ICT Killzone and Session Tracker
- Индикаторы
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 31 июля 2026
Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике. ICT Killzone and Session Tracker выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается. Никаких сигналов, без перерисовки.
Что он показывает
- Живая панель сессий с часами по GMT и отдельной строкой для Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка. В каждой строке либо отметка, что сессия идёт, и сколько ей осталось, либо время до её открытия. Текущая сессия подсвечена своим цветом.
- Боксы диапазонов от максимума до минимума каждой сессии на протяжении её часов, подписанные и раскрашенные по сессиям, за последние несколько дней. Бокс текущей сессии растёт в реальном времени.
Настройка под ваши киллзоны
Время сессий задаётся обычными полями в GMT. Оставьте значения по умолчанию для стандартных сессий или впишите свои точные окна киллзон, например лондонскую киллзону с 07:00 до 10:00 GMT. Названия тоже редактируются, чтобы панель и боксы читались так, как вы торгуете.
Автоматический переход на летнее время
Вам не придётся перенастраивать его дважды в год. У каждой сессии своё правило перехода (Европа, США, Австралия или никакого для Токио), и в местное лето она сдвигается на час, так что панель и боксы остаются верными круглый год. По умолчанию включено, при желании можно отключить и вести время вручную.
Необязательные оповещения о сессиях, молчащие, когда молчит рынок
Всплывающее окно, звук, push-уведомление в приложение MetaTrader или письмо в тот момент, когда сессия или киллзона открывается либо закрывается. По умолчанию выключено.
Время сессий это чистая арифметика по часам, поэтому наивно сделанный инструмент объявит открытие Лондона и в субботу утром. Этот спрашивает у вашего брокера, в какие часы он действительно котирует ваш инструмент, и вне этих часов молчит, так что закрытые выходные не дают ни одного оповещения. При открытии в воскресенье сессия, которая уже идёт, объявляет своё открытие, и ничто не объявляет закрытие, случившееся без вас. Если инструмент стоит на нескольких графиках, вы получите одно оповещение, а не по одному на график, потому что открытие сессии это факт о часах, а не об инструменте.
Верно при любом времени сервера
Панель считает в GMT, а боксы перед отрисовкой переводятся во время вашего сервера. У брокера с GMT+3 лондонский бокс начинается в 10:00 на графике, тогда как панель показывает 08:00 GMT. Один и тот же момент, двое часов, и оба верны.
Чего он не делает
Он не открывает сделок, не подаёт сигналов и не предсказывает направление. Он отслеживает сессии и рисует их диапазоны. Решения остаются за вами.
Работает на любом инструменте, а полезнее всего на внутридневных таймфреймах (от M1 до H1), где диапазоны сессий и имеют значение. Бесплатно. Если вы торгуете киллзоны, честный отзыв поможет другим его найти, а замечание о том, что стоило бы улучшить, поможет не меньше.