Multi Stoch MT5

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MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5)

MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне. Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах.

Это версия для MetaTrader 5. Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой версии добавлен независимый выбор таймфрейма для каждой линии, что позволяет назначить отдельный таймфрейм каждой из шести линий.

Какую проблему он решает

Распространённая трудность в трейдинге — получение сигнала на текущем графике, который не имеет подтверждения со старших таймфреймов. Опыт разработки автоматических торговых систем показывает, что правильное согласование таймфреймов является важным фактором итоговых результатов торговой системы. MGH-MultiStoch отображает состояние тренда до 6 таймфреймов в одном окне. Это позволяет быстро проверить, согласуется ли сигнал на вашем рабочем таймфрейме с более крупной рыночной структурой.

Выбор таймфрейма: Auto или From Inputs

Эта версия для MT5 предлагает два способа задать таймфреймы для шести линий с помощью настройки TimeFrame Type. Когда TimeFrame Type установлен в Auto, индикатор выбирает таймфреймы автоматически, следуя принципу соседних таймфреймов с соотношением примерно от 4 до 6 раз. Вам не нужно ничего настраивать вручную. Когда TimeFrame Type установлен в From Inputs, индикатор считывает таймфрейм каждой линии напрямую из входных параметров. Вы назначаете таймфрейм каждой линии независимо, например L1 current, L2 M15, L3 M30, L4 H1, L5 H4, L6 D1. Это даёт вам полный контроль над нужной серией для анализа.

Использование в качестве фильтра подтверждения

Индикатор может служить инструментом подтверждения для трендовых и разворотных стратегий:

  • Трендовые стратегии: требуйте, чтобы один или два старших таймфрейма совпадали с направлением вашего сигнала перед входом. Этот фильтр может улучшить качество сигналов во многих торговых системах.
  • Разворотные стратегии: отслеживайте момент появления нового пересечения на старшем таймфрейме, что является ранним структурным признаком возможной смены направления.
  • Волновой анализ: пересечения линий делят рынок на сегменты, что делает подсчёт волн Эллиотта проще и нагляднее.

Метод волнового прогнозирования

Индикатор поддерживает структурированный метод построения прогнозных волновых сценариев. Используйте соседние таймфреймы с соотношением примерно от 4 до 6 раз. Например, M15, H1, H4 и H12 (или D1) образуют подходящую серию для волнового анализа. При работе на M15 импульсная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c-d-e на M15. Эти движения должны сформироваться до завершения импульсной волны на H1 (минимум a-b-c). Коррекционная волна на H1 обычно состоит из последовательности a-b-c на M15 (минимум одна волна a). Метод наиболее применим сразу после нового пересечения на старшем таймфрейме, таком как H4 или D1. В этот момент, в зависимости от того, является ли развивающаяся волна H1 импульсной или коррекционной, вы можете заранее наметить ожидаемую структуру волн на M15 и H1.

Пример — GBPNZD M15

Красная линия — H1, синяя — H4, жёлтая — Daily, зелёная — Weekly. Новое пересечение сформировалось на линиях Daily и Weekly. Поскольку импульсная волна a-b-c-d-e завершилась на H1, можно ожидать коррекционную фазу на H4, то есть на H1 может сформироваться трёхволновая последовательность a-b-c, прежде чем восходящее движение продолжится. Прогнозируемый путь на скриншоте был нарисован вручную для иллюстрации этого сценария.

Примечание: волновые линии и метки, видимые на скриншотах, были нарисованы вручную, чтобы продемонстрировать, как пересечения индикатора согласуются с волновой структурой. Они не рисуются индикатором автоматически.

