтому уже существующие настройки не меняются.

Оповещения, когда он что-то сделал

Менеджер работает молча, поэтому он сообщает вам в тот момент, когда что-то предпринимает. Получайте оповещение сразу, как сделка переходит в безубыток, стартует трейлинг-стоп или проходит частичное закрытие:

Ваши каналы. Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо на почту. Каждый канал включается отдельно.

Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо на почту. Каждый канал включается отдельно. Одно оповещение на событие и на сделку. Каждое событие объявляется один раз и не повторяется даже после перезапуска терминала, так что вас не дёргают на каждом тике.

Каждое событие объявляется один раз и не повторяется даже после перезапуска терминала, так что вас не дёргают на каждом тике. Переключатели по событиям. Если вам нужно знать только о частичном закрытии или только о безубытке, настройте именно так.

Чем он управляет

Только инструмент этого графика или все инструменты. Один переключатель.

Один переключатель. По магическому номеру или всё подряд. Управляйте сделками конкретного эксперта либо оставьте 0, чтобы вести все позиции на счёте, включая открытые вручную.

Управляйте сделками конкретного эксперта либо оставьте 0, чтобы вести все позиции на счёте, включая открытые вручную. Работает сразу после прикрепления на любом инструменте и любом таймфрейме.

Сделан безопасным

Никаких сигналов и никаких входов. Он управляет риском уже открытых сделок. Открыть позицию он не может.

Он управляет риском уже открытых сделок. Открыть позицию он не может. Стоп двигается только в вашу пользу. Стоп никогда не ослабляется, он только подтягивается в сторону прибыли.

Стоп никогда не ослабляется, он только подтягивается в сторону прибыли. Одно частичное закрытие на позицию, и он это помнит. Состояние сохраняется долговременно, поэтому перезагрузка, перекомпиляция или перезапуск никогда не приведут ко второму частичному закрытию по той же сделке.

Состояние сохраняется долговременно, поэтому перезагрузка, перекомпиляция или перезапуск никогда не приведут ко второму частичному закрытию по той же сделке. Уважает требования брокера. Объём нормализуется под шаг лота, а каждый стоп удерживается на минимальной дистанции брокера, чтобы модификации проходили.

Объём нормализуется под шаг лота, а каждый стоп удерживается на минимальной дистанции брокера, чтобы модификации проходили. Он сообщает, когда не может действовать. При выключенной алгоритмической торговле менеджер не может тронуть ни одну позицию, поэтому панель показывает это красным, а не делает вид, что работает.

Чего он не делает

Он не открывает сделки, не предсказывает направление и не подаёт сигналов на покупку или продажу. Сделку открываете вы или другой эксперт, а он берёт её под управление.

В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы в отчёте была хоть какая-то активность: менеджер, который только наблюдает, в тестировании не сделал бы ничего. На реальном или демо-счёте он не открывает сделок вообще и управляет исключительно тем, что уже есть.

О типе счёта. На хеджинговом счёте каждая позиция ведётся отдельно. На неттинговом счёте по инструменту есть одна позиция, поэтому доливка не вызовет второе частичное закрытие.

Бесплатно. Работает на любом инструменте и любом таймфрейме. Если он заслужил место на ваших графиках, честный отзыв или сообщение об ошибке одинаково помогают.