MagicTrigger MT5

MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5)

MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя уровнями цели.

Данная версия для MetaTrader 5 строит цепочку таймфреймов, используя полный набор периодов, доступных в MT5, — включая M2, M3, M4, M6, M12, M20, H2, H3, H6, H8 и H12, в дополнение к стандартным периодам. В зависимости от таймфрейма, на который установлен индикатор, цепочка сканирования может включать до 15 таймфреймов, что даёт заметно более детализированное представление о мультитаймфреймовой структуре по сравнению с цепочкой, построенной только на стандартном наборе периодов MT4.

Как это работает

Индикатор сканирует цепочку таймфреймов выше и ниже текущего периода графика. На старших таймфреймах он ищет паттерн дивергенции между ценовыми экстремумами и сглаженной линией осциллятора (дивергенция «HD»). Затем проверяется, проявляется ли такая же направленная дивергенция и на младших таймфреймах в пределах временной и ценовой зоны, определённой структурой HD (дивергенции «RD»). Сигнал формируется только при достижении заданного минимального числа младших таймфреймов, подтвердивших структуру старшего таймфрейма, что снижает число изолированных сигналов на единственном таймфрейме.

Поскольку набор таймфреймов MT5 включает несколько промежуточных периодов, которых нет в MT4, цепочка подтверждения может проходить через рыночную структуру более плавно — например, используя M2, M3 и M4 как отдельные уровни подтверждения вместо прямого перехода от M1 к M5. Это может сделать настройку Min TF Count With RD более точной, поскольку каждый дополнительный уровень представляет собой меньший, более постепенный шаг по таймфрейму, а не большой скачок.

Основные возможности

Автоматическая цепочка сканирования таймфреймов, построенная от текущего периода графика, с использованием расширенного набора таймфреймов MT5 (до 15 таймфреймов в зависимости от периода графика).

Настраиваемая глубина сканирования истории (History Scan Depth) для управления количеством анализируемых баров при загрузке графика.

Параметры HD Divergence Range и RD Divergence Range для управления максимальным расстоянием между экстремумами, используемыми в каждой дивергенции — более узкий диапазон обычно даёт меньше, но более чистых сигналов, более широкий диапазон ищет структуру дальше в истории.

Параметр Min TF Count With RD (1–9, в зависимости от периода графика) задаёт, сколько младших таймфреймов должны подтвердить дивергенцию старшего таймфрейма перед построением сигнала — увеличение значения делает сигналы более строгими и избирательными. Опциональный автоматический режим может масштабировать этот минимум в зависимости от количества таймфреймов, доступных на текущем периоде графика.

Опциональный фильтр HD Return Candle требует подтверждающую разворотную свечу на старшем таймфрейме перед принятием сигнала, что может снизить число преждевременных сигналов ценой более позднего входа.

Линии тренда на графике, отмечающие структуру дивергенций HD и RD, чтобы логика каждого сигнала была видна прямо на графике.

Автоматически отображаемые предполагаемый уровень входа, стоп-лосс и две линии цели, с настраиваемым размещением стоп-лосса на ближний или дальний экстремум.

Рекомендация по объёму позиции на основе заданного пользователем процента риска от баланса счёта и расстояния до стоп-лосса.

Стрелки Buy/Sell, всплывающие оповещения, звуковые сигналы, push-уведомления и оповещения по электронной почте при новых сигналах.

Построен на нативной архитектуре хендлов индикаторов MT5, с постоянными хендлами, создаваемыми один раз для каждого таймфрейма, для эффективных вычислений по всей цепочке сканирования.

Работает на любом символе и таймфрейме, поддерживаемом терминалом.

Параметры вкратце

History Scan Depth, HD/RD Divergence Range, Min TF Count With RD, режим Auto Min RD, HD Return Candle, цвета и стили линий тренда, коды стрелок, параметры отображения элементов управления капиталом (цель, стоп-лосс, линия входа, метка объёма), Risk Percent, тип стоп-лосса (ближний/дальний экстремум) и стандартные параметры оповещений (окно, звук, e-mail, push).

Примечания

Частота и качество сигналов сильно зависят от настроек Divergence Range и Min TF Count With RD, а результаты будут отличаться в зависимости от символа, таймфрейма и рыночных условий. Поскольку версия для MT5 сканирует более длинную цепочку таймфреймов, чем версия для MT4, начальный расчёт при загрузке графика может занимать немного больше времени, особенно на младших периодах графика, где сканируется до 15 таймфреймов. Как и с любым техническим инструментом, перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте на разных инструментах и таймфреймах, чтобы подобрать настройки под собственный подход к торговле.

Также доступна версия этого индикатора для MetaTrader 4, построенная на цепочке из шести таймфреймов с использованием стандартного набора периодов MT4.

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Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/186226/