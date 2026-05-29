Multi Macd HD MT4

5
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах

Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах.

Обзор

Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычную, и практически ни один индикатор на MQL5 Market не обнаруживает её точно одновременно на нескольких таймфреймах.

MGH-MultiMACD-HD полностью меняет это. Построенный на том же фирменном мультитаймфреймовом движке, что и MGH-MultiMACD-RD, этот индикатор посвящён исключительно обнаружению скрытых дивергенций — отслеживает до 6 таймфреймов одновременно, рисует точные линии дивергенции как на ценовом графике, так и в окне MACD, и оповещает вас в момент формирования подтверждённой настройки. И всё это без перерисовки.

Что такое скрытая дивергенция и почему она важна?

Большинство трейдеров изучают обычную дивергенцию в начале обучения. Меньше тех, кто изучает скрытую дивергенцию. И почти ни у кого нет инструмента, который надёжно её обнаруживает.

Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена формирует более высокий минимум, а MACD — более низкий минимум. Это сигнализирует о том, что базовый бычий импульс сохраняется несмотря на поверхностный откат, и что тренд, вероятно, возобновится вверх.

Скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует более низкий максимум, а MACD — более высокий максимум. Это сигнализирует о том, что давление продавцов остаётся доминирующим под кратким коррекционным отскоком, и что нисходящий тренд, вероятно, продолжится.

Это не сигналы разворота. Это сигналы продолжения тренда — среди наиболее вероятных настроек, доступных техническим трейдерам, последовательно появляющиеся на всех инструментах и всех таймфреймах. Сложность всегда заключалась в их точном обнаружении в реальном времени. MGH-MultiMACD-HD полностью решает эту задачу.

Почему большинство инструментов скрытой дивергенции не работают

Причина, по которой обнаружение скрытой дивергенции редко реализовано хорошо, сводится к трём ключевым проблемам, которые большинство индикаторов никогда не решают:

  • Слепота одного таймфрейма — они показывают скрытую дивергенцию только на текущем графике, упуская структурный контекст старших таймфреймов.
  • Перерисовка — сигналы, появившиеся на формирующихся свечах, исчезают при закрытии свечи, из-за чего историческая эффективность выглядит лучше, чем есть на самом деле.
  • Неточное определение разворотных точек — неверная идентификация опорных точек, определяющих скрытую дивергенцию, что приводит к ложным сигналам и упущенным настройкам.

MGH-MultiMACD-HD создан специально для решения всех трёх. Алгоритм определения разворотных точек точен. Подтверждение сигнала свободно от перерисовки при установке на свечу 1. А мультитаймфреймовый движок делает его единственным инструментом скрытой дивергенции на рынке, который отслеживает шесть таймфреймов одновременно.

Ключевые возможности

Скрытая дивергенция на нескольких таймфреймах — полный обзор

Отслеживайте текущий таймфрейм плюс до 5 старших таймфреймов одновременно. MACD каждого таймфрейма отображается своим отдельным цветом, и каждая обнаруженная скрытая дивергенция — на любом активном таймфрейме — немедленно отмечается на графике. Цвет каждой линии дивергенции на ценовом графике соответствует соответствующей линии MACD в окне индикатора, поэтому связь между сигналом на графике и контекстом осциллятора всегда понятна.

Шесть слоёв автоматически сопоставляются с таймфреймом вашего текущего графика плюс 5 стандартных старших таймфреймов над ним — поэтому простое изменение таймфрейма графика соответственно сдвигает весь набор отслеживаемых таймфреймов. Вы можете мгновенно включать или отключать любой слой кнопками на графике (1–6) или из панели Inputs. (Ручной выбор произвольного таймфрейма для каждого слоя доступен в версии для MT5, которая поддерживает более широкий диапазон таймфреймов.)

