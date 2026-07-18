Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla

Точки пивот, это уровни поддержки и сопротивления, за которыми в каждой сессии следит значительная часть рынка, и на любом графике они считаются одинаково. Инструмент Pivot Points строит их за вас по последней закрытой свече и наносит на график: центральный пивот, сопротивления и поддержки, каждый с подписью и с расстоянием до текущей цены.

Три метода расчёта

Classic , классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3.

, классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3. Fibonacci : пивот с сопротивлениями и поддержками, отложенными по коэффициентам 0,382, 0,618 и 1,000 от предыдущего диапазона.

: пивот с сопротивлениями и поддержками, отложенными по коэффициентам 0,382, 0,618 и 1,000 от предыдущего диапазона. Camarilla: уровни, рассчитанные от закрытия, включая разворотные R3/S3 и пробойные R4/S4.

День, неделя или месяц

Выберите период, по которому строятся пивоты. Дневной для текущей сессии, недельный и месячный для старших уровней, которые держат всю неделю или месяц. Один период за раз, чтобы график оставался читаемым.

Все уровни с одного взгляда

Каждый уровень, это подписанная линия с ценой, а компактная панель в стиле forge перечисляет центральный пивот, все сопротивления и поддержки и расстояние до каждого в пунктах. Центральный пивот выделен, поэтому средняя линия видна сразу.

Прямо со свечей вашего брокера

Уровни считаются по вчерашней, прошлой недельной или прошлой месячной свече вашего собственного брокера, поэтому совпадают с барами, которые вы и так видите. Исходная свеча закрыта, значит уровни зафиксированы на весь период. Без перерисовки.

Чего он не делает

Он не выставляет ордера, не подаёт сигналов и не прогнозирует направление. Он отмечает уровни и измеряет расстояние. Решение остаётся за вами.

Работает на любом символе и любом таймфрейме. Переключайте метод и период, выбирайте число уровней, меняйте цвет любой группы, перетаскивайте панель куда угодно или закрепляйте её. Бесплатно. Если пивоты уже входят в вашу подготовку к сессии, отзыв поможет другим трейдерам найти инструмент.