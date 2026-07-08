Round Number Levels

Бесплатный индикатор круглых уровней для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он нанесёт психологические круглые уровни цены, за которыми следят трейдеры: крупные фигуры "00" сплошными линиями, промежуточные "50" пунктиром, каждый с подписью цены. Он автоматически следует за ценой по мере движения рынка.

Что он делает

  • Рисует круглые уровни за вас. Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную.
  • Сам подстраивается под инструмент. Он определяет, чем вы торгуете, и самостоятельно выбирает разумный шаг: фигуры по 100 пунктов на валютных парах, около 20 долларов на золоте, несколько сотен пунктов на индексе и так далее. Шаг можно задать и вручную.
  • С подписями и легко читается. У каждого крупного уровня показана его цена, а подписи размещены так, чтобы читаться и на светлых, и на тёмных графиках.
  • Следует за ценой. Когда рынок уходит на новую территорию, уровни перецентровываются сами.

Чем он отличается от Daily Weekly Monthly Key Levels

Тот инструмент рисует максимумы и минимумы закрытых периодов (вчерашний день, прошлая неделя и месяц). Этот рисует круглые уровни как ценовые магниты. Они отвечают на разные вопросы и хорошо дополняют друг друга.

Чего он не делает

Он не подаёт сигналов, не строит прогнозов и никогда не торгует. Он рисует уровни, и только. Без перерисовки.

Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах экрана. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он избавил вас от ручной разметки круглых уровней, отзыв поможет другим его найти.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный менеджер позиций для MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, и он возьмёт на себя уже открытые сделки: переведёт их в   безубыток , будет   подтягивать стоп   по мере движения и выполнит   частичное закрытие   на вашей цели. Он никогда не открывает сделки и не подаёт сигналов. Он только управляет тем, что уже есть. Что он делает Автоматический безубыток.   Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафи
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Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает. Что он показывает Точное время до закрытия.   Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются. Полоса заполнения.   Сразу видно, какая часть текущей свеч
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
Индикаторы
Посмотрите, насколько этот рынок обычно проходит за день, сколько из этого уже пройдено и где у дня заканчивается запас хода.   Average Daily Range (ADR) Meter   наносит на график расчётные максимум и минимум дня и может   оповестить вас, когда цена достигнет одного из них , или когда день израсходует выбранную вами долю своего среднего диапазона. Никаких сигналов, без перерисовки, только контекст, который отвечает на вопрос, остался ли ещё запас. Что он показывает Средний дневной диапазон   за
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает   только по закрытым барам , поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что он показывает Восемь основных валют по порядку   от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса. Совпаден
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике.   ICT Killzone and Session Tracker   выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может   уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается . Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Живая панель сессий   с часами по GMT и отдельной строкой для С
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
Индикаторы
Точки пивот, это уровни поддержки и сопротивления, за которыми в каждой сессии следит значительная часть рынка, и на любом графике они считаются одинаково. Инструмент   Pivot Points   строит их за вас по последней закрытой свече и наносит на график: центральный пивот, сопротивления и поддержки, каждый с подписью и с расстоянием до текущей цены. Три метода расчёта Classic , классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3. Fibonacci : пивот с сопротивлениями и поддержками, отл
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали. Три способа остаться вне рынка Ежедневное закрытие по времени.   Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей се
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
Утилиты
Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет   все   ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Что он делает Закрывает всю корзину по цели.   Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один пр
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SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным, а любой продукт с идеальными стрелками просто отснял удачные сделки. Здесь вам этого не продают. Это набор инструментов   Smart Money Concepts (SMC) и ICT   без перерисовки, который читает график за вас: структура рынка, ордер-блоки, имбалансы (fair value gaps), ликвидность, premium и discount, сессии killzone и панель по нескольким таймфреймам. Вы видите картину целиком сразу, вместо того чтобы размечать её вручную, а решение по-прежнему
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Челлендж решают три числа, и терминал не показывает вам ни одного из них. Эта панель ведёт все три прямо на графике: сколько целевой прибыли вы уже сделали, сколько торговых дней набрали и какая доля всей вашей прибыли пришлась на один-единственный день. Последнее и есть правило консистентности, и из-за него срывается больше выплат, чем из-за просадки. Панель не торгует и не даёт сигналов.   Она читает ваш счёт и вашу собственную историю закрытых сделок, выводит из неё начало челленджа и показыв
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную.   Daily Weekly Monthly Key Levels   строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что   любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика   подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без пе
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One Click Close and Breakeven Panel
Amal Yuldashev
Утилиты
Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием. One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали. Что она умеет Закрыт
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель риска для MetaTrader 5. Она следит за двумя рубежами, на которых заканчивается большинство счетов проп-фирм:   дневным лимитом убытка   и   общим лимитом убытка , и показывает в реальном времени, насколько близко вы к ним подошли, с полосами заполнения и предупреждением до того, как вы их нарушите. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Она просто держит ваши лимиты перед глазами. Что она показывает Результат за сегодня   в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировк
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что она показывает Чистый результат   за выбранный период, с цветовой маркировкой. Число сделок   и   долю прибыл
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
Утилиты
Вы говорите: один процент на сделку. Последние десять говорят другое, потому что стоп двигается, а объём за ним не идёт. Поставьте вход, стоп и цель на график тремя перетаскиваемыми линиями. Перетащите стоп туда, где сделка действительно неверна, и объём пойдёт следом, так что один процент останется одним процентом, стоит стоп в десяти пунктах или в двухстах. Один клик затем отправляет ордер ровно этим объёмом. Он никогда не решает войти в рынок. Это делаете вы.   Внутри нет ни сигналов, ни прав
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