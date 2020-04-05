Artemis FX HFT Throttle MT5

Artemis HFT Throttle EA MT5

Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5.

Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления.

Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткосрочной автоматизации торговли на Forex со структурированным контролем исполнения. Он объединяет торговую логику по символу графика с Artemis Throttle Guard — слоем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения торговых всплесков, обработки ошибок брокера и поддержки более дисциплинированной автоматической торговли.

По умолчанию советник торгует символом графика, к которому он прикреплён. Для пользователей, которые хотят ограничить торговлю выбранными парами, доступен дополнительный белый список символов.

Что нового в MT5

Эта версия для MT5 переносит Artemis HFT Throttle EA на платформу MetaTrader 5, сохраняя знакомый рабочий процесс Artemis, структуру панели управления и подход к краткосрочной торговле на Forex.

Версия MT5 включает последний набор функций V2.0, включая Smart Market State, Broker Quality Score, Trade Readiness Score, улучшенную диагностику Why No Trade, подсказки Artemis Copilot, вкладку STATE на панели управления и более чистую обработку панели.

Существующие пользователи Artemis HFT Throttle узнают исходную торговую логику и общее поведение советника, а пользователи MT5 теперь могут получить доступ к той же структурированной системе FX-скальпинга напрямую в MetaTrader 5.

Что нового в V2.0

Версия 2.0 добавляет новый слой Smart Market State, Broker Quality Score, Trade Readiness Score, улучшенную диагностику Why No Trade, эксклюзивные сообщения Artemis Copilot, новую вкладку STATE на панели управления и более чистую обработку панели. V2.0 сохраняет исходную торговую логику FX HFT Throttle без изменений, поэтому поведение стратегии и совместимость set-файлов сохраняются там, где это поддерживается версией MT5.

Новый слой Smart Market State показывает, являются ли текущие условия трендовыми, диапазонными, спокойными, волатильными или связанными с риском спреда, помогая пользователям понимать рыночную среду до и во время торговли.

Broker Quality Score даёт более ясное представление о спреде и условиях исполнения, что особенно важно для краткосрочного FX-скальпинга, где условия брокера могут сильно влиять на результаты.

Trade Readiness Score объединяет состояние рынка, качество брокера, спред, волатильность, сессию, риск и условия ожидания в один простой показатель, чтобы пользователи могли быстро увидеть, готов ли советник к торговле, ожидает ли он лучших условий или работает с осторожностью.

Новая вкладка STATE объединяет эти данные в одном месте, упрощая мониторинг советника и помогая пользователям понять, почему он может ждать, а не открывать сделки.

Artemis Throttle Guard

Throttle Guard даёт пользователям контроль над тем, как часто советник отправляет торговые действия брокеру. Ограничения включают дневные торговые запросы, лимиты OrderSend, OrderClose и OrderModify, минимальное время между действиями, максимальное количество действий в минуту и защиту от последовательных ошибок.

Throttle Guard разработан для снижения чрезмерно активного поведения исполнения и помогает советнику работать более контролируемо во время быстро меняющихся рыночных условий. В V2 также добавлена функция Throttle Safety Close, которая может попытаться снизить открытую экспозицию, если достигнута блокировка throttle, пока открыта сделка, управляемая Artemis.

Smart Market State

Слой Smart Market State помогает определить текущую торговую среду до и во время торговой активности.

Он может отображать такие состояния, как:

Trending

Ranging

Quiet

Volatile

Spread Risk

Caution

Waiting

Это помогает пользователям понять, видит ли советник благоприятные условия, смешанные условия или причины воздержаться от торговли.

Broker Quality Score

Условия брокера имеют большое значение для краткосрочной торговли на Forex. Broker Quality Score даёт более ясное представление о текущем спреде и условиях исполнения. Это помогает пользователям понять, когда торговые условия чистые, приемлемые или потенциально неподходящие для краткосрочного скальпинга.

Trade Readiness Score

Trade Readiness Score объединяет несколько текущих факторов в один простой индикатор готовности.

Он учитывает такие области, как:

Состояние рынка

Качество брокера

Спред

Волатильность

Сессия

Контроль риска

Периоды ожидания

Статус Throttle

Это даёт пользователям более ясное понимание того, готов ли советник к торговле, ждёт ли он лучших условий или работает с осторожностью.

Artemis Copilot

Artemis Copilot предоставляет понятные подсказки прямо на панели управления. Copilot помогает объяснить, что видит советник, почему он может ждать и какие условия могут влиять на готовность к торговле.

Это делает советник проще для мониторинга и более прозрачным во время реальной торговли и тестирования.

Управление рисками и сделками

Artemis включает фиксированный лот или расчёт лота по проценту риска, SL/TP, максимальное количество открытых сделок, контроль максимального лота, дневные лимиты убытков и просадки, лимиты открытого риска и защиту от дневных убыточных сделок.

Советник также включает или улучшает:

Ожидание после одной убыточной сделки

Ожидание после серии убытков

Защиту соотношения спреда к цели

Break-even

Trailing Stop

Отслеживание Protected Exit

Отслеживание причин выхода

TimeExit / максимальная длительность сделки

Profit-only TimeExit

Эти инструменты помогают управлять торговым поведением, но не гарантируют прибыль и не предотвращают убытки.

Панель управления и элементы управления

Панель показывает ключевую информацию по счёту, сделкам и системе, включая:

Balance

Equity

Floating P/L

Today Net with Win Rate

Week Net

Month Net

Market State

Broker Quality

Trade Readiness

Why No Trade diagnostics

Вкладки панели включают:

DASH

RISK

GUARD

EXEC

DIAG

STATE

HIST

STATS

SETTINGS

EVENTS

HELP

Кнопки во время работы включают Pause / Resume и Close, позволяя пользователям приостанавливать новую торговлю или закрывать позиции, управляемые Artemis, прямо с графика.

Advanced / Tester Only

Раздел Advanced / Tester Only включает Market Validation Fallback, Tester Frequency Mode, Tester Repeat Entries и Tester Repeat Cooldown.

Рекомендуемые обычные настройки:

Market Validation Fallback = true

Tester Frequency Mode = false

Tester Repeat Entries = false

Tester Repeat Cooldown = 30

Tester Frequency Mode предназначен только для диагностики и не должен использоваться для оценки прибыльности или как режим стратегического тестирования.

Set-файлы

Set-файлы предоставляются для основных валютных пар и краткосрочных торговых профилей там, где они доступны.

Типичные поддерживаемые пары включают:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD

Дополнительные set-файлы могут быть добавлены со временем.

Каждая пара должна использовать уникальный magic number и торговый комментарий в формате:

Artemis HFT Throttle

Важно

Результаты зависят от спреда брокера, комиссии, проскальзывания, качества исполнения, символа, таймфрейма, типа счёта и рыночных условий.

Ни один торговый советник не может гарантировать прибыль, исключить убытки или гарантировать принятие ордеров брокером.

Всегда сначала тестируйте на демо-счёте, используйте разумные размеры лота и внимательно отслеживайте результаты.