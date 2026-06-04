Multi Macd HD MT5

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MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах

Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах.

Обзор

Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычную, и практически ни один индикатор на MQL5 Market не обнаруживает её точно одновременно на нескольких таймфреймах.

MGH-MultiMACD-HD полностью меняет это. Построенный на том же фирменном мультитаймфреймовом движке, что и MGH-MultiMACD-RD, этот индикатор посвящён исключительно обнаружению скрытых дивергенций — отслеживает до 6 таймфреймов одновременно, рисует точные линии дивергенции как на ценовом графике, так и в окне MACD, и оповещает вас в момент формирования подтверждённой настройки. И всё это без перерисовки.

Что такое скрытая дивергенция и почему она важна?

Большинство трейдеров изучают обычную дивергенцию в начале обучения. Меньше тех, кто изучает скрытую дивергенцию. И почти ни у кого нет инструмента, который надёжно её обнаруживает.

Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена формирует более высокий минимум, а MACD — более низкий минимум. Это сигнализирует о том, что базовый бычий импульс сохраняется несмотря на поверхностный откат, и что тренд, вероятно, возобновится вверх.

Скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует более низкий максимум, а MACD — более высокий максимум. Это сигнализирует о том, что давление продавцов остаётся доминирующим под кратким коррекционным отскоком, и что нисходящий тренд, вероятно, продолжится.

Это не сигналы разворота. Это сигналы продолжения тренда — среди наиболее вероятных настроек, доступных техническим трейдерам, последовательно появляющиеся на всех инструментах и всех таймфреймах. Сложность всегда заключалась в их точном обнаружении в реальном времени. MGH-MultiMACD-HD полностью решает эту задачу.

Почему большинство инструментов скрытой дивергенции не работают

Причина, по которой обнаружение скрытой дивергенции редко реализовано хорошо, сводится к трём ключевым проблемам, которые большинство индикаторов никогда не решают:

  • Слепота одного таймфрейма — они показывают скрытую дивергенцию только на текущем графике, упуская структурный контекст старших таймфреймов.
  • Перерисовка — сигналы, появившиеся на формирующихся свечах, исчезают при закрытии свечи, из-за чего историческая эффективность выглядит лучше, чем есть на самом деле.
  • Неточное определение разворотных точек — неверная идентификация опорных точек, определяющих скрытую дивергенцию, что приводит к ложным сигналам и упущенным настройкам.

MGH-MultiMACD-HD создан специально для решения всех трёх. Алгоритм определения разворотных точек точен. Подтверждение сигнала свободно от перерисовки при установке на свечу 1. А мультитаймфреймовый движок делает его единственным инструментом скрытой дивергенции на рынке, который отслеживает шесть таймфреймов одновременно.

Ключевые возможности

Скрытая дивергенция на нескольких таймфреймах — полный обзор

Отслеживайте текущий таймфрейм плюс до 5 старших таймфреймов одновременно. MACD каждого таймфрейма отображается своим отдельным цветом, и каждая обнаруженная скрытая дивергенция — на любом активном таймфрейме — немедленно отмечается на графике. Цвет каждой линии дивергенции на ценовом графике соответствует соответствующей линии MACD в окне индикатора, поэтому связь между сигналом на графике и контекстом осциллятора всегда понятна.

Шесть слоёв автоматически сопоставляются с таймфреймом вашего текущего графика плюс 5 стандартных старших таймфреймов над ним — поэтому простое изменение таймфрейма графика соответственно сдвигает весь набор отслеживаемых таймфреймов. Вы можете мгновенно включать или отключать любой слой кнопками на графике (1–6) или из панели Inputs. (Ручной выбор произвольного таймфрейма для каждого слоя доступен в версии для MT5, которая поддерживает более широкий диапазон таймфреймов.)

Нулевая перерисовка — торгуйте с уверенностью

Signal Candle Shift даёт вам полный контроль: установите 1 для подтверждённых сигналов на закрытой свече, которые никогда не будут перерисованы, или 0 для сигналов в реальном времени на формирующейся свече, если предпочитаете более быстрый вход. При установке на 1 каждый сигнал, который вы видите, окончательный — индикатор не может и не будет изменять исторический вывод.

Точное определение разворотных точек

Базовый алгоритм определяет точные максимумы и минимумы разворотов, которые определяют действительную скрытую дивергенцию — не приближения, не упреждающее смещение, не косметические линии, нарисованные задним числом. Линии дивергенции соединяют точные опорные точки, где цена и MACD расходятся, давая вам ясную и точную картину структурной связи между ценовым движением и импульсом.

