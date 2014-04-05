Spread Monitor Pro
- Simon Draxler
- Версия: 3.11
Drx Spread Monitor – Ваш инструмент для полной прозрачности рынка
Drx Spread Monitor — это мощный индикатор для MT5, который предоставляет трейдерам наглядную визуальную картину текущих и исторических спредов. Особенно полезен на рынках Forex и золота, где спреды могут сильно колебаться; индикатор помогает адекватно оценивать затраты и адаптироваться к рыночным условиям.
Основные функции
Гистограмма спреда
Отображение спредов в отдельном окне. Цветовая маркировка для нормальных, высоких и экстремальных уровней спреда.
Динамическая средняя линия
Вычисляет скользящую среднюю (MA) спреда. Упрощает обнаружение выбросов и тенденций изменения спреда.
Панель в реальном времени с ключевыми метриками
-
Текущий спред в реальном времени
-
Средний спред за заданный период
-
Минимальный/максимальный спред с момента запуска
-
Скользящая средняя (MA Spread)
-
Компактная панель прямо в окне графика
Звуковые оповещения при критических спредах
Автоматические предупреждения при пересечении установленных порогов. Оповещения для высокого и экстремального спреда с индивидуальными звуками. Интервал оповещений настраиваемый.
Режим «эквалайзера» (опционально)
Визуализирует последние спреды в виде динамической столбчатой диаграммы. Настраиваемо: количество, ширина, высота, интервалы, горизонтально/вертикально. Удобно для быстрой визуальной оценки.
Гибкая масштабируемость и дизайн
Автоматическое или ручное масштабирование по оси Y. Настраиваемые цвета и макеты панели.
Преимущества для трейдеров
-
Полная прозрачность спредов брокера в реальном времени
-
Раннее обнаружение расширения спредов (например, при новостях или низкой ликвидности)
-
Особенно полезно для скальперов, дейтрейдеров и трейдеров золота
-
Идеально для сравнения брокеров, типов счетов и торговых сессий
-
Избегание лишних расходов при торговле на завышенных спредах
Настройки (Inputs)
-
Количество отображаемых баров (история)
-
Пороговые значения для High & Extreme spread
-
Параметры цвета для гистограммы, линий и панели
-
Звуковые оповещения (вкл/выкл, файл, интервал)
-
Опции эквалайзера (отображение, макет, скорость)
-
Автоматическое масштабирование с регулируемым коэффициентом
Заключение
Drx Spread Monitor — это не просто индикатор спреда, а полноценный инструмент анализа и мониторинга, который обеспечивает трейдерам прозрачность торговых расходов и помогает принимать более точные решения по входу и выходу.
С Drx Spread Monitor вы всегда держите спреды под контролем.