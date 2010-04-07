Currency Strength Meter Multi Timeframe

Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает только по закрытым барам, поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов.

Что он показывает

Восемь основных валют по порядку от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса.

от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса. Совпадение по нескольким таймфреймам. По четыре ячейки таймфрейма на валюту (по умолчанию M15, H1, H4, D1, все настраиваются). Зелёный во всех четырёх означает силу на любом горизонте, это чтение с наибольшей уверенностью.

По четыре ячейки таймфрейма на валюту (по умолчанию M15, H1, H4, D1, все настраиваются). Зелёный во всех четырёх означает силу на любом горизонте, это чтение с наибольшей уверенностью. Направление импульса. Стрелка у каждой валюты показывает, набирает она силу или теряет, чтобы вы поймали разворот валюты, а не только увидели, где она уже стоит.

Стрелка у каждой валюты показывает, набирает она силу или теряет, чтобы вы поймали разворот валюты, а не только увидели, где она уже стоит. Пара, которая выделяется. Сильнейшая валюта против слабейшей, названная как пара, за которой стоит следить. Это чтение, а не сигнал.

Стабильно и прозрачно

Только закрытые бары, без перерисовки. Сила обновляется на закрытии бара, а не потиково. Большинство бесплатных индикаторов прыгают при каждом изменении цены, и это шум. Этот стоит на месте.

Сила обновляется на закрытии бара, а не потиково. Большинство бесплатных индикаторов прыгают при каждом изменении цены, и это шум. Этот стоит на месте. Открытый метод. Сила, это усреднённое процентное изменение каждой валюты по парам, в которые она входит, с таким знаком, что выше означает сильнее. Никакой скрытой формулы.

Сила, это усреднённое процентное изменение каждой валюты по парам, в которые она входит, с таким знаком, что выше означает сильнее. Никакой скрытой формулы. Он измеряет, а не предсказывает. Никаких стрелок на покупку и продажу, никаких обещаний.

Сделано так, чтобы просто работать у вашего брокера

Он сам распознаёт, как ваш брокер называет символы, включая окончания вроде .pro или .m, и пропускает любую пару, которой у брокера нет. В нижней строке панели видно, сколько из 28 пар найдено.

Настройте под свой стиль

Четыре таймфрейма на ваш выбор для ячеек совпадения, и то, какой из них задаёт порядок и основную полосу.

Глубина в барах для окна процентного изменения.

Стрелки импульса и чтение по паре включаются и выключаются.

Чего он не делает

Он не торгует, не прогнозирует и не подаёт сигналов. Он измеряет относительную силу по реальной цене и кладёт её перед вами. Решения остаются за вами.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если он заслужит место на ваших графиках, одинаково помогут и отзыв, и записка о том, чего не хватает.