Расширенный диапазон дивергенции

Параметр Increase Divergence Range расширяет окно анализа, позволяя обнаруживать скрытые дивергенции, сформированные между далеко отстоящими во времени разворотными точками. Стандартные индикаторы их полностью упускают. MGH-MultiMACD-HD их находит.

Гибкость отображения

Выберите отображение линий дивергенции только на ценовом графике, только в окне индикатора или одновременно в обоих. Режим «Only Price» создаёт наиболее чистую компоновку графика — структура дивергенции видна прямо на цене без какого-либо загромождения индикатором снизу.

Полная система оповещений

  • Оповещение о дивергенции — срабатывает в момент подтверждения скрытой дивергенции на любом активном таймфрейме
  • Оповещение о смене фазы — срабатывает при пересечении MACD нулевой линии
  • Оповещение о пересечении гистограммы/сигнала — срабатывает при пересечениях импульса
  • Доставка через всплывающее окно, звук (.wav), электронную почту и push-уведомление — все настраиваются независимо

Скрытая дивергенция на разных таймфреймах — преимущество схождения

Скрытая дивергенция на одном таймфрейме — уже значимый сигнал. Когда то же направленное смещение появляется как скрытая дивергенция одновременно на двух или трёх таймфреймах — например, на M15, H1 и H4 одновременно — вероятность продолжения тренда существенно возрастает.

MGH-MultiMACD-HD делает эти зоны схождения видимыми и оповещает вас при их формировании. Это мультитаймфреймовое выравнивание — одна из настроек с наибольшей убеждённостью в техническом анализе, и это то, что ни один индикатор одного таймфрейма никогда не сможет вам показать.

Как практический подход: используйте скрытые дивергенции одного таймфрейма как подтверждение продолжения тренда в рамках существующей стратегии. Используйте зоны мультитаймфреймового схождения — где два или более таймфреймов одновременно показывают скрытую дивергенцию в одной ценовой области — как самостоятельные входы продолжения тренда с высокой вероятностью.

Практические сценарии использования

Внутридневная торговля по тренду — Торгуете M5 или M15 в чётком тренде и не уверены, является ли откат разворотом или возможностью продолжения? Включите H1 или H4 как второй слой. Когда цена M15 формирует более высокий минимум и MACD H1 также показывает скрытую бычью дивергенцию, откат почти наверняка является настройкой продолжения.

Следование тренду на дневном таймфрейме — Включите слои Daily и Weekly для обнаружения скрытых дивергенций на основных структурных уровнях. Эти сигналы появляются нечасто, но последовательно предшествуют значительным движениям продолжения тренда.

Скальпинг с контекстом старшего ТФ — Запустите M1 или M5 как Слой 1 и H1 как Слой 2. Когда старший таймфрейм подтверждает направление тренда через скрытую дивергенцию, скальпинговые входы в этом направлении имеют структурное преимущество.

Отсеивание ловушек разворота — Скрытая дивергенция в направлении преобладающего тренда — прямое подтверждение того, что тренд сохраняется. Используйте её, чтобы избегать контртрендовых сделок и оставаться на правильной стороне импульса.

Режим интерполяции

Включите Interpolate in MTF Mode, чтобы сгладить линии MACD старших таймфреймов в чистые, непрерывные кривые вместо ступенчатых графиков. Это визуальное предпочтение — базовая логика сигнала идентична — но оно создаёт значительно более чистый вывод графика при одновременном отображении нескольких таймфреймов.

Справочник настроек

Параметр Описание
Indicator Name Метка в заголовке подокна индикатора
Number of Candles Период анализа (0 = вся история)
MACD Fast / Slow / Signal Стандартные параметры MACD — по умолчанию 12, 26, 9
Interpolate in MTF Mode Сглаживание линий MACD старших ТФ для более чистого вида
L1 – L6 Enable Независимое включение каждого слоя таймфрейма. Слои автоматически сопоставляются с текущим таймфреймом графика и 5 старшими над ним (MT4). Ручной выбор таймфрейма для каждого слоя доступен в версии MT5.
Divergence Check Главный переключатель обнаружения скрытых дивергенций
Increase Divergence Range Расширяет анализ для широкодиапазонных скрытых дивергенций
Display Lines Только график / только окно индикатора / оба
L1 – L6 Divergence Color Индивидуальный цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма
Lines Style / Width Визуальный стиль и толщина всех линий дивергенции
Alert On Phase Change Оповещение при пересечении MACD нулевой линии
Alert On Lines Cross Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии
Alert On Divergence Оповещение при подтверждённой скрытой дивергенции
Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = реальное время; 1 = подтверждённый, без перерисовки
Show Window Включение/выключение подокна индикатора
Sound Alert / Email / Notification Способ(ы) доставки оповещений
Sound File Name Путь к пользовательскому .wav файлу
Display Button Показать или скрыть кнопки таймфреймов на графике
X / Y Position Положение панели кнопок на графике

