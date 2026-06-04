Multi Macd RD MT5

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MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5)

Обзор

MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике, обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции.

Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигналов и непоследовательное построение линий дивергенции.

Ключевые возможности

Мультитаймфреймовый анализ

Индикатор отображает данные MACD текущего таймфрейма плюс до 5 старших таймфреймов в одном окне графика. Каждому таймфрейму назначается отдельный цвет для лёгкой идентификации. Таймфреймы можно включать или отключать на панели настроек или с помощью кнопок на графике (1–6).

Контроль перерисовки

Сигналы можно настроить на срабатывание на свече 0 (в реальном времени) или на свече 1 (подтверждённая, закрытая свеча). При установке на свечу 1 сигналы не перерисовываются задним числом.

Обнаружение дивергенций

Индикатор обнаруживает обычные и скрытые дивергенции на всех активных таймфреймах. Параметр «Increase Divergence Range» расширяет период анализа, чтобы выявлять дивергенции между более удалёнными точками разворота.

Мультитаймфреймовое схождение (Confluence)

Когда дивергенции с двух или более таймфреймов возникают в одной ценовой зоне, индикатор выделяет это совпадение. Трейдеры могут использовать эти зоны схождения как часть своего аналитического процесса.

Система оповещений

Оповещения можно настроить для следующих событий:

  • Смена фазы MACD (пересечение нулевой линии)
  • Пересечение гистограммы или сигнальной линии
  • Подтверждение дивергенции

Оповещения поддерживают звук (включая пользовательские .wav файлы), электронную почту и push-уведомления.

Режим интерполяции

При включении линии MACD старших таймфреймов отображаются плавными кривыми вместо ступенчатых линий.

Визуальная настройка

  • Цвета линий дивергенции для каждого таймфрейма (соответствуют цвету линии MACD)
  • Линии дивергенции могут отображаться на ценовом графике, в подокне индикатора или одновременно в обоих
  • Регулируемый стиль и толщина линий для каждого слоя таймфрейма
  • Отображение логотипа переключается в настройках

Как использовать

  1. Прикрепите индикатор к любому графику.
  2. Включите нужные таймфреймы кнопками 1–6 или на вкладке Inputs.
  3. Настройте параметры оповещений по необходимости.
  4. Выберите свечу 0 или свечу 1 в зависимости от того, какие сигналы предпочтительны — в реальном времени или подтверждённые.

Полезный подход — использовать дивергенции одного таймфрейма как подтверждение существующей стратегии и уделять больше внимания, когда несколько таймфреймов показывают дивергенцию в одной ценовой зоне.

Справочник настроек

Параметр Описание
Indicator Name Метка, отображаемая в окне графика
Number of Candles Период анализа (0 = вся история)
MACD Fast / Slow / Signal Стандартные параметры MACD (по умолчанию 12/26/9)
Interpolate in MTF Mode Сглаживание линий MACD старших ТФ
L1–L6 Enable Включение/отключение каждого слоя таймфрейма
Divergence Check Включение обнаружения дивергенций
Increase Divergence Range Расширение периода для удалённых дивергенций
Display Lines Показ на графике, в окне индикатора или в обоих
L1–L6 Divergence Color Цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма
Lines Style / Width Визуальное оформление линий дивергенции
Alert On Phase Change Оповещение при пересечении MACD нулевой линии
Alert On Lines Cross Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии
Alert On Divergence Оповещение при обнаружении дивергенции
Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = реальное время, 1 = подтверждённый (без перерисовки)
Show Window Отображение подокна индикатора
Sound / Email / Notification Способ доставки оповещений
Sound File Name Пользовательский .wav звуковой файл
Display Button Показать/скрыть кнопки на графике
X / Y Position Положение кнопок на графике

Технические характеристики

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Тип индикатора: дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый
  • Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)
  • Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление
  • Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9
  • Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + до 5 старших ТФ одновременно

Перед покупкой доступна демо-версия для тестирования.

