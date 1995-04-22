Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close

  • 专家
  • Amal Yuldashev
    Amal Yuldashev

    Amal Yuldashev

    5 (1)
    TickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
    I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
    18 产品 2 评论
  • 版本: 1.30
  • 更新: 10 八月 2026

一款免费的 MetaTrader 5 持仓管理工具。挂到图表上，它就会照看您已经开好的仓位：把止损推到保本位、随行情追踪止损，并在您设定的目标位部分平仓。它从不开仓，也不发出任何信号，只管理已经存在的仓位。

它做什么

  • 自动保本。当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。
  • 追踪止损，两种方式。浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持固定距离，也可以放在最近若干根已收盘K线高低点的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。
  • 部分止盈。到达您的目标位时，按您设定的百分比平掉一部分仓位，每个仓位只执行一次，之后还可以立即把剩余部分移到保本位。

三条规则可以各自独立开关。只用其中一条，或三条同时使用，都可以。

跟随K线结构的追踪止损

手动移动止损的人很少用固定间距，他们会把止损放到上一个摆动低点下方。这个功能把那套做法自动化了：

  • 放在最近已收盘K线的外侧。您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。
  • 只用已收盘的K线。价位取自已完成的K线，不取正在形成的那一根，所以不会在K线走到一半时移动。
  • 可单独设定周期。看着M5图表却按H1的结构追踪，或者直接沿用图表周期。
  • 缓冲距离由您决定。止损放在高低点稍外侧而不是正好压在上面，单位与其他设置一致。
  • 保护机制不变。依然要等到您的盈利阈值，依然只朝有利方向收紧，依然遵守您的最小步长。

触发单位由您选择

上面每一个阈值，都可以用最适合您交易方式的单位来表示：

  • 点数（默认），也就是经典的固定距离方式。
  • ATR 倍数，让同一套设置自动适应每个品种的波动率。
  • R 倍数，其中 1R 等于该笔交易最初的止损距离，因此保本和目标都以风险来表示。想要最准确的 R，请在开仓时就挂上本工具，因为它是从第一次看到该仓位时的止损来读取 1R 的。
  • 金额，以您的账户货币计算。这样交易会在盈利达到设定金额后移到保本位，并以固定金额的距离追踪。

一个设置即可同时切换保本、追踪止损和部分平仓的单位。默认是点数，因此原有设置不会发生任何变化。

它动手时会通知您

本工具运行时是安静的，所以它会在动手的那一刻告诉您。交易移到保本位追踪止损启动或部分平仓成交时，您都会立即收到提醒：

  • 通知渠道任选。弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端，或电子邮件，每一项都可单独开关。
  • 每笔交易、每个事件只提醒一次。每个事件只播报一次，即使重启终端后也不会重复，因此不会每个报价都打扰您。
  • 按事件分别开关。如果您只想知道部分平仓，或只想知道保本，设置成那样即可。

它管理哪些仓位

  • 只管当前图表的品种，或管理所有品种。一个开关搞定。
  • 按幻数筛选，或全部管理。可以只管理某个 EA 的交易，也可以保持为 0，管理账户中的每一个仓位，包括您手动开的单。
  • 挂上即可用，适用于任何品种和任何周期。

安全设计

  • 没有信号，不会开仓。它管理已开仓位的风险，本身无法开仓。
  • 止损只会向有利方向移动。止损绝不会被放宽，只会朝盈利方向收紧。
  • 每个仓位只部分平仓一次，并且会记住。已执行的状态被持久保存，因此重新加载、重新编译或重启，都不会对同一笔交易第二次部分平仓。
  • 遵守经纪商规则。手数会按手数步长规范化，每个止损都保持经纪商要求的最小距离，确保修改能够被接受。
  • 无法工作时会明确告诉您。算法交易关闭时，本工具无法对任何持仓进行操作。面板会用红色标明，而不是看起来一切正常。

