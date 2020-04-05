Vita MT5

QUANTUM QUEEN AI — Мультистратегический синергетический движок

Работает на базе реального ИИ | Создан для XAUUSD (Золото)

Что это за советник (EA)?

QUANTUM QUEEN AI — это полностью автоматизированный эксперт (Expert Advisor), разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он не торгует на основе интуиции или одного индикатора — робот ждет, пока несколько стратегий придут к согласию, прежде чем открыть сделку. Представьте, что в одной комнате сидят 10 профессиональных трейдеров, и сделка открывается только тогда, когда достаточное количество из них одновременно поднимут руки.

Уникальной особенностью советника является опциональный уровень искусственного интеллекта (ИИ) — вы можете подключить реальный «мозг» ИИ (Claude, ChatGPT, Gemini, Grok или DeepSeek), который будет проверять каждый сигнал перед исполнением и решать, стоит ли открывать позицию. ИИ анализирует рыночный контекст, оценивает свою уверенность по шкале от 0 до 100 и либо одобряет, либо отклоняет сделку. Никаких эмоций. Никаких колебаний.

Краткий обзор ключевых преимуществ

  • 10 встроенных торговых стратегий — используйте одну, комбинируйте несколько или задействуйте все сразу.

  • 5 реальных провайдеров ИИ на выбор (Anthropic, OpenAI, Google, xAI, DeepSeek).

  • Система синергии (Confluence) — сделки открываются только тогда, когда совпадает выбранный вами минимум стратегий.

  • Умный трейлинг-стоп с защитой безубытка и сужением шага при активации сетки ордеров.

  • 3 режима расчета лота — фиксированный, пропорциональный балансу или на основе заданного риска.

  • Информативная панель (Dashboard) по золоту в реальном времени, отображающая статистику счета, статус ИИ, оценку сигналов и активность сетки.

  • Учет торговых сессий — Лондонскую, Нью-Йоркскую и Азиатскую сессии можно включать и выключать независимо друг от друга.

  • Поддержка отложенных ордеров — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit или стандартные рыночные ордера.

Рекомендуемые настройки

  • ИНСТРУМЕНТ (SYMBOL): XAUUSD (GOLD)

  • ТАЙМФРЕЙМ (TIMEFRAME): M15

  • МИН. ДЕПОЗИТ: $500 (Рекомендуемый депозит: $1000)

  • КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО (LEVERAGE): 1:500

10 Встроенных стратегий

Вы сами выбираете, какие из них активны. Каждая сработавшая стратегия добавляет +1 к общему баллу синергии.

Стратегия Что она определяет
1 ICT Order Block Институциональные зоны спроса и предложения
2 Fair Value Gap (FVG) Дисбаланс цены, оставленный резкими движениями
3 Support & Resistance Zones Ключевые уровни цены, протестированные несколько раз
4 Order Flow Доминирование покупателей или продавцов на последних свечах
5 CHoCH / BOS Change of Character / Break of Structure — смена рыночной структуры
6 VWAP Deviation Сильное отклонение цены от ее среднего значения
7 Wyckoff Spring/Upthrust Ловушки «умных денег» (Smart Money) на максимумах и минимумах
8 Liquidity Sweep Снятие ликвидности (охота за стопами) за старыми хаями/лоями
9 Multi-TF Momentum Совпадение сигналов RSI + MACD на разных таймфреймах
10 Power Candle Patterns Сильные поглощающие и импульсные свечи

Три режима работы

Режим 1 — Original (Только ICT Order Block)

Советник торгует исключительно на основе сигналов ICT Order Block. Чисто, быстро и просто. Идеально подходит для трейдеров, которые доверяют методу ордер-блоков и не хотят, чтобы что-то еще вмешивалось в процесс.

  • Как настроить: В настройках Strategy Engine установите Strategy Mode в значение Original Mode. На этом все — советник проигнорирует остальные переключатели стратегий и сосредоточится только на входах по Order Block.

