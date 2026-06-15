Session Time Line MT5

Название: Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий

Описание: Индикатор «Глобальная временная шкала сессии» — это интерактивный индикатор, который наглядно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике.

Это обеспечивает необходимую среду для трейдеров, использующих ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно получать информацию об открытых рынках в режиме реального времени с помощью информационных панелей и вертикальных линий.

Основные характеристики:

  • Интерактивная панель мониторинга: отображает статус выполнения каждой сессии в виде полосы в реальном времени через удобную панель пользовательского интерфейса, которую можно свободно перетаскивать (перемещать) внутри графика.

  • Управление линиями одним нажатием (кнопка в виде глаза): Вы можете мгновенно включать и выключать вертикальные линии графика, указывающие время открытия/закрытия, нажав кнопку «👁 ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления.

  • Функция запоминания состояния: Даже если вы измените таймфрейм или перезапустите терминал MT5, положение кнопок на панели инструментов и их состояние включения/выключения, перетаскиваемые пользователем, сохранятся.

  • Свободная настройка: вы можете свободно изменять время и цвет каждой сессии в соответствии со временем сервера используемого вами брокера.

  • Выход одним щелчком: нажмите кнопку «X» в правом верхнем углу панели управления, чтобы мгновенно и аккуратно удалить все линии, нарисованные на индикаторах и графиках.

Входные параметры (настройки ввода):

  • Смещение времени сервера: смещение по Гринвичу (GMT) сервера брокера (для отображения заголовка панели управления).

  • СЕССИЯ В СИДНЕЕ / ТОКИО / ЛОНДОНЕ / НЬЮ-ЙОРКЕ: Укажите время открытия и закрытия каждого рынка (включая цвета).

Меры предосторожности при использовании: Время сессии по умолчанию установлено на GMT+3 (стандартное летнее время брокера). В зимний период (GMT+2) или если вы используете брокера в другом часовом поясе, пожалуйста, измените время открытия и закрытия в поле ввода в соответствии со временем сервера брокера (время Market Watch). Все значения времени должны быть в формате HH:MM.

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5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Dae Shik Kim
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CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
Dae Shik Kim
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CM Ultimate MA MTF Strategy MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
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Session Time Line MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
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Multi TF MA Overlay MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
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Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
1. Название продукта:   Multi TF MA Overlay MT4 Краткое описание: Универсальное торговое решение, позволяющее в режиме реального времени отображать линии скользящих средних для 7 основных временных интервалов на одном графике. 2. Введение в продукт (описание) Трейдерам необходимо одновременно анализировать несколько временных интервалов, чтобы определить основную тенденцию. Функция Smart MTF MA визуально проецирует линии скользящих средних от M1 до D1 на текущий график без необходимости перек
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Dae Shik Kim
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FREE
Multi TF SuperTrend Map MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
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Dae Shik Kim
Индикаторы
Индикатор Multi Candle Timer (MT4/MT5) — Премиум-панель Multi Candle Timer — это высококачественный цифровой индикатор, разработанный для обеспечения интуитивно понятного и полного контроля над сложным анализом на нескольких временных интервалах (MTF) на одном графике. Он выходит за рамки простого перечисления индикаторов, органично сочетая направление свечей в реальном времени и оставшееся время до закрытия, от минутных до дневных графиков, чтобы улавливать ключевые рыночные импульсы. Ва
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Dae Shik Kim
Индикаторы
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Multi TF SuperTrend Map MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
Multi TF Candle Timer MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Индикатор Multi Candle Timer (MT4/MT5) — Премиум-панель Multi Candle Timer — это высококачественный цифровой индикатор, разработанный для обеспечения интуитивно понятного и полного контроля над сложным анализом на нескольких временных интервалах (MTF) на одном графике. Он выходит за рамки простого перечисления индикаторов, органично сочетая направление свечей в реальном времени и оставшееся время до закрытия, от минутных до дневных графиков, чтобы улавливать ключевые рыночные импульсы. Ва
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