Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper

Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 создан для трейдеров, которым нужен дисциплинированный, основанный на правилах скальпер по XAUUSD, ориентированный на качество сделок, а не на случайные входы. Он открывает позиции только тогда, когда рынок показывает реальный импульс, а затем управляет ими с помощью строгих фильтров, чтобы избегать неблагоприятных условий.

Почему покупатели выбирают EA355

Входы “с упором на качество”
Многофакторный сигнальный движок (импульс, волатильность, сила тренда и подтверждение прайс-экшеном) снижает количество сделок с низкой вероятностью успеха.

Умная защита от “плохого рынка”
Фильтры помогают избегать входов при высоком спреде, нестабильной волатильности, слабом тренде и в рискованные новостные окна (по вашим настройкам).

Логика добавления по импульсу
Когда условия остаются валидными, EA355 может добавлять позиции в направлении прибыли (поддерживается хеджинг), чтобы максимально использовать сильные движения.

Контролируемое исполнение по риску
Чёткая логика SL/выхода и лимиты по сделкам (через входные параметры) для стабильного и управляемого поведения.

Сделан для XAUUSD M1
Оптимизирован для быстрых решений на XAUUSD M1; типичный стартовый лот — 0.01.

Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: M1

  • Лот: 0.01

  • Плечо: тестировалось с 1:1000

  • Рекомендуемый минимальный депозит: 2000 USD (или 2000 центов)

Примечание по результатам
В тестах продавца EA355 показывал рост до 22× за 1 год при определённых условиях брокера и данных. Торговля связана с риском; результаты могут отличаться из-за спреда, исполнения и поведения рынка.

Цена
Промо-цена: 333 USD до 1 января 2026 года.
Обычная цена: 5000 USD после 5 января 2026 года.

Поддержка
Поддержка предоставляется через комментарии к продукту в MQL5 и личные сообщения MQL5.


