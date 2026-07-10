MagicLines MT5
- Индикаторы
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Mostafa Ghanbari✅ Основатель MGH Products
✅ Инженер-программист | Разработчик пользовательских индикаторов и советников (EA)
✅ Опубликованный автор на MQL5.com
- Версия: 1.1
- Обновлено: 13 июля 2026
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте
MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой.
Это инструмент подтверждения и анализа. Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратегии и помогает читать рынок более ясно.
Три режима линий — один индикатор
Выберите Line Type в настройках; активный режим отображается прямо в названии окна индикатора, так что вы всегда знаете, на что смотрите:
- Slow — минимальный шум, создан для чтения долгосрочного направления тренда. Линии, достигающие зоны ±0.2, подтверждают доминирующий тренд.
- Long — чёткое определение тренда с большей отзывчивостью. Сбалансированный выбор на каждый день.
- Fast — самая быстрая реакция, подходит для скальпинга и внутридневного импульса.
Один индикатор, три различных поведения — адаптируйте его под свой таймфрейм и свой стиль.
Мультитаймфреймовые линии — теперь с полным управлением таймфреймами (MT5)
Поскольку MetaTrader 5 поддерживает более широкий диапазон таймфреймов, чем MT4, в этой версии добавлен выбор таймфрейма для каждой линии — что даёт вам полный контроль над тем, какой таймфрейм представляет каждая линия.
Установите TimeFrame Type, чтобы выбрать способ назначения таймфреймов:
- Auto — индикатор применяет умное правило соседних таймфреймов: каждой последующей линии назначается таймфрейм как минимум в 3× больше предыдущего, адаптируясь автоматически к любому периоду графика. Ручная настройка не требуется.
- From Inputs — задайте таймфрейм каждой линии вручную (от L1 до L6) из полного списка периодов MetaTrader 5 — от M1 до Monthly.
В результате: до 6 линий, каждая на своём таймфрейме, охватывающих именно тот мультитаймфреймовый диапазон, который соответствует вашей стратегии — автоматически или вручную, на ваш выбор.
- Наведите курсор на любую линию, чтобы мгновенно увидеть её таймфрейм.
- Включайте/выключайте каждую линию кнопками на графике (1–6).
Видите картину старшего таймфрейма и свой рабочий таймфрейм одновременно, в одном окне.
Обычная и скрытая дивергенция
Установите Divergence Type на Regular или Hidden; режим (RD / HD) добавляется к названию индикатора, поэтому несколько экземпляров легко различать на одном графике.
- Regular (RD) — выделяет потенциальные развороты.
- Hidden (HD) — выделяет продолжение тренда.
Каждая дивергенция отображается как в окне индикатора, так и прямо на ценовом графике, с цветовой кодировкой по таймфрейму. Параметр Increase Divergence Range расширяет обнаружение до более дальних вершин и впадин.
Два практических подхода
1. Накопление дивергенций — несколько сигналов RD (или HD) с разных таймфреймов, сходящихся на одной свече. Чем больше линий совпадает, тем сильнее картина.
2. Сочетание RD + HD — скрытая дивергенция со старшего таймфрейма (Daily/Weekly) для направления в сочетании с обычной дивергенцией с младшего таймфрейма (H1/H4) для тайминга.
Встроенные оповещения
Три независимых оповещения — пробой зоны перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии и дивергенция — доставляются через всплывающее окно, звук, email или push-уведомление.
Входные параметры
Lines
- Indicator Name — пользовательская подпись для окна индикатора.
- Line Type — выбор движка Long / Fast / Slow.
- Long / Fast / Slow Line Period — независимый период для каждого движка.
- Interpolate in MTF mode — сглаживает линии в мультитаймфреймовом режиме.
- L1–L6 Enable — включение/выключение каждой из 6 линий (цвет указан в скобках).
Line TimeFrame (только MT5)
- TimeFrame Type — Auto или From Inputs.
- Auto: индикатор автоматически выбирает соседние таймфреймы по правилу: каждый последующий таймфрейм как минимум в 3× больше предыдущего.
- From Inputs: назначьте таймфрейм каждой линии вручную из полного списка периодов MT5.
- L1–L6 TimeFrame — активно только при TimeFrame Type = From Inputs.
Divergence
- Divergence Type — Regular / Hidden / OFF.
- Number Of Candles — глубина истории для поиска дивергенции.
- Increase Divergence Range — расширяет обнаружение до более дальних вершин/впадин.
- Display Lines — показ дивергенции в окне, на графике или в обоих местах.
- L1–L6 Divergence Color — цвет для каждого таймфрейма.
- Lines Style / Lines Width — вид линий дивергенции.
Alerts
- Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — включение каждого независимо.
- Signal Candle Shift (0 or 1) — сигнал на закрытой или текущей свече.
- Sound / Email / Notification — выбор способа доставки.
- Sound File Name — пользовательский звук оповещения.
Graphic
- Overbought / Center / Oversold — настраиваемые уровни зон.
- Section & Center Line Colors — визуальная настройка.
- Show Window, Display Button, X/Y Position — управление расположением.
Важно
MagicLine — это инструмент подтверждения, а не автоматическая стратегия. Прошлое поведение любого индикатора не гарантирует будущих результатов.
Скачайте демо и протестируйте MagicLine на своих графиках — убедитесь сами, прежде чем принять решение.
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/182884
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