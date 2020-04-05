Artemis FX HFT Throttle MT5

Artemis HFT Throttle EA MT5

Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5.

Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления.

Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткосрочной автоматизации торговли на Forex со структурированным контролем исполнения. Он объединяет торговую логику по символу графика с Artemis Throttle Guard — слоем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения торговых всплесков, обработки ошибок брокера и поддержки более дисциплинированной автоматической торговли.

По умолчанию советник торгует символом графика, к которому он прикреплён. Для пользователей, которые хотят ограничить торговлю выбранными парами, доступен дополнительный белый список символов.

Что нового в MT5

Эта версия для MT5 переносит Artemis HFT Throttle EA на платформу MetaTrader 5, сохраняя знакомый рабочий процесс Artemis, структуру панели управления и подход к краткосрочной торговле на Forex.

Версия MT5 включает последний набор функций V2.0, включая Smart Market State, Broker Quality Score, Trade Readiness Score, улучшенную диагностику Why No Trade, подсказки Artemis Copilot, вкладку STATE на панели управления и более чистую обработку панели.

Существующие пользователи Artemis HFT Throttle узнают исходную торговую логику и общее поведение советника, а пользователи MT5 теперь могут получить доступ к той же структурированной системе FX-скальпинга напрямую в MetaTrader 5.

Что нового в V2.0

Версия 2.0 добавляет новый слой Smart Market State, Broker Quality Score, Trade Readiness Score, улучшенную диагностику Why No Trade, эксклюзивные сообщения Artemis Copilot, новую вкладку STATE на панели управления и более чистую обработку панели. V2.0 сохраняет исходную торговую логику FX HFT Throttle без изменений, поэтому поведение стратегии и совместимость set-файлов сохраняются там, где это поддерживается версией MT5.

Новый слой Smart Market State показывает, являются ли текущие условия трендовыми, диапазонными, спокойными, волатильными или связанными с риском спреда, помогая пользователям понимать рыночную среду до и во время торговли.

Broker Quality Score даёт более ясное представление о спреде и условиях исполнения, что особенно важно для краткосрочного FX-скальпинга, где условия брокера могут сильно влиять на результаты.

Trade Readiness Score объединяет состояние рынка, качество брокера, спред, волатильность, сессию, риск и условия ожидания в один простой показатель, чтобы пользователи могли быстро увидеть, готов ли советник к торговле, ожидает ли он лучших условий или работает с осторожностью.

Новая вкладка STATE объединяет эти данные в одном месте, упрощая мониторинг советника и помогая пользователям понять, почему он может ждать, а не открывать сделки.

Artemis Throttle Guard

Throttle Guard даёт пользователям контроль над тем, как часто советник отправляет торговые действия брокеру. Ограничения включают дневные торговые запросы, лимиты OrderSend, OrderClose и OrderModify, минимальное время между действиями, максимальное количество действий в минуту и защиту от последовательных ошибок.

Throttle Guard разработан для снижения чрезмерно активного поведения исполнения и помогает советнику работать более контролируемо во время быстро меняющихся рыночных условий. В V2 также добавлена функция Throttle Safety Close, которая может попытаться снизить открытую экспозицию, если достигнута блокировка throttle, пока открыта сделка, управляемая Artemis.

Smart Market State

Слой Smart Market State помогает определить текущую торговую среду до и во время торговой активности.

Он может отображать такие состояния, как:

  • Trending
  • Ranging
  • Quiet
  • Volatile
  • Spread Risk
  • Caution
  • Waiting

Это помогает пользователям понять, видит ли советник благоприятные условия, смешанные условия или причины воздержаться от торговли.

Broker Quality Score

Условия брокера имеют большое значение для краткосрочной торговли на Forex. Broker Quality Score даёт более ясное представление о текущем спреде и условиях исполнения. Это помогает пользователям понять, когда торговые условия чистые, приемлемые или потенциально неподходящие для краткосрочного скальпинга.

Trade Readiness Score

Trade Readiness Score объединяет несколько текущих факторов в один простой индикатор готовности.

Он учитывает такие области, как:

  • Состояние рынка
  • Качество брокера
  • Спред
  • Волатильность
  • Сессия
  • Контроль риска
  • Периоды ожидания
  • Статус Throttle

Это даёт пользователям более ясное понимание того, готов ли советник к торговле, ждёт ли он лучших условий или работает с осторожностью.

Artemis Copilot

Artemis Copilot предоставляет понятные подсказки прямо на панели управления. Copilot помогает объяснить, что видит советник, почему он может ждать и какие условия могут влиять на готовность к торговле.

Это делает советник проще для мониторинга и более прозрачным во время реальной торговли и тестирования.

Управление рисками и сделками

Artemis включает фиксированный лот или расчёт лота по проценту риска, SL/TP, максимальное количество открытых сделок, контроль максимального лота, дневные лимиты убытков и просадки, лимиты открытого риска и защиту от дневных убыточных сделок.

