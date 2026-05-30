Algotrade Nexus Bullet

3
  • 专家
  • Nurettin Polat
    Nurettin Polat

    Nurettin Polat

    2.2 (4)
    您好，我是 Nurettin Polat。我今年 40 岁，专门为 MQL5.com 市场开发代码精良、高效的智能交易系统（EA）和交易辅助工具。我的使命是以极具竞争力的价格提供最实用的工具，并提供卓越的用户体验和售后支持。最终，我的目标是帮助交易者以最少的精力实现市场效率和利润的最大化。
    我的产品：
    3 产品 1 主题 6 评论
  • 版本: 7.75
  • 更新: 31 七月 2026
  • 激活: 7
智能量化交易系统

面向专业交易者的自动化交易解决方案

本系统是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的智能自动交易程序，结合趋势分析、波动识别、市场过滤以及动态仓位管理等多项算法逻辑，为交易者提供稳定、高效且可持续运行的量化交易体验。

系统采用多层级市场分析方式，在执行交易前，会对当前市场结构进行综合评估，以减少低质量信号带来的干扰。

相比传统单一指标型交易机器人，本系统更加注重市场环境识别与风险控制。

策略逻辑

系统并非依赖固定条件进行机械化开仓，而是通过多个维度同步分析市场状态。

核心分析内容包括：

  • 趋势方向判断

  • 市场动能识别

  • 波动率过滤

  • 价格结构分析

  • 交易条件评估

  • 风险控制机制

只有在多个条件同时满足的情况下，系统才会执行交易。

这种结构能够帮助系统在复杂行情中保持更高的稳定性。

自适应市场分析

金融市场会不断变化。

系统内置自适应算法，可根据不同市场阶段动态调整内部逻辑，包括：

  • 高波动行情

  • 横盘整理阶段

  • 趋势加速阶段

  • 低流动性环境

  • 不规则价格波动

通过实时分析市场环境，系统能够降低不必要的交易频率。

主要功能

智能趋势识别

系统持续监测：

  • 趋势强度

  • 动能变化

  • 市场波动

  • 价格节奏

  • 交易执行环境

帮助提高交易筛选质量。

风险控制系统

系统内置完整的风险管理机制，包括：

  • 止损控制

  • 止盈控制

  • 点差过滤

  • 滑点保护

  • 最大持仓限制

  • 交易频率控制

  • 动态仓位管理

用户可根据自身风险偏好进行调整。

参数自定义

系统提供丰富的参数设置选项。

支持调整：

风险参数

  • 手数控制

  • 风险比例

  • 最大订单数量

入场条件

  • 趋势灵敏度

  • 波动过滤强度

  • 信号确认条件

保护机制

  • 点差限制

  • 滑点控制

  • 时间过滤

仓位管理

  • 止损设置

  • 止盈设置

  • 持仓逻辑

运行环境

系统针对 MetaTrader 5 环境进行了深度优化。

支持：

  • 长时间稳定运行

  • 多品种监控

  • 历史回测优化

  • 对冲账户模式

  • 自动化持续交易

建议在低延迟、低点差环境下运行，以获得更稳定的执行效果。

适用人群

本系统适合：

  • 希望降低情绪化交易影响的用户

  • 偏好系统化交易方式的投资者

  • 使用量化交易策略的交易者

  • 重视风险管理的用户

  • 追求长期稳定运行的自动化交易用户

使用建议

在真实账户运行前，建议：

  • 先进行历史回测

  • 使用模拟账户测试

  • 根据交易品种优化参数

  • 根据交易环境调整设置

不同经纪商环境、点差条件与流动性水平，可能会影响系统表现。

重要提示

金融市场交易具有风险。

历史表现不代表未来结果。

任何自动交易系统都无法保证持续盈利。

建议用户在实盘使用前充分测试并了解所有参数设置。

更新与支持

系统将持续进行优化与更新。

后续版本可能包括：

  • 策略优化

  • 新增过滤机制

  • 性能提升

  • 稳定性增强

  • 新功能扩展

所有更新均通过官方市场系统发布。

技术支持可通过平台内置消息系统联系。


评分 2
Mustafakarbuzluk82
20
Mustafakarbuzluk82 2026.07.15 10:44 
 

Teşekkürler kullanmış, takip etmiş botlarını içinden en başarılı olanı elin kolun dert görmemiş.

