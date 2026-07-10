MagicLines MT5

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MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте

MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой.

Это инструмент подтверждения и анализа. Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратегии и помогает читать рынок более ясно.

Три режима линий — один индикатор

Выберите Line Type в настройках; активный режим отображается прямо в названии окна индикатора, так что вы всегда знаете, на что смотрите:

  • Slow — минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд.
  • Long — чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день.
  • Fast — самая быстрая реакция, подходит для скальпинга и внутридневного импульса.

Один индикатор, три различных поведения — адаптируйте его под свой таймфрейм и свой стиль.

Мультитаймфреймовые линии — теперь с полным управлением таймфреймами (MT5)

Поскольку MetaTrader 5 поддерживает более широкий диапазон таймфреймов, чем MT4, в этой версии добавлен выбор таймфрейма для каждой линии — что даёт вам полный контроль над тем, какой таймфрейм представляет каждая линия.

Установите TimeFrame Type, чтобы выбрать способ назначения таймфреймов:

  • Auto — индикатор применяет умное правило соседних таймфреймов: каждой последующей линии назначается таймфрейм как минимум в 3× больше предыдущего, адаптируясь автоматически к любому периоду графика. Ручная настройка не требуется.
  • From Inputs — задайте таймфрейм каждой линии вручную (от L1 до L6) из полного списка периодов MetaTrader 5 — от M1 до Monthly.

В результате: до 6 линий, каждая на своём таймфрейме, охватывающих именно тот мультитаймфреймовый диапазон, который соответствует вашей стратегии — автоматически или вручную, на ваш выбор.

  • Наведите курсор на любую линию, чтобы мгновенно увидеть её таймфрейм.
  • Включайте/выключайте каждую линию кнопками на графике (1–6).

Видите картину старшего таймфрейма и свой рабочий таймфрейм одновременно, в одном окне.

Обычная и скрытая дивергенция

Установите Divergence Type на Regular или Hidden; режим (RD / HD) добавляется к названию индикатора, поэтому несколько экземпляров легко различать на одном графике.

  • Regular (RD) — выделяет потенциальные развороты.
  • Hidden (HD) — выделяет продолжение тренда.

Каждая дивергенция отображается как в окне индикатора, так и прямо на ценовом графике, с цветовой кодировкой по таймфрейму. Параметр Increase Divergence Range расширяет обнаружение до более дальних вершин и впадин.

Два практических подхода

1. Накопление дивергенций — несколько сигналов RD (или HD) с разных таймфреймов, сходящихся на одной свече. Чем больше линий совпадает, тем сильнее картина.

2. Сочетание RD + HD — скрытая дивергенция со старшего таймфрейма (Daily/Weekly) для направления в сочетании с обычной дивергенцией с младшего таймфрейма (H1/H4) для тайминга.

Встроенные оповещения

Три независимых оповещения — пробой зоны перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии и дивергенция — доставляются через всплывающее окно, звук, email или push-уведомление.

Входные параметры

Lines

  • Indicator Name — пользовательская подпись для окна индикатора.
  • Line Type — выбор движка Long / Fast / Slow.
  • Long / Fast / Slow Line Period — независимый период для каждого движка.
  • Interpolate in MTF mode — сглаживает линии в мультитаймфреймовом режиме.
  • L1–L6 Enable — включение/выключение каждой из 6 линий (цвет указан в скобках).

Line TimeFrame (только MT5)

  • TimeFrame Type — Auto или From Inputs.
    • Auto: индикатор автоматически выбирает соседние таймфреймы по правилу: каждый последующий таймфрейм как минимум в 3× больше предыдущего.
    • From Inputs: назначьте таймфрейм каждой линии вручную из полного списка периодов MT5.
  • L1–L6 TimeFrame — активно только при TimeFrame Type = From Inputs.