Режим 2 — Confluence (Мультистратегический)

Это флагманский режим. Вы выбираете, какие из 10 стратегий будут активны, а затем задаете минимальное количество подтверждений, необходимое для открытия сделки. Советник не нажмет на курок, пока не совпадет нужное число стратегий.

  • Пример: Включите Order Block, FVG, S&R и Momentum. Установите минимальное число подтверждений на 3. Сделка откроется только тогда, когда как минимум 3 из этих 4 стратегий одновременно укажут в одном направлении.

  • Как настроить: Установите Strategy Mode в значение Multi-Strategy Confluence. Затем перейдите в раздел Strategy Selection и переведите в положение ON те стратегии, которые хотите активировать. Наконец, установите Min Confirmations на желаемый порог (минимум — 2, чем выше значение, тем строже отбор).

Режим 3 — Hybrid (Гибридный)

Сбалансированная золотая середина. Советнику обязательно нужен сигнал Order Block в качестве основы, после чего он проверяет наличие дополнительных подтверждений. Если Order Block сработал, но поддерживающих подтверждений недостаточно, сделка не откроется.

  • Как настроить: Установите Strategy Mode в значение Hybrid. Включите дополнительные стратегии в разделе Strategy Selection, а затем настройте параметр Min Confirmations (Hybrid) (значение по умолчанию 4 отлично подходит для старта).

Обычный режим (Normal Mode) против Режима ИИ (AI Mode)

Обычный режим (Normal Mode)

Советник работает полностью на основе своей встроенной логики. Все 10 стратегий, подсчет синергии, сетка, трейлинг-стоп — всё функционирует автоматически без необходимости внешних подключений. API-ключ не требуется.

  • Как активировать: В настройках AI Engine наверху установите параметр Trading Mode в значение Normal Mode. Готово.

Режим ИИ (AI Mode)

В режиме ИИ каждый сигнал, генерируемый советником, отправляется реальной модели искусственного интеллекта для получения «второго мнения». ИИ анализирует текущую цену, тренд, сессию, спред, открытые ордер-блоки и балл синергии, после чего выдает:

  1. Оценку уверенности (0–100)

  2. Решение: TRADE (Торговать) или SKIP (Пропустить)

  3. Краткое обоснование (в одно предложение)

Если уверенность ИИ ниже вашего минимального порога, сделка автоматически пропускается. Вердикт ИИ и его логика отображаются в реальном времени на панели графика.

  • Как активировать: Установите Trading Mode в значение AI Mode. Затем выберите предпочитаемого провайдера ИИ и вставьте свой API-ключ. Установите Min AI Confidence на желаемый уровень (70 — хороший вариант для старта, поднимите до 80+ для более строгого фильтра).

Настройка провайдеров ИИ

Все пять провайдеров ИИ работают внутри советника одинаково — вы просто выбираете одного из них, вставляете ключ и запускаете. Вот где можно получить ключи:

  • Claude (Anthropic) — Провайдер по умолчанию. Быстрый, точный, отлично справляется со структурированными ответами.

    • Получить ключ: console.anthropic.com

    • Вставить в поле: Anthropic API Key (Claude)

  • GPT-4o Mini (OpenAI) — Проверенный временем ИИ с отличной общей логикой анализа.

    • Получить ключ: platform.openai.com

    • Вставить в поле: OpenAI API Key (GPT-4o Mini)

  • Gemini 2.0 Flash (Google) — Новейшая модель от Google — быстрая и высокопроизводительная.

    • Получить ключ: aistudio.google.com

    • Вставить в поле: Google API Key (Gemini 2.0 Flash)

  • Grok 3 Mini (xAI) — Создан компанией xAI, точный и эффективный инструмент для анализа в реальном времени.