Советник также включает или улучшает:

  • Ожидание после одной убыточной сделки
  • Ожидание после серии убытков
  • Защиту соотношения спреда к цели
  • Break-even
  • Trailing Stop
  • Отслеживание Protected Exit
  • Отслеживание причин выхода
  • TimeExit / максимальная длительность сделки
  • Profit-only TimeExit

Эти инструменты помогают управлять торговым поведением, но не гарантируют прибыль и не предотвращают убытки.

Панель управления и элементы управления

Панель показывает ключевую информацию по счёту, сделкам и системе, включая:

  • Balance
  • Equity
  • Floating P/L
  • Today Net with Win Rate
  • Week Net
  • Month Net
  • Market State
  • Broker Quality
  • Trade Readiness
  • Why No Trade diagnostics

Вкладки панели включают:

  • DASH
  • RISK
  • GUARD
  • EXEC
  • DIAG
  • STATE
  • HIST
  • STATS
  • SETTINGS
  • EVENTS
  • HELP

Кнопки во время работы включают Pause / Resume и Close, позволяя пользователям приостанавливать новую торговлю или закрывать позиции, управляемые Artemis, прямо с графика.

Advanced / Tester Only

Раздел Advanced / Tester Only включает Market Validation Fallback, Tester Frequency Mode, Tester Repeat Entries и Tester Repeat Cooldown.

Рекомендуемые обычные настройки:

  • Market Validation Fallback = true
  • Tester Frequency Mode = false
  • Tester Repeat Entries = false
  • Tester Repeat Cooldown = 30

Tester Frequency Mode предназначен только для диагностики и не должен использоваться для оценки прибыльности или как режим стратегического тестирования.

Set-файлы

Set-файлы предоставляются для основных валютных пар и краткосрочных торговых профилей там, где они доступны.

Типичные поддерживаемые пары включают:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • USDCHF
  • USDCAD
  • AUDUSD
  • NZDUSD

Дополнительные set-файлы могут быть добавлены со временем.

Каждая пара должна использовать уникальный magic number и торговый комментарий в формате:

Artemis HFT Throttle

Важно

Результаты зависят от спреда брокера, комиссии, проскальзывания, качества исполнения, символа, таймфрейма, типа счёта и рыночных условий.

Ни один торговый советник не может гарантировать прибыль, исключить убытки или гарантировать принятие ордеров брокером.

Всегда сначала тестируйте на демо-счёте, используйте разумные размеры лота и внимательно отслеживайте результаты.


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Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 Ожидание окончено — Artemis Gold HFT Throttle EA теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 — это советник, ориентированный на торговлю золотом, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна быстрая краткосрочная автоматизация с контролируемым исполнением, интеллектуальной защитой и понятной визуальной панелью управления. Большинство быстрых торговых роботов делают акцент только на скорости. Но в реальных брокерских условиях скорость без к
FREE
Artemis Gold M1 Scalper
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper — это премиальный индикатор для MT4, созданный исключительно для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный стрелочный индикатор. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки и чист
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Эксперты
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Nathan James Gilks
5 (1)
Индикаторы
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Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
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Индикаторы
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Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
Утилиты
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
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Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
Утилиты
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
FREE
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Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA — это ориентированный на золото Expert Advisor для MetaTrader 4, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна краткосрочная автоматизированная торговля со встроенным профессиональным контролем исполнения. Многие роботы для быстрой торговли сосредоточены только на скорости. В реальных брокерских условиях неконтролируемая скорость может стать проблемой. Слишком большое количество торговых запросов, чрезмерные модификации ордеров, всплески
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA — это советник MetaTrader 4 для трейдеров, которым нужна краткосрочная автоматизация торговли на FX с профессиональной дисциплиной исполнения. Вместо того чтобы отправлять брокеру неограниченное количество ордеров, Artemis сочетает торговую логику FX по символу графика с Artemis Throttle Guard — специальным уровнем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения всплесков торговой активности, обработки ошибо
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro — это аналитическая панель на основе Supertrend, разработанная для предоставления более широкого контекста, чем обычная трендовая линия или простой индикатор со стрелками покупки и продажи. Индикатор объединяет направление Supertrend, оценку сигналов, анализ состояния рынка, подтверждение по нескольким таймфреймам, учёт спреда и торговой сессии, логику блокировки сигналов, уведомления и справочные уровни риска. Он предназначен для того, чтобы пользов
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout — это индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые используют анализ Opening Range Breakout вокруг ключевых торговых сессий. Индикатор автоматически отмечает максимум, минимум, середину и зону начального диапазона. После завершения формирования диапазона он отслеживает поведение цены и отображает текущее состояние ORB, качество диапазона, статус сессии и торговые условия на аккуратной панели в стиле Artemis. Индикатор поддерживает профил
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий. По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на под
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper для MT5 Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 — это мультисимвольный dashboard-индикатор Opening Range Breakout для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам отслеживать ORB-условия по выбранным инструментам с одного графика. Сканер отслеживает session-based opening ranges, отображает текущие ORB-состояния и предоставляет информацию на панели, включая направление пробоя, качество диапазона, статус спреда, уведомления и дополнительные графические оверлеи. Индикатор предназначен для организации рыночн
Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах. Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
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