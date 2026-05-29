Multi Macd RD MT4

Обзор

MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4)

MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике, обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции.

Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигналов и непоследовательное построение линий дивергенции.

Ключевые возможности

Мультитаймфреймовый анализ

Индикатор отображает данные MACD текущего таймфрейма плюс до 5 старших таймфреймов в одном окне графика. Каждому таймфрейму назначается отдельный цвет для лёгкой идентификации. Таймфреймы можно включать или отключать на панели настроек или с помощью кнопок на графике (1–6).

Контроль перерисовки

Сигналы можно настроить на срабатывание на свече 0 (в реальном времени) или на свече 1 (подтверждённая, закрытая свеча). При установке на свечу 1 сигналы не перерисовываются задним числом.

Обнаружение дивергенций

Индикатор обнаруживает обычные и скрытые дивергенции на всех активных таймфреймах. Параметр «Increase Divergence Range» расширяет период анализа, чтобы выявлять дивергенции между более удалёнными точками разворота.

Мультитаймфреймовое схождение (Confluence)

Когда дивергенции с двух или более таймфреймов возникают в одной ценовой зоне, индикатор выделяет это совпадение. Трейдеры могут использовать эти зоны схождения как часть своего аналитического процесса.

Система оповещений

Оповещения можно настроить для следующих событий:

Смена фазы MACD (пересечение нулевой линии)

Пересечение гистограммы или сигнальной линии

Подтверждение дивергенции

Оповещения поддерживают звук (включая пользовательские .wav файлы), электронную почту и push-уведомления.

Режим интерполяции

При включении линии MACD старших таймфреймов отображаются плавными кривыми вместо ступенчатых линий.

Визуальная настройка

Цвета линий дивергенции для каждого таймфрейма (соответствуют цвету линии MACD)

Линии дивергенции могут отображаться на ценовом графике, в подокне индикатора или одновременно в обоих

Регулируемый стиль и толщина линий для каждого слоя таймфрейма

Отображение логотипа переключается в настройках

Как использовать

Прикрепите индикатор к любому графику. Включите нужные таймфреймы кнопками 1–6 или на вкладке Inputs. Настройте параметры оповещений по необходимости. Выберите свечу 0 или свечу 1 в зависимости от того, какие сигналы предпочтительны — в реальном времени или подтверждённые.

Полезный подход — использовать дивергенции одного таймфрейма как подтверждение существующей стратегии и уделять больше внимания, когда несколько таймфреймов показывают дивергенцию в одной ценовой зоне.

Справочник настроек

Параметр Описание Indicator Name Метка, отображаемая в окне графика Number of Candles Период анализа (0 = вся история) MACD Fast / Slow / Signal Стандартные параметры MACD (по умолчанию 12/26/9) Interpolate in MTF Mode Сглаживание линий MACD старших ТФ L1–L6 Enable Включение/отключение каждого слоя таймфрейма Divergence Check Включение обнаружения дивергенций Increase Divergence Range Расширение периода для удалённых дивергенций Display Lines Показ на графике, в окне индикатора или в обоих L1–L6 Divergence Color Цвет линии дивергенции для каждого таймфрейма Lines Style / Width Визуальное оформление линий дивергенции Alert On Phase Change Оповещение при пересечении MACD нулевой линии Alert On Lines Cross Оповещение при пересечении гистограммы/сигнальной линии Alert On Divergence Оповещение при обнаружении дивергенции Signal Candle Shift (0 or 1) 0 = реальное время, 1 = подтверждённый (без перерисовки) Show Window Отображение подокна индикатора Sound / Email / Notification Способ доставки оповещений Sound File Name Пользовательский .wav звуковой файл Display Button Показать/скрыть кнопки на графике X / Y Position Положение кнопок на графике

Технические характеристики

Платформа: MetaTrader 4/5

MetaTrader 4/5 Тип индикатора: дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый

дивергенция на основе MACD, мультитаймфреймовый Перерисовка: Нет (при Signal Candle Shift = 1)

Нет (при Signal Candle Shift = 1) Оповещения: звук, электронная почта, push-уведомление

звук, электронная почта, push-уведомление Настройки MACD по умолчанию: 12 / 26 / 9

12 / 26 / 9 Поддерживаемые таймфреймы: текущий ТФ + до 5 старших ТФ одновременно

Перед покупкой доступна демо-версия для тестирования.

Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/179975