    • Получить ключ: console.x.ai

    • Вставить в поле: xAI API Key (Grok 3 Mini)

  • DeepSeek-V3 (DeepSeek) — Мощная модель, экономически выгодная для высокочастотной фильтрации сигналов.

    • Получить ключ: platform.deepseek.com

    • Вставить в поле: DeepSeek API Key (DeepSeek-V3)

⚠️ Важно: После добавления API-ключа в MT5 перейдите в меню Сервис > Настройки > Эксперты (Tools > Options > Expert Advisors) и убедитесь, что включена опция «Разрешить WebRequest для следующих URL». Добавьте URL-адрес API вашего выбранного провайдера в список разрешенных, иначе MT5 заблокирует соединение.

Переключение между стратегиями «на лету»

Вы можете менять режим стратегий или переключать отдельные алгоритмы без удаления советника с графика. Просто:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по графику с советником и выберите Свойства (или нажмите F7).

  2. Перейдите на вкладку Входные параметры (Inputs).

  3. Измените Strategy Mode, переключите нужные стратегии или скорректируйте Min Confirmations.

  4. Нажмите OK — изменения вступят в силу немедленно с приходом следующего тика.

Это значит, что вы можете начать работу в режиме Original во время Лондонской сессии и переключиться на полный режим Confluence во время Нью-Йоркской, не прерывая уже открытые сделки.

НАПИШИТЕ ПРОДАВЦУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ФАЙЛЫ НАСТРОЕК (.SET) И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Примечания

  • Разработано и оптимизировано для XAUUSD (Gold) на таймфреймах M15 или H1.

  • Режим ИИ (AI Mode) требует постоянного подключения к интернету и валидного API-ключа. Обычный режим (Normal Mode) может работать полностью офлайн.

  • Всегда тестируйте советник на демо-счете перед запуском на реальные деньги.

  • Результаты тестирования на исторических данных (бэктесты) не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

  • ТОРГУЙТЕ ОТВЕТСТВЕННО!

