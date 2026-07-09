MagicLines MT4

MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте

MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой.

Это инструмент подтверждения и анализа. Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратегии и помогает читать рынок более ясно.

Три режима линий — один индикатор

Выберите Line Type в настройках; активный режим отображается прямо в названии окна индикатора, поэтому вы всегда знаете, на что смотрите:

Slow — минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд.

— минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд. Long — чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день.

— чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день. Fast — самая быстрая реакция, подходит для скальпинга и внутридневного импульса.

Один индикатор, три разных поведения — адаптируйте его под свой таймфрейм и стиль.

Мультитаймфреймовые линии

Строит до 6 независимых линий , каждая привязана к старшему таймфрейму.

, каждая привязана к старшему таймфрейму. Наведите курсор на любую линию, чтобы мгновенно увидеть её таймфрейм.

Включайте/выключайте каждую линию кнопками на графике (1–6).

Видите картину старшего таймфрейма и свой рабочий таймфрейм одновременно, в одном окне.

Обычная и скрытая дивергенция

Установите Divergence Type на Regular или Hidden; режим (RD / HD) добавляется к названию индикатора, поэтому несколько экземпляров легко различать на одном графике.

Regular (RD) — выделяет потенциальные развороты.

— выделяет потенциальные развороты. Hidden (HD) — выделяет продолжение тренда.

Каждая дивергенция отображается как в окне индикатора, так и прямо на ценовом графике, с цветовой кодировкой по таймфрейму — не нужно сопоставлять вершины и впадины на глаз. Параметр Increase Divergence Range расширяет обнаружение до более дальних вершин и впадин, выявляя сетапы, которые иначе легко пропустить.

Два практических подхода

1. Накопление дивергенций — несколько сигналов RD (или несколько HD) с разных таймфреймов, сходящихся на одной свече, для сетапа с большей уверенностью. Чем больше линий совпадает, тем сильнее картина.

2. Сочетание RD + HD — скрытая дивергенция со старшего таймфрейма (Daily/Weekly) для направления в сочетании с обычной дивергенцией с младшего таймфрейма (H1/H4) для тайминга.

Встроенные оповещения

Три независимых оповещения — пробой зоны перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии и дивергенция — доставляются через всплывающее окно, звук, email или push-уведомление, чтобы вам не нужно было весь день следить за экраном.

Входные параметры

Lines

Indicator Name — пользовательская подпись для окна индикатора.

Line Type — выбор движка Long / Fast / Slow.

Long / Fast / Slow Line Period — независимый период для каждого движка.

Interpolate in MTF mode — сглаживает линии в мультитаймфреймовом режиме.

L1–L6 Enable — включение/выключение каждой из 6 таймфреймовых линий.

Divergence

Divergence Type — Regular / Hidden / OFF.

Number Of Candles — глубина истории для поиска дивергенции.

Increase Divergence Range — расширяет обнаружение до более дальних вершин/впадин.

Display Lines — показ дивергенции в окне, на графике или в обоих местах.

L1–L6 Divergence Color — цвет для каждого таймфрейма.

Lines Style / Lines Width — вид линий дивергенции.

Alerts

Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — включение каждого независимо.

Signal Candle Shift (0 or 1) — сигнал на закрытой или текущей свече.

Sound / Email / Notification — выбор способа доставки.

Sound File Name — пользовательский звук оповещения.

Graphic

Overbought / Center / Oversold — настраиваемые уровни зон.

Section & Center Line Colors — визуальная настройка.

Show Window, Display Button, X/Y Position — управление расположением.

Важно

MagicLine — это инструмент подтверждения, а не автоматическая стратегия. Он работает лучше всего в сочетании с вашим собственным анализом и управлением рисками. Прошлое поведение любого индикатора не гарантирует будущих результатов.

Скачайте демо и протестируйте MagicLine на своих графиках и в своей стратегии — посмотрите, как он вам подходит, прежде чем решить.