它不做什么

它不开仓、不预测方向、不发出买卖信号。由您（或另一个 EA）开仓，本工具负责后续的管理。

在策略测试器中，它会开一些很小的示例交易，好让测试里有活动可看（一个只负责观察的管理工具，在回测中本来什么都不会做）。在真实账户或模拟账户上，它从不开仓，只管理已经存在的仓位。

关于账户类型。在对冲账户上，每个仓位单独管理。在净额结算账户上，每个品种只有一个仓位，因此加仓不会触发第二次部分平仓。

关于部分平仓与手数。部分平仓的两边都必须是可交易的手数：平掉的部分和保留的部分，各自都不能低于您经纪商的最小手数。在最小手数为 0.01 的品种上，50% 的部分平仓因此需要 0.02 或更大的仓位。低于这个手数时，工具会跳过部分平仓，而不是发出去被拒绝；保本和追踪止损照常运行。

免费。适用于任何品种和任何周期。如果它值得留在您的图表上，一条真实的评价或一份问题反馈都很有帮助。

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Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
指标
在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。这是一个可视化的 仓位规模与风险计算器 ：面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，从入场到止损，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达止盈位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。
FREE
Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 倒计时工具。挂到任意图表上，它就会显示当前这根 K 线还剩多少时间收盘、K 线成型过程中的进度条，以及同时显示一整组更大周期的实时倒计时。精确到秒，而且不碍事。 它显示什么 距离收盘的准确时间。   针对当前图表周期的大号实时倒计时，每秒跳动一次，最后几秒会高亮。 进度条。   一眼看出当前这根 K 线已经走了多少。 所有周期一起看。   M5、M15、M30、H1、H4、D1 的实时倒计时并排显示，不用切换图表就知道哪个周期下一根什么时候收。列出哪些周期由你决定。 为什么有用 按 K 线收盘来安排进出场，而不是凭感觉估。 在小周期上操作时，知道大周期的 K 线马上就要收了。 按服务器时间校准，所以倒计时和你的经纪商那边真实的 K 线收盘时刻一致。 它不做什么 不发信号、不做预测、绝不交易。它就是一个时钟，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它值得留在你的图表上，欢迎留下评价，或者告诉我还想加点什么。
FREE
Round Number Levels
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 整数关口指标。挂到任意图表上，它就会画出交易者关注的心理整数价位：整数大关「00」用实线，中间的「50」半档用虚线，每一条都标注价格。行情移动时会自动跟随价格。 它做什么 替你画好整数关口。   当前价格附近的整数大关和半档都会画出来，不必再手动标记。 自动适配品种。   它会读取你正在交易的品种，自行选择合适的间距：外汇按 100 点的整数关口，黄金约 20 美元，股指几百个点，以此类推。间距也可以自己设定。 带标注，易读。   每条主要关口都显示价格，标注位置经过安排，浅色和深色配色下都能看清。 跟随价格。   行情进入新的区间时，关口会自动重新居中。 与 Daily Weekly Monthly Key Levels 的区别 那款画的是已收盘周期的高低点（前一日、前一周、前一月）。这款画的是吸引价格的整数关口。两者回答的问题不同，可以同时使用。 它不做什么 不发出交易信号，不做行情预测，也绝不下单。它只画关口，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它帮你省去了手动标记整数关口的
FREE
SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
指标