Оповещения

Система оповещений выходит за рамки простого оповещения о пересечении и может быть детально настроена. Оповещение срабатывает при пересечении на текущем таймфрейме и фильтруется состоянием других таймфреймов. Для каждой линии независимо вы можете выбрать Same Direction, Opposite Direction или OFF. Например, вы можете получать оповещение только тогда, когда текущий таймфрейм пересекается вверх, а зелёная и красная линии растут, при этом золотая линия снижается. Вы можете выбрать сигнальную свечу: 0 или 1. Свеча 0 даёт более быстрый сигнал, а свеча 1 снижает вероятность перерисовки (repaint). Доступные типы оповещений: всплывающее окно, звук с выбираемым звуковым файлом, электронная почта и push-уведомление.

Возможности

Отображение и таймфреймы

  • До 6 таймфреймов в одном окне
  • TimeFrame Type: Auto для автоматического выбора соседних таймфреймов или From Inputs для ручного управления
  • Независимое назначение таймфрейма для каждой из шести линий (режим From Inputs)
  • Каждую линию можно включить или отключить кнопками на графике или из настроек
  • Кнопки можно перемещать или скрывать
  • Наведение курсора на линию показывает её таймфрейм
  • Опция интерполяции для сглаживания линий в мультитаймфреймовом режиме
  • Регулируемое количество рассчитываемых свечей

Оповещения

  • Условие направления для каждой линии: Same / Opposite / OFF
  • Выбор сигнальной свечи: 0 или 1
  • Всплывающее окно, звук, электронная почта и push-уведомление
  • Выбираемый звуковой файл

Прочее

  • Опциональные стрелки покупки и продажи с настраиваемыми кодами
  • Создан для MetaTrader 5; также доступна версия для MetaTrader 4

Для кого предназначен

  • Трендовые трейдеры, которым нужно подтверждение со старших таймфреймов перед входом
  • Аналитики волн, которым нужен более объективный способ подсчёта волн
  • Разворотные трейдеры, ищущие ранние структурные точки разворота
  • Создатели торговых систем, которым нужен настраиваемый фильтр подтверждения

Начало работы

  1. Прикрепите индикатор к вашему рабочему таймфрейму, например M15.
  2. Выберите TimeFrame Type: Auto для автоматического выбора или From Inputs, чтобы задать каждую линию самостоятельно.
  3. В режиме From Inputs назначьте серию с соотношением от 4 до 6 раз, например M15, M30, H1, H4 и D1.
  4. Следите за новым пересечением на старшем активном таймфрейме.
  5. Наметьте ожидаемую последовательность волн на младших таймфреймах.
  6. Настройте условное оповещение, соответствующее вашему сценарию.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь с настройкой, пожалуйста, используйте раздел комментариев на этой странице продукта.

Предупреждение о рисках: торговля сопряжена со значительным риском. Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует каких-либо торговых результатов. Сначала протестируйте его на демо-счёте.

Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/181181


Отзывы 21
mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:36 
 

very good and usefull indicator in my trading thank u

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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
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Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
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5 (7)
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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
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5 (4)
Индикаторы
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Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
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Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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5 (12)
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Garry James Goodchild
5 (4)
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
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Индикаторы
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FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
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5 (2)
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Cross Alert MT4
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Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:19 
 

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Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:09 
 

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mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:36 
 

