Trading Performance Statistics
- Индикаторы
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов.
Что она показывает
- Чистый результат за выбранный период, с цветовой маркировкой.
- Число сделок и долю прибыльных вместе со счётом плюсов и минусов.
- Профит-фактор, валовая прибыль, делённая на валовой убыток.
- Средний плюс и средний минус, а также соотношение выплаты между ними.
- Ожидание, то есть сколько для вас стоит средняя сделка.
- Лучшая и худшая сделка.
Цифры без прикрас
- Сгруппировано по позиции, поэтому сделка, закрытая частями, считается ОДНОЙ сделкой, а не несколькими, и цифры сходятся с тем, как вы на самом деле торговали.
- Она показывает правду. Убыточный месяц читается как убыточный месяц. Это зеркало, а не рекламный материал.
- Только чтение истории. Она не может открыть, закрыть или как-то повлиять ни на одну сделку.
Отфильтруйте под то, что хотите видеть
- Период: всё время, сегодня, эта неделя, этот месяц, последние 7 дней, последние 30 дней.
- Только символ этого графика или все символы.
- По magic number, чтобы выделить одну стратегию или советник, либо 0 для всего сразу.
Чем это помогает
Большинство трейдеров никогда не сводит собственные цифры и поэтому не знает, есть ли у них преимущество или течь. Одна только доля прибыльных врёт: 40 процентов при большом соотношении выплаты могут быть отличным результатом. Когда доля прибыльных, профит-фактор, соотношение выплаты и ожидание видны рядом и обновляются по ходу торговли, смутное ощущение превращается в число, с которым можно работать, а вести дневник становится быстрее.
Чего она не делает
Она не торгует, не прогнозирует и не подаёт сигналов. Она измеряет то, что уже произошло. Решения остаются за вами.
Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если она покажет вам течь, которую стоит закрыть, отзыв поможет и другим её найти.