EPoCreW Super ORB H4 Indicator
- Индикаторы
- Livhuwani Neville Ramovha
- Версия: 3.2
Добро пожаловать в индикатор EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Это руководство научит вас использовать этот мощный инструмент для определения торговых возможностей с высокой вероятностью на основе первого 4-часового диапазона открытия рынка. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, эта система поможет вам торговать с большей уверенностью и стабильностью. ЭТО ДЕМО-ПРОДУКТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ С ДНЯ УСТАНОВКИ.
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
СТРАТЕГИЯ 1: ПРОБОЙ И ОТКАТ (Основная)
SELL (Продажа):
Цена пробивает ВЫШЕ синей линии (пробой максимума)
Появляется золотая стрелка ПРОБОЯ
Дождитесь закрытия свечи НИЖЕ синей линии
Появляется красная стрелка SELL (вход на откате)
Вход в SELL по указанной цене
SL на красной точке (выше максимума диапазона)
TP на синих точках (TP1, TP2, TP3)
BUY (Покупка):
Цена пробивает НИЖЕ красной линии (пробой минимума)
Появляется золотая стрелка ПРОБОЯ
Дождитесь закрытия свечи ВЫШЕ красной линии
Появляется зелёная стрелка BUY (вход на откате)
Вход в BUY по указанной цене
SL на красной точке (ниже минимума диапазона)
TP на синих точках (TP1, TP2, TP3)
Ключевые правила:
• Торгуйте только после закрытия свечи
• Торгуйте только по направлению пробоя
• Используйте предоставленные уровни SL/TP
СТРАТЕГИЯ 2: ТОРГОВЛЯ В ДИАПАЗОНЕ (Дополнительная)
Активация: Enable Intra-Range Trading = true
BUY от минимума диапазона:
Цена подходит к красной линии
Формируется бычий пин-бар/паттерн
Появляется зелёная стрелка BUY_RANGE
Вход в BUY
SL ниже красной точки
TP на синих точках
SELL от максимума диапазона:
Цена подходит к синей линии
Формируется медвежий пин-бар/паттерн
Появляется красная стрелка SELL_RANGE
Вход в SELL
SL выше красной точки
TP на синих точках
Правила:
• Торгуйте только у границ диапазона
• Максимум 2 сделки в день
• Обязателен чёткий сигнал отклонения
• Прекратить торговлю при пробое
СТРАТЕГИЯ 3: ОТБОЙ ОТ ПАТТЕРНА
Распознаваемые паттерны:
• Пин-бары • Поглощение • Доджи • Внутренние бары
Правила:
Паттерн должен быть на границе диапазона
Появляется стрелка отклонения (фиолетовая)
Торгуйте ПРОТИВ направления отклонения
Используйте SL/TP индикатора
Соблюдайте интервалы сигналов