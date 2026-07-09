One Click Close and Breakeven Panel

Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием.

One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали.

Что она умеет

  • Закрыть всё, все открытые позиции одним нажатием
  • Закрыть прибыльные, только те позиции, что сейчас в плюсе
  • Закрыть убыточные, только те, что сейчас в минусе
  • Закрыть покупки или закрыть продажи, обнулить одну сторону
  • Все в безубыток, перевести стоп каждой подходящей позиции на её вход, чтобы она уже не могла стать убытком
  • Снять отложенные, отменить все ваши отложенные ордера

Сделано понятно и безопасно

  • Шаг подтверждения: кнопки с необратимым действием на первое нажатие только взводятся и срабатывают лишь на второе, поэтому случайный клик никогда не сносит ваш портфель
  • Цветной отклик после каждого нажатия говорит, что именно произошло или почему не произошло ничего
  • Безубыток срабатывает только на позициях с уверенным плюсом и никогда не ослабляет уже стоящий стоп
  • Работает по всему счёту или только по символу текущего графика, с необязательным фильтром по magic number
  • Работает и на неттинговых, и на хеджевых счетах

Панель

Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах графика. На ней сразу видно, сколько позиций попадает под действие, сколько отложенных ордеров стоит и какой сейчас плавающий результат.

Без сюрпризов

Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких прогнозов. Она закрывает и защищает то, что у вас уже открыто, и только это. Бесплатно.

Если она заслужит место на ваших графиках, одинаково приветствуются отзыв, сообщение об ошибке и идея для доработки.


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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
FREE
Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный менеджер позиций для MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, и он возьмёт на себя уже открытые сделки: переведёт их в   безубыток , будет   подтягивать стоп   по мере движения и выполнит   частичное закрытие   на вашей цели. Он никогда не открывает сделки и не подаёт сигналов. Он только управляет тем, что уже есть. Что он делает Автоматический безубыток.   Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафи
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Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает. Что он показывает Точное время до закрытия.   Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются. Полоса заполнения.   Сразу видно, какая часть текущей свеч
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Round Number Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор круглых уровней для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он нанесёт психологические круглые уровни цены, за которыми следят трейдеры: крупные фигуры "00" сплошными линиями, промежуточные "50" пунктиром, каждый с подписью цены. Он автоматически следует за ценой по мере движения рынка. Что он делает Рисует круглые уровни за вас.   Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную. Сам подстраивается под инструмент.   Он
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
Индикаторы
Посмотрите, насколько этот рынок обычно проходит за день, сколько из этого уже пройдено и где у дня заканчивается запас хода.   Average Daily Range (ADR) Meter   наносит на график расчётные максимум и минимум дня и может   оповестить вас, когда цена достигнет одного из них , или когда день израсходует выбранную вами долю своего среднего диапазона. Никаких сигналов, без перерисовки, только контекст, который отвечает на вопрос, остался ли ещё запас. Что он показывает Средний дневной диапазон   за
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает   только по закрытым барам , поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что он показывает Восемь основных валют по порядку   от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса. Совпаден
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике.   ICT Killzone and Session Tracker   выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может   уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается . Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Живая панель сессий   с часами по GMT и отдельной строкой для С
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
Индикаторы
Точки пивот, это уровни поддержки и сопротивления, за которыми в каждой сессии следит значительная часть рынка, и на любом графике они считаются одинаково. Инструмент   Pivot Points   строит их за вас по последней закрытой свече и наносит на график: центральный пивот, сопротивления и поддержки, каждый с подписью и с расстоянием до текущей цены. Три метода расчёта Classic , классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3. Fibonacci : пивот с сопротивлениями и поддержками, отл
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали. Три способа остаться вне рынка Ежедневное закрытие по времени.   Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей се
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
Утилиты
Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет   все   ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Что он делает Закрывает всю корзину по цели.   Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один пр
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SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным, а любой продукт с идеальными стрелками просто отснял удачные сделки. Здесь вам этого не продают. Это набор инструментов   Smart Money Concepts (SMC) и ICT   без перерисовки, который читает график за вас: структура рынка, ордер-блоки, имбалансы (fair value gaps), ликвидность, premium и discount, сессии killzone и панель по нескольким таймфреймам. Вы видите картину целиком сразу, вместо того чтобы размечать её вручную, а решение по-прежнему
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Челлендж решают три числа, и терминал не показывает вам ни одного из них. Эта панель ведёт все три прямо на графике: сколько целевой прибыли вы уже сделали, сколько торговых дней набрали и какая доля всей вашей прибыли пришлась на один-единственный день. Последнее и есть правило консистентности, и из-за него срывается больше выплат, чем из-за просадки. Панель не торгует и не даёт сигналов.   Она читает ваш счёт и вашу собственную историю закрытых сделок, выводит из неё начало челленджа и показыв
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную.   Daily Weekly Monthly Key Levels   строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что   любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика   подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без пе
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель риска для MetaTrader 5. Она следит за двумя рубежами, на которых заканчивается большинство счетов проп-фирм:   дневным лимитом убытка   и   общим лимитом убытка , и показывает в реальном времени, насколько близко вы к ним подошли, с полосами заполнения и предупреждением до того, как вы их нарушите. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Она просто держит ваши лимиты перед глазами. Что она показывает Результат за сегодня   в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировк
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что она показывает Чистый результат   за выбранный период, с цветовой маркировкой. Число сделок   и   долю прибыл
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
Утилиты
Вы говорите: один процент на сделку. Последние десять говорят другое, потому что стоп двигается, а объём за ним не идёт. Поставьте вход, стоп и цель на график тремя перетаскиваемыми линиями. Перетащите стоп туда, где сделка действительно неверна, и объём пойдёт следом, так что один процент останется одним процентом, стоит стоп в десяти пунктах или в двухстах. Один клик затем отправляет ордер ровно этим объёмом. Он никогда не решает войти в рынок. Это делаете вы.   Внутри нет ни сигналов, ни прав
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