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Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
专家
这是一个专为黄金（XAUUSD）交易而开发的全自动 MetaTrader 5 智能交易系统（Expert Advisor）。其交易逻辑专门针对黄金市场的特点而设计，包括快速的价格波动、剧烈的市场反转以及高波动性。该 EA 能够在对执行速度、交易纪律和精确仓位管理要求极高的市场环境中实现全自动交易。 该系统专注于严格的交易管理、快速响应市场变化以及受控的出场策略。其核心理念非常简单：通过移动止损（Trailing Stop）让盈利交易尽可能延续，同时使用固定止损（Stop Loss）保护每一笔交易，并在 M1 时间周期出现反向信号时提前平掉亏损仓位，从而进一步控制风险。 信号：  https://www.mql5.com/en/signals/2378776 特别优惠价格： 当前价格仅适用于前 40 份授权。售出 40 份后，EA 的价格将上涨 100 美元 ，调整为 599 美元 。 核心理念 本智能交易系统专为希望使用自动化黄金（XAUUSD）交易工具，并需要清晰、实用仓位管理机制的交易者设计。 EA 采用趋势跟随策略，在主趋势方向上的回调中寻找入场机会，从而在已有趋势中获得更有利的
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
作者的更多信息
Algotrade Nexus Pro
Nurettin Polat
1.5 (2)
专家
AlgoTrade Nexus - 智能量化交易与风控架构 AlgoTrade Nexus 是一款专为追求纯粹数学逻辑和结构化交易的宽客（Quant）设计的量化专家顾问系统。它摒弃了主观猜测，通过内置的8国语言交互式面板，将机构级风险管理和多元化分析引擎无缝整合在一个操作环境中。 核心分析与入场引擎 系统采用多维度的市场分析模型来确定交易方向。用户可以自由选择底层逻辑，或允许系统自主适应市场： 多元分析内核：支持首波突破 (First Breakout)、波动率动量突破 (VOMB)、R方线性回归、多种一目均衡表（Ichimoku）混合形态、中点角度 (Midpoint Angle)、ZigZag 以及高级经典振荡器组合。 自适应策略切换：内置基于ADX指标的动能阈值监控，系统能够根据实时市场环境，在趋势跟随和震荡反转策略之间实现全自动无缝切换。 网格与波段追踪：在有利趋势中智能加仓，在逆势回调中严格按照用户定义的最小间距执行网格防御。 动态突破与假突破防御系统 不同于静态入场系统，其独创的突破引擎利用自适应阈值确保入场安全： 动态突破间距：利用动态ATR乘数或固定百分比精准计算突破阈
Algotrade Systems Pro
Nurettin Polat
专家
ALGOTRADE NEXUS FREE — Trend Engine for Gold (XAUUSD) Most gold EAs lose the same way: they buy the breakout, get swept, and reverse at the bottom. Nexus was engineered to do none of that. This is not a demo and not a trial. It is a fully protected, tick-driven trend EA that runs on live accounts, free forever. It carries the exact same decision engine and the exact same safety architecture as the Pro version — with limited features, not limited quality. ️ The Engine (identical to Pro) One s
FREE
筛选:
Mustafakarbuzluk82
20
Mustafakarbuzluk82 2026.07.15 10:44 
 

Teşekkürler kullanmış, takip etmiş botlarını içinden en başarılı olanı elin kolun dert görmemiş.

Nurettin Polat
910
来自开发人员的回复 Nurettin Polat 2026.07.15 11:51
Yorum için Teşekkür ederim
AdemErdogan
19
AdemErdogan 2026.07.14 08:00 
 

Merhaba, Ben bu robotu satin aldim, oyle canli yayınlarda bahsedildiği gibi filan degil, karlar çok kucuk zararlar çok büyük aldigim gunden bu zamana kadar hesap toplamda hiç artıya gecmedi, yine canlı yayınlarda bahsedildiği gibi sürekli yardimci olan, size koçluk yapan kimse yok, bana denilen şey 50.000$ bir demo hesap ac orada kendi kendine öğrenmeye calis, dun aksam kendilerine 1 haftalık kullanımdan sonra iade etmek istediğimi söyledim kendileri bana iade olmayacagini canlı yayınları izlememi tavsiye etti, ben kullanan biri olarak tavsiye etmiyorum... isteyen olursa deneyimlerimi paylasa bilirim...

Nurettin Polat
910
来自开发人员的回复 Nurettin Polat 2026.07.14 08:39
Merhaba, canlı yayınlarda anlatımdan çok canlı borsa işlem izleniyor, anlatımda da robotun bir araç olduğu iyi kullanıldığında güzel sonuç üretebildiği risk yönetimi yapılmadığı takdirde kayıp riski olduğu belirtilmekte canlı yayın boyunca kırmızı yazıyla bu gösterilmektedir. Gerçek olmayan beyanlarla isnatlarla bir emeğe çamur atmak da sizin seçiminiz... Koçluk konusunda hiç bir zaman böyle vaat verilmemiştir bu ayrı bir hizmettir, siz robot aldınız, robotun sahibinin sizin koçluğunuzu üstlenmesi hiç hoş bir beklenti değil..
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