Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Ваш инструмент для полной прозрачности рынка

Drx Spread Monitor — это мощный индикатор для MT5, который предоставляет трейдерам наглядную визуальную картину текущих и исторических спредов. Особенно полезен на рынках Forex и золота, где спреды могут сильно колебаться; индикатор помогает адекватно оценивать затраты и адаптироваться к рыночным условиям.

Основные функции

Гистограмма спреда

Отображение спредов в отдельном окне. Цветовая маркировка для нормальных, высоких и экстремальных уровней спреда.

Динамическая средняя линия

Вычисляет скользящую среднюю (MA) спреда. Упрощает обнаружение выбросов и тенденций изменения спреда.

Панель в реальном времени с ключевыми метриками

Текущий спред в реальном времени

Средний спред за заданный период

Минимальный/максимальный спред с момента запуска

Скользящая средняя (MA Spread)

Компактная панель прямо в окне графика

Звуковые оповещения при критических спредах

Автоматические предупреждения при пересечении установленных порогов. Оповещения для высокого и экстремального спреда с индивидуальными звуками. Интервал оповещений настраиваемый.

Режим «эквалайзера» (опционально)

Визуализирует последние спреды в виде динамической столбчатой диаграммы. Настраиваемо: количество, ширина, высота, интервалы, горизонтально/вертикально. Удобно для быстрой визуальной оценки.

Гибкая масштабируемость и дизайн

Автоматическое или ручное масштабирование по оси Y. Настраиваемые цвета и макеты панели.

Преимущества для трейдеров

Полная прозрачность спредов брокера в реальном времени

Раннее обнаружение расширения спредов (например, при новостях или низкой ликвидности)

Особенно полезно для скальперов, дейтрейдеров и трейдеров золота

Идеально для сравнения брокеров, типов счетов и торговых сессий

Избегание лишних расходов при торговле на завышенных спредах

Настройки (Inputs)

Количество отображаемых баров (история)

Пороговые значения для High & Extreme spread

Параметры цвета для гистограммы, линий и панели

Звуковые оповещения (вкл/выкл, файл, интервал)

Опции эквалайзера (отображение, макет, скорость)

Автоматическое масштабирование с регулируемым коэффициентом

Заключение

Drx Spread Monitor — это не просто индикатор спреда, а полноценный инструмент анализа и мониторинга, который обеспечивает трейдерам прозрачность торговых расходов и помогает принимать более точные решения по входу и выходу.

С Drx Spread Monitor вы всегда держите спреды под контролем.