Рекомендуем также
JPY Chronos Event Matrix
Napat Puangjunkum
Эксперты
JPY CHRONOS EVENT MATRIX  EMA Crossover + RSI Trend Engine (H1 JPY Specialist) JPY Chronos Event Matrix  is an institutional-grade Expert Advisor built for JPY currency pairs (USDJPY, EURJPY, GBPJPY). Named after Chronos, the God of Time, this EA captures powerful trend moves using a precision-tuned EMA Crossover system with RSI momentum confirmation and ATR-based dynamic risk management. === THE CHRONOS TREND ENGINE (Real Optimized Parameters) === The core engine uses a fast/slow EMA crosso
Takibi Gold AI
Shota Watanabe
Эксперты
Takibi (焚火) | GOLD (XAUUSD) | AI Model Gold-only AI trading EA designed for short-term to day trading, with no martingale and no averaging down. If you are satisfied with this EA, we would greatly appreciate it if you could leave a review. We will continue improving our systems based on your feedback. The latest updates, new EA releases, and campaign information are available on the developer news page . Overview Symbol: XAUUSD (GOLD) Timeframe: H1 based (holding time: several minutes to several
Project 758
Konstantin Sinitsin
Эксперты
Приветствую вас, товарищи трейдеры. EA Project 758 Создан командой Трейдеров и программистов с опытом работы 15 лет.EA Project 758 Разрабатывался  и дорабатывался на протяжении 6 лет. Данным путем мы достигли просто отличного результата. Алгоритм EA авторский и не имеет аналогов. Он несет в себе такие универсальные и сложные системы как IR разработанную лично нами. Мы разработали авторский  EA, в котором воплощена модель поведения термитов.  Эти мелкие насекомые известны своей уникальной социал
Botax Trade
Eka Wahyu Pujiharto St
Эксперты
BOTAX: Интеллектуальное решение для торговли по тренду BOTAX — это передовая алгоритмическая торговая система (советник), специально разработанная для высоковолатильных инструментов, таких как XAUUSD (золото) и криптовалюты. В отличие от других высокорискованных, «жестоких» ботов, BOTAX построен на основе дисциплинированных стратегий следования за трендом и строгого управления рисками. Ключевые преимущества: Лучшая производительность в современную эпоху. BOTAX доказал свою надежность благодаря
TrendTracer
Wei Jie
Эксперты
Okey！Let's begin. This strategy is a trend-following strategy with stop-loss. Users can subjectively combine judgments in situations with significant market trends, and by operating this strategy EA, they can achieve substantial profits. According to the trading triangle principle, this strategy is not suitable for volatile market conditions. ----------------------------------------------------------------------- Specific Usage Steps: 1. Order placement and procurement on mql5.com; 2. Load this
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
Fractal Block GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Fractal Block GOLD EA - Professional Description Overview Fractal Block GOLD is an advanced Expert Advisor specifically designed to trade the XAU/USD (Gold) pair, combining two powerful technical analysis methodologies: Fractals and Order Blocks. This automated system identifies institutional liquidity zones and key market reversal points to execute high-probability trades. Trading Strategy Fractal Analysis The EA uses fractals to identify significant market highs and lows, establishing dynami
Shuriken Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Shuriken Scalper XAU — Developed by Worldinversor | 2026 Overview Shuriken Scalper XAU is an institutional scalping Expert Advisor specifically designed to trade the XAU/USD pair (spot gold) on the M5 timeframe. It combines market structure analysis with multiple technical confluence filters, aimed at identifying high-probability zones where the price has "swept" liquidity before continuing its true direction. Core Strategy The core of the system is the detection of Liquidity Sweeps and Fair
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
Aurum v10
Tsepang Lawrence Nkisi
Эксперты
Aurum Liquid Trend Continuation System for XAUUSD Hello traders, Aurum is an automated trading system developed for XAUUSD (Gold) . It is based on structured price action and multi-timeframe analysis. The system is designed to participate in directional market phases using predefined rules for entry, position management, and risk control. Aurum operates only when specific market conditions are met. When conditions are not clear, the system remains inactive. General approach The system follows t
Neuromios USDJPY
Dmytro Kucherenko
Эксперты
Neuromios USDJPY - современный торговый советник на основе нейронных сетей с уникальной архитектурой. Данная версия содержит 2 торговые стратегии на основе нейронных сетей обученных на валютной паре USDJPY. Работает на дневном периоде. По умолчанию торговля ведется одновременно по всем стратегиям. Есть возможность выбора одной из стратегий для тестирования и торговли. Сделки открываются не чаще 1 раза в день на открытии дня, что снижает технические требования к оборудованию и постоянству связи.