没有哪个指标能单靠自己让你稳定盈利，凡是展示完美箭头的产品，不过是把赢的那几次截图下来而已。这一款不会那样卖给你。它是一套不重绘的   Smart Money Concepts (SMC) 与 ICT   工具，替你把盘面读出来：市场结构、订单块、公允价值缺口、流动性、溢价与折价、killzone 时段，以及一个多周期面板。你一眼看到全局，而不必手动去标；决定权仍然在你手里，只不过结构已经清清楚楚摆在面前。 它标出什么 市场结构 ：主级别摆动层上已确认的 Break of Structure 与 Change of Character，配合 HH / HL / LH / LL 标签，一眼就能读出趋势，另可选开内部层。 订单块 ：结构被打破前最后一根反向 K 线，画成区域并一路跟踪，直到价格把它消化掉。 公允价值缺口 ：三根 K 线形成的失衡，按大小过滤掉噪音，同一段推动中的会合并，所以连续出现时仍然看得清。 流动性 ：买方与卖方价位，可只显示尚未被扫过的；等高与等低；以及前一日的最高价和最低价。 溢价与折价 ：把当前有效区间在中枢处一分为二，另可选显示 OTE 带。 killzone
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 货币强弱指标。它按八大货币（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）在 28 个主要货币对上的实际走势给它们排序，显示哪些强、哪些弱，以及每一个正在往哪个方向转。计算 只用已收盘的 K 线 ，所以不会随每一个报价跳动。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 八大货币排序 ，由强到弱，每一个都带强弱数值和一根配色的柱子。 多周期一致性。   每种货币四个周期格（默认 M15、H1、H4、D1，都可以改）。四格全绿表示在各个周期上都强，是把握最大的一种读法。 动能方向。   每种货币上的箭头显示它是在变强还是在变弱，让你抓住正在转向的货币，而不只是看到它现在在哪。 最突出的货币对。   最强货币对最弱货币，直接点名为值得关注的一对。这是读法，不是信号。 稳定，而且算法不藏着 只用收盘 K 线，不重绘。   强弱在 K 线收盘时更新，不是逐个报价地跳。多数免费强弱指标价格一动就跳，那是噪音。这个不动。 公开的方法。   强弱是该货币在所有包含它的货币对上的涨跌幅平均值，方向统一为越高越强。没有藏起来的公式。 只测量，不预测。   没
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
指标
看清这个品种一天通常走多少、已经走掉了多少，以及这一天在哪里就没空间了。 Average Daily Range (ADR) Meter   会把当日的推算高点和低点画在图表上，并且可以在 价格触及其中之一时提醒你 ，也可以在这一天用掉了你设定的那部分平均波幅时提醒你。没有信号，不重绘，只提供判断还有没有空间的背景信息。 它显示什么 平均日波幅 ，取最近 N 天的平均值，也就是这个品种一天的典型走幅。 今日已用 ，价格已经走掉了这段波幅的多少，以点数和百分比显示。 剩余空间 ，在这一天达到平均大小的波幅之前，上下各还剩多少。 ADR High 与 ADR Low ，当日推算的上沿和下沿画在图表上，各带一个价格标签，即使该价位跑出画面也仍然看得见。 为什么有用 最简单的那个问题，很少有人问：这个品种今天是不是已经把该走的走完了，还是仍有空间？如果一个货币对平均走 60 点而现在已经走了 55 点，追新的突破是笔差劲的赌注；如果才走了 15 点，那就有空间。而当价格触及推算价位，说明它已经走完了一段平均波幅，正是延续变得不那么可能、反转开始变多的地方。这个工具把这层背景一直放在你眼前，让你
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
指标
随时知道当前哪个交易时段正在进行、还剩多久、下一个何时开始，每个时段的最高价和最低价都直接画在图表上。 ICT Killzone and Session Tracker   以 GMT 把整个交易日放到您的图表上，因此在任何经纪商那里读数都一致，并且可以在 时段或 Killzone 开启或结束的那一刻提醒您 。没有信号，不重绘。 它显示什么 实时时段面板 ，带 GMT 时钟，悉尼、东京、伦敦、纽约各占一行。每一行要么显示「进行中」以及剩余时间，要么显示距离开盘还有多久。正在进行的时段会以其专属颜色高亮。 时段区间框 ，按各时段的交易时间，从最高价画到最低价，带标签并按颜色区分，覆盖最近几天。当前时段的框会实时向右延伸。 按您自己的 Killzone 设置 时段时间就是普通的 GMT 输入项。可以保留默认值使用标准时段，也可以填入您自己的 Killzone 时间窗，例如伦敦 Killzone 设为 GMT 07:00 到 10:00。标签同样可以改，让面板和区间框按照您的交易方式来显示。 自动处理夏令时 您永远不需要一年调两次。每个时段都带有自己的夏令时规则（欧洲、美国、澳大利亚，东京则