Нулевая перерисовка — торгуйте с уверенностью

Signal Candle Shift даёт вам полный контроль: установите 1 для подтверждённых сигналов на закрытой свече, которые никогда не будут перерисованы, или 0 для сигналов в реальном времени на формирующейся свече, если предпочитаете более быстрый вход. При установке на 1 каждый сигнал, который вы видите, окончательный — индикатор не может и не будет изменять исторический вывод.

Точное определение разворотных точек

Базовый алгоритм определяет точные максимумы и минимумы разворотов, которые определяют действительную скрытую дивергенцию — не приближения, не упреждающее смещение, не косметические линии, нарисованные задним числом. Линии дивергенции соединяют точные опорные точки, где цена и MACD расходятся, давая вам ясную и точную картину структурной связи между ценовым движением и импульсом.

Расширенный диапазон дивергенции

Параметр Increase Divergence Range расширяет окно анализа, позволяя обнаруживать скрытые дивергенции, сформированные между далеко отстоящими во времени разворотными точками. Стандартные индикаторы их полностью упускают. MGH-MultiMACD-HD их находит.

Гибкость отображения

Выберите отображение линий дивергенции только на ценовом графике, только в окне индикатора или одновременно в обоих. Режим «Only Price» создаёт наиболее чистую компоновку графика — структура дивергенции видна прямо на цене без какого-либо загромождения индикатором снизу.

Полная система оповещений

  • Оповещение о дивергенции — срабатывает в момент подтверждения скрытой дивергенции на любом активном таймфрейме
  • Оповещение о смене фазы — срабатывает при пересечении MACD нулевой линии
  • Оповещение о пересечении гистограммы/сигнала — срабатывает при пересечениях импульса
  • Доставка через всплывающее окно, звук (.wav), электронную почту и push-уведомление — все настраиваются независимо

Скрытая дивергенция на разных таймфреймах — преимущество схождения

Скрытая дивергенция на одном таймфрейме — уже значимый сигнал. Когда то же направленное смещение появляется как скрытая дивергенция одновременно на двух или трёх таймфреймах — например, на M15, H1 и H4 одновременно — вероятность продолжения тренда существенно возрастает.

MGH-MultiMACD-HD делает эти зоны схождения видимыми и оповещает вас при их формировании. Это мультитаймфреймовое выравнивание — одна из настроек с наибольшей убеждённостью в техническом анализе, и это то, что ни один индикатор одного таймфрейма никогда не сможет вам показать.

Как практический подход: используйте скрытые дивергенции одного таймфрейма как подтверждение продолжения тренда в рамках существующей стратегии. Используйте зоны мультитаймфреймового схождения — где два или более таймфреймов одновременно показывают скрытую дивергенцию в одной ценовой области — как самостоятельные входы продолжения тренда с высокой вероятностью.

Практические сценарии использования

Внутридневная торговля по тренду — Торгуете M5 или M15 в чётком тренде и не уверены, является ли откат разворотом или возможностью продолжения? Включите H1 или H4 как второй слой. Когда цена M15 формирует более высокий минимум и MACD H1 также показывает скрытую бычью дивергенцию, откат почти наверняка является настройкой продолжения.

Следование тренду на дневном таймфрейме — Включите слои Daily и Weekly для обнаружения скрытых дивергенций на основных структурных уровнях. Эти сигналы появляются нечасто, но последовательно предшествуют значительным движениям продолжения тренда.

Скальпинг с контекстом старшего ТФ — Запустите M1 или M5 как Слой 1 и H1 как Слой 2. Когда старший таймфрейм подтверждает направление тренда через скрытую дивергенцию, скальпинговые входы в этом направлении имеют структурное преимущество.

Отсеивание ловушек разворота — Скрытая дивергенция в направлении преобладающего тренда — прямое подтверждение того, что тренд сохраняется. Используйте её, чтобы избегать контртрендовых сделок и оставаться на правильной стороне импульса.