Inferno Storm AI V227DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
Эксперты
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI V227DT  PRO  Hybrid (MT5) (Deep Think) [Subtitle: Deep Think Logic | XML Confidence Filter | Multi-LLM Quant Engine] Introduction: The Era of "Blind" Algorithms is Over Welcome to the absolute cutting edge of algorithmic trading.   Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.27DT   is not a standard Expert Advisor—it is a cognitive   Quantitative Intelligence Engine . Traditional bots blindly execute rigid historical rules, making
BtcUsd Trader AI
Bohdan Suvorov
Эксперты
PROP FIRM READY!  IMPORTANT! After purchasing, please send me a private message to receive installation and setup instructions. You will receive for free another of my expert advisors and installation instructions for MT5 for free, your choice: Market Trader AI Pro, MarketTrader EA MT5, Market Trader StBol MT5 The current price of $7,700 applies to the next 3 copies only. After that, the price will permanently rise to $11,500. I am limiting the number of users to preserve the strategy's effi
Emperor
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Возможности использования конструктора торговых роботов Monitoring real accounts https://www.mql5.com/en/signals/2360236 Готовые файлы с настройками предоставляются. Разберём возможности конструктора торговых роботов — сгруппируем их по блокам для наглядности. 1. Готовые решения vs разработка собственных стратегий Готовые стратегии: Мгновенный старт. Не нужно тратить время на разработку — можно сразу начать автоматизированную торговлю. Проверенные алгоритмы. Стратегии прошли тестирование на исто
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Эксперты
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Эксперты
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Btc Shudoken
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
BTC/USD M1 Expert Advisor Version: 1.2 | Developed by: Worldinversor 2026 Overview BTC SHUDOKEN is a high-performance Expert Advisor specifically designed for trading BTC/USD on the M1 timeframe. It combines Price Action analysis with a multi-layered confirmation system based on four advanced technical indicators. Its intelligent voting architecture filters out low-quality signals and only executes trades when the minimum required consensus is reached among the active filters. Signals System
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Эксперты
MSX AI Scalper Pro Overview MSX AI Scalper Pro is an automated trading system for MetaTrader 5 designed primarily for BTCUSD. The Expert Advisor analyzes trend direction, market volatility and trend strength before opening a position. The trading logic combines a smoothed trend calculation, volatility analysis and trend-strength confirmation to help filter low-quality market conditions. Trade management and capital protection tools are integrated into the EA and operate automatically according
Gold Pro Breakout
Dwayne Lawrence
Эксперты
РУССКИЙ GOLD BREAKOUT PRO Профессиональная торговая система для золота на MetaTrader 5 Обзор Gold Breakout Pro — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для рынка золота (XAUUSD). Советник определяет ключевые уровни пробоя, ожидает подтверждения отката и исполняет сделки с точным управлением рисками. Ключевые особенности: Мультитаймфреймовый анализ (тренд H4, пробой H1, вход M15) Подтверждение отката перед входом Динамический расчет объема позиции на осно
Piporyx EA MT5
Sadaf Noreen
Эксперты
Piporyx EA MT5 – Breakout Pending Order Expert Advisor for XAUUSD Overview Piporyx EA MT5 is a breakout-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for structured, rule-based trading with controlled risk management. This MT5 EA uses pending BuyStop and SellStop orders to capture confirmed market momentum during volatility expansion. The strategy is built for traders seeking a breakout strategy without martingale, grid, or high-risk recovery systems. It is optimized primarily for XAUUSD (Gold)
GoldSynth
Allan Njuguna Kimani
Эксперты
GoldSynth — Структурированный сеточный советник для XAUUSD GoldSynth — это профессиональный торговый советник, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Он использует дисциплинированную сеточную архитектуру для захвата движения цены в обоих направлениях, без мартингейла, без прогрессивного умножения лотов и без логики, основанной на азарте. Каждая сделка подчиняется строгим правилам, что делает GoldSynth надежным и прозрачным инструментом для серьезных трейдеров. Как это работает GoldSynth от
MultipleORB EA Retail Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Эксперты
MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION    Aggressive Opening Range Breakout Trading System     NO NEWS FILTER - TRADE THROUGH ALL MARKET CONDITIONS WHAT IS OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? The Opening Range Breakout strategy trades price breakouts from established  market session ranges. This RETAIL EDITION is designed for aggressive traders  who want to capture high volatility moves during news events and major sessions. WHY RETAIL EDITION? SIMPLIFIED - Trade through news without fil