Рекомендуем также
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. Apolo AI предназначен и специально разработан для скальпирования с помощью алгоритма тренда, структурированного в AI и узлах в канадской валюте. Здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 10 тысяч до 40k, мы также можем увидеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, Apollo невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов дл
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Эксперты
Уважаемые дамы и господа! Мы рады представить вам нашу передовую технологию машинного обучения, разработанную для успешной торговли на рынке FOREX. Наши специалисты в области финансов и глубокого обучения разработали стратегию возврата к среднему значению для валютной пары XAUUSD, которая демонстрирует 10-кратное улучшение производительности по сравнению с традиционными системами, основанными на индикаторах.   Наша стратегия использует в качестве признаков исключительно цены и их производные,
Almirante Gold EA MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Эксперты
Almirante Gold EA MT5 is a high-precision automated trading system designed to operate in financial markets with efficiency and discipline. This advanced solution implements an adaptive grid strategy that optimizes entries and manages risk intelligently. Key features: Dynamic position management with adaptive grid technology Customizable information panel for real-time monitoring Integrated capital protection system with multiple security levels Flexible lot configuration to adapt to different a
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Эксперты
Описание EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – контртрендовый робот для М30 с конфлюэнциями и управлением риском по % Обзор EURUSD_Gangorra_Risk — это профессиональный советник контртрендовой (mean-reversion) стратегии , разработанный для EURUSD на М30 (может работать и на других парах/ТФ с настройкой параметров). Он определяет касаний/приближения цены к зонам поддержки/сопротивления (Donchian/Bollinger) и подтверждает вход с помощью настраиваемых конфлюэнций (RSI, удалённость от EMA в
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Эксперты
Минимальные требования Тип счета: ECN / RAW / Низкий спред Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading или аналогичные ECN-брокеры Минимальный депозит: $500 (кредитное плечо 1:500) Рекомендуемый депозит: $1000 (кредитное плечо 1:500) Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500) VPS: Требуется для круглосуточной работы Основные функции Автоматизированная стратегия прорыва диапазона с настраиваемым временем действия диапазона Динамический размер позиции: фиксированный, фиксир
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Range Raider MT5
Joshua Lee Attridge
Эксперты
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: $299 Welcome to  Range Raider EA ! Built on the foundations of successful trading strategies, this EA is designed to perform exceptionally across different market conditions. It comes equipped with flexible settings and powerful risk management features, making it ideal for both new and seasoned traders. For a limited time, we are offering Range Raider at a special launch price! Key Features: Risk Management Flexibility: Fixed L
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Эксперты
Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Tested on EURUSDm Symbol on Micro Account created in XM Broker, but you can try it in any market or broker, any way I recommend that you use it on markets with volatility similar to EURUSD. This EA can open a lot of positions, so I recommend that you use a broker that don't have comission fee and provide low spread. You can use settings on 5 minutes timeframe, since I started to use it, and in tests, the maximum drawdown with this settings and M5 timefram
Infinity Break 2
Evan Pierre Clement
Эксперты
InfinityBreak v2.0 – Премиальный Breakout EA . Торгуйте умно и без стресса. . InfinityBreak автоматически обнаруживает ключевые пробои и управляет TP, SL и размерами лотов с хирургической точностью. . Рекомендуется использовать на **таймфрейме M1** для **XAU/USD**. Версия MT4 :  Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5 Канал Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Информация о цене : Цена уве
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Trade Worker PRO
Massimiliano Cianci
Эксперты
Trade Worker PRO is designed to make your trading performance consistent and profitable over time. At the heart of this Expert Advisor is a Linear Regression oscillator providing signals for entries and reversal points for exits. The risk is handled by a DCA mechanism that adds positions until price reverses enough to turn the trade into profit. Such a mechanism provides profitable trades most of the times and is strengthened by a safety algorithm preventing liquidation of positions under heavy
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GoldWise
Farzad Saadatinia
Эксперты
GoldWise – профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для продвинутой торговли золотом Золото исторически считается одним из самых надёжных активов в мире и на протяжении долгого времени демонстрирует устойчивый рост. За последний год цена на золото значительно выросла, и вместе с ростом глобальных цен существенно увеличилась и волатильность этого актива. Основываясь на текущем поведении рынка золота и уровне волатильности, данный EA был разработан с использованием двух полностью разных
Gold 1 Minute Grid
Nguyen Chung
5 (7)
Эксперты
Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026. Then it reverted to its original price of $99.99. Grid 1 Minute EA – Professional Grid Trading for GOLD Fully Automatic • Smart Lot Calculation • Low-Balance Protection Mode •   Professional Trend-Following Grid with Smart Hedge & Dynamic Risk Control LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2346883 Grid 1 Minute EA is an advanced automated trading system designed specifically for GOLD (XAUU
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
ICT Silver Bullet MP MT5
Alexandru Chirila
Эксперты
Our EA harnesses the power of the SilverBullet 5-minute strategy, offering optimal performance while also allowing users the flexibility to explore and backtest various timeframes of their choice. Ideal for indices such as   SPX500   and   NAS100 , it performs optimally during trading hours at   15:00 UTC or 19:00 UTC . Here's what sets it apart: Versatile Execution: Choose between pending orders on the FVG, market execution upon FVG occurrence, or a combination of both. Custom Risk Management:
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Эксперты
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Rollover Scalper EA MT5
Alexandru Casian
5 (4)
Эксперты