Divergence

  • Divergence Type — Regular / Hidden / OFF.
  • Number Of Candles — глубина истории для поиска дивергенции.
  • Increase Divergence Range — расширяет обнаружение до более дальних вершин/впадин.
  • Display Lines — показ дивергенции в окне, на графике или в обоих местах.
  • L1–L6 Divergence Color — цвет для каждого таймфрейма.
  • Lines Style / Lines Width — вид линий дивергенции.

Alerts

  • Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — включение каждого независимо.
  • Signal Candle Shift (0 or 1) — сигнал на закрытой или текущей свече.
  • Sound / Email / Notification — выбор способа доставки.
  • Sound File Name — пользовательский звук оповещения.

Graphic

  • Overbought / Center / Oversold — настраиваемые уровни зон.
  • Section & Center Line Colors — визуальная настройка.
  • Show Window, Display Button, X/Y Position — управление расположением.

Важно

MagicLine — это инструмент подтверждения, а не автоматическая стратегия. Прошлое поведение любого индикатора не гарантирует будущих результатов.

Скачайте демо и протестируйте MagicLine на своих графиках — убедитесь сами, прежде чем принять решение.

Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/182884


Отзывы 29
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:14 
 

perfect

aretrader
15
aretrader 2026.07.24 01:03 
 

Very excellent and profitable useful multi-timeframe indicator

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:34 
 

Very excellent and profitable indicator

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Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя у
MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратег
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Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
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Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
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Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
FREE
Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
FREE
Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5) MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп
Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:14 
 

perfect

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

aretrader
15
aretrader 2026.07.24 01:03 
 

Very excellent and profitable useful multi-timeframe indicator

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:23
Great to hear! Glad the multi-timeframe approach is proving both useful and profitable for you 🙏
mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:34 
 

Very excellent and profitable indicator

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:22
Really glad to hear that! Appreciate you finding it profitable in your trading 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.23 06:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:22
Thank you so much! Glad the crossover signals from the magic lines are working well for your trades 🙏
Mehdi Saberi
88
Mehdi Saberi 2026.07.22 13:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:21
Great to hear! Glad the trend and divergence analysis is coming through clear without crowding the chart, and that the Fast/Long/Slow modes plus alerts are working well as confirmation for your trend strategies 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.22 11:26 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:21
Really appreciate that! Glad the effort is coming through as useful for you 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.21 16:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:20
Glad to hear that! 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:19
Really glad to hear that! Appreciate you finding it valuable across the board 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.20 18:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:59
Really appreciate that! Glad it's running smoothly and delivering exactly the functionality you needed 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 21:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:42
Thank you so much! Really glad it's delivering exactly what you needed. Appreciate the recommendation 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 18:45 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:41
Thank you so much for the kind words! Glad the creativity behind it stood out to you 🙏
mahagh59
15
mahagh59 2026.07.19 18:33 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:40
Thank you so much for these heartfelt words! Really appreciate your kindness and support. Wishing you all the best in your trading journey 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:40
Thank you! 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 16:38 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:39
Thank you for the thoughtful and balanced feedback! Glad it's simplifying your market analysis and helping you stay focused on decisions. Completely agree — it's meant to complement a solid strategy, not replace it. Appreciate you seeing it as a useful addition to your toolkit 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.19 14:59 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:39
Thank you so much for this fantastic review! It's incredibly rewarding to hear that the setup was quick and the charts stayed clean while the signals proved reliable right from the start. Catching a clean win on BTCUSD M15 so early on is a great sign, and it's exactly the kind of consistency we aim for with MagicLine. Boosting trading confidence is really the core goal behind this tool, so knowing it's already making a difference for you means a lot. Wishing you continued success and many more solid trades ahead 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:41 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:36
Thank you so much! 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 09:07 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:35
Thank you so much, glad it was helpful 🙏
Shayan Navidi
88
Shayan Navidi 2026.07.19 07:41 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:34
Thank you so much for the thoughtful review! Really glad the multi-timeframe trend and divergence analysis is coming through clean and clutter-free on your charts 🙏
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