Multi Stoch MT4

MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ

MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне. Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах.

Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого продукта. Доступен как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5.

Какую проблему он решает

Распространённая трудность в трейдинге — получение сигнала на текущем графике, который не имеет подтверждения со старших таймфреймов. Опыт разработки автоматических торговых систем показывает, что правильное согласование таймфреймов является важным фактором итоговых результатов торговой системы.

MGH-MultiStoch отображает состояние тренда до 6 таймфреймов в одном окне. Это позволяет быстро проверить, согласуется ли сигнал на вашем рабочем таймфрейме с более крупной рыночной структурой.

Использование в качестве фильтра подтверждения

Индикатор может служить инструментом подтверждения для трендовых и разворотных стратегий:

Трендовые стратегии: требуйте, чтобы один или два старших таймфрейма совпадали с направлением вашего сигнала перед входом. Этот фильтр может улучшить качество сигналов во многих торговых системах.

требуйте, чтобы один или два старших таймфрейма совпадали с направлением вашего сигнала перед входом. Этот фильтр может улучшить качество сигналов во многих торговых системах. Разворотные стратегии: отслеживайте момент появления нового пересечения на старшем таймфрейме, что является ранним структурным признаком возможной смены направления.

отслеживайте момент появления нового пересечения на старшем таймфрейме, что является ранним структурным признаком возможной смены направления. Волновой анализ: пересечения линий делят рынок на сегменты, что делает подсчёт волн Эллиотта проще и нагляднее.

Метод волнового прогнозирования

Индикатор поддерживает структурированный метод построения прогнозных волновых сценариев. Метод работает следующим образом.

Используйте соседние таймфреймы с соотношением примерно от 4 до 6 раз. Например, M15, H1, H4 и H12 (или D1) образуют подходящую серию для волнового анализа. Включите их вместе с помощью кнопок на графике или настроек входных параметров.

При работе на M15 импульсная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c-d-e на M15. Эти движения должны сформироваться до завершения импульсной волны на H1 (минимум a-b-c). Коррекционная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c на M15 (минимум одна волна a).

Метод наиболее применим сразу после нового пересечения на старшем таймфрейме, таком как H4 или D1. В этот момент, в зависимости от того, является ли развивающаяся волна H1 импульсной или коррекционной, вы можете заранее наметить ожидаемую структуру волн на M15 и H1.

Пример — GBPNZD M15

Красная линия — H1, синяя — H4, жёлтая — Daily, зелёная — Weekly. Новое пересечение сформировалось на линиях Daily и Weekly. Поскольку импульсная волна a-b-c-d-e завершилась на H1, можно ожидать коррекционную фазу на H4, то есть на H1 может сформироваться трёхволновая последовательность a-b-c, прежде чем восходящее движение продолжится. Прогнозируемый путь на скриншоте был нарисован вручную для иллюстрации этого сценария.

Примечание: волновые линии и метки, видимые на скриншотах, были нарисованы вручную, чтобы продемонстрировать, как пересечения индикатора согласуются с волновой структурой. Они не рисуются индикатором автоматически.

Оповещения

Система оповещений выходит за рамки простого оповещения о пересечении и может быть детально настроена.

Оповещение срабатывает при пересечении на текущем таймфрейме и фильтруется состоянием других таймфреймов. Для каждой линии независимо вы можете выбрать Same Direction (то же направление), Opposite Direction (противоположное направление) или OFF (выкл). Например, вы можете получать оповещение только тогда, когда M15 пересекается вверх, а линии H1 и H4 растут, при этом линия H12 снижается.

Вы можете выбрать сигнальную свечу: 0 или 1. Свеча 0 даёт более быстрый сигнал, а свеча 1 снижает вероятность перерисовки (repaint).

Доступные типы оповещений: всплывающее окно, звук с выбираемым звуковым файлом, электронная почта и push-уведомление.

Возможности

Отображение и таймфреймы

До 6 таймфреймов в одном окне

Каждую линию можно включить или отключить кнопками на графике (1–6) или из настроек

Кнопки можно перемещать или скрывать

Наведение курсора на линию показывает её таймфрейм

Опция интерполяции для сглаживания линий в мультитаймфреймовом режиме

Регулируемое количество рассчитываемых свечей

Оповещения

Условие направления для каждой линии: Same / Opposite / OFF

Выбор сигнальной свечи: 0 или 1

Всплывающее окно, звук, электронная почта и push-уведомление

Выбираемый звуковой файл

Прочее

Опциональные стрелки покупки и продажи с настраиваемыми кодами

Доступен для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Для кого предназначен

Трендовые трейдеры, которым нужно подтверждение со старших таймфреймов перед входом

Аналитики волн Эллиотта, которым нужен более объективный способ подсчёта волн

Разворотные трейдеры, ищущие ранние структурные точки разворота

Создатели торговых систем, которым нужен настраиваемый фильтр подтверждения

Начало работы

Прикрепите индикатор к вашему рабочему таймфрейму, например M15. Включите серию таймфреймов с соотношением от 4 до 6 раз, например M15, H1, H4 и D1. Следите за новым пересечением на старшем активном таймфрейме. Наметьте ожидаемую последовательность волн на младших таймфреймах. Настройте условное оповещение, соответствующее вашему сценарию.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь с настройкой, пожалуйста, используйте раздел комментариев на этой странице продукта.

Предупреждение о рисках: торговля сопряжена со значительным риском. Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует каких-либо торговых результатов. Сначала протестируйте его на демо-счёте.

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/181747