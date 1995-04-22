Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close

一款免费的 MetaTrader 5 持仓管理工具。挂到图表上，它就会照看您已经开好的仓位：把止损推到保本位、随行情追踪止损，并在您设定的目标位部分平仓。它从不开仓，也不发出任何信号，只管理已经存在的仓位。

它做什么

自动保本。 当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。

当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。 追踪止损，两种方式。 浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持 固定距离 ，也可以放在 最近若干根已收盘K线高低点 的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。

浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持 ，也可以放在 的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。 部分止盈。到达您的目标位时，按您设定的百分比平掉一部分仓位，每个仓位只执行一次，之后还可以立即把剩余部分移到保本位。

三条规则可以各自独立开关。只用其中一条，或三条同时使用，都可以。

跟随K线结构的追踪止损

手动移动止损的人很少用固定间距，他们会把止损放到上一个摆动低点下方。这个功能把那套做法自动化了：

放在最近已收盘K线的外侧。 您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。

您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。 只用已收盘的K线。 价位取自已完成的K线，不取正在形成的那一根，所以不会在K线走到一半时移动。

价位取自已完成的K线，不取正在形成的那一根，所以不会在K线走到一半时移动。 可单独设定周期。 看着M5图表却按H1的结构追踪，或者直接沿用图表周期。

看着M5图表却按H1的结构追踪，或者直接沿用图表周期。 缓冲距离由您决定。 止损放在高低点稍外侧而不是正好压在上面，单位与其他设置一致。

止损放在高低点稍外侧而不是正好压在上面，单位与其他设置一致。 保护机制不变。依然要等到您的盈利阈值，依然只朝有利方向收紧，依然遵守您的最小步长。

触发单位由您选择

上面每一个阈值，都可以用最适合您交易方式的单位来表示：

点数 （默认），也就是经典的固定距离方式。

（默认），也就是经典的固定距离方式。 ATR 倍数 ，让同一套设置自动适应每个品种的波动率。

，让同一套设置自动适应每个品种的波动率。 R 倍数 ，其中 1R 等于该笔交易最初的止损距离，因此保本和目标都以风险来表示。想要最准确的 R，请在开仓时就挂上本工具，因为它是从第一次看到该仓位时的止损来读取 1R 的。

，其中 1R 等于该笔交易最初的止损距离，因此保本和目标都以风险来表示。想要最准确的 R，请在开仓时就挂上本工具，因为它是从第一次看到该仓位时的止损来读取 1R 的。 金额，以您的账户货币计算。这样交易会在盈利达到设定金额后移到保本位，并以固定金额的距离追踪。

一个设置即可同时切换保本、追踪止损和部分平仓的单位。默认是点数，因此原有设置不会发生任何变化。

它动手时会通知您

本工具运行时是安静的，所以它会在动手的那一刻告诉您。交易移到保本位、追踪止损启动或部分平仓成交时，您都会立即收到提醒：

通知渠道任选。 弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端，或电子邮件，每一项都可单独开关。

弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端，或电子邮件，每一项都可单独开关。 每笔交易、每个事件只提醒一次。 每个事件只播报一次，即使重启终端后也不会重复，因此不会每个报价都打扰您。

每个事件只播报一次，即使重启终端后也不会重复，因此不会每个报价都打扰您。 按事件分别开关。如果您只想知道部分平仓，或只想知道保本，设置成那样即可。

它管理哪些仓位

只管当前图表的品种，或管理所有品种。 一个开关搞定。

一个开关搞定。 按幻数筛选，或全部管理。 可以只管理某个 EA 的交易，也可以保持为 0，管理账户中的每一个仓位，包括您手动开的单。

可以只管理某个 EA 的交易，也可以保持为 0，管理账户中的每一个仓位，包括您手动开的单。 挂上即可用，适用于任何品种和任何周期。

安全设计

没有信号，不会开仓。 它管理已开仓位的风险，本身无法开仓。

它管理已开仓位的风险，本身无法开仓。 止损只会向有利方向移动。 止损绝不会被放宽，只会朝盈利方向收紧。

止损绝不会被放宽，只会朝盈利方向收紧。 每个仓位只部分平仓一次，并且会记住。 已执行的状态被持久保存，因此重新加载、重新编译或重启，都不会对同一笔交易第二次部分平仓。

已执行的状态被持久保存，因此重新加载、重新编译或重启，都不会对同一笔交易第二次部分平仓。 遵守经纪商规则。 手数会按手数步长规范化，每个止损都保持经纪商要求的最小距离，确保修改能够被接受。

手数会按手数步长规范化，每个止损都保持经纪商要求的最小距离，确保修改能够被接受。 无法工作时会明确告诉您。算法交易关闭时，本工具无法对任何持仓进行操作。面板会用红色标明，而不是看起来一切正常。

它不做什么

它不开仓、不预测方向、不发出买卖信号。由您（或另一个 EA）开仓，本工具负责后续的管理。

在策略测试器中，它会开一些很小的示例交易，好让测试里有活动可看（一个只负责观察的管理工具，在回测中本来什么都不会做）。在真实账户或模拟账户上，它从不开仓，只管理已经存在的仓位。

关于账户类型。在对冲账户上，每个仓位单独管理。在净额结算账户上，每个品种只有一个仓位，因此加仓不会触发第二次部分平仓。

关于部分平仓与手数。部分平仓的两边都必须是可交易的手数：平掉的部分和保留的部分，各自都不能低于您经纪商的最小手数。在最小手数为 0.01 的品种上，50% 的部分平仓因此需要 0.02 或更大的仓位。低于这个手数时，工具会跳过部分平仓，而不是发出去被拒绝；保本和追踪止损照常运行。

免费。适用于任何品种和任何周期。如果它值得留在您的图表上，一条真实的评价或一份问题反馈都很有帮助。