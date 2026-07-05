Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard

Бесплатная панель риска для MetaTrader 5. Она следит за двумя рубежами, на которых заканчивается большинство счетов проп-фирм: дневным лимитом убытка и общим лимитом убытка, и показывает в реальном времени, насколько близко вы к ним подошли, с полосами заполнения и предупреждением до того, как вы их нарушите. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Она просто держит ваши лимиты перед глазами.

Что она показывает

Результат за сегодня в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировкой.

в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировкой. Дневной убыток полосой заполнения в сторону вашего дневного лимита, плюс точная сумма, которая ещё остаётся до нарушения.

полосой заполнения в сторону вашего дневного лимита, плюс точная сумма, которая ещё остаётся до нарушения. Общая просадка второй полосой в сторону максимального лимита убытка, тоже с остатком запаса.

второй полосой в сторону максимального лимита убытка, тоже с остатком запаса. Статус SAFE, CAUTION или DANGER, предупреждение на пороге внимания (по умолчанию 80 процентов) и ещё одно, если лимит нарушен.

Сделано под правила проп-фирм

Дневной лимит в процентах от размера счёта (по умолчанию 5 процентов), считается по текущим средствам, поэтому открытые плавающие убытки идут в зачёт, ровно так, как их считает большинство фирм. Точку отсчёта выбираете вы: баланс на начало дня, средства, большее из двух, либо максимум средств за день, для фирм, которые считают дневной убыток от вашей лучшей точки, а не от открытия.

в процентах от размера счёта (по умолчанию 5 процентов), считается по текущим средствам, поэтому открытые плавающие убытки идут в зачёт, ровно так, как их считает большинство фирм. Точку отсчёта выбираете вы: баланс на начало дня, средства, большее из двух, либо максимум средств за день, для фирм, которые считают дневной убыток от вашей лучшей точки, а не от открытия. Час смены торгового дня , который вы выставляете под часовой пояс сервера вашей фирмы.

, который вы выставляете под часовой пояс сервера вашей фирмы. Общий лимит (по умолчанию 10 процентов) в статичном режиме (фиксированный порог ниже стартового баланса, как у FTMO) или в скользящем (от пика ваших средств, для счетов со скользящей просадкой).

(по умолчанию 10 процентов) в статичном режиме (фиксированный порог ниже стартового баланса, как у FTMO) или в скользящем (от пика ваших средств, для счетов со скользящей просадкой). Начальный размер счёта выводится из вашей же истории сделок, то есть это баланс, с которого челлендж действительно начался, а не тот, что оказался на счету в день установки. Каждый лимит здесь это процент от этого числа, поэтому когда истории не хватает, чтобы утверждать уверенно, инструмент прямо об этом говорит, а не гадает. Значение всегда можно задать точно (например 100000 для челленджа на 100k).

Дневная база отсчёта и ваш пик сохраняются надёжно, поэтому закрытие графика, перекомпиляция или перезапуск терминала не обнуляют ваш день и не прячут реальную просадку.

Чем это помогает

Большинство челленджей проигрывается не из-за плохой стратегии, а из-за одного дня, который тихо ушёл за дневной лимит. Панель держит перед вами те две цифры, которые действительно решают, чтобы вы уменьшили объём или остановились раньше, чем это за вас сделает счёт.

Чего она не делает

Она не выставляет ордера, не закрывает сделки и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Это монитор, решения остаются за вами.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если она заслужит место на ваших графиках, отзыв поможет следующему проп-трейдеру её найти.