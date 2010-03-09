ADR Average Daily Range Meter

Посмотрите, насколько этот рынок обычно проходит за день, сколько из этого уже пройдено и где у дня заканчивается запас хода. Average Daily Range (ADR) Meter наносит на график расчётные максимум и минимум дня и может оповестить вас, когда цена достигнет одного из них, или когда день израсходует выбранную вами долю своего среднего диапазона. Никаких сигналов, без перерисовки, только контекст, который отвечает на вопрос, остался ли ещё запас.

Что он показывает

Средний дневной диапазон за последние N дней, то есть типичное дневное движение этого рынка.

за последние N дней, то есть типичное дневное движение этого рынка. Пройдено сегодня , какую часть этого диапазона цена уже прошла, в пунктах и процентах.

, какую часть этого диапазона цена уже прошла, в пунктах и процентах. Остаток хода вверх и вниз до того, как день наберёт диапазон среднего размера.

вверх и вниз до того, как день наберёт диапазон среднего размера. ADR High и ADR Low, расчётные потолок и пол дня, нанесённые на график, каждый с ценовой меткой, которая остаётся видимой, даже когда сам уровень ушёл за пределы экрана.

Чем это помогает

Самый простой вопрос задают немногие: рынок уже отработал свой обычный день или запас ещё есть? Если пара в среднем проходит 60 пунктов и уже прошла 55, гнаться за свежим пробоем, это плохая ставка. Если прошла 15, ход есть. А когда цена доходит до расчётного уровня, значит средний диапазон уже отработан, и именно там продолжение становится менее вероятным, а развороты более частыми. Инструмент держит этот контекст перед глазами, чтобы вы выбирали цели и момент входа исходя из того, что день реально ещё может пройти.

Необязательные оповещения о двух важных моментах

Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или письмо, когда цена достигнет расчётного уровня либо когда день израсходует заданную вами долю среднего диапазона (по умолчанию 80 процентов). По умолчанию выключены, один раз на событие в день. Всё, что уже верно на момент прикрепления, засчитывается молча, поэтому вам никогда не сообщат о движении, случившемся до того, как вы стали смотреть.

Читается при любом масштабе

При сильном приближении оба расчётных уровня могут оказаться за пределами видимого диапазона цен. Тогда каждый прижимается к краю графика ценовой меткой со стрелкой, показывающей, в какой стороне находится уровень, а если за экраном оба, они выстраиваются в читаемый столбик по порядку цен, вместо того чтобы перекрывать друг друга.

Чего он не делает

Он не выставляет ордера, не подаёт сигналов на покупку и продажу и не прогнозирует направление. Он измеряет диапазон и показывает контекст. Решения остаются за вами.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме и считает сразу после прикрепления. Если он заслужит место на ваших графиках, честный отзыв поможет другим трейдерам его найти, а сообщение об ошибке поможет не меньше.