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
指标
枢轴点是市场上相当一部分人每个交易时段都在看的支撑与阻力位，在任何图表上算法都一样。这款   Pivot Points   会用上一根已收盘的 K 线替你算好并画出来：中枢、阻力和支撑各自标注价格，并给出与当前价的距离。 三种计算方式 Classic ，经典枢轴：中枢，R1 到 R3，S1 到 S3。 Fibonacci ：以前一段波幅的 0.382、0.618、1.000 比例投射出阻力与支撑。 Camarilla ：基于收盘价的价位，包含反转位 R3 与 S3、突破位 R4 与 S4。 日线、周线或月线 选择枢轴的取值周期。看当日行情用日线，需要整周或整月有效的高级别价位就用周线和月线。一次只画一个周期，图表才不会乱。 一眼看清每个价位 每个价位都是带价格标注的线，紧凑的面板会列出中枢、全部阻力与支撑，以及当前价距离每一档多少点。中枢做了高亮，所以你随时知道中间那条是哪一条。 直接取自你的经纪商 K 线 价位是用你自己经纪商的前一日、前一周或前一月 K 线算出来的，所以和你已经看到的 K 线对得上。由于取值的那根 K 线已经收盘，价位在整个周期内固定不变。不重绘。 它不做什么 不下
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
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考核能否通过由三个数字决定，而你的终端一个都不显示。这块面板把三个都放在图表上：盈利目标完成了多少，交易日累积了几天，以及总盈利里有多少来自单独一天。最后一项就是一致性规则，它让人拿不到出金的次数比回撤还多。 它不下单，也不发信号。 它读取你的账户和你自己的已平仓交易记录，据此推算考核的起点，再显示你相对于自己设定的目标处在什么位置。仅此而已。 盈利目标 以百分比显示进度，并给出还差多少金额。 可按已平仓加持仓计算，也可只按已平仓计算，取决于你的机构怎么算。 入金、出金、信用额和赠金都不算盈利。出金或追加资金都不会挪动你的进度。 单独计收的成本按机构的口径扣减。按日单独入账的佣金、各项费用、隔夜利息和交易所收费都会拉低这个数字，而不只是订单上写的那笔盈亏。 最少交易日 只数你真正开过仓的日子。一笔持仓分批在一周内平掉，仍然算一个交易日，而不是四个。 如果你的机构是那样表述规则，可以切换成把有过交易动作的日子都算上。 每日的分界线跟随机构的重置时间，而不是券商的午夜。 一致性规则 按已平仓结果计算，你盈利最多的一天占总盈利的比重。 填入你机构的上限。接近时变琥珀色，超过时变红色。 在样本
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
专家
一款免费的 MetaTrader 5 定时平仓工具。挂到图表上、设好时间，它就会替你把持仓平掉：每天固定时刻、周末跳空之前，或者一笔单子持有太久的时候。它不开仓，也不发信号，只按你定的时间表让你空仓。 三种空仓方式 每日定时平仓。   每天在你设定的时刻平仓（服务器时间）：交易时段结束、隔夜利息结算前，或任何你想空仓的时刻。 周末平仓。   在周末跳空之前空仓。日期和时刻都可自选（默认周五 20:55 服务器时间），不必带着单子熬到周一开盘。 最长持仓时间。   平掉任何超过你设定时长的单子，免得短线仓位悄悄变成扛好几天的包袱。 开一项、两项或三项都行，每一项都能单独工作。 它平哪些单子 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。   定时平仓时也可以顺带删除你的挂单。 为安全而设计 按服务器时间运行 ，并且自己走一份时钟，所以周五晚上报价稀疏的时候，周末平仓照样会触发。 会等点差尖峰过去。   如果到了定时平仓的时刻而点差正在放大，它
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