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Эксперты
ПРОМО  - Только для следующих 3 покупателей, выберите одного бесплатного эксперта! НЕ ТРЕБУЕТСЯ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЗЫВ ЗА ПОДАРОК! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION торговый советник 2 - DYNAMIC PORTFOLIO торговый советник 3 - ALGOFUSION FX торговый советник ИНФОРМАЦИЯ О БЭКТЕСТАХ: Из-за большого количества сделок и сложности алгоритма, бэктест может медленно запускаться, позвольте тестеру загрузить данные с сервера брокера и он запустится Для корректного бэктеста используйте настройки по умолчанию и ре
Wave Rider Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
WaveRider Pro v5.0 – Precision ICT Edition Expert Advisor for XAUUSD (Gold) – M15 WaveRider Pro v5.0 is an advanced institutional trading system specifically designed for trading XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It intelligently combines Artificial Intelligence with Institutional Price Action, ICT (Inner Circle Trader), and high-precision quantitative tools, aiming to capture high-probability moves with an excellent risk-reward ratio. Key System Components: Hybrid Artificial Intelligence
AdaptiveSystem
Alexandr Likhachev
Эксперты
Основной принцип работы Бот использует многоуровневую фильтрацию входа: анализ волатильности через ATR определение инерции движения (momentum continuation) фильтрация ложных пробоев вход только в фазах “рыночного ускорения” В результате бот избегает флэта и шумовых участков рынка  Ключевые возможности  Адаптивная логика (Core Feature) автоматическая подстройка под текущую волатильность рынка изменение параметров SL/TP в реальном времени адаптация к разным рыночным режимам (low / mid / high vola
Neuron Bots Gold D1 Premium
Vinicius Machado
Эксперты
GOLD D1 – Estratégia Candle 80% com Pirâmide Inteligente e Trailing Dinâmico (MT5) O   GOLD D1   é um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar principalmente o XAUUSD (Ouro) com base em análise de força do candle diário, confirmação de momentum e gestão inteligente de posições. Trata-se de um robô robusto, focado em capturar movimentos fortes do mercado enquanto controla o risco através de uma estrutura adaptativa de pirâmide e trailing stop. Estratégia Principal – Candle 80% O robô
Jim Dim
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Новая разработка   Jim Dim , просто попробуйте поработать с данным инструментом. Бот который действительно может сделать то, что нужно трейдеру, как профессионалу так и новичку. Бот может с минимальными настройками риска пройти всю историю по EURUSD с минимальной просадкой (ниже 3%), что удовлетворит требованиям самого консервативного к риску трейдера. Как известно существует правило рисковать не более 2-3 процентами. Данный бот выполняет это правило. Но в случае форс-мажора существует останов
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Эксперты
Автоматическая Торговая Система. Первая версия АТС участвовала в Чемпионате 2012 года. Активно дорабатывается с 2015 года. Стратегия основана на выявлении разворотов движения торговых пар. В качестве единственного изменяемого параметра - коэффициент деления депозита.  Цель получения прибыли (как в известной поговорке): лучше синица в руках, чем журавль в небе. Работа: 1) на различных временных интервалах: от М2 до М20, всё зависит от "поведения" АТС на определённом торговом инструменте; 2) вход
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Другие продукты этого автора
Goku MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
GOKU Goku EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger. Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
FREE
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
5 (1)
Эксперты
Magic Gold Scalper EA – Продвинутый адаптивный скальпер волатильности для XAUUSD (M5) Magic Gold Scalper — это высокотехнологичный советник (Expert Advisor), разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием гибридно-адаптивной технологии. Он сочетает в себе глубокий анализ Price Action с интеллектуальным определением уровней поддержки и сопротивления на базе двухкомпонентной системы адаптивного допуска. Динамическое управление лотом Автоматический расчет размера позиции
ICT Silver Bullet EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
ICT Silver Bullet Sniper Сложная автоматизированная торговая система, сочетающая методологию ICT (Inner Circle Trader) Silver Bullet с продвинутым анализом ценового действия, сеточной торговлей и пирамидальным масштабированием. Разработана для трейдеров, желающих использовать институциональные торговые паттерны в ключевые рыночные сессии. Обзор ICT Silver Bullet Sniper — это многостратегический экспертный советник, который определяет торговые возможности с высокой вероятностью успеха в определё
ICT Killzone Scalper
Mike Wilson Namaru
Эксперты
ICT Killzone Scalper – Автоматизация стратегий Smart Money Освойте методологию Inner Circle Trader