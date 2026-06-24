Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике. ICT Killzone and Session Tracker выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается. Никаких сигналов, без перерисовки.

Что он показывает

Живая панель сессий с часами по GMT и отдельной строкой для Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка. В каждой строке либо отметка, что сессия идёт, и сколько ей осталось, либо время до её открытия. Текущая сессия подсвечена своим цветом.

с часами по GMT и отдельной строкой для Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка. В каждой строке либо отметка, что сессия идёт, и сколько ей осталось, либо время до её открытия. Текущая сессия подсвечена своим цветом. Боксы диапазонов от максимума до минимума каждой сессии на протяжении её часов, подписанные и раскрашенные по сессиям, за последние несколько дней. Бокс текущей сессии растёт в реальном времени.

Настройка под ваши киллзоны

Время сессий задаётся обычными полями в GMT. Оставьте значения по умолчанию для стандартных сессий или впишите свои точные окна киллзон, например лондонскую киллзону с 07:00 до 10:00 GMT. Названия тоже редактируются, чтобы панель и боксы читались так, как вы торгуете.

Автоматический переход на летнее время

Вам не придётся перенастраивать его дважды в год. У каждой сессии своё правило перехода (Европа, США, Австралия или никакого для Токио), и в местное лето она сдвигается на час, так что панель и боксы остаются верными круглый год. По умолчанию включено, при желании можно отключить и вести время вручную.

Необязательные оповещения о сессиях, молчащие, когда молчит рынок

Всплывающее окно, звук, push-уведомление в приложение MetaTrader или письмо в тот момент, когда сессия или киллзона открывается либо закрывается. По умолчанию выключено.

Время сессий это чистая арифметика по часам, поэтому наивно сделанный инструмент объявит открытие Лондона и в субботу утром. Этот спрашивает у вашего брокера, в какие часы он действительно котирует ваш инструмент, и вне этих часов молчит, так что закрытые выходные не дают ни одного оповещения. При открытии в воскресенье сессия, которая уже идёт, объявляет своё открытие, и ничто не объявляет закрытие, случившееся без вас. Если инструмент стоит на нескольких графиках, вы получите одно оповещение, а не по одному на график, потому что открытие сессии это факт о часах, а не об инструменте.

Верно при любом времени сервера

Панель считает в GMT, а боксы перед отрисовкой переводятся во время вашего сервера. У брокера с GMT+3 лондонский бокс начинается в 10:00 на графике, тогда как панель показывает 08:00 GMT. Один и тот же момент, двое часов, и оба верны.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не подаёт сигналов и не предсказывает направление. Он отслеживает сессии и рисует их диапазоны. Решения остаются за вами.

Работает на любом инструменте, а полезнее всего на внутридневных таймфреймах (от M1 до H1), где диапазоны сессий и имеют значение. Бесплатно. Если вы торгуете киллзоны, честный отзыв поможет другим его найти, а замечание о том, что стоило бы улучшить, поможет не меньше.