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昨天的最高价和最低价、本周开盘价、上周的波动区间，正是多数交易者每天早上都要手动重画一遍的那几条线。 Daily Weekly Monthly Key Levels   会用你自己经纪商的 K 线自动画好，并告诉你当前价距离每一条有多远。放到多近都不会丢，因为 任何跑出视野的价位都会贴到图表边缘 ，变成带名称和价格的标签，并配一个箭头。没有信号，不重绘，也不会把图表堆满。 它画什么 前一日 的最高价、最低价和收盘价。 前一周 的最高价和最低价。 当日与当周开盘价 ，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。 前一月 的最高价和最低价（可选）。 每个价位都是一条带名称的线，按周期配色；紧凑的面板会列出全部价位、各自的价格，以及距当前价多少点，让你一眼看出此刻是哪一条在起作用。 放大后也不会消失的价位 在盘中周期的图表上，你的关键价位多数都落在可见价格范围之外；黄金上更是几乎全部、几乎全天如此。看不见的价位比没用还糟，因为你会默认它离得很远。任何跑到视野上方或下方的价位，都会以一个小小的价格标签贴到图表边缘，标签上有它的名称、价格，以及指出它在哪一侧的箭头。画面外的价位有好几个时，它们会摊成一
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One Click Close and Breakeven Panel
Amal Yuldashev
实用工具
一键平掉或保护你手上的每一笔持仓。 One Click Close 是一个为 MetaTrader 5 做的快速离场驾驶舱。需要立刻动手的时候，你可以全部平掉、只落袋盈利的、只砍掉亏损的、只清一个方向、把所有持仓拉到保本，或者清空挂单，每一项都是一个按钮。它不开仓，也不发信号，只作用于你已经持有的仓位，而且只在你点击时才动。 它能做什么 全部平仓，一键平掉所有持仓 平掉盈利单，只处理当前处于盈利的仓位 平掉亏损单，只处理当前处于亏损的仓位 平掉多单或平掉空单，只清一个方向 全部移到保本，把符合条件的每一笔仓位的止损移到开仓价，让它再也变不成亏损 删除挂单，取消你所有的挂单 为安全和清楚而设计 有确认步骤：会造成不可逆后果的按钮第一次点击只是待命，第二次点击才执行，所以误触不会把你的仓位一扫而空 每次点击后都有配色的反馈，明确告诉你发生了什么，或者为什么什么都没发生 移到保本只作用于盈利幅度充足的仓位，绝不会把你已经设好的止损放松 可以作用于整个账户，也可以只作用于当前图表的品种，另外还有可选的幻数筛选 净额结算账户和对冲账户都支持 面板 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在图表内。它
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Basket Close Manager
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实用工具
一款免费的 MetaTrader 5 一篮子平仓工具。如果你在跑网格、做对冲，或者围绕同一个想法持有好几笔单子，你在意的是整篮子的合计，而不是单张票。把它挂到图表上、设好合计目标，一旦持仓加起来达到这个数，它就 全部 一次性平掉。它不开仓，也不发信号。 它做什么 到达目标就平掉整篮子。   当你持仓的合计结果达到目标时，它会一次性把它们一起平掉。 可选的亏损上限。   设一个合计亏损额，合计结果跌到那里时它就把整篮子平掉，相当于给整篮子设一个简单的止损。 平仓会做到底。   一旦触发目标，它会清掉整篮子并一直盯着，直到每一笔都平掉，所以经纪商一时的拒单绝不会留下一笔落单的还开着。 目标用你习惯的单位 账户货币 的固定金额。 余额的百分比 ，或者 净值的百分比。 合计按整篮子的浮动盈亏计算，含隔夜利息（也可以把它排除在外）。 哪些单子算在篮子里 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。 为安全而设计 读数不对时它不动。   它会等到账户
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
