Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 создан для трейдеров, которым нужен дисциплинированный, основанный на правилах скальпер по XAUUSD, ориентированный на качество сделок, а не на случайные входы. Он открывает позиции только тогда, когда рынок показывает реальный импульс, а затем управляет ими с помощью строгих фильтров, чтобы избегать неблагоприятных условий.

Почему покупатели выбирают EA355

Входы “с упором на качество”

Многофакторный сигнальный движок (импульс, волатильность, сила тренда и подтверждение прайс-экшеном) снижает количество сделок с низкой вероятностью успеха.

Умная защита от “плохого рынка”

Фильтры помогают избегать входов при высоком спреде, нестабильной волатильности, слабом тренде и в рискованные новостные окна (по вашим настройкам).

Логика добавления по импульсу

Когда условия остаются валидными, EA355 может добавлять позиции в направлении прибыли (поддерживается хеджинг), чтобы максимально использовать сильные движения.

Контролируемое исполнение по риску

Чёткая логика SL/выхода и лимиты по сделкам (через входные параметры) для стабильного и управляемого поведения.

Сделан для XAUUSD M1

Оптимизирован для быстрых решений на XAUUSD M1; типичный стартовый лот — 0.01.

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M1

Лот: 0.01

Плечо: тестировалось с 1:1000

Рекомендуемый минимальный депозит: 2000 USD (или 2000 центов)

Примечание по результатам

В тестах продавца EA355 показывал рост до 22× за 1 год при определённых условиях брокера и данных. Торговля связана с риском; результаты могут отличаться из-за спреда, исполнения и поведения рынка.

Цена

Промо-цена: 333 USD до 1 января 2026 года.

Обычная цена: 5000 USD после 5 января 2026 года.

Поддержка

Поддержка предоставляется через комментарии к продукту в MQL5 и личные сообщения MQL5.