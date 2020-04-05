Auto Close by Time and Weekend

Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали.

Три способа остаться вне рынка

Ежедневное закрытие по времени. Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей сессии, перед ролловером, когда угодно.

Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей сессии, перед ролловером, когда угодно. Закрытие перед выходными. Быть вне рынка до выходного гэпа. День и время выбираются свободно (по умолчанию пятница 20:55 по серверу), чтобы не держать позицию через открытие понедельника.

Быть вне рынка до выходного гэпа. День и время выбираются свободно (по умолчанию пятница 20:55 по серверу), чтобы не держать позицию через открытие понедельника. Максимальное время удержания. Закрывать любую позицию старше заданного вами предела, чтобы краткосрочная сделка незаметно не превратилась в позицию на несколько дней.

Включите одно, два или все три правила. Каждое работает самостоятельно.

Какие позиции он закрывает

Символ этого графика или все символы. Один переключатель.

Один переключатель. По magic number или всё подряд. Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную.

Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную. Покупки, продажи или и то и другое. При плановом закрытии он может также удалить ваши отложенные ордера.

Сделано безопасно

Он работает по времени сервера и ведёт собственные часы, поэтому закрытие перед выходными срабатывает и тихим вечером пятницы, когда тики приходят редко.

и ведёт собственные часы, поэтому закрытие перед выходными срабатывает и тихим вечером пятницы, когда тики приходят редко. Он переждёт скачок спреда. Если срок планового закрытия подошёл при расширенном спреде, он немного подождёт, пока спред успокоится, и только потом закроет позиции, чтобы не выкинуть вас прямо в пик. Спред никогда не вызывает закрытие, он лишь делает уже запланированное безопаснее.

Если срок планового закрытия подошёл при расширенном спреде, он немного подождёт, пока спред успокоится, и только потом закроет позиции, чтобы не выкинуть вас прямо в пик. Спред никогда не вызывает закрытие, он лишь делает уже запланированное безопаснее. Он не исполнит просроченное закрытие. Если терминал запустился заметно позже назначенного времени, этот срок будет пропущен, а не исполнен в неподходящий момент, и вам сообщат о пропущенном закрытии.

Если терминал запустился заметно позже назначенного времени, этот срок будет пропущен, а не исполнен в неподходящий момент, и вам сообщат о пропущенном закрытии. Перезапуск безопасен. Выполненное закрытие запоминается, поэтому перезапуск терминала не закроет повторно позиции, которые вы успели открыть заново.

Выполненное закрытие запоминается, поэтому перезапуск терминала не закроет повторно позиции, которые вы успели открыть заново. Никаких сигналов и входов. Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может.

Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может. Понятная панель показывает ближайшее закрытие с обратным отсчётом, сколько позиций попадает под правило, текущий спред и ваш лимит удержания, и её можно перетащить в любое место графика.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не прогнозирует направление и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Сделки открываете вы, а он закрывает их по вашему расписанию. Для работы нужен включённый алготрейдинг.

В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы было что показать (инструмент, который только наблюдает и закрывает, иначе не делал бы в тесте ничего). На реальном и демо-счёте он не открывает сделок никогда.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если вы хоть раз забывали закрыться перед выходными, это то напоминание, которое действует за вас.