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款免费的 MetaTrader 5 风险面板。它盯住终结大多数考核账户的两条线， 单日亏损上限 和 总亏损上限 ，用进度条实时告诉你离触线还有多远，并在你越线之前提醒。它从不交易，也不发信号，只是把你的上限一直摆在眼前。 它显示什么 今日盈亏 ，以账户货币和百分比显示，配有颜色标记。 当日亏损 ，以进度条显示距离单日上限的位置，并给出触线前还剩多少钱。 总回撤 ，以第二条进度条显示距离最大亏损上限的位置，同样给出剩余空间。 SAFE、CAUTION、DANGER 三种状态 ，在预警水平（默认 80%）提醒一次，触及上限时再提醒一次。 按考核规则设计 单日上限 按账户规模的百分比设定（默认 5%），用当前净值来量，所以持仓的浮亏也算进去，这正是多数考核机构判定越线的方式。基准由你选：当日起始余额、净值、两者中较高的一个，或者当日净值的最高点。最后一种是给那些从当天最好的位置、而不是从开盘算亏损的机构用的。 每日重置时刻 ，按你所在机构的服务器时区设置。 总上限 （默认 10%）可选固定式（在起始余额下方设一条不动的底线，类似 FTMO 的算法）或跟踪式（从净值最高点起算，适用于跟踪回撤的
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
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一款免费的 MetaTrader 5 交易统计面板。它读取你已平仓的历史记录，把多数交易者其实从没真正算过的数字汇总起来：净盈亏、胜率、盈亏比（利润因子）、平均盈利对平均亏损、盈亏幅度比、期望值、最好和最差的一笔。好看不好看，它都照实显示。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 净盈亏 ，所选周期的合计，配有颜色标记。 交易笔数 和 胜率 ，并附上盈利与亏损的笔数。 利润因子 ，总盈利除以总亏损。 平均盈利 和 平均亏损 ，以及两者之间的 盈亏幅度比 。 期望值 ，也就是平均一笔交易对你值多少钱。 最好 和 最差 的一笔交易。 不加修饰的数字 按持仓归组。   分批平掉的一笔交易算作一笔，而不是好几笔，数字和你真实的交易方式对得上。 照实显示。   亏损的月份就显示为亏损的月份。这是一面镜子，不是营销工具。 只读历史。   它无法下单、无法平仓，也无法影响任何一笔交易。 按你想看的来筛选 周期： 全部、今天、本周、本月、最近 7 天、最近 30 天。 只看本图表的品种 ，或者全部品种。 按幻数筛选 ，把某一套策略或某个智能交易系统单独拎出来看；填 0 就是全部。 为什么有用 多数交易者从
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
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在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达目标位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。 放大时不会消失 把图表放大之后，某条线常常会落在可见价
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
实用工具
你说每笔一个百分点。最近十笔并不是。因为止损会挪，手数却没跟着挪。把入场、止损、目标作为三根可拖动的线放到图上。把止损拖到这笔交易真正被否定的位置，手数就跟着走，于是止损离十个点也好、两百个点也好，一个百分点始终是一个百分点。之后一次点击，就按这个手数发出去。 它从不决定要不要交易，决定的是您。 里面没有信号、没有入场规则，也没有任何策略。方向和价位由您选，它按正确的手数把单送出去，然后完全照您的配置逐笔管理，不管您在不在盯盘。 它做三件事，第三件才是你真正有感觉的 手数跟着你的止损走 ，不是反过来。风险可以按余额或净值的百分比设定，也可以用账户货币的固定金额，拖动时实时重算。 一次点击发出去 ，止损和目标直接取自你的线，按你把入场放在哪里，自动是市价单或对应的挂单。 之后它替你把这笔交易走完。 分批平仓、保本、追踪止损和日内限额，每个 tick 都在跑，凌晨三点也在跑，你睡着的时候也在跑。 它拒绝去做的事 用风险除以止损距离，谁都会算。下面这些，只有被它们的缺失坑过的人才会写进去，也是把实盘账户交给它的理由。 计划不成立时，它拒绝算手数。 止损贴着入场价放，多数面板会自信地报出 77
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