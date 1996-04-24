MagicTrigger MT5

MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5)

MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя уровнями цели.

Данная версия для MetaTrader 5 строит цепочку таймфреймов, используя полный набор периодов, доступных в MT5, — включая M2, M3, M4, M6, M12, M20, H2, H3, H6, H8 и H12, в дополнение к стандартным периодам. В зависимости от таймфрейма, на который установлен индикатор, цепочка сканирования может включать до 15 таймфреймов, что даёт заметно более детализированное представление о мультитаймфреймовой структуре по сравнению с цепочкой, построенной только на стандартном наборе периодов MT4.

Как это работает

Индикатор сканирует цепочку таймфреймов выше и ниже текущего периода графика. На старших таймфреймах он ищет паттерн дивергенции между ценовыми экстремумами и сглаженной линией осциллятора (дивергенция «HD»). Затем проверяется, проявляется ли такая же направленная дивергенция и на младших таймфреймах в пределах временной и ценовой зоны, определённой структурой HD (дивергенции «RD»). Сигнал формируется только при достижении заданного минимального числа младших таймфреймов, подтвердивших структуру старшего таймфрейма, что снижает число изолированных сигналов на единственном таймфрейме.

Поскольку набор таймфреймов MT5 включает несколько промежуточных периодов, которых нет в MT4, цепочка подтверждения может проходить через рыночную структуру более плавно — например, используя M2, M3 и M4 как отдельные уровни подтверждения вместо прямого перехода от M1 к M5. Это может сделать настройку Min TF Count With RD более точной, поскольку каждый дополнительный уровень представляет собой меньший, более постепенный шаг по таймфрейму, а не большой скачок.

Основные возможности

  • Автоматическая цепочка сканирования таймфреймов, построенная от текущего периода графика, с использованием расширенного набора таймфреймов MT5 (до 15 таймфреймов в зависимости от периода графика).
  • Настраиваемая глубина сканирования истории (History Scan Depth) для управления количеством анализируемых баров при загрузке графика.
  • Параметры HD Divergence Range и RD Divergence Range для управления максимальным расстоянием между экстремумами, используемыми в каждой дивергенции — более узкий диапазон обычно даёт меньше, но более чистых сигналов, более широкий диапазон ищет структуру дальше в истории.
  • Параметр Min TF Count With RD (1–9, в зависимости от периода графика) задаёт, сколько младших таймфреймов должны подтвердить дивергенцию старшего таймфрейма перед построением сигнала — увеличение значения делает сигналы более строгими и избирательными. Опциональный автоматический режим может масштабировать этот минимум в зависимости от количества таймфреймов, доступных на текущем периоде графика.
  • Опциональный фильтр HD Return Candle требует подтверждающую разворотную свечу на старшем таймфрейме перед принятием сигнала, что может снизить число преждевременных сигналов ценой более позднего входа.
  • Линии тренда на графике, отмечающие структуру дивергенций HD и RD, чтобы логика каждого сигнала была видна прямо на графике.
  • Автоматически отображаемые предполагаемый уровень входа, стоп-лосс и две линии цели, с настраиваемым размещением стоп-лосса на ближний или дальний экстремум.
  • Рекомендация по объёму позиции на основе заданного пользователем процента риска от баланса счёта и расстояния до стоп-лосса.
  • Стрелки Buy/Sell, всплывающие оповещения, звуковые сигналы, push-уведомления и оповещения по электронной почте при новых сигналах.
  • Построен на нативной архитектуре хендлов индикаторов MT5, с постоянными хендлами, создаваемыми один раз для каждого таймфрейма, для эффективных вычислений по всей цепочке сканирования.
  • Работает на любом символе и таймфрейме, поддерживаемом терминалом.

Параметры вкратце

History Scan Depth, HD/RD Divergence Range, Min TF Count With RD, режим Auto Min RD, HD Return Candle, цвета и стили линий тренда, коды стрелок, параметры отображения элементов управления капиталом (цель, стоп-лосс, линия входа, метка объёма), Risk Percent, тип стоп-лосса (ближний/дальний экстремум) и стандартные параметры оповещений (окно, звук, e-mail, push).

Примечания

Частота и качество сигналов сильно зависят от настроек Divergence Range и Min TF Count With RD, а результаты будут отличаться в зависимости от символа, таймфрейма и рыночных условий. Поскольку версия для MT5 сканирует более длинную цепочку таймфреймов, чем версия для MT4, начальный расчёт при загрузке графика может занимать немного больше времени, особенно на младших периодах графика, где сканируется до 15 таймфреймов. Как и с любым техническим инструментом, перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте на разных инструментах и таймфреймах, чтобы подобрать настройки под собственный подход к торговле.

Также доступна версия этого индикатора для MetaTrader 4, построенная на цепочке из шести таймфреймов с использованием стандартного набора периодов MT4.

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Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/186226/


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AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
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MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя у
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой страте
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MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратег
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
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Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
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Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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