Candle Close Countdown Timer
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает.
Что он показывает
- Точное время до закрытия. Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются.
- Полоса заполнения. Сразу видно, какая часть текущей свечи уже сформирована.
- Все таймфреймы разом. Живой отсчёт для M5, M15, M30, H1, H4 и D1 рядом друг с другом, чтобы видеть ближайшее закрытие на любом из них, не переключая график. Какие выводить, выбираете вы.
Чем это помогает
- Подгонять входы и выходы к закрытию свечи, а не прикидывать на глаз.
- Знать, что вот-вот напечатается свеча старшего таймфрейма, пока вы работаете на младшем.
- Точность по времени сервера, поэтому отсчёт совпадает с реальным закрытием бара у вашего брокера.
Чего он не делает
Он не подаёт сигналов, не строит прогнозов и никогда не торгует. Это часы, и только. Без перерисовки.
Панель перетаскивается, фиксируется и всегда остаётся полностью в пределах экрана. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Бесплатно. Если он заслужит место на ваших графиках, оставьте отзыв или напишите, чего не хватает.