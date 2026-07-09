One Click Close and Breakeven Panel

Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием.

One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали.

Что она умеет

Закрыть всё, все открытые позиции одним нажатием

Закрыть прибыльные, только те позиции, что сейчас в плюсе

Закрыть убыточные, только те, что сейчас в минусе

Закрыть покупки или закрыть продажи, обнулить одну сторону

Все в безубыток, перевести стоп каждой подходящей позиции на её вход, чтобы она уже не могла стать убытком

Снять отложенные, отменить все ваши отложенные ордера

Сделано понятно и безопасно

Шаг подтверждения: кнопки с необратимым действием на первое нажатие только взводятся и срабатывают лишь на второе, поэтому случайный клик никогда не сносит ваш портфель

Цветной отклик после каждого нажатия говорит, что именно произошло или почему не произошло ничего

Безубыток срабатывает только на позициях с уверенным плюсом и никогда не ослабляет уже стоящий стоп

Работает по всему счёту или только по символу текущего графика, с необязательным фильтром по magic number

Работает и на неттинговых, и на хеджевых счетах

Панель

Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах графика. На ней сразу видно, сколько позиций попадает под действие, сколько отложенных ордеров стоит и какой сейчас плавающий результат.

Без сюрпризов

Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких прогнозов. Она закрывает и защищает то, что у вас уже открыто, и только это. Бесплатно.

Если она заслужит место на ваших графиках, одинаково приветствуются отзыв, сообщение об ошибке и идея для доработки.