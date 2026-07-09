MagicLines MT4
- Индикаторы
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Mostafa Ghanbari✅ Основатель MGH Products
✅ Инженер-программист | Разработчик пользовательских индикаторов и советников (EA)
✅ Опубликованный автор на MQL5.com
- Версия: 1.10
- Обновлено: 13 июля 2026
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте
MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой.
Это инструмент подтверждения и анализа. Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратегии и помогает читать рынок более ясно.
Три режима линий — один индикатор
Выберите Line Type в настройках; активный режим отображается прямо в названии окна индикатора, поэтому вы всегда знаете, на что смотрите:
- Slow — минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд.
- Long — чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день.
- Fast — самая быстрая реакция, подходит для скальпинга и внутридневного импульса.
Один индикатор, три разных поведения — адаптируйте его под свой таймфрейм и стиль.
Мультитаймфреймовые линии
- Строит до 6 независимых линий, каждая привязана к старшему таймфрейму.
- Наведите курсор на любую линию, чтобы мгновенно увидеть её таймфрейм.
- Включайте/выключайте каждую линию кнопками на графике (1–6).
Видите картину старшего таймфрейма и свой рабочий таймфрейм одновременно, в одном окне.
Обычная и скрытая дивергенция
Установите Divergence Type на Regular или Hidden; режим (RD / HD) добавляется к названию индикатора, поэтому несколько экземпляров легко различать на одном графике.
- Regular (RD) — выделяет потенциальные развороты.
- Hidden (HD) — выделяет продолжение тренда.
Каждая дивергенция отображается как в окне индикатора, так и прямо на ценовом графике, с цветовой кодировкой по таймфрейму — не нужно сопоставлять вершины и впадины на глаз. Параметр Increase Divergence Range расширяет обнаружение до более дальних вершин и впадин, выявляя сетапы, которые иначе легко пропустить.
Два практических подхода
1. Накопление дивергенций — несколько сигналов RD (или несколько HD) с разных таймфреймов, сходящихся на одной свече, для сетапа с большей уверенностью. Чем больше линий совпадает, тем сильнее картина.
2. Сочетание RD + HD — скрытая дивергенция со старшего таймфрейма (Daily/Weekly) для направления в сочетании с обычной дивергенцией с младшего таймфрейма (H1/H4) для тайминга.
Встроенные оповещения
Три независимых оповещения — пробой зоны перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии и дивергенция — доставляются через всплывающее окно, звук, email или push-уведомление, чтобы вам не нужно было весь день следить за экраном.
Входные параметры
Lines
- Indicator Name — пользовательская подпись для окна индикатора.
- Line Type — выбор движка Long / Fast / Slow.
- Long / Fast / Slow Line Period — независимый период для каждого движка.
- Interpolate in MTF mode — сглаживает линии в мультитаймфреймовом режиме.
- L1–L6 Enable — включение/выключение каждой из 6 таймфреймовых линий.
Divergence
- Divergence Type — Regular / Hidden / OFF.
- Number Of Candles — глубина истории для поиска дивергенции.
- Increase Divergence Range — расширяет обнаружение до более дальних вершин/впадин.
- Display Lines — показ дивергенции в окне, на графике или в обоих местах.
- L1–L6 Divergence Color — цвет для каждого таймфрейма.
- Lines Style / Lines Width — вид линий дивергенции.
Alerts
- Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — включение каждого независимо.
- Signal Candle Shift (0 or 1) — сигнал на закрытой или текущей свече.
- Sound / Email / Notification — выбор способа доставки.
- Sound File Name — пользовательский звук оповещения.
Graphic
- Overbought / Center / Oversold — настраиваемые уровни зон.
- Section & Center Line Colors — визуальная настройка.
- Show Window, Display Button, X/Y Position — управление расположением.
Важно
MagicLine — это инструмент подтверждения, а не автоматическая стратегия. Он работает лучше всего в сочетании с вашим собственным анализом и управлением рисками. Прошлое поведение любого индикатора не гарантирует будущих результатов.
Скачайте демо и протестируйте MagicLine на своих графиках и в своей стратегии — посмотрите, как он вам подходит, прежде чем решить.MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/185086
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