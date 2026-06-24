Visual Risk and Position Size Calculator

Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный размер лота для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания. Ваши уровни сохраняются между сессиями, поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки.

Что он показывает

Размер лота для выбранного вами процента счёта, с учётом минимального и максимального лота и шага вашего брокера.

для выбранного вами процента счёта, с учётом минимального и максимального лота и шага вашего брокера. Сумма под риском в валюте вашего счёта.

в валюте вашего счёта. Дистанция до стопа в пунктах.

в пунктах. Соотношение прибыли к риску и потенциальный доход на вашей цели.

и потенциальный доход на вашей цели. Направление, покупка или продажа, определяется по расположению линий.

Ваш план остаётся там, где вы его оставили

Вход, стоп и цель сохраняются отдельно для каждого инструмента и каждого счёта. Смените таймфрейм, перезапустите терминал, вернитесь завтра: все три линии будут там, где вы их оставили. План старше 30 дней считается устаревшим и заменяется свежими значениями по умолчанию, чтобы линии никогда не восстанавливались в пустоту. Можно отключить, если вы предпочитаете каждый раз начинать заново. Когда план всё же нужно начать заново, на панели есть кнопка Reset plan to current price: одно нажатие для подготовки, второе для подтверждения, чтобы это никогда не произошло случайно.

Ничего не исчезает при приближении

Стоит приблизить график, и уровень легко оказывается за пределами видимого ценового диапазона. Вместо того чтобы линия просто пропала, к краю графика крепится небольшая метка с названием уровня, его ценой и стрелкой, показывающей, в какой стороне он находится. Вы всегда знаете, где стоит стоп, даже когда его не видно.

Пусть цель следует за вашим риском

Задайте нужное соотношение прибыли к риску, и линия цели будет следовать за входом и стопом, пока вы их двигаете. Цель в 2R так и останется 2R, вместо того чтобы каждый раз переставлять её вручную. Отключите, если хотите ставить цель свободно.

Необязательное оповещение о входе

Расставьте уровни, отойдите от терминала и получите оповещение в тот момент, когда цена дойдёт до вашей линии входа: всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо. По умолчанию выключено, и срабатывает один раз, а не на каждом тике.

Чем это помогает

Ошибка в объёме позиции это и есть тот путь, на котором обычная серия убытков превращается в слитый счёт. Задайте риск один раз (по умолчанию 1% от баланса), считайте от баланса или от средств, либо впишите фиксированный размер счёта, чтобы просчитать другой вариант. Если счёта не хватает на выбранный риск при таком стопе, расчёт опускается до минимального лота и показывает реальный риск, так что вы никогда не окажетесь незаметно перегруженными.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не подаёт сигналов и не предсказывает направление. Это калькулятор, и он делает арифметику правильно, чтобы вам не приходилось считать вручную. Решения остаются за вами.

Работает на любом инструменте и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он хотя бы раз убережёт вас от неверного объёма, честный отзыв поможет следующему трейдеру его найти, а сообщение об ошибке поможет не меньше.