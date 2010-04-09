Candle Close Countdown Timer

Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает.

Что он показывает

Точное время до закрытия. Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются.

Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются. Полоса заполнения. Сразу видно, какая часть текущей свечи уже сформирована.

Сразу видно, какая часть текущей свечи уже сформирована. Все таймфреймы разом. Живой отсчёт для M5, M15, M30, H1, H4 и D1 рядом друг с другом, чтобы видеть ближайшее закрытие на любом из них, не переключая график. Какие выводить, выбираете вы.

Чем это помогает

Подгонять входы и выходы к закрытию свечи, а не прикидывать на глаз.

Знать, что вот-вот напечатается свеча старшего таймфрейма, пока вы работаете на младшем.

Точность по времени сервера, поэтому отсчёт совпадает с реальным закрытием бара у вашего брокера.

Чего он не делает

Он не подаёт сигналов, не строит прогнозов и никогда не торгует. Это часы, и только. Без перерисовки.

Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах экрана. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он заслужит место на ваших графиках, оставьте отзыв или напишите, чего не хватает.