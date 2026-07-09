MagicLines MT4

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MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте

MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой.

Это инструмент подтверждения и анализа. Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратегии и помогает читать рынок более ясно.

Три режима линий — один индикатор

Выберите Line Type в настройках; активный режим отображается прямо в названии окна индикатора, поэтому вы всегда знаете, на что смотрите:

  • Slow — минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд.
  • Long — чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день.
  • Fast — самая быстрая реакция, подходит для скальпинга и внутридневного импульса.

Один индикатор, три разных поведения — адаптируйте его под свой таймфрейм и стиль.

Мультитаймфреймовые линии

  • Строит до 6 независимых линий, каждая привязана к старшему таймфрейму.
  • Наведите курсор на любую линию, чтобы мгновенно увидеть её таймфрейм.
  • Включайте/выключайте каждую линию кнопками на графике (1–6).

Видите картину старшего таймфрейма и свой рабочий таймфрейм одновременно, в одном окне.

Обычная и скрытая дивергенция

Установите Divergence Type на Regular или Hidden; режим (RD / HD) добавляется к названию индикатора, поэтому несколько экземпляров легко различать на одном графике.

  • Regular (RD) — выделяет потенциальные развороты.
  • Hidden (HD) — выделяет продолжение тренда.

Каждая дивергенция отображается как в окне индикатора, так и прямо на ценовом графике, с цветовой кодировкой по таймфрейму — не нужно сопоставлять вершины и впадины на глаз. Параметр Increase Divergence Range расширяет обнаружение до более дальних вершин и впадин, выявляя сетапы, которые иначе легко пропустить.

Два практических подхода

1. Накопление дивергенций — несколько сигналов RD (или несколько HD) с разных таймфреймов, сходящихся на одной свече, для сетапа с большей уверенностью. Чем больше линий совпадает, тем сильнее картина.

2. Сочетание RD + HD — скрытая дивергенция со старшего таймфрейма (Daily/Weekly) для направления в сочетании с обычной дивергенцией с младшего таймфрейма (H1/H4) для тайминга.

Встроенные оповещения

Три независимых оповещения — пробой зоны перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии и дивергенция — доставляются через всплывающее окно, звук, email или push-уведомление, чтобы вам не нужно было весь день следить за экраном.

Входные параметры

Lines

  • Indicator Name — пользовательская подпись для окна индикатора.
  • Line Type — выбор движка Long / Fast / Slow.
  • Long / Fast / Slow Line Period — независимый период для каждого движка.
  • Interpolate in MTF mode — сглаживает линии в мультитаймфреймовом режиме.
  • L1–L6 Enable — включение/выключение каждой из 6 таймфреймовых линий.

Divergence

  • Divergence Type — Regular / Hidden / OFF.
  • Number Of Candles — глубина истории для поиска дивергенции.
  • Increase Divergence Range — расширяет обнаружение до более дальних вершин/впадин.
  • Display Lines — показ дивергенции в окне, на графике или в обоих местах.
  • L1–L6 Divergence Color — цвет для каждого таймфрейма.
  • Lines Style / Lines Width — вид линий дивергенции.

Alerts

  • Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — включение каждого независимо.
  • Signal Candle Shift (0 or 1) — сигнал на закрытой или текущей свече.
  • Sound / Email / Notification — выбор способа доставки.
  • Sound File Name — пользовательский звук оповещения.

Graphic

  • Overbought / Center / Oversold — настраиваемые уровни зон.
  • Section & Center Line Colors — визуальная настройка.
  • Show Window, Display Button, X/Y Position — управление расположением.

Важно

MagicLine — это инструмент подтверждения, а не автоматическая стратегия. Он работает лучше всего в сочетании с вашим собственным анализом и управлением рисками. Прошлое поведение любого индикатора не гарантирует будущих результатов.

Скачайте демо и протестируйте MagicLine на своих графиках и в своей стратегии — посмотрите, как он вам подходит, прежде чем решить.

MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/185086
Отзывы 26
Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:07 
 

Very good

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:54 
 

very good

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Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя у
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой страте
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
FREE
Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
FREE
Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
FREE
Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5) MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп
Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.08.02 15:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:16 
 

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Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:07 
 

Very good

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:54 
 

very good

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:30
Glad to hear that! 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.23 00:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:30
Really appreciate these kind words! Glad the quality is coming through and meeting your expectations 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.22 21:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:29
Glad to hear that! 🙏
1006053015
85
1006053015 2026.07.22 19:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:29
Great to hear! Glad the trend modes, MTF lines, and regular/hidden divergence combo are simplifying your analysis without needing to stack multiple indicators 🙏
Mohammad Azadjami
159
Mohammad Azadjami 2026.07.21 15:38 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:28
Appreciate the balanced feedback! Glad the entries are coming through clear, and great point about tightening money management and stops on lower timeframes 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.21 04:25 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:28
Thank you so much! Glad the magic lines are proving helpful in your trading decisions 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.20 21:14 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 00:52
Really appreciate that! Glad it's proving valuable in your trading toolkit 🙏
محمدجواد حیدرزاده
29
محمدجواد حیدرزاده 2026.07.20 18:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 00:56
Appreciate that! Glad you're finding it useful 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 20:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:58
Thank you very much! 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.19 20:34 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:58
Thank you for the kind words! Glad it's helping your trading 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:52 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 00:54
Really glad you're enjoying it! 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.19 16:38 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:56
Thank you so much for this wonderful review! It truly means a lot to hear that both the indicator and the support experience have met your expectations. Providing responsive and professional support is something we take seriously, and feedback like yours motivates us to keep improving the product further. We're glad the indicator is performing exactly as described and adding real value to your trading. Thanks again for taking the time to share such detailed and encouraging feedback — it's genuinely appreciated 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 16:08 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:54
Thank you so much! 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:53
Thank you! Glad it's working well for spotting divergences 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 13:03 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:53
Thank you very much! Really glad it's performing as expected and adding value to your trading. Appreciate the recommendation 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 11:41 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:52
Thank you for the great feedback! That's exactly the goal — bringing more structure to the trading process so decisions become faster and more consistent. Glad it's improving your trade management 🙏
mohammadparsa1365
55
mohammadparsa1365 2026.07.19 10:52 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.19 23:51
Thank you very much for the thoughtful review! Really glad the indicator is helping you spot key price levels while keeping your chart clean and organized. Appreciate the recommendation 🙏
12
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