ADR Average Daily Range Meter

看清这个品种一天通常走多少、已经走掉了多少，以及这一天在哪里就没空间了。Average Daily Range (ADR) Meter 会把当日的推算高点和低点画在图表上，并且可以在价格触及其中之一时提醒你，也可以在这一天用掉了你设定的那部分平均波幅时提醒你。没有信号，不重绘，只提供判断还有没有空间的背景信息。

它显示什么

平均日波幅 ，取最近 N 天的平均值，也就是这个品种一天的典型走幅。

，取最近 N 天的平均值，也就是这个品种一天的典型走幅。 今日已用 ，价格已经走掉了这段波幅的多少，以点数和百分比显示。

，价格已经走掉了这段波幅的多少，以点数和百分比显示。 剩余空间 ，在这一天达到平均大小的波幅之前，上下各还剩多少。

，在这一天达到平均大小的波幅之前，上下各还剩多少。 ADR High 与 ADR Low，当日推算的上沿和下沿画在图表上，各带一个价格标签，即使该价位跑出画面也仍然看得见。

为什么有用

最简单的那个问题，很少有人问：这个品种今天是不是已经把该走的走完了，还是仍有空间？如果一个货币对平均走 60 点而现在已经走了 55 点，追新的突破是笔差劲的赌注；如果才走了 15 点，那就有空间。而当价格触及推算价位，说明它已经走完了一段平均波幅，正是延续变得不那么可能、反转开始变多的地方。这个工具把这层背景一直放在你眼前，让你按这一天现实上还能走多少来设目标、挑入场时机。

两个关键时刻的可选提醒

价格触及推算价位时，或者这一天用掉了你设定的那部分平均波幅时（默认 80%），可以收到弹窗、声音、发往 MetaTrader 手机应用的推送，或者邮件。默认关闭，每个事件每天只提醒一次。挂上工具时就已经成立的条件会被静默记为已发生，所以你不会被告知一段你还没开始看盘时就走完的行情。

任意缩放下都清楚

放得很近时，两个推算价位可能都落在可见价格范围之外。这时每一个都会贴到图表边缘变成价格标签，用箭头指出它的价位在哪一侧；两个都在画面外时，它们会按价格顺序整齐地竖排，而不是互相遮挡。

它不做什么

不下单、不发买卖信号、不预测方向。它量出波幅并把背景摆在你面前，决定权仍在你手里。

免费。适用于任意品种和任意周期，挂上就立刻开始计算。如果它值得留在你的图表上，一条诚实的评价能帮别的交易者找到它，一份问题反馈同样有用。