Экосистема MGH MultiMACD

MGH-MultiMACD-HD — часть системы из двух индикаторов, созданной для полного охвата дивергенций:

Индикатор Тип Назначение
MGH-MultiMACD-RD Обычная дивергенция Выявляет потенциальные развороты тренда
MGH-MultiMACD-HD Скрытая дивергенция Подтверждает настройки продолжения тренда

Используемые вместе, эти два индикатора дают полную картину дивергенции MACD на всех таймфреймах — сигналы разворота, когда тренд заканчивается, и сигналы продолжения, когда он возобновляется. Никакая другая комбинация индикаторов на MQL5 Market не предлагает такого уровня мультитаймфреймового охвата дивергенций в единой, цветокодированной визуальной системе.

Технические характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4/5
  • Тип индикатора: скрытая дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый
  • Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)
  • Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление, всплывающее окно
  • Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9
  • Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + 5 старших ТФ одновременно (автоматическое сопоставление). Ручной выбор таймфрейма для каждого слоя доступен в версии MT5.

Попробуйте бесплатно

Демо-версия доступна для загрузки прямо с MQL5 Market. Прикрепите её к любому графику, включите два или три таймфрейма и посмотрите, сколько скрытых дивергенций — сигналов продолжения тренда, которые упускали ваши текущие инструменты — появляется на ваших активных парах. Разница видна в течение нескольких минут после загрузки индикатора.

Если вы торгуете по тренду, это индикатор, который удержит вас в нём.

Разработано MGHFX | Telegram: @mgh_fx

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179985


Отзывы 28
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:17 
 

Very excellent

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:55 
 

very efficient indicator

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:10 
 

Having multiple MACDs from different timeframes in one place is very helpful because it allows us to see potential market reversals while also taking advantage of divergences across multiple timeframes—all on a single chart.

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SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
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5 (3)
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Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
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Mostafa Ghanbari
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
FREE
Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Mostafa Ghanbari
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Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:17 
 

Very excellent

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:55 
 

very efficient indicator

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:10 
 

Having multiple MACDs from different timeframes in one place is very helpful because it allows us to see potential market reversals while also taking advantage of divergences across multiple timeframes—all on a single chart.

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:43
Glad to hear that! 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.23 06:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:43
Thank you so much! Glad the hidden divergence detection is working well for you 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.22 22:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:42
Really appreciate that! Glad they're coming through accurate, practical, and easy to use 🙏
Neek1 Amin
28
Neek1 Amin 2026.07.22 19:30 
 

Thank you so much its good

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:42
Glad you're enjoying it! 🙏
Francis Santos
262
Francis Santos 2026.07.22 14:59 
 

Muito melhor que a maioria dos indicadores pagos.

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:41
Muito obrigado! Fico muito feliz que você o considere superior à maioria dos indicadores pagos 🙏
Mehdi Saberi
88
Mehdi Saberi 2026.07.22 14:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:39
Appreciate the detailed feedback! Glad the multi-timeframe hidden divergence is easy to spot without chart-switching, and that closed-candle mode adds confidence. Fair point about the settings feeling like a lot at first — good to hear it clicks into a practical tool once configured 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.21 16:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:39
That really means a lot, thank you! 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:39
Really glad to hear that! Appreciate the strong recommendation 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.20 18:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:01
"Really appreciate that! Glad it's delivering exactly as advertised — clean and accurate without the extra complications 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 21:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:53
Thank you so much! Really glad it's working well on your charts. Appreciate the recommendation 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.19 18:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:53
Thank you so much for the kind words! 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 18:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:52
Thank you so much! Glad you're finding it useful and simple to use 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:52
Thank you so much! 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 16:43 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:51
Thank you for the thoughtful feedback! Glad it's supporting a more organized workflow and easier chart analysis. Appreciate you noticing the focus on usability over unnecessary complexity 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 16:10 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:50
Thank you so much! 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.19 14:59 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:50
Thank you so much for the detailed feedback! Glad the installation was straightforward and the past signals look promising so far. Looking forward to hearing how it performs once the market opens and signals start coming in live. Wishing you good results ahead 🙏
Shayan Navidi
88
Shayan Navidi 2026.07.19 07:43 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:49
Thank you so much for the thoughtful review! Really glad the non-repainting multi-timeframe hidden divergence detection is making trend-continuation setups easier to spot 🙏
12
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