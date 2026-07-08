Round Number Levels

Бесплатный индикатор круглых уровней для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он нанесёт психологические круглые уровни цены, за которыми следят трейдеры: крупные фигуры "00" сплошными линиями, промежуточные "50" пунктиром, каждый с подписью цены. Он автоматически следует за ценой по мере движения рынка.

Что он делает

Рисует круглые уровни за вас. Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную.

Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную. Сам подстраивается под инструмент. Он определяет, чем вы торгуете, и самостоятельно выбирает разумный шаг: фигуры по 100 пунктов на валютных парах, около 20 долларов на золоте, несколько сотен пунктов на индексе и так далее. Шаг можно задать и вручную.

Он определяет, чем вы торгуете, и самостоятельно выбирает разумный шаг: фигуры по 100 пунктов на валютных парах, около 20 долларов на золоте, несколько сотен пунктов на индексе и так далее. Шаг можно задать и вручную. С подписями и легко читается. У каждого крупного уровня показана его цена, а подписи размещены так, чтобы читаться и на светлых, и на тёмных графиках.

У каждого крупного уровня показана его цена, а подписи размещены так, чтобы читаться и на светлых, и на тёмных графиках. Следует за ценой. Когда рынок уходит на новую территорию, уровни перецентровываются сами.

Чем он отличается от Daily Weekly Monthly Key Levels

Тот инструмент рисует максимумы и минимумы закрытых периодов (вчерашний день, прошлая неделя и месяц). Этот рисует круглые уровни как ценовые магниты. Они отвечают на разные вопросы и хорошо дополняют друг друга.

Чего он не делает

Он не подаёт сигналов, не строит прогнозов и никогда не торгует. Он рисует уровни, и только. Без перерисовки.

Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах экрана. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он избавил вас от ручной разметки круглых уровней, отзыв поможет другим его найти.