very good and usefull indicator in my trading thank u

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:34
Glad to hear that! Appreciate you finding it useful in your trading 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.23 06:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:34
Thank you so much! Glad it's proving practical and effective for you 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.22 21:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:33
Really appreciate these kind words! Glad the effort is showing up in the results for you 🙏
Mehdi Saberi
88
Mehdi Saberi 2026.07.22 13:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:33
Appreciate the balanced feedback! Glad the trend alignment view and configurable alerts are proving helpful, and good to know it clicks with a bit of practice despite the initial settings curve 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:54 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:32
Really glad to hear that! Appreciate you finding it valuable across the board 🙏
reza mond
58
reza mond 2026.07.21 10:14 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:32
Thank you for taking the time to write such a detailed review. Hearing that the concept, visual presentation, and usability stood out after extended use is genuinely encouraging. I'm continuing to work on refinements and future updates, and I appreciate your ongoing support and interest 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.20 18:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.21 03:00
Glad to hear that! Simple installation and reliable performance making your chart analysis easier is exactly the goal 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 21:15 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:33
Thank you so much! Really glad it exceeded your expectations. Appreciate you recommending it to other traders 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 20:52 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:33
Thank you 🙏
Farzaneh140540
155
Farzaneh140540 2026.07.19 18:48 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:32
Thank you so much for the kind words! 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:32
Thank you very much! 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 16:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:31
Thank you for the thoughtful feedback! Glad it's keeping your charting clean and structured without unnecessary complexity, and supporting clearer, more decisive market analysis 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.19 15:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:31
Thank you so much for the detailed feedback! Really glad it delivered 3 out of 3 wins on BTCUSD, and great insight about it performing best during the London and US sessions. Appreciate you sharing that nuance about lower volatility periods too — very helpful for other traders. Wishing you continued success 🙏
Shayan Navidi
88
Shayan Navidi 2026.07.19 07:44 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.20 05:30
Thank you so much for the thoughtful review! Really glad the multi-timeframe trend alignment and wave analysis across six timeframes is coming through clear and easy to monitor 🙏
hadiphoenix
154
hadiphoenix 2026.07.18 17:58 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:05
Thank you for your review and kind words, I'm so pleased to hear that you approve of the work done on MultiStoch MT5.
As a developer, my constant goal is to create tools that are not just technically sound, but also truly helpful and user-friendly for the traders who rely on them. Your feedback suggests that MultiStoch is hitting that mark, which is incredibly gratifying.
Of course, the work is never done. I'm always looking for ways to make my indicators even better and more finely tuned to the needs of individual traders. So if you ever have any suggestions for improvements or new features that could make MultiStoch even more useful for your trading style, please don't hesitate to let me know. Your insights are invaluable.
Thanks again for taking the time to share your thoughts. It means a great deal to me. Wishing you all the best in your trading journey with MultiStoch MT5! 🙏
Ashkan Emadi
169
Ashkan Emadi 2026.07.18 17:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:04
Thank you, Your enthusiastic feedback about MultiStoch MT5 really made my day.
When I set out to develop this indicator, my aim was to provide a powerful yet user-friendly tool for multi-timeframe Stochastic analysis. I believe that having a clear view of momentum across different time scales is a key edge in trading, and I wanted to make that perspective as accessible and actionable as possible. To hear that you find it to be a very good indicator is the best confirmation I could ask for.
I'm constantly working to refine and enhance my indicators based on the experiences and insights of traders like yourself. So if you ever have any ideas for how MultiStoch could be even more useful, or if you run into any snags while using it, please don't hesitate to let me know. Your input is extremely valuable to me.
Thanks again for your kind words and for taking a moment to share your thoughts. It's greatly appreciated. Happy trading with MultiStoch MT5! 🙏
amirght69
154
amirght69 2026.07.18 16:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.18 23:03
Thank you so much for your kind review, I'm thrilled to hear that MultiStoch MT5 has been very useful in your trading.
Developing indicators that provide real, practical value to traders like yourself is always my top priority. With MultiStoch, my goal was to create a tool that harnesses the power of the Stochastic oscillator across multiple timeframes, providing a clear picture of momentum and potential turning points. It's incredibly rewarding to know that it's delivering on that aim and helping you in your trading decisions.
Of course, I'm always striving to make my indicators even better and more finely tuned to the needs of the traders who use them every day. So if you ever have any suggestions for how MultiStoch could be improved, or if you encounter any questions while using it, please don't hesitate to reach out to me. Your feedback is invaluable.
Thanks again for your wonderful words and for taking the time to share your experience. It truly means a lot to me. Wishing you continued success and profitable trades with MultiStoch MT5! 🙏
mohammad karimi
71
mohammad karimi 2026.07.11 11:59 
 

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Mostafa Ghanbari
3503
Ответ разработчика Mostafa Ghanbari 2026.07.11 14:31
Thanks Mohammad! I'm glad you find MultiStoch practical and useful. Feel free to reach out anytime if you have any questions about the settings. Happy trading! 🙏
12
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