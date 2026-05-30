Algotrade Nexus Bullet

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  • Эксперты
  • Nurettin Polat
    Nurettin Polat

    Nurettin Polat

    2.2 (4)
    Здравствуйте, меня зовут Нуреттин Полат. Мне 40 лет, и я специализируюсь на разработке качественно написанных, высокоэффективных торговых советников (Expert Advisors) и утилит специально для Маркета MQL5.com. Моя миссия — предоставлять практичные инструменты по невероятно конкурентоспособным ценам
    4 продукта 1 тема 6 комментариев
  • Версия: 7.75
  • Обновлено: 31 июля 2026
  • Активации: 7
Интеллектуальная автоматическая торговая система

Современное решение для алгоритмической торговли

Данная торговая система разработана для платформы MetaTrader 5 и предназначена для автоматизированной работы на финансовых рынках с использованием комплексного анализа рыночной структуры.

Алгоритм сочетает в себе методы определения тренда, оценку рыночной волатильности, фильтрацию нестабильных условий и динамическое управление позициями. Система ориентирована на трейдеров, предпочитающих дисциплинированный и системный подход к торговле.

Робот непрерывно анализирует рынок и выполняет сделки только при соблюдении заданных условий стратегии.

Принцип работы стратегии

Система не опирается на один индикатор или фиксированную модель входа.

Перед открытием позиции алгоритм одновременно оценивает несколько рыночных факторов:

  • направление тренда,

  • силу импульса,

  • текущую волатильность,

  • качество ценового движения,

  • торговые условия,

  • стабильность рыночной структуры.

Такой подход позволяет снизить количество случайных входов и повысить избирательность торговых решений.

Адаптивная логика анализа

Рынок постоянно меняется, поэтому система использует адаптивный механизм анализа.

Алгоритм способен учитывать:

  • периоды высокой волатильности,

  • боковые движения,

  • ускорение тренда,

  • нестабильные ценовые участки,

  • изменение ликвидности.

В зависимости от текущей ситуации система корректирует внутренние параметры анализа и фильтрации.

Основные возможности

Комплексный анализ рынка

Система оценивает:

  • силу тренда,

  • рыночную динамику,

  • характер движения цены,

  • состояние волатильности,

  • качество торговых условий.

Это позволяет избегать избыточной торговой активности в нестабильных условиях.

Встроенное управление рисками

В системе реализован набор защитных механизмов для контроля торговых рисков.

Поддерживаются:

  • управление Stop Loss,

  • управление Take Profit,

  • фильтрация спреда,

  • защита от проскальзывания,

  • ограничение количества позиций,

  • контроль торговой активности,

  • гибкое управление объемом сделки.

Пользователь может адаптировать параметры под собственный стиль торговли и размер депозита.

Гибкая настройка параметров

Система предоставляет широкие возможности конфигурации.

Доступны настройки:

Параметры риска

  • размер позиции,

  • уровень риска,

  • максимальное количество сделок.

Торговые фильтры

  • чувствительность к тренду,

  • фильтрация волатильности,

  • подтверждение сигналов.

Защитные параметры

  • ограничение спреда,

  • контроль проскальзывания,

  • временные фильтры торговли.

Управление позициями

  • параметры фиксации прибыли,

  • параметры ограничения убытков,

  • логика сопровождения сделок.

Производительность и стабильность

Система оптимизирована для длительной стабильной работы.

Поддерживаются:

  • виртуальные серверы,

  • многосимвольная работа,

  • тестирование стратегий,

  • оптимизация параметров,

  • счета с поддержкой хеджирования.

Для более стабильной работы рекомендуется использовать торговую среду с низким спредом и качественным исполнением ордеров.

Для кого предназначена система

Данный продукт подойдет трейдерам, которые:

  • предпочитают алгоритмическую торговлю,

  • хотят снизить влияние эмоций,

  • используют системный подход,

  • уделяют внимание управлению рисками,

  • ищут гибкий инструмент автоматизации торговли.

Рекомендации перед использованием

Перед запуском на реальном счете рекомендуется:

  • провести тестирование в тестере стратегий,

  • проверить работу на демо-счете,

  • подобрать параметры под выбранный инструмент,

  • адаптировать настройки под условия брокера.

Результаты работы могут отличаться в зависимости от рыночной ситуации и качества торговых условий.

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с рисками.

Прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Ни одна автоматическая система не способна гарантировать прибыль при любых рыночных условиях.

Перед использованием рекомендуется внимательно изучить параметры и протестировать систему.

Обновления и поддержка

Система регулярно развивается и получает обновления.

Новые версии могут содержать:

  • улучшение алгоритмов,

  • дополнительные фильтры,

  • оптимизацию производительности,

  • повышение стабильности,

  • новые функциональные возможности.

Все обновления распространяются через систему MQL5 Market.

Для связи и технической поддержки используйте встроенную систему сообщений платформы.


Отзывы 2
Mustafakarbuzluk82
20
Mustafakarbuzluk82 2026.07.15 10:44 
 

Teşekkürler kullanmış, takip etmiş botlarını içinden en başarılı olanı elin kolun dert görmemiş.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Vladimir Mametov
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5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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5 (20)
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
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Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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5 (9)
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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5 (16)
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Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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Mustafakarbuzluk82
20
Mustafakarbuzluk82 2026.07.15 10:44 
 

Teşekkürler kullanmış, takip etmiş botlarını içinden en başarılı olanı elin kolun dert görmemiş.

Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.07.15 11:51
Yorum için Teşekkür ederim
AdemErdogan
19
AdemErdogan 2026.07.14 08:00 
 

Merhaba, Ben bu robotu satin aldim, oyle canli yayınlarda bahsedildiği gibi filan degil, karlar çok kucuk zararlar çok büyük aldigim gunden bu zamana kadar hesap toplamda hiç artıya gecmedi, yine canlı yayınlarda bahsedildiği gibi sürekli yardimci olan, size koçluk yapan kimse yok, bana denilen şey 50.000$ bir demo hesap ac orada kendi kendine öğrenmeye calis, dun aksam kendilerine 1 haftalık kullanımdan sonra iade etmek istediğimi söyledim kendileri bana iade olmayacagini canlı yayınları izlememi tavsiye etti, ben kullanan biri olarak tavsiye etmiyorum... isteyen olursa deneyimlerimi paylasa bilirim...

Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.07.14 08:39
Merhaba, canlı yayınlarda anlatımdan çok canlı borsa işlem izleniyor, anlatımda da robotun bir araç olduğu iyi kullanıldığında güzel sonuç üretebildiği risk yönetimi yapılmadığı takdirde kayıp riski olduğu belirtilmekte canlı yayın boyunca kırmızı yazıyla bu gösterilmektedir. Gerçek olmayan beyanlarla isnatlarla bir emeğe çamur atmak da sizin seçiminiz... Koçluk konusunda hiç bir zaman böyle vaat verilmemiştir bu ayrı bir hizmettir, siz robot aldınız, robotun sahibinin sizin koçluğunuzu üstlenmesi hiç hoş bir beklenti değil..
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