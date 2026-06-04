Multi Macd RD MT5

概述

MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT5）

MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 5 的多周期 MACD 背离指标。它可在单一图表上同时监控最多 6 个时间周期，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。

该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。

主要功能

多周期分析

该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。

重绘控制

信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。

背离检测

该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。

多周期共振（Confluence）

当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者可将这些共振区域作为其分析流程的一部分。

提醒系统

可为以下事件配置提醒：

MACD 相位变化（零轴穿越）

柱状图或信号线穿越

背离确认

提醒支持声音（包括自定义 .wav 文件）、电子邮件和推送通知。

插值模式

启用后，更高周期的 MACD 线将以平滑曲线显示，而非阶梯状线条。

视觉自定义

每个周期的背离线颜色（与 MACD 线颜色匹配）

背离线可显示在价格图表、指标子窗口或两者上

每个周期图层的线条样式和宽度可调

徽标显示可在设置中开关

使用方法

将指标附加到任意图表。 使用按钮 1–6 或从 Inputs 选项卡启用所需周期。 根据需要设置提醒偏好。 根据偏好实时信号还是确认信号，选择 K 线 0 或 K 线 1。

一种实用的方法是：将单周期背离用作现有策略的确认，并在多个周期于同一价格区域出现背离时给予更多关注。

设置参考

参数 说明 Indicator Name 图表窗口中显示的标签 Number of Candles 回溯周期（0 = 全部历史） MACD Fast / Slow / Signal 标准 MACD 参数（默认 12/26/9） Interpolate in MTF Mode 平滑更高周期的 MACD 线 L1–L6 Enable 启用/禁用每个周期图层 Divergence Check 启用背离检测 Increase Divergence Range 延长回溯以捕捉较远的背离 Display Lines 显示在图表、指标窗口或两者 L1–L6 Divergence Color 每个周期的背离线颜色 Lines Style / Width 背离线的视觉样式 Alert On Phase Change MACD 穿越零轴时提醒 Alert On Lines Cross 柱状图/信号线穿越时提醒 Alert On Divergence 检测到背离时提醒 Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = 实时，1 = 确认（无重绘） Show Window 显示指标子窗口 Sound / Email / Notification 提醒传递方式 Sound File Name 自定义 .wav 声音文件 Display Button 显示/隐藏图表按钮 X / Y Position 按钮在图表上的位置

技术规格

平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 指标类型： 基于 MACD 的背离，多周期

基于 MACD 的背离，多周期 重绘： 无（当 Signal Candle Shift = 1 时）

无（当 Signal Candle Shift = 1 时） 提醒： 声音、电子邮件、推送通知

声音、电子邮件、推送通知 默认 MACD 设置： 12 / 26 / 9

12 / 26 / 9 支持的周期： 当前周期 + 最多 5 个更高周期同时显示

提供演示版本，可在购买前进行测试。

MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/179975