Multi Macd RD MT4

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MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4)

Обзор

MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике, обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции.

Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигналов и непоследовательное построение линий дивергенции.

Ключевые возможности

Мультитаймфреймовый анализ

Индикатор отображает данные MACD текущего таймфрейма плюс до 5 старших таймфреймов в одном окне графика. Каждому таймфрейму назначается отдельный цвет для лёгкой идентификации. Таймфреймы можно включать или отключать на панели настроек или с помощью кнопок на графике (1–6).

Контроль перерисовки

Сигналы можно настроить на срабатывание на свече 0 (в реальном времени) или на свече 1 (подтверждённая, закрытая свеча). При установке на свечу 1 сигналы не перерисовываются задним числом.

Обнаружение дивергенций

Индикатор обнаруживает обычные и скрытые дивергенции на всех активных таймфреймах. Параметр «Increase Divergence Range» расширяет период анализа, чтобы выявлять дивергенции между более удалёнными точками разворота.

Мультитаймфреймовое схождение (Confluence)

Когда дивергенции с двух или более таймфреймов возникают в одной ценовой зоне, индикатор выделяет это совпадение. Трейдеры могут использовать эти зоны схождения как часть своего аналитического процесса.

Система оповещений

Оповещения можно настроить для следующих событий:

  • Смена фазы MACD (пересечение нулевой линии)
  • Пересечение гистограммы или сигнальной линии
  • Подтверждение дивергенции

Оповещения поддерживают звук (включая пользовательские .wav файлы), электронную почту и push-уведомления.

Режим интерполяции

При включении линии MACD старших таймфреймов отображаются плавными кривыми вместо ступенчатых линий.

Визуальная настройка

  • Цвета линий дивергенции для каждого таймфрейма (соответствуют цвету линии MACD)
  • Линии дивергенции могут отображаться на ценовом графике, в подокне индикатора или одновременно в обоих
  • Регулируемый стиль и толщина линий для каждого слоя таймфрейма
  • Отображение логотипа переключается в настройках

Как использовать

  1. Прикрепите индикатор к любому графику.
  2. Включите нужные таймфреймы кнопками 1–6 или на вкладке Inputs.
  3. Настройте параметры оповещений по необходимости.
  4. Выберите свечу 0 или свечу 1 в зависимости от того, какие сигналы предпочтительны — в реальном времени или подтверждённые.

Полезный подход — использовать дивергенции одного таймфрейма как подтверждение существующей стратегии и уделять больше внимания, когда несколько таймфреймов показывают дивергенцию в одной ценовой зоне.

Справочник настроек

Параметр Описание
Indicator Name Метка, отображаемая в окне графика
Number of Candles Период анализа (0 = вся история)
MACD Fast / Slow / Signal Стандартные параметры MACD (по умолчанию 12/26/9)
Interpolate in MTF Mode Сглаживание линий MACD старших ТФ
L1–L6 Enable Включение/отключение каждого слоя таймфрейма
Divergence Check Включение обнаружения дивергенций
Increase Divergence Range Расширение периода для удалённых дивергенций
Display Lines Показ на графике, в окне индикатора или в обоих
L1–L6 Divergence Color Цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма
Lines Style / Width Визуальное оформление линий дивергенции
Alert On Phase Change Оповещение при пересечении MACD нулевой линии
Alert On Lines Cross Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии
Alert On Divergence Оповещение при обнаружении дивергенции
Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = реальное время, 1 = подтверждённый (без перерисовки)
Show Window Отображение подокна индикатора
Sound / Email / Notification Способ доставки оповещений
Sound File Name Пользовательский .wav звуковой файл
Display Button Показать/скрыть кнопки на графике
X / Y Position Положение кнопок на графике

Технические характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4/5
  • Тип индикатора: дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый
  • Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)
  • Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление
  • Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9
  • Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + до 5 старших ТФ одновременно

Перед покупкой доступна демо-версия для тестирования.

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179975


Отзывы 27
Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:38 
 

thank you, it works very excellent

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:11 
 

Having multiple MACDs from different timeframes in one place is very helpful because it allows us to see potential market reversals while also taking advantage of divergences across multiple timeframes—all on a single chart.

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:54 
 

perfect

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Lachezar Krastev
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
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5 (3)
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5 (11)
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5 (9)
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Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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5 (1)
Индикаторы
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5 (4)
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5 (5)
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5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
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Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
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Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
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Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
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Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Mostafa Ghanbari
5 (1)
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Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
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Фильтр:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.08.02 15:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:38 
 

thank you, it works very excellent

Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:11 
 

Having multiple MACDs from different timeframes in one place is very helpful because it allows us to see potential market reversals while also taking advantage of divergences across multiple timeframes—all on a single chart.

mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:54 
 

perfect

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:50
Glad to hear that! 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.23 00:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:51
Really appreciate that! Glad they're proving practical and efficient in your trading 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.22 21:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:50
Glad to hear that! 🙏
1006053015
85
1006053015 2026.07.22 19:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:50
Appreciate the thorough feedback! Glad the color coding and closed-candle confirmation are helping filter out weaker signals. Fair point on the six-timeframe view getting busy — good to hear it stays clear and effective once trimmed down to a few lines 🙏
Mohammad Azadjami
159
Mohammad Azadjami 2026.07.21 15:37 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:49
Thank you for the question! The core MACD divergence logic is timeframe/instrument-agnostic, so it can be applied to Gold and BTC as well. I haven't published formal backtest statistics specific to those volatile pairs, but I'd recommend testing it on your own historical data with settings tuned for higher volatility (e.g., wider divergence range) before going live. Happy to hear your results if you try it! 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.21 04:27 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:47
Thank you so much! Glad the simultaneous oscillator and chart divergence view is working great for you 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.20 21:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:04
Really appreciate that! Glad you're recommending it to fellow traders 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.20 12:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:03
Glad you're seeing great results! 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 20:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:09
Thank you so much! 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.19 20:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:09
Thank you so much! 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:09
Thank you so much! 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.19 16:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:04
Really appreciate the kind words! Glad it's proven reliable and easy to use, and that the support experience has felt quick and helpful too 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 16:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 07:10
Thank you so much! 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:05
Glad it stands out for you! 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 13:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:06
Great to hear! Glad it's proving reliable and easy to use. Appreciate the recommendation 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 11:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:06
Appreciate the thoughtful feedback! Glad it's supporting a more systematic, efficient approach to your trading 🙏
amirght69
154
amirght69 2026.07.19 09:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:05
Glad it's serving you well for spotting divergence! 🙏
12
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