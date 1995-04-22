Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
- 专家
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Amal Yuldashev
- 版本: 1.30
- 更新: 10 八月 2026
一款免费的 MetaTrader 5 持仓管理工具。挂到图表上，它就会照看您已经开好的仓位：把止损推到保本位、随行情追踪止损，并在您设定的目标位部分平仓。它从不开仓，也不发出任何信号，只管理已经存在的仓位。
它做什么
- 自动保本。当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。
- 追踪止损，两种方式。浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持固定距离，也可以放在最近若干根已收盘K线高低点的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。
- 部分止盈。到达您的目标位时，按您设定的百分比平掉一部分仓位，每个仓位只执行一次，之后还可以立即把剩余部分移到保本位。
三条规则可以各自独立开关。只用其中一条，或三条同时使用，都可以。
跟随K线结构的追踪止损
手动移动止损的人很少用固定间距，他们会把止损放到上一个摆动低点下方。这个功能把那套做法自动化了：
- 放在最近已收盘K线的外侧。您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。
- 只用已收盘的K线。价位取自已完成的K线，不取正在形成的那一根，所以不会在K线走到一半时移动。
- 可单独设定周期。看着M5图表却按H1的结构追踪，或者直接沿用图表周期。
- 缓冲距离由您决定。止损放在高低点稍外侧而不是正好压在上面，单位与其他设置一致。
- 保护机制不变。依然要等到您的盈利阈值，依然只朝有利方向收紧，依然遵守您的最小步长。
触发单位由您选择
上面每一个阈值，都可以用最适合您交易方式的单位来表示：
- 点数（默认），也就是经典的固定距离方式。
- ATR 倍数，让同一套设置自动适应每个品种的波动率。
- R 倍数，其中 1R 等于该笔交易最初的止损距离，因此保本和目标都以风险来表示。想要最准确的 R，请在开仓时就挂上本工具，因为它是从第一次看到该仓位时的止损来读取 1R 的。
- 金额，以您的账户货币计算。这样交易会在盈利达到设定金额后移到保本位，并以固定金额的距离追踪。
一个设置即可同时切换保本、追踪止损和部分平仓的单位。默认是点数，因此原有设置不会发生任何变化。
它动手时会通知您
本工具运行时是安静的，所以它会在动手的那一刻告诉您。交易移到保本位、追踪止损启动或部分平仓成交时，您都会立即收到提醒：
- 通知渠道任选。弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端，或电子邮件，每一项都可单独开关。
- 每笔交易、每个事件只提醒一次。每个事件只播报一次，即使重启终端后也不会重复，因此不会每个报价都打扰您。
- 按事件分别开关。如果您只想知道部分平仓，或只想知道保本，设置成那样即可。
它管理哪些仓位
- 只管当前图表的品种，或管理所有品种。一个开关搞定。
- 按幻数筛选，或全部管理。可以只管理某个 EA 的交易，也可以保持为 0，管理账户中的每一个仓位，包括您手动开的单。
- 挂上即可用，适用于任何品种和任何周期。
安全设计
- 没有信号，不会开仓。它管理已开仓位的风险，本身无法开仓。
- 止损只会向有利方向移动。止损绝不会被放宽，只会朝盈利方向收紧。
- 每个仓位只部分平仓一次，并且会记住。已执行的状态被持久保存，因此重新加载、重新编译或重启，都不会对同一笔交易第二次部分平仓。
- 遵守经纪商规则。手数会按手数步长规范化，每个止损都保持经纪商要求的最小距离，确保修改能够被接受。
- 无法工作时会明确告诉您。算法交易关闭时，本工具无法对任何持仓进行操作。面板会用红色标明，而不是看起来一切正常。
它不做什么
它不开仓、不预测方向、不发出买卖信号。由您（或另一个 EA）开仓，本工具负责后续的管理。
在策略测试器中，它会开一些很小的示例交易，好让测试里有活动可看（一个只负责观察的管理工具，在回测中本来什么都不会做）。在真实账户或模拟账户上，它从不开仓，只管理已经存在的仓位。
关于账户类型。在对冲账户上，每个仓位单独管理。在净额结算账户上，每个品种只有一个仓位，因此加仓不会触发第二次部分平仓。
关于部分平仓与手数。部分平仓的两边都必须是可交易的手数：平掉的部分和保留的部分，各自都不能低于您经纪商的最小手数。在最小手数为 0.01 的品种上，50% 的部分平仓因此需要 0.02 或更大的仓位。低于这个手数时，工具会跳过部分平仓，而不是发出去被拒绝；保本和追踪止损照常运行。
免费。适用于任何品种和任何周期。如果它值得留在您的图表上，一条真实的评价或一份问题反馈都很有帮助。