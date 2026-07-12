Basket Close Manager

Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет все ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов.

Что он делает

Закрывает всю корзину по цели. Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один проход.

Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один проход. Необязательный лимит убытка. Задайте общий убыток, и он закроет корзину, если суммарный результат опустится до него. Это простой стоп на всю корзину.

Задайте общий убыток, и он закроет корзину, если суммарный результат опустится до него. Это простой стоп на всю корзину. Он доводит закрытие до конца. После срабатывания цели он обнуляет всю корзину и не отступает, пока не закрыта каждая позиция, поэтому разовый отказ брокера никогда не оставит отставшего висеть.

Цель в удобных вам единицах

Валюта счёта , фиксированная сумма.

, фиксированная сумма. Процент от баланса , либо

, либо Процент от средств.

Считается суммарный плавающий результат корзины, включая своп (его можно исключить).

Какие позиции входят в корзину

Символ этого графика или все символы. Один переключатель.

Один переключатель. По magic number или всё подряд. Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную.

Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную. Покупки, продажи или и то и другое.

Сделано безопасно

Он не действует по плохому показанию. Он дожидается подключённого и корректного счёта и пропускает один цикл после каждого переподключения, поэтому сбой при запуске никогда не вызовет закрытие.

Он дожидается подключённого и корректного счёта и пропускает один цикл после каждого переподключения, поэтому сбой при запуске никогда не вызовет закрытие. Никаких сигналов и входов. Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может.

Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может. Он считается с брокером. Он выбирает режим исполнения символа и повторяет отклонённое закрытие на следующем тике, а не сдаётся.

Он выбирает режим исполнения символа и повторяет отклонённое закрытие на следующем тике, а не сдаётся. Понятная панель показывает текущий результат корзины, сколько в ней позиций, вашу цель и ваш лимит, а также текущее состояние, и её можно перетащить в любое место графика.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не прогнозирует направление и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Сделки открываете вы, а он закрывает корзину, когда она доходит до вашей цифры.

В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы было что показать (инструмент, который только наблюдает и закрывает, иначе не делал бы в тесте ничего). На реальном и демо-счёте он не открывает сделок никогда.

Замечание об охвате. Если фильтр magic стоит на 0, а режим "только этот символ" выключен, то корзина, это каждая открытая позиция на счёте, и цель закроет всё. Сузьте охват фильтрами по символу, magic number и направлению, если управлять нужно только частью портфеля.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если он заслужит место на ваших графиках, одинаково помогут и отзыв, и записка о том, что стоило бы улучшить.