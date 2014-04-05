Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Ваш инструмент для полной прозрачности рынка
Drx Spread Monitor — это мощный индикатор для MT5, который предоставляет трейдерам наглядную визуальную картину текущих и исторических спредов. Особенно полезен на рынках Forex и золота, где спреды могут сильно колебаться; индикатор помогает адекватно оценивать затраты и адаптироваться к рыночным условиям.

Основные функции
Гистограмма спреда
Отображение спредов в отдельном окне. Цветовая маркировка для нормальных, высоких и экстремальных уровней спреда.

Динамическая средняя линия
Вычисляет скользящую среднюю (MA) спреда. Упрощает обнаружение выбросов и тенденций изменения спреда.

Панель в реальном времени с ключевыми метриками

  • Текущий спред в реальном времени

  • Средний спред за заданный период

  • Минимальный/максимальный спред с момента запуска

  • Скользящая средняя (MA Spread)

  • Компактная панель прямо в окне графика

Звуковые оповещения при критических спредах
Автоматические предупреждения при пересечении установленных порогов. Оповещения для высокого и экстремального спреда с индивидуальными звуками. Интервал оповещений настраиваемый.

Режим «эквалайзера» (опционально)
Визуализирует последние спреды в виде динамической столбчатой диаграммы. Настраиваемо: количество, ширина, высота, интервалы, горизонтально/вертикально. Удобно для быстрой визуальной оценки.

Гибкая масштабируемость и дизайн
Автоматическое или ручное масштабирование по оси Y. Настраиваемые цвета и макеты панели.

Преимущества для трейдеров

  • Полная прозрачность спредов брокера в реальном времени

  • Раннее обнаружение расширения спредов (например, при новостях или низкой ликвидности)

  • Особенно полезно для скальперов, дейтрейдеров и трейдеров золота

  • Идеально для сравнения брокеров, типов счетов и торговых сессий

  • Избегание лишних расходов при торговле на завышенных спредах

Настройки (Inputs)

  • Количество отображаемых баров (история)

  • Пороговые значения для High & Extreme spread

  • Параметры цвета для гистограммы, линий и панели

  • Звуковые оповещения (вкл/выкл, файл, интервал)

  • Опции эквалайзера (отображение, макет, скорость)

  • Автоматическое масштабирование с регулируемым коэффициентом

Заключение
Drx Spread Monitor — это не просто индикатор спреда, а полноценный инструмент анализа и мониторинга, который обеспечивает трейдерам прозрачность торговых расходов и помогает принимать более точные решения по входу и выходу.

С Drx Spread Monitor вы всегда держите спреды под контролем.