Режим интерполяции

Включите Interpolate in MTF Mode, чтобы сгладить линии MACD старших таймфреймов в чистые, непрерывные кривые вместо ступенчатых графиков. Это визуальное предпочтение — базовая логика сигнала идентична — но оно создаёт значительно более чистый вывод графика при одновременном отображении нескольких таймфреймов.

Справочник настроек

Параметр Описание
Indicator Name Метка в заголовке подокна индикатора
Number of Candles Период анализа (0 = вся история)
MACD Fast / Slow / Signal Стандартные параметры MACD — по умолчанию 12, 26, 9
Interpolate in MTF Mode Сглаживание линий MACD старших ТФ для более чистого вида
L1 – L6 Enable Независимое включение каждого слоя таймфрейма. Слои автоматически сопоставляются с текущим таймфреймом графика и 5 старшими над ним (MT4). Ручной выбор таймфрейма для каждого слоя доступен в версии MT5.
Divergence Check Главный переключатель обнаружения скрытых дивергенций
Increase Divergence Range Расширяет анализ для широкодиапазонных скрытых дивергенций
Display Lines Только график / только окно индикатора / оба
L1 – L6 Divergence Color Индивидуальный цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма
Lines Style / Width Визуальный стиль и толщина всех линий дивергенции
Alert On Phase Change Оповещение при пересечении MACD нулевой линии
Alert On Lines Cross Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии
Alert On Divergence Оповещение при подтверждённой скрытой дивергенции
Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = реальное время; 1 = подтверждённый, без перерисовки
Show Window Включение/выключение подокна индикатора
Sound Alert / Email / Notification Способ(ы) доставки оповещений
Sound File Name Путь к пользовательскому .wav файлу
Display Button Показать или скрыть кнопки таймфреймов на графике
X / Y Position Положение панели кнопок на графике

Экосистема MGH MultiMACD

MGH-MultiMACD-HD — часть системы из двух индикаторов, созданной для полного охвата дивергенций:

Индикатор Тип Назначение
MGH-MultiMACD-RD Обычная дивергенция Выявляет потенциальные развороты тренда
MGH-MultiMACD-HD Скрытая дивергенция Подтверждает настройки продолжения тренда

Используемые вместе, эти два индикатора дают полную картину дивергенции MACD на всех таймфреймах — сигналы разворота, когда тренд заканчивается, и сигналы продолжения, когда он возобновляется. Никакая другая комбинация индикаторов на MQL5 Market не предлагает такого уровня мультитаймфреймового охвата дивергенций в единой, цветокодированной визуальной системе.

Технические характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Тип индикатора: скрытая дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый
  • Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)
  • Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление, всплывающее окно
  • Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9
  • Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + 5 старших ТФ одновременно (автоматическое сопоставление). Ручной выбор таймфрейма для каждого слоя доступен в версии MT5.

Попробуйте бесплатно

Демо-версия доступна для загрузки прямо с MQL5 Market. Прикрепите её к любому графику, включите два или три таймфрейма и посмотрите, сколько скрытых дивергенций — сигналов продолжения тренда, которые упускали ваши текущие инструменты — появляется на ваших активных парах. Разница видна в течение нескольких минут после загрузки индикатора.

Если вы торгуете по тренду, это индикатор, который удержит вас в нём.

Разработано MGHFX | Telegram: @mgh_fx

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179985


Отзывы 27
Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 19:36 
 

this indicator is very necessary for all

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:11 
 

I've never seen another indicator that detects hidden MACD divergences with this level of accuracy.