Some disadvantages of Rollover Scalper: Currently the markets aren't that favorable for night scalping because of the fundamentals, so the next few months the EA might show 0% or even negative return. However, it happened in the past too and it was still profitable over all ~20 years. It's a scalper, so you'll need a broker with low spread and good execution time, preferably an ECN broker. ICMarkets would be a good choice. It's susceptible to slippage (which can't be backtested or limited on ECN
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
XAU Smart Risk Fusion
Suresh Krishnan Ganesan
Эксперты
XAU Smart Risk Fusion – Precision Trading Engine for XAUUSD XAU Smart Risk Fusion is a high-performance Expert Advisor engineered for gold trading. Designed for traders seeking both rapid execution and refined risk control, this EA adapts seamlessly to market conditions to capture favorable moves while protecting your capital. It ensures that only one active order is maintained at any time, allowing for clear and controlled trading. Key Features: Adaptive Trading Strategy: Utilizes advanced mar
InfinX Elite MT5
Stanislav Shtiliyanov
Эксперты
when you take a test, write to me to give you the right management settings according to the balance you use. Automatic and semi-automatic trading robot Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan. Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and oth
Nasdaq Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Эксперты
Nasdaq Smart Collector  Автоматическая интрадей торговля, не скальпнг! Торговая система спрогнозирована что б зарабатывать и на росте рынка и на падении. Я не предлагаю никаких подарков и бонусов за покупку или положительный отзыв! Советник Nasdaq   Smart Collector проверен в закрытом тесте, показал отличный результат, достоин уважения, и не требует маркетинговых хитростей и манипуляций.  В индекс Nasdaq   входят лучшие технологчиские компании США и в среднем он растёт на 20% в год, что быстре
Multi Harmonic
Erick Gabriel Palma Montufar
Эксперты
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Другие продукты этого автора
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Эксперты
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Эксперты
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features : XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mi
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Эксперты
KING GOLD 3.40 (MT5) — XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40  is an Expert Advisor for MetaTrader 5 focused on XAUUSD (Gold Spot) . It was tested using MT5 Strategy Tester over a full 1-year period with a small starting balance to demonstrate how the strategy behaves with minimal lot sizing. Backtest Example (Strategy Tester) Symbol: XAUUSD Platform: MetaTrader 5 Lot Size: 0.01 Leverage: 1:1000 Initial Deposit: USD 30 Test Period: 1 full year Result: up to 100x growth from the initial deposit (se
Gold Trend Pro Xauusd Robot
Jinarto
Эксперты
Gold Trend Pro XAUUSD Robot (EA3.11) is a fully automated trading system for MetaTrader 5, focused exclusively on XAUUSD (Gold). It is designed to trade only when predefined market conditions are met, using filters such as news-window blocking, noise and spread control, and rollover avoidance. The EA monitors price movement to detect momentum conditions, opens positions only when confirmation criteria are satisfied, and manages exits with a combination of protective stop logic and trailing mech
Aristotle
Jinarto
Эксперты
ARISTOTLE Gold Trend Pro XAUUSD Robot (EA3.11) is a fully automated trading system for MetaTrader 5, focused exclusively on XAUUSD (Gold). It is designed to trade only when predefined market conditions are met, using filters such as news-window blocking, noise and spread control, and rollover avoidance. The EA monitors price movement to detect momentum conditions, opens positions only when confirmation criteria are satisfied, and manages exits with a combination of protective stop logic and tra
Australia Xauusd AutoTrader MT5
Jinarto
Эксперты
Australia Auto Trading XAUUSD EA MT5 Australia Auto Trading XAUUSD EA MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5 , designed specifically for XAUUSD (Gold) . The EA runs a rule-based algorithm that focuses on structured entries and disciplined position management, aiming to keep execution consistent and controlled. Core Algorithm (Technology) This EA uses a multi-layer decision engine : Trend structure filter using Moving Average bias to follow the dominant direction. Momentum confirmati
Robot Scalping Xauusd MT5
Jinarto
Эксперты
Robot Scalping XAUUSD MT5 Key Advantages : 1)  Automatic News Avoidance The EA can block new entries around high-impact economic news to reduce exposure during sudden volatility spikes. 2)  Continuous Monitoring (While the Market Is Open) Runs continuously to look for suitable momentum and manage entries/exits according to its internal logic and your settings. 3) Remote Trading ON/OFF via Telegram (Optional) The EA supports optional remote control through Telegram, allowing you to enable or
Robot Scalping TF5M MT5
Jinarto
Эксперты
Robot Scalping XAUUSD King Gold Time Frame 5M MT5  Expert Advisor Description This Expert Advisor is specifically designed for XAUUSD (Gold) trading on the MetaTrader 5 platform, utilizing a scalping approach on the M5 timeframe with strict trade filtering and disciplined execution. Key Specifications Fixed lot size: 0.01 Minimum recommended balance: $500 Trading symbol: XAUUSD Timeframe: M5 Maximum of one open position at a time Trading Logic The EA operates using a multi-layer algorithm
Robot Xauusd AutoTrade MT5
Jinarto
Эксперты
Robot XAUUSD AutoTrade MT5 Internal code name: EA327 Robot XAUUSD AutoTrade MT5 is a specialized gold-trading Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for stable, fixed-lot long-term growth on XAUUSD. Current price: 119 USD This is an introductory price and may be increased in future updates or after additional live statistics are collected. 1. Overview EA326d is an adaptive trend-following + controlled averaging system engineered specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . It is optimiz
Best Robot Scalping XAUUSD
Jinarto
Эксперты
Product Description (English) — MQL5 Market ROBOT XAUUSD MT5 (King Gold 3.50) is a dedicated XAUUSD (Gold) Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to trade with multi-layer risk controls, live guards, and a clear on-chart dashboard so you can monitor everything in real time. This EA focuses on disciplined entries, strict trade environment filters (spread, ATR/ADX, news window, cooldown, daily quota), and controlled position management to reduce overtrading and help maintain stable performance
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Эксперты
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features: XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mul
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв