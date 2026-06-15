Session Time Line MT5

Название: Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий

Описание: Индикатор «Глобальная временная шкала сессии» — это интерактивный индикатор, который наглядно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике.

Это обеспечивает необходимую среду для трейдеров, использующих ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно получать информацию об открытых рынках в режиме реального времени с помощью информационных панелей и вертикальных линий.

Основные характеристики:

Интерактивная панель мониторинга: отображает статус выполнения каждой сессии в виде полосы в реальном времени через удобную панель пользовательского интерфейса, которую можно свободно перетаскивать (перемещать) внутри графика.

Управление линиями одним нажатием (кнопка в виде глаза): Вы можете мгновенно включать и выключать вертикальные линии графика, указывающие время открытия/закрытия, нажав кнопку «👁 ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления.

Функция запоминания состояния: Даже если вы измените таймфрейм или перезапустите терминал MT5, положение кнопок на панели инструментов и их состояние включения/выключения, перетаскиваемые пользователем, сохранятся.

Свободная настройка: вы можете свободно изменять время и цвет каждой сессии в соответствии со временем сервера используемого вами брокера.

Выход одним щелчком: нажмите кнопку «X» в правом верхнем углу панели управления, чтобы мгновенно и аккуратно удалить все линии, нарисованные на индикаторах и графиках.

Входные параметры (настройки ввода):

Смещение времени сервера: смещение по Гринвичу (GMT) сервера брокера (для отображения заголовка панели управления).

СЕССИЯ В СИДНЕЕ / ТОКИО / ЛОНДОНЕ / НЬЮ-ЙОРКЕ: Укажите время открытия и закрытия каждого рынка (включая цвета).

Меры предосторожности при использовании: Время сессии по умолчанию установлено на GMT+3 (стандартное летнее время брокера). В зимний период (GMT+2) или если вы используете брокера в другом часовом поясе, пожалуйста, измените время открытия и закрытия в поле ввода в соответствии со временем сервера брокера (время Market Watch). Все значения времени должны быть в формате HH:MM.