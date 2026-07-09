One Click Close and Breakeven Panel
- Утилиты
-
Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием.
One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали.
Что она умеет
- Закрыть всё, все открытые позиции одним нажатием
- Закрыть прибыльные, только те позиции, что сейчас в плюсе
- Закрыть убыточные, только те, что сейчас в минусе
- Закрыть покупки или закрыть продажи, обнулить одну сторону
- Все в безубыток, перевести стоп каждой подходящей позиции на её вход, чтобы она уже не могла стать убытком
- Снять отложенные, отменить все ваши отложенные ордера
Сделано понятно и безопасно
- Шаг подтверждения: кнопки с необратимым действием на первое нажатие только взводятся и срабатывают лишь на второе, поэтому случайный клик никогда не сносит ваш портфель
- Цветной отклик после каждого нажатия говорит, что именно произошло или почему не произошло ничего
- Безубыток срабатывает только на позициях с уверенным плюсом и никогда не ослабляет уже стоящий стоп
- Работает по всему счёту или только по символу текущего графика, с необязательным фильтром по magic number
- Работает и на неттинговых, и на хеджевых счетах
Панель
Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах графика. На ней сразу видно, сколько позиций попадает под действие, сколько отложенных ордеров стоит и какой сейчас плавающий результат.
Без сюрпризов
Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких прогнозов. Она закрывает и защищает то, что у вас уже открыто, и только это. Бесплатно.
Если она заслужит место на ваших графиках, одинаково приветствуются отзыв, сообщение об ошибке и идея для доработки.