Multi Stoch MT4

MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ

MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне. Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах.

Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого продукта. Доступен как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5.

Какую проблему он решает

Распространённая трудность в трейдинге — получение сигнала на текущем графике, который не имеет подтверждения со старших таймфреймов. Опыт разработки автоматических торговых систем показывает, что правильное согласование таймфреймов является важным фактором итоговых результатов торговой системы.

MGH-MultiStoch отображает состояние тренда до 6 таймфреймов в одном окне. Это позволяет быстро проверить, согласуется ли сигнал на вашем рабочем таймфрейме с более крупной рыночной структурой.

Использование в качестве фильтра подтверждения

Индикатор может служить инструментом подтверждения для трендовых и разворотных стратегий:

  • Трендовые стратегии: требуйте, чтобы один или два старших таймфрейма совпадали с направлением вашего сигнала перед входом. Этот фильтр может улучшить качество сигналов во многих торговых системах.
  • Разворотные стратегии: отслеживайте момент появления нового пересечения на старшем таймфрейме, что является ранним структурным признаком возможной смены направления.
  • Волновой анализ: пересечения линий делят рынок на сегменты, что делает подсчёт волн Эллиотта проще и нагляднее.

Метод волнового прогнозирования

Индикатор поддерживает структурированный метод построения прогнозных волновых сценариев. Метод работает следующим образом.

Используйте соседние таймфреймы с соотношением примерно от 4 до 6 раз. Например, M15, H1, H4 и H12 (или D1) образуют подходящую серию для волнового анализа. Включите их вместе с помощью кнопок на графике или настроек входных параметров.

При работе на M15 импульсная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c-d-e на M15. Эти движения должны сформироваться до завершения импульсной волны на H1 (минимум a-b-c). Коррекционная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c на M15 (минимум одна волна a).

Метод наиболее применим сразу после нового пересечения на старшем таймфрейме, таком как H4 или D1. В этот момент, в зависимости от того, является ли развивающаяся волна H1 импульсной или коррекционной, вы можете заранее наметить ожидаемую структуру волн на M15 и H1.

Пример — GBPNZD M15

Красная линия — H1, синяя — H4, жёлтая — Daily, зелёная — Weekly. Новое пересечение сформировалось на линиях Daily и Weekly. Поскольку импульсная волна a-b-c-d-e завершилась на H1, можно ожидать коррекционную фазу на H4, то есть на H1 может сформироваться трёхволновая последовательность a-b-c, прежде чем восходящее движение продолжится. Прогнозируемый путь на скриншоте был нарисован вручную для иллюстрации этого сценария.

Примечание: волновые линии и метки, видимые на скриншотах, были нарисованы вручную, чтобы продемонстрировать, как пересечения индикатора согласуются с волновой структурой. Они не рисуются индикатором автоматически.

Оповещения

Система оповещений выходит за рамки простого оповещения о пересечении и может быть детально настроена.

Оповещение срабатывает при пересечении на текущем таймфрейме и фильтруется состоянием других таймфреймов. Для каждой линии независимо вы можете выбрать Same Direction (то же направление), Opposite Direction (противоположное направление) или OFF (выкл). Например, вы можете получать оповещение только тогда, когда M15 пересекается вверх, а линии H1 и H4 растут, при этом линия H12 снижается.

Вы можете выбрать сигнальную свечу: 0 или 1. Свеча 0 даёт более быстрый сигнал, а свеча 1 снижает вероятность перерисовки (repaint).

Доступные типы оповещений: всплывающее окно, звук с выбираемым звуковым файлом, электронная почта и push-уведомление.

Возможности

Отображение и таймфреймы

  • До 6 таймфреймов в одном окне
  • Каждую линию можно включить или отключить кнопками на графике (1–6) или из настроек
  • Кнопки можно перемещать или скрывать
  • Наведение курсора на линию показывает её таймфрейм
  • Опция интерполяции для сглаживания линий в мультитаймфреймовом режиме
  • Регулируемое количество рассчитываемых свечей

Оповещения

  • Условие направления для каждой линии: Same / Opposite / OFF
  • Выбор сигнальной свечи: 0 или 1
  • Всплывающее окно, звук, электронная почта и push-уведомление
  • Выбираемый звуковой файл

Прочее

  • Опциональные стрелки покупки и продажи с настраиваемыми кодами
  • Доступен для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Для кого предназначен

  • Трендовые трейдеры, которым нужно подтверждение со старших таймфреймов перед входом
  • Аналитики волн Эллиотта, которым нужен более объективный способ подсчёта волн
  • Разворотные трейдеры, ищущие ранние структурные точки разворота
  • Создатели торговых систем, которым нужен настраиваемый фильтр подтверждения

Начало работы

  1. Прикрепите индикатор к вашему рабочему таймфрейму, например M15.

  2. Включите серию таймфреймов с соотношением от 4 до 6 раз, например M15, H1, H4 и D1.

  3. Следите за новым пересечением на старшем активном таймфрейме.

  4. Наметьте ожидаемую последовательность волн на младших таймфреймах.

  5. Настройте условное оповещение, соответствующее вашему сценарию.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь с настройкой, пожалуйста, используйте раздел комментариев на этой странице продукта.

Предупреждение о рисках: торговля сопряжена со значительным риском. Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует каких-либо торговых результатов. Сначала протестируйте его на демо-счёте.

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/181747

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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя у
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой страте
FREE
MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратег
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
FREE
Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
FREE
Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5) MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп
Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.08.02 15:12 
 

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Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 19:39 
 

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Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:13 
 

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Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.23 00:16 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:13
Really appreciate that! Glad the continuous improvements are showing up in tools you find useful 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.22 21:03 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:13
Glad to hear that! 🙏
1006053015
85
1006053015 2026.07.22 19:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:13
Appreciate that! Glad it's helping you see how timeframes align without needing to switch charts 🙏
Mohammad Azadjami
159
Mohammad Azadjami 2026.07.21 15:35 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:14
Glad to hear that! Really appreciate you noticing the R/R ratio and risk management design 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 14:01 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:14
Really glad to hear that! Appreciate you finding it valuable across the board 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.21 04:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 04:14
Thank you so much! Glad the overbought/oversold detection is coming through precisely for you 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.20 12:49 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:55
Great result! Glad it delivered 3 out of 3 wins on BTCUSD, and appreciate the insight about it performing best during London and US sessions while being more cautious in low volatility periods 🙏
محمدجواد حیدرزاده
29
محمدجواد حیدرزاده 2026.07.20 09:12 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:54
Glad to hear that! 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 21:10 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:57
Thank you so much! 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:57
Thank you so much! 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.19 16:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:57
Thank you so much! Really glad you're finding it stable, accurate, and easy to customize. Appreciate the kind words 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:58
Thank you so much! Glad you've been able to make good use of its features 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 13:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:58
Thank you so much! Really glad it's been working smoothly and improving your trading experience. Appreciate the recommendation 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 11:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:59
Thank you for the thoughtful feedback! Glad it's improving your convenience and efficiency, and adding a more systematic approach to your daily analysis 🙏
amirght69
154
amirght69 2026.07.19 09:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:00
Thank you so much! 🙏
Kambiz Emami
91
Kambiz Emami 2026.07.19 09:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 06:59
Thank you so much! 🙏
hadiphoenix
154
hadiphoenix 2026.07.18 18:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 21:57
Thank you for your wonderful review, It means a lot to know that MultiStoch is serving you well. As always, I'm here if you ever need any help with the indicator. Wishing you great success in your trading! 🙏
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