Рекомендуем также
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Индикаторы
GTAS S-Trend — это индикатор импульса, помогающий определить тренд на основе комбинации MACD, RSI и скользящих средних. Автором индикатора является Бернард Пратс Деско, частный трейдер, в прошлом управляющий хедж-фонда, основатель компании E-Winvest. Описание Значения индикатор колеблются между -65 и +65, нейтральная зона находится между -25 и +25, уровень равновесия находится на отметке 0. Значения индикатора S-Trend между -25 и +25 означают зоны скопления с бычьим смещением в диапазоне от 0 д
FREE
Multi RsIBB MT4
Mansour Babasafary
4 (2)
Индикаторы
A combined indicator of two famous indicators: RSI , Bollinger Bands Can be used in all currency pairs Can be used in all time frames with many signals Very simple and fast to use Description: This indicator is made from the combination of RSI and Bollinger Bands indicators As you can see, it shows good signals and is worth using and testing We hope you are satisfied with this indicator Settings: show past show candle: Displays the number of candles that the indicator calculates. For example
FREE
MACD Max Free
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Индикаторы
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. A more featured version is available with colored candles+conditions, full alerts+conditions, line coloring, DEMA and TEMA options; MACD MAX Fe
FREE
First Derivative of MACD
Oleg Pechenezhskiy
Индикаторы
Индикатор выводит первые производные двух MACD. По умолчанию, желтая MACD является более быстрой, чем синяя MACD. В настройках можно задать подходящие вам параметры для каждой из MACD. Одновременное изменение знака производных может являться дополнительным сигналом разворота. Входные параметры Yellow MACD fast EMA period Yellow MACD slow EMA period Blue MACD fast EMA period Blue MACD slow EMA period
FREE
Average Moving of Moving Average
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
This indicator calculates average speed of moving average indicator. Here is parameters: BarsToProcess - indicator calculating period; MaPeriod - period of Moving Average indicator; AveragingPeriod - period (MA values) of the basis of which the average value is calculated; MA_Method, MA_Apply_to - using to set MA indicator parameters; Thats all! Good luck.
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Индикаторы
The Hull Moving Average (HMA), developed by Alan Hull from 2005, one of the most fast-moving Average, reduce lag and easy to use to identify Trend for both Short & Long term. This Indicator is built based on exact formula of Hull Moving Average with 3 phases of calculation: Calculate Weighted Moving Average (WMA_01) with period n/2 & (WMA_02) with period n Calculate RAW-HMA: RAW-HMA  = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Weighted Moving Average with period sqrt(n) of RAW HMA HMA = WMA (RAW-HMA, sqrt(n)
FREE
MACD stopper x2 free
Andrii Malakhov
4 (1)
Индикаторы
Индикатор MACD_stopper_x2 покажет, где тренд имеет тенденцию остановиться или развернуться. В своей работе использует стандартный индикатор MACD и авторскую формулу обработки полученных от MACD данных. Есть 2 типа сигналов остановки/разворота тренда: Маленький крестик - вероятность остановки/разворота тренда 70-80%; Большой крестик - вероятность остановки/разворота тренда 80-90%. Если на символе, где установлен индикатор, открыты сделки (например BUY) и тренд BUY заканчивается - индикатор отправ
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Индикаторы
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
ZI Trend PaintBar Indicator
Suriya Thammalungka
Индикаторы
Трендовый индикатор на основе индикатора CCI. ZI Trend PaintBar Indicator — это улучшенный вариант индикатора CCI, которые довольно точно показывает продолжение тренда. В сочетании с CCI позволяет лучше использовать эти преимущества: цветные свечи показывают направление тренда на основе индикатора CCI. Messages/Sounds (блок уведомлений и звуковых настроек) Mail - включить/отключить отправку сообщений по электронной почте. Alerts - включить/отключить сообщения в терминале при появлении сигналов.
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Индикаторы
Bitcoin 999 – трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и каждом его изменении, а также подает сигналы для входа в сделки без перерисовки! Индикатор использует каждую свечу, анализируя их отдельно. имея в виду разные импульсы – импульс вверх или вниз. Точные точки входа в сделки по валютам, криптовалютам, металлам, акциям, индексам! Основные функции: Точные сигналы входа БЕЗ ПЕРЕКРАШИВАНИЯ! Как только сигнал появляется, он остаётся действи
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.75 (4)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Telegram to MT4 using AI   - AI-Powered Signal Copier Bot Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Метр точности Введение: Accuracy Meter - это мощный инструмент для определения% выигрышных стратегий, чтобы показать вам все точки входа и выхода из сделок, такие как этот мета-тестер стратегий, вы можете иметь простой тестер стратегий в качестве индикатора на графике, прикрепить его к разным парам и таймфреймам и выяснить процент точности вашей стратегии, измените стоп-лосс и риск на коэффициент вознаграждения и посмотрите, как он может повлиять на вашу идею торговли Accuracy Meter - это ваш п
FREE
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
Donchian channels are a tool in technical analysis used to determine the relative volatility of a market and the potential for price breakouts. Can help identify potential breakouts and reversals in price, which are the moments when traders are called on to make strategic decisions. These strategies can help you capitalize on price trends while having pre-defined entry and exit points to secure gains or limit losses. Using the Donchian channel can thus be part of a disciplined approach to managi
FREE
Hidden Ichimoku
Christian Ricard
Индикаторы
This indicator allows to hide Ichimoku Kinko Hyo (on all MT4 timeframes) from a date define by the user, with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles"). Indicator Inputs: Tenkan-sen Kijun-sen  Senkou Span B Information on "Ichimoku Kinko Hyo" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/ichimoku ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community here
