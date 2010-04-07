Currency Strength Meter Multi Timeframe
- Индикаторы
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает только по закрытым барам, поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов.
Что он показывает
- Восемь основных валют по порядку от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса.
- Совпадение по нескольким таймфреймам. По четыре ячейки таймфрейма на валюту (по умолчанию M15, H1, H4, D1, все настраиваются). Зелёный во всех четырёх означает силу на любом горизонте, это чтение с наибольшей уверенностью.
- Направление импульса. Стрелка у каждой валюты показывает, набирает она силу или теряет, чтобы вы поймали разворот валюты, а не только увидели, где она уже стоит.
- Пара, которая выделяется. Сильнейшая валюта против слабейшей, названная как пара, за которой стоит следить. Это чтение, а не сигнал.
Стабильно и прозрачно
- Только закрытые бары, без перерисовки. Сила обновляется на закрытии бара, а не потиково. Большинство бесплатных индикаторов прыгают при каждом изменении цены, и это шум. Этот стоит на месте.
- Открытый метод. Сила, это усреднённое процентное изменение каждой валюты по парам, в которые она входит, с таким знаком, что выше означает сильнее. Никакой скрытой формулы.
- Он измеряет, а не предсказывает. Никаких стрелок на покупку и продажу, никаких обещаний.
Сделано так, чтобы просто работать у вашего брокера
Он сам распознаёт, как ваш брокер называет символы, включая окончания вроде .pro или .m, и пропускает любую пару, которой у брокера нет. В нижней строке панели видно, сколько из 28 пар найдено.
Настройте под свой стиль
- Четыре таймфрейма на ваш выбор для ячеек совпадения, и то, какой из них задаёт порядок и основную полосу.
- Глубина в барах для окна процентного изменения.
- Стрелки импульса и чтение по паре включаются и выключаются.
Чего он не делает
Он не торгует, не прогнозирует и не подаёт сигналов. Он измеряет относительную силу по реальной цене и кладёт её перед вами. Решения остаются за вами.
Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если он заслужит место на ваших графиках, одинаково помогут и отзыв, и записка о том, чего не хватает.