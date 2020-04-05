Auto Close by Time and Weekend
- Эксперты
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Amal YuldashevTickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
- Версия: 1.0
Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали.
Три способа остаться вне рынка
- Ежедневное закрытие по времени. Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей сессии, перед ролловером, когда угодно.
- Закрытие перед выходными. Быть вне рынка до выходного гэпа. День и время выбираются свободно (по умолчанию пятница 20:55 по серверу), чтобы не держать позицию через открытие понедельника.
- Максимальное время удержания. Закрывать любую позицию старше заданного вами предела, чтобы краткосрочная сделка незаметно не превратилась в позицию на несколько дней.
Включите одно, два или все три правила. Каждое работает самостоятельно.
Какие позиции он закрывает
- Символ этого графика или все символы. Один переключатель.
- По magic number или всё подряд. Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную.
- Покупки, продажи или и то и другое. При плановом закрытии он может также удалить ваши отложенные ордера.
Сделано безопасно
- Он работает по времени сервера и ведёт собственные часы, поэтому закрытие перед выходными срабатывает и тихим вечером пятницы, когда тики приходят редко.
- Он переждёт скачок спреда. Если срок планового закрытия подошёл при расширенном спреде, он немного подождёт, пока спред успокоится, и только потом закроет позиции, чтобы не выкинуть вас прямо в пик. Спред никогда не вызывает закрытие, он лишь делает уже запланированное безопаснее.
- Он не исполнит просроченное закрытие. Если терминал запустился заметно позже назначенного времени, этот срок будет пропущен, а не исполнен в неподходящий момент, и вам сообщат о пропущенном закрытии.
- Перезапуск безопасен. Выполненное закрытие запоминается, поэтому перезапуск терминала не закроет повторно позиции, которые вы успели открыть заново.
- Никаких сигналов и входов. Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может.
- Понятная панель показывает ближайшее закрытие с обратным отсчётом, сколько позиций попадает под правило, текущий спред и ваш лимит удержания, и её можно перетащить в любое место графика.
Чего он не делает
Он не открывает сделок, не прогнозирует направление и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Сделки открываете вы, а он закрывает их по вашему расписанию. Для работы нужен включённый алготрейдинг.
В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы было что показать (инструмент, который только наблюдает и закрывает, иначе не делал бы в тесте ничего). На реальном и демо-счёте он не открывает сделок никогда.
Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если вы хоть раз забывали закрыться перед выходными, это то напоминание, которое действует за вас.