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Индикаторы
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
MACD Jurik
Augustine Kamatu
Индикаторы
Introducing MACD Jurik—an advanced indicator designed to enhance your forex trading strategy by integrating custom moving averages based on the Moving Average Convergence Divergence (MACD) with the MetaTrader 4 indicator, MACD. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They offer traders smoother representations of price action, reducing noise and providing clearer signals for identifying trends and potential reversa
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
Trend Extremums
Luc Michael Botes
5 (3)
Индикаторы
Description:  This indicator (with its algorithm) marks relative highs and lows, which have an array of useful applications.  This indicator will never repaint.  Features:  Marks relative highs and lows  Use this to determine points of trend continuation i.e. where the trend may pull back before continuing higher or lower, past this point Or use this to determine potential points of reversal, particularly in ranging markets, or with other price action  These highs and lows can sometimes be us
FREE
Awesome MACD Indicator
Komang Putra Riswanjaya
5 (1)
Индикаторы
AWESOME MACD INDICATOR Awesome MACD Indicator is a powerful trading tool that combines the strengths of Moving Average (MA) and Moving Average Convergence Divergence (MACD) to provide accurate and reliable trading signals. Designed for forex and stock traders, this indicator simplifies the identification of trading opportunities by detecting significant crosses in price movements. Key Features: MA and MACD Combination: Awesome MACD leverages the power of Moving Averages (MA) to identify short-te
FREE
FFx Ichimoku
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (4)
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймах одного и того же индикатора. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма Всплывающее оповещение/звуков
FREE
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Индикаторы
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Индикаторы
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Rsi Ema Momentum
Salvatore Colombo
Индикаторы
RSI + EMA Momentum MetaTrader 4 Indicator for RSI-Based Momentum Analysis RSI + EMA Momentum is a MetaTrader 4 indicator designed to measure momentum using the relationship between RSI and its exponential moving average (EMA). Instead of relying exclusively on traditional overbought and oversold levels, the indicator evaluates the distance between RSI and its EMA and normalizes the result using standard deviation. This approach provides a momentum score that adapts to different volatility condit
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
RSI TrendGate 3MA — это индикатор для отображения на графике, который помогает удобнее подтверждать направление тренда, используя RSI и три скользящие средние (MA). Когда по заданным условиям направление определяется как «преимущественно восходящее» или «преимущественно нисходящее», индикатор выводит стрелку на графике. Данный продукт не предназначен для использования стрелок как самостоятельного торгового сигнала. Рекомендуемый подход: подтверждать направление на старшем таймфрейме и определять
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Индикаторы
This indicator is designed based on the Moving Origin indicator When the moving origin indicator breaks the price, this indicator gives a signal It is useful for better viewing of signals and analysis on them Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Too many signals Simple and quick settings Easy way to work Settings: period: like moving average settings alarmShow: If you want to receive an alert in Metatrader after receiving the signal, enable this setting alarmS
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймах одного и того же индикатора. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма Всплывающее оповещение/звуков
FREE
Stochastic Rsi Alert
Biswarup Banerjee
3 (1)
Индикаторы
Представляем вам Stoch RSI MT4, инновационный торговый индикатор, разработанный для улучшения ваших торговых стратегий путем сочетания преимуществ осциллятора Stochastic с Индексом относительной силы (RSI). Идеален как для новичков, так и для опытных трейдеров, этот инструмент предоставляет критически важные сведения о рыночном импульсе и разворотах тренда. С помощью Stoch RSI MT4 вы можете принимать обоснованные торговые решения, определяя оптимальные точки входа и выхода. Этот индикатор предла
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (3)
Индикаторы
The Market Sessions indicator is a popular tool among forex and stock traders for visually representing global trading sessions on a price chart. It highlights the time periods for major trading sessions — such as the   Asian (Tokyo) ,   European (London) , and   American (New York)   sessions — directly on the chart. This helps traders identify when markets open and close, allowing for better decision-making based on session-specific trading behavior. - Asian Session (Default: 00:00-09:00) - Lo
FREE
Divergence Cci Force Stddev Ac Atr
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The product   Divergence Cci Force Stddev Ac Atr   is designed to find the differences between indicators and price. It allows you to open orders or set trends using these differences. The indicator has 4 different divergence features. Divergence types Class A Divergence Class B Divergence Class C Divergence Hidden Divergence Product Features and Rec ommendations There are 5 indicators on the indicator Indicators =   CCI, Force, Stdandard Deviation, Acelereator, Atr 4 different divergence type
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя у
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой страте
FREE
MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратег
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
FREE
Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
FREE
Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
FREE
Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5) MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп
Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.08.02 15:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 19:36 
 

