Multi Macd RD MT5
- Индикаторы
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Mostafa Ghanbari✅ Основатель MGH Products
✅ Инженер-программист | Разработчик пользовательских индикаторов и советников (EA)
✅ Опубликованный автор на MQL5.com
- Версия: 1.0
Обзор
MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике, обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции.
Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигналов и непоследовательное построение линий дивергенции.
Ключевые возможности
Мультитаймфреймовый анализ
Индикатор отображает данные MACD текущего таймфрейма плюс до 5 старших таймфреймов в одном окне графика. Каждому таймфрейму назначается отдельный цвет для лёгкой идентификации. Таймфреймы можно включать или отключать на панели настроек или с помощью кнопок на графике (1–6).
Контроль перерисовки
Сигналы можно настроить на срабатывание на свече 0 (в реальном времени) или на свече 1 (подтверждённая, закрытая свеча). При установке на свечу 1 сигналы не перерисовываются задним числом.
Обнаружение дивергенций
Индикатор обнаруживает обычные и скрытые дивергенции на всех активных таймфреймах. Параметр «Increase Divergence Range» расширяет период анализа, чтобы выявлять дивергенции между более удалёнными точками разворота.
Мультитаймфреймовое схождение (Confluence)
Когда дивергенции с двух или более таймфреймов возникают в одной ценовой зоне, индикатор выделяет это совпадение. Трейдеры могут использовать эти зоны схождения как часть своего аналитического процесса.
Система оповещений
Оповещения можно настроить для следующих событий:
- Смена фазы MACD (пересечение нулевой линии)
- Пересечение гистограммы или сигнальной линии
- Подтверждение дивергенции
Оповещения поддерживают звук (включая пользовательские .wav файлы), электронную почту и push-уведомления.
Режим интерполяции
При включении линии MACD старших таймфреймов отображаются плавными кривыми вместо ступенчатых линий.
Визуальная настройка
- Цвета линий дивергенции для каждого таймфрейма (соответствуют цвету линии MACD)
- Линии дивергенции могут отображаться на ценовом графике, в подокне индикатора или одновременно в обоих
- Регулируемый стиль и толщина линий для каждого слоя таймфрейма
- Отображение логотипа переключается в настройках
Как использовать
- Прикрепите индикатор к любому графику.
- Включите нужные таймфреймы кнопками 1–6 или на вкладке Inputs.
- Настройте параметры оповещений по необходимости.
- Выберите свечу 0 или свечу 1 в зависимости от того, какие сигналы предпочтительны — в реальном времени или подтверждённые.
Полезный подход — использовать дивергенции одного таймфрейма как подтверждение существующей стратегии и уделять больше внимания, когда несколько таймфреймов показывают дивергенцию в одной ценовой зоне.
Справочник настроек
|Параметр
|Описание
|Indicator Name
|Метка, отображаемая в окне графика
|Number of Candles
|Период анализа (0 = вся история)
|MACD Fast / Slow / Signal
|Стандартные параметры MACD (по умолчанию 12/26/9)
|Interpolate in MTF Mode
|Сглаживание линий MACD старших ТФ
|L1–L6 Enable
|Включение/отключение каждого слоя таймфрейма
|Divergence Check
|Включение обнаружения дивергенций
|Increase Divergence Range
|Расширение периода для удалённых дивергенций
|Display Lines
|Показ на графике, в окне индикатора или в обоих
|L1–L6 Divergence Color
|Цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма
|Lines Style / Width
|Визуальное оформление линий дивергенции
|Alert On Phase Change
|Оповещение при пересечении MACD нулевой линии
|Alert On Lines Cross
|Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии
|Alert On Divergence
|Оповещение при обнаружении дивергенции
|Signal Candle Shift (0 or 1)
|0 = реальное время, 1 = подтверждённый (без перерисовки)
|Show Window
|Отображение подокна индикатора
|Sound / Email / Notification
|Способ доставки оповещений
|Sound File Name
|Пользовательский .wav звуковой файл
|Display Button
|Показать/скрыть кнопки на графике
|X / Y Position
|Положение кнопок на графике
Технические характеристики
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип индикатора: дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый
- Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)
- Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление
- Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9
- Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + до 5 старших ТФ одновременно
Перед покупкой доступна демо-версия для тестирования.
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179975
profitable indicator