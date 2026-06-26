Daily Weekly Monthly Key Levels
- Индикаторы
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 1 августа 2026
Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную. Daily Weekly Monthly Key Levels строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без перерисовки, без визуального мусора.
Что он рисует
- Предыдущий день: максимум, минимум и закрытие.
- Предыдущая неделя: максимум и минимум.
- Дневное и недельное открытие, текущие открытия, за которыми много следят внутри дня.
- Предыдущий месяц: максимум и минимум (по желанию).
Каждый уровень, это подписанная линия со своим цветом по периоду, а компактная панель перечисляет все уровни, их цены и расстояние до текущей цены в пунктах, чтобы сразу было видно, какой из них в игре.
Уровни, которые не исчезают при приближении
На внутридневном графике большинство ключевых уровней оказывается за пределами видимого диапазона цен, а на золоте это почти все и почти всегда. Уровень, которого вы не видите, хуже, чем бесполезен, потому что вы считаете, что он далеко. Любой уровень выше или ниже видимой области прижимается к краю графика небольшой ценовой меткой с названием, ценой и стрелкой, указывающей, в какой он стороне. Если за экраном сразу несколько, они выстраиваются в читаемый столбик, а не наезжают друг на друга, и сохраняют порядок по цене.
Прямо со свечей вашего брокера
Уровни берутся из дневных, недельных и месячных свечей вашего собственного брокера, поэтому совпадают с барами, которые вы и так видите. Ничего настраивать под свой часовой пояс не нужно: границы дня, недели и месяца те же, что у вашего брокера.
Необязательные оповещения по уровням
Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо, когда цена доходит до уровня. По умолчанию выключено. Каждый уровень напоминает о себе один раз в день, поэтому уровень, около которого цена пилит, не завалит вас оповещениями, а уровень, получивший новое значение на смене дня, недели или месяца, тихо взводится заново, а не читается как свежее касание.
Чего он не делает
Он не выставляет ордера, не подаёт сигналов и не прогнозирует направление. Он рисует уровни и измеряет расстояния. Решения остаются за вами.
Работает на любом символе и любом таймфрейме, а полезнее всего на внутридневных графиках, где эти уровни ведут сессию. Любую группу можно включить, выключить и перекрасить, панель, перетащить куда угодно или закрепить. Бесплатно. Если он избавил вас от утреннего ритуала перерисовки, честный отзыв поможет другим его найти, а сообщение об ошибке поможет не меньше.