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179975


Отзывы 26
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:19 
 

profitable indicator

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:21 
 

one of the best version of macd's

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:09 
 

It detects divergences incredibly well

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
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Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
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5 (4)
Индикаторы
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5 (9)
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Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
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5 (5)
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5 (12)
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5 (4)
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
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Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Mostafa Ghanbari
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Индикаторы
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Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
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Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:19 
 

profitable indicator

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:21 
 

one of the best version of macd's

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:09 
 

It detects divergences incredibly well

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:37
Glad to hear that! 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.23 06:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:37
Thank you so much! Glad the divergence detection is coming through clearly for you 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.22 22:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:37
"Really appreciate that! Glad they've earned a permanent place in your strategy 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.22 21:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:36
Glad to hear that! 🙏
Mehdi Saberi
88
Mehdi Saberi 2026.07.22 19:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:36
Great to hear! Glad the multi-timeframe confirmation is proving useful, and appreciate you noting the closed-candle option and color separation between timeframes as standout details 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:36
Really glad to hear that! Appreciate the strong recommendation 🙏
reza mond
58
reza mond 2026.07.21 10:19 
 

Hi, First of all, thank you for creating this indicator. It has a clean design and is easy to use. I've been testing it, and overall I'm satisfied with its performance. Overall, it's a well-designed indicator with a lot of potential. Thanks again for your hard work, and I look forward to future updates!

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:35
Thanks so much for the feedback! Glad the clean design and ease of use are coming through in your testing, and appreciate you seeing the potential — more updates ahead 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.20 18:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 00:49
Thank you so much! Really glad it's proven stable and practical, and has become an important part of your setup 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 21:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:58
Thank you so much! Really glad you're finding it accurate and easy to use. Appreciate the recommendation 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 20:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:58
Thank you so much! 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:58
Thank you so much! 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 16:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:57
Thank you for the thoughtful feedback! Glad the focused approach is resonating and it's integrated smoothly into your workflow as a practical addition to your chart analysis 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 16:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:57
Thank you so much! 🙏
Shayan Navidi
88
Shayan Navidi 2026.07.19 07:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:56
Thank you so much for the kind words! Really glad the multi-timeframe MACD divergence detection is proving accurate and helpful for spotting quality setups 🙏
hadiphoenix
154
hadiphoenix 2026.07.18 17:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:10
Thank you for your perfect review, I'm absolutely thrilled that MultiMACD RD MT5 has lived up to your expectations.
When I set out to develop this indicator, my aim was nothing less than perfection. I wanted to create a tool that would be a game-changer for detecting and analyzing regular divergences across multiple timeframes. I spent countless hours refining the algorithms, optimizing the code, and polishing the user interface to make it as powerful and intuitive as possible. To hear that it has hit that mark for you is the highest praise I could receive.
Of course, I know that "perfect" is always a moving target. I'm committed to continuing to improve and evolve MultiMACD RD based on the experiences and insights of traders like yourself. So if you ever have any suggestions for how it could be even better, or if you encounter any issues while using it, please don't hesitate to let me know. Your feedback is incredibly valuable to me.
Thanks again for your wonderful review and for taking the time to share your thoughts. It means the world to me. Happy trading with MultiMACD RD MT5! 🙏
Ashkan Emadi
169
Ashkan Emadi 2026.07.18 17:31 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:09
thank you so much for your kind words of appreciation! It truly means the world to me.
Developing indicators like MultiMACD RD is a labor of love for me. I pour my heart and soul into creating tools that I hope will make a real difference for traders like yourself. Knowing that my efforts are appreciated and that the indicator is proving useful in your trading is the greatest reward I could ask for.
I'm deeply committed to continuing this work and to making my indicators as powerful and user-friendly as they can possibly be. Your support and feedback are what fuel that commitment. So please, if you ever have any ideas or suggestions for how MultiMACD RD or any of my other tools could be even better, don't hesitate to reach out. Your insights are invaluable.
Thank you again for your wonderful message. It's an honor to have you as a user of MultiMACD RD MT5. Wishing you every success in your trading journey! 🙏
amirght69
154
amirght69 2026.07.18 16:56 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:09
Thank you so much for your kind review, It means a great deal to me to hear that MultiMACD RD MT5 has been very useful in your trading.
When I set out to develop this indicator, my goal was to provide a robust tool for detecting and analyzing regular divergences across multiple timeframes. I believe that these divergences often provide crucial early warning signs of potential trend changes, and I wanted to make them as easy to identify and act on as possible. Your feedback tells me that MultiMACD RD is delivering real value on that front, which is incredibly gratifying.
Of course, I'm always striving to make my indicators even more effective and user-friendly. So if you ever have any suggestions for how MultiMACD RD could be improved, or if you encounter any questions while using it, please don't hesitate to reach out to me. Your insights and experiences are invaluable in helping me refine these tools.
Thanks again for your wonderful words and for taking the time to share your thoughts. It truly means a lot to me. Wishing you continued success and profitable trades with MultiMACD RD MT5! 🙏
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