this indicator is very necessary for all

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:11 
 

I've never seen another indicator that detects hidden MACD divergences with this level of accuracy.

Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.23 00:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:55
Really appreciate that! Glad they're helping you make better decisions in your trading 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.22 21:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:55
Glad to hear that! 🙏
1006053015
85
1006053015 2026.07.22 19:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:54
Appreciate the insightful feedback! Glad the hidden-divergence focus and multi-timeframe view are helping you judge pullbacks within the bigger trend, and that closed-candle confirmation adds extra confidence 🙏
Mohammad Azadjami
159
Mohammad Azadjami 2026.07.21 15:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:54
Glad to hear that! Wishing you consistent, profitable results ahead 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:53
Really glad to hear that! Appreciate the strong recommendation 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.21 04:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:53
Thank you so much! Glad the hidden divergence across multiple timeframes is coming through clearly for you 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.20 16:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:53
thanks for your feedback 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.20 12:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:51
Great to hear! Glad the installation was straightforward and the past signals look promising so far. Looking forward to hearing how it performs once live signals start coming in on Monday 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 20:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:02
Thank you so much🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:02
Thank you so much🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.19 16:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:03
Thank you so much for these generous words! Really glad the indicator is performing well and that the support experience felt quick and professional. Your recommendation and trust mean a lot 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 16:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:03
Thank you so much! 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:04
Thank you so much! 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 13:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:06
Thank you so much! Really glad it met your expectations. Appreciate the recommendation 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 11:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:05
Thank you for the thoughtful feedback! Glad it's supporting more disciplined, structured trading and simplifying your daily routine 🙏
mohammadparsa1365
55
mohammadparsa1365 2026.07.19 10:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:04
Thank you so much! Really glad it's confirming momentum clearly across timeframes and has become a valuable part of your routine 🙏
amirght69
154
amirght69 2026.07.19 09:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:02
Thank you so much! Glad the multi-timeframe approach is standing out for you 🙏
12
Ответ на отзыв