Trading Performance Statistics

Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов.

Что она показывает

Чистый результат за выбранный период, с цветовой маркировкой.

за выбранный период, с цветовой маркировкой. Число сделок и долю прибыльных вместе со счётом плюсов и минусов.

и вместе со счётом плюсов и минусов. Профит-фактор , валовая прибыль, делённая на валовой убыток.

, валовая прибыль, делённая на валовой убыток. Средний плюс и средний минус , а также соотношение выплаты между ними.

и , а также между ними. Ожидание , то есть сколько для вас стоит средняя сделка.

, то есть сколько для вас стоит средняя сделка. Лучшая и худшая сделка.

Цифры без прикрас

Сгруппировано по позиции , поэтому сделка, закрытая частями, считается ОДНОЙ сделкой, а не несколькими, и цифры сходятся с тем, как вы на самом деле торговали.

, поэтому сделка, закрытая частями, считается ОДНОЙ сделкой, а не несколькими, и цифры сходятся с тем, как вы на самом деле торговали. Она показывает правду. Убыточный месяц читается как убыточный месяц. Это зеркало, а не рекламный материал.

Убыточный месяц читается как убыточный месяц. Это зеркало, а не рекламный материал. Только чтение истории. Она не может открыть, закрыть или как-то повлиять ни на одну сделку.

Отфильтруйте под то, что хотите видеть

Период: всё время, сегодня, эта неделя, этот месяц, последние 7 дней, последние 30 дней.

всё время, сегодня, эта неделя, этот месяц, последние 7 дней, последние 30 дней. Только символ этого графика или все символы.

или все символы. По magic number, чтобы выделить одну стратегию или советник, либо 0 для всего сразу.

Чем это помогает

Большинство трейдеров никогда не сводит собственные цифры и поэтому не знает, есть ли у них преимущество или течь. Одна только доля прибыльных врёт: 40 процентов при большом соотношении выплаты могут быть отличным результатом. Когда доля прибыльных, профит-фактор, соотношение выплаты и ожидание видны рядом и обновляются по ходу торговли, смутное ощущение превращается в число, с которым можно работать, а вести дневник становится быстрее.

Чего она не делает

Она не торгует, не прогнозирует и не подаёт сигналов. Она измеряет то, что уже произошло. Решения остаются за вами.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если она покажет вам течь, которую стоит закрыть, отзыв поможет и другим её найти.