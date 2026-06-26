Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную. Daily Weekly Monthly Key Levels строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без перерисовки, без визуального мусора.

Что он рисует

Предыдущий день : максимум, минимум и закрытие.

: максимум, минимум и закрытие. Предыдущая неделя : максимум и минимум.

: максимум и минимум. Дневное и недельное открытие , текущие открытия, за которыми много следят внутри дня.

, текущие открытия, за которыми много следят внутри дня. Предыдущий месяц: максимум и минимум (по желанию).

Каждый уровень, это подписанная линия со своим цветом по периоду, а компактная панель перечисляет все уровни, их цены и расстояние до текущей цены в пунктах, чтобы сразу было видно, какой из них в игре.

Уровни, которые не исчезают при приближении

На внутридневном графике большинство ключевых уровней оказывается за пределами видимого диапазона цен, а на золоте это почти все и почти всегда. Уровень, которого вы не видите, хуже, чем бесполезен, потому что вы считаете, что он далеко. Любой уровень выше или ниже видимой области прижимается к краю графика небольшой ценовой меткой с названием, ценой и стрелкой, указывающей, в какой он стороне. Если за экраном сразу несколько, они выстраиваются в читаемый столбик, а не наезжают друг на друга, и сохраняют порядок по цене.

Прямо со свечей вашего брокера

Уровни берутся из дневных, недельных и месячных свечей вашего собственного брокера, поэтому совпадают с барами, которые вы и так видите. Ничего настраивать под свой часовой пояс не нужно: границы дня, недели и месяца те же, что у вашего брокера.

Необязательные оповещения по уровням

Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо, когда цена доходит до уровня. По умолчанию выключено. Каждый уровень напоминает о себе один раз в день, поэтому уровень, около которого цена пилит, не завалит вас оповещениями, а уровень, получивший новое значение на смене дня, недели или месяца, тихо взводится заново, а не читается как свежее касание.

Чего он не делает

Он не выставляет ордера, не подаёт сигналов и не прогнозирует направление. Он рисует уровни и измеряет расстояния. Решения остаются за вами.

Работает на любом символе и любом таймфрейме, а полезнее всего на внутридневных графиках, где эти уровни ведут сессию. Любую группу можно включить, выключить и перекрасить, панель, перетащить куда угодно или закрепить. Бесплатно. Если он избавил вас от утреннего ритуала перерисовки, честный отзыв поможет другим его найти, а сообщение об ошибке поможет не меньше.