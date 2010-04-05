SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
- Индикаторы
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.40
- Обновлено: 8 августа 2026
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным, а любой продукт с идеальными стрелками просто отснял удачные сделки. Здесь вам этого не продают. Это набор инструментов Smart Money Concepts (SMC) и ICT без перерисовки, который читает график за вас: структура рынка, ордер-блоки, имбалансы (fair value gaps), ликвидность, premium и discount, сессии killzone и панель по нескольким таймфреймам. Вы видите картину целиком сразу, вместо того чтобы размечать её вручную, а решение по-прежнему за вами, только структура теперь ясно разложена перед глазами.
Что он размечает
- Структура рынка: подтверждённые Break of Structure и Change of Character на старшем слое экстремумов, с подписями HH / HL / LH / LL, по которым тренд читается с одного взгляда, плюс необязательный внутренний слой.
- Ордер-блоки: последняя противоположная свеча перед сломом структуры, нарисованная зоной и отслеживаемая до тех пор, пока цена её не отработает.
- Имбалансы: разрыв по трём свечам, отфильтрованный по размеру от шума, со слиянием внутри одного импульса, чтобы каскад оставался читаемым.
- Ликвидность: уровни на стороне покупок и продаж с режимом только неснятых, равные максимумы и минимумы, а также максимум и минимум предыдущего дня.
- Premium и discount: активный торговый диапазон, разделённый по равновесию, с необязательной зоной OTE.
- Сессии killzone: Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк, автоматически подстраиваются под вашего брокера и под летнее время.
- Панель по нескольким таймфреймам: направление, ближайшая точка интереса и ближайшая ликвидность на M15, H1, H4 и D1, плюс строка обычными словами, которая подводит итог.
- Оповещения: всплывающее окно, push и письмо по выбранным вами событиям, с подтверждением на закрытии бара.
Сделано так, чтобы не перерисовывать
Отсутствие перерисовки, это первое, что проверяет серьёзный трейдер, поэтому это первое, что здесь сделано правильно. Поиск работает только по закрытым барам. С формирующегося бара ничего не рисуется, а раз нанесённый объект уже не сдвигается и не исчезает. Единственные изменения задуманы заранее и происходят на закрытии бара: уровень становится снятым, зона отработанной, либо зона продлевает свою границу. То, что вы видели вчера, сегодня на месте.
По умолчанию без нагромождения
Каждый модуль включается отдельно, а любой цвет, сила экстремума, количество и час сессии, это отдельная настройка. В комплекте три пресета: Minimal для самого лёгкого вида, Balanced из коробки и Full для всего сразу. Автоматическая светлая и тёмная тема считывает фон вашего графика и в обоих случаях сохраняет подписи и зоны читаемыми.
Чего он не делает
Это аналитический инструмент. Он не выставляет ордера, не подаёт сигналов на покупку и продажу и не прогнозирует направление. Он размечает структуру ясно и единообразно. Решения остаются за вами.
Работает на любом символе и любом таймфрейме; многие используют его на M15, H4, оставляя панели старший контекст. Обновления проверяются на регрессии, поэтому новая версия не ломает то, на что вы уже опираетесь. Вопросы и пожелания, пишите в комментариях или через сообщения MQL5.