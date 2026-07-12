Basket Close Manager
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет все ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов.
Что он делает
- Закрывает всю корзину по цели. Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один проход.
- Необязательный лимит убытка. Задайте общий убыток, и он закроет корзину, если суммарный результат опустится до него. Это простой стоп на всю корзину.
- Он доводит закрытие до конца. После срабатывания цели он обнуляет всю корзину и не отступает, пока не закрыта каждая позиция, поэтому разовый отказ брокера никогда не оставит отставшего висеть.
Цель в удобных вам единицах
- Валюта счёта, фиксированная сумма.
- Процент от баланса, либо
- Процент от средств.
Считается суммарный плавающий результат корзины, включая своп (его можно исключить).
Какие позиции входят в корзину
- Символ этого графика или все символы. Один переключатель.
- По magic number или всё подряд. Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную.
- Покупки, продажи или и то и другое.
Сделано безопасно
- Он не действует по плохому показанию. Он дожидается подключённого и корректного счёта и пропускает один цикл после каждого переподключения, поэтому сбой при запуске никогда не вызовет закрытие.
- Никаких сигналов и входов. Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может.
- Он считается с брокером. Он выбирает режим исполнения символа и повторяет отклонённое закрытие на следующем тике, а не сдаётся.
- Понятная панель показывает текущий результат корзины, сколько в ней позиций, вашу цель и ваш лимит, а также текущее состояние, и её можно перетащить в любое место графика.
Чего он не делает
Он не открывает сделок, не прогнозирует направление и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Сделки открываете вы, а он закрывает корзину, когда она доходит до вашей цифры.
В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы было что показать (инструмент, который только наблюдает и закрывает, иначе не делал бы в тесте ничего). На реальном и демо-счёте он не открывает сделок никогда.
Замечание об охвате. Если фильтр magic стоит на 0, а режим "только этот символ" выключен, то корзина, это каждая открытая позиция на счёте, и цель закроет всё. Сузьте охват фильтрами по символу, magic number и направлению, если управлять нужно только частью портфеля.
Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если он заслужит место на ваших графиках, одинаково помогут и отзыв, и записка о том, что стоило бы улучшить.