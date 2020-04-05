Auto Close by Time and Weekend

Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали.

Три способа остаться вне рынка

  • Ежедневное закрытие по времени. Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей сессии, перед ролловером, когда угодно.
  • Закрытие перед выходными. Быть вне рынка до выходного гэпа. День и время выбираются свободно (по умолчанию пятница 20:55 по серверу), чтобы не держать позицию через открытие понедельника.
  • Максимальное время удержания. Закрывать любую позицию старше заданного вами предела, чтобы краткосрочная сделка незаметно не превратилась в позицию на несколько дней.

Включите одно, два или все три правила. Каждое работает самостоятельно.

Какие позиции он закрывает

  • Символ этого графика или все символы. Один переключатель.
  • По magic number или всё подряд. Следите за сделками одного советника или оставьте 0, чтобы охватить все позиции счёта, включая открытые вручную.
  • Покупки, продажи или и то и другое. При плановом закрытии он может также удалить ваши отложенные ордера.

Сделано безопасно

  • Он работает по времени сервера и ведёт собственные часы, поэтому закрытие перед выходными срабатывает и тихим вечером пятницы, когда тики приходят редко.
  • Он переждёт скачок спреда. Если срок планового закрытия подошёл при расширенном спреде, он немного подождёт, пока спред успокоится, и только потом закроет позиции, чтобы не выкинуть вас прямо в пик. Спред никогда не вызывает закрытие, он лишь делает уже запланированное безопаснее.
  • Он не исполнит просроченное закрытие. Если терминал запустился заметно позже назначенного времени, этот срок будет пропущен, а не исполнен в неподходящий момент, и вам сообщат о пропущенном закрытии.
  • Перезапуск безопасен. Выполненное закрытие запоминается, поэтому перезапуск терминала не закроет повторно позиции, которые вы успели открыть заново.
  • Никаких сигналов и входов. Он закрывает только уже открытые позиции. Открыть позицию он не может.
  • Понятная панель показывает ближайшее закрытие с обратным отсчётом, сколько позиций попадает под правило, текущий спред и ваш лимит удержания, и её можно перетащить в любое место графика.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не прогнозирует направление и не подаёт сигналов на покупку и продажу. Сделки открываете вы, а он закрывает их по вашему расписанию. Для работы нужен включённый алготрейдинг.

В тестере стратегий он открывает небольшие демонстрационные сделки, чтобы было что показать (инструмент, который только наблюдает и закрывает, иначе не делал бы в тесте ничего). На реальном и демо-счёте он не открывает сделок никогда.

Бесплатно. Работает на любом символе и любом таймфрейме. Если вы хоть раз забывали закрыться перед выходными, это то напоминание, которое действует за вас.


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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный менеджер позиций для MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, и он возьмёт на себя уже открытые сделки: переведёт их в   безубыток , будет   подтягивать стоп   по мере движения и выполнит   частичное закрытие   на вашей цели. Он никогда не открывает сделки и не подаёт сигналов. Он только управляет тем, что уже есть. Что он делает Автоматический безубыток.   Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафи
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Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает. Что он показывает Точное время до закрытия.   Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются. Полоса заполнения.   Сразу видно, какая часть текущей свеч
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Round Number Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор круглых уровней для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он нанесёт психологические круглые уровни цены, за которыми следят трейдеры: крупные фигуры "00" сплошными линиями, промежуточные "50" пунктиром, каждый с подписью цены. Он автоматически следует за ценой по мере движения рынка. Что он делает Рисует круглые уровни за вас.   Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную. Сам подстраивается под инструмент.   Он
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
Индикаторы
Посмотрите, насколько этот рынок обычно проходит за день, сколько из этого уже пройдено и где у дня заканчивается запас хода.   Average Daily Range (ADR) Meter   наносит на график расчётные максимум и минимум дня и может   оповестить вас, когда цена достигнет одного из них , или когда день израсходует выбранную вами долю своего среднего диапазона. Никаких сигналов, без перерисовки, только контекст, который отвечает на вопрос, остался ли ещё запас. Что он показывает Средний дневной диапазон   за
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает   только по закрытым барам , поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что он показывает Восемь основных валют по порядку   от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса. Совпаден
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике.   ICT Killzone and Session Tracker   выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может   уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается . Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Живая панель сессий   с часами по GMT и отдельной строкой для С
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
Индикаторы
Точки пивот, это уровни поддержки и сопротивления, за которыми в каждой сессии следит значительная часть рынка, и на любом графике они считаются одинаково. Инструмент   Pivot Points   строит их за вас по последней закрытой свече и наносит на график: центральный пивот, сопротивления и поддержки, каждый с подписью и с расстоянием до текущей цены. Три метода расчёта Classic , классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3. Fibonacci : пивот с сопротивлениями и поддержками, отл
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
Утилиты
Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет   все   ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Что он делает Закрывает всю корзину по цели.   Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один пр
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SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным, а любой продукт с идеальными стрелками просто отснял удачные сделки. Здесь вам этого не продают. Это набор инструментов   Smart Money Concepts (SMC) и ICT   без перерисовки, который читает график за вас: структура рынка, ордер-блоки, имбалансы (fair value gaps), ликвидность, premium и discount, сессии killzone и панель по нескольким таймфреймам. Вы видите картину целиком сразу, вместо того чтобы размечать её вручную, а решение по-прежнему
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Челлендж решают три числа, и терминал не показывает вам ни одного из них. Эта панель ведёт все три прямо на графике: сколько целевой прибыли вы уже сделали, сколько торговых дней набрали и какая доля всей вашей прибыли пришлась на один-единственный день. Последнее и есть правило консистентности, и из-за него срывается больше выплат, чем из-за просадки. Панель не торгует и не даёт сигналов.   Она читает ваш счёт и вашу собственную историю закрытых сделок, выводит из неё начало челленджа и показыв
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную.   Daily Weekly Monthly Key Levels   строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что   любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика   подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без пе
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One Click Close and Breakeven Panel
Amal Yuldashev
Утилиты
Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием. One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали. Что она умеет Закрыт
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель риска для MetaTrader 5. Она следит за двумя рубежами, на которых заканчивается большинство счетов проп-фирм:   дневным лимитом убытка   и   общим лимитом убытка , и показывает в реальном времени, насколько близко вы к ним подошли, с полосами заполнения и предупреждением до того, как вы их нарушите. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Она просто держит ваши лимиты перед глазами. Что она показывает Результат за сегодня   в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировк
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что она показывает Чистый результат   за выбранный период, с цветовой маркировкой. Число сделок   и   долю прибыл
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
Утилиты
Вы говорите: один процент на сделку. Последние десять говорят другое, потому что стоп двигается, а объём за ним не идёт. Поставьте вход, стоп и цель на график тремя перетаскиваемыми линиями. Перетащите стоп туда, где сделка действительно неверна, и объём пойдёт следом, так что один процент останется одним процентом, стоит стоп в десяти пунктах или в двухстах. Один клик затем отправляет ордер ровно этим объёмом. Он никогда не решает войти в рынок. Это делаете вы.   Внутри нет ни сигналов, ни прав
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