Visual Risk and Position Size Calculator
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 9 августа 2026
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный размер лота для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания. Ваши уровни сохраняются между сессиями, поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки.
Что он показывает
- Размер лота для выбранного вами процента счёта, с учётом минимального и максимального лота и шага вашего брокера.
- Сумма под риском в валюте вашего счёта.
- Дистанция до стопа в пунктах.
- Соотношение прибыли к риску и потенциальный доход на вашей цели.
- Направление, покупка или продажа, определяется по расположению линий.
Ваш план остаётся там, где вы его оставили
Вход, стоп и цель сохраняются отдельно для каждого инструмента и каждого счёта. Смените таймфрейм, перезапустите терминал, вернитесь завтра: все три линии будут там, где вы их оставили. План старше 30 дней считается устаревшим и заменяется свежими значениями по умолчанию, чтобы линии никогда не восстанавливались в пустоту. Можно отключить, если вы предпочитаете каждый раз начинать заново. Когда план всё же нужно начать заново, на панели есть кнопка Reset plan to current price: одно нажатие для подготовки, второе для подтверждения, чтобы это никогда не произошло случайно.
Ничего не исчезает при приближении
Стоит приблизить график, и уровень легко оказывается за пределами видимого ценового диапазона. Вместо того чтобы линия просто пропала, к краю графика крепится небольшая метка с названием уровня, его ценой и стрелкой, показывающей, в какой стороне он находится. Вы всегда знаете, где стоит стоп, даже когда его не видно.
Пусть цель следует за вашим риском
Задайте нужное соотношение прибыли к риску, и линия цели будет следовать за входом и стопом, пока вы их двигаете. Цель в 2R так и останется 2R, вместо того чтобы каждый раз переставлять её вручную. Отключите, если хотите ставить цель свободно.
Необязательное оповещение о входе
Расставьте уровни, отойдите от терминала и получите оповещение в тот момент, когда цена дойдёт до вашей линии входа: всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо. По умолчанию выключено, и срабатывает один раз, а не на каждом тике.
Чем это помогает
Ошибка в объёме позиции это и есть тот путь, на котором обычная серия убытков превращается в слитый счёт. Задайте риск один раз (по умолчанию 1% от баланса), считайте от баланса или от средств, либо впишите фиксированный размер счёта, чтобы просчитать другой вариант. Если счёта не хватает на выбранный риск при таком стопе, расчёт опускается до минимального лота и показывает реальный риск, так что вы никогда не окажетесь незаметно перегруженными.
Чего он не делает
Он не открывает сделок, не подаёт сигналов и не предсказывает направление. Это калькулятор, и он делает арифметику правильно, чтобы вам не приходилось считать вручную. Решения остаются за вами.
Работает на любом инструменте и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он хотя бы раз убережёт вас от неверного объёма, честный отзыв поможет следующему трейдеру его найти, а сообщение об ошибке поможет не меньше.
It's my favorite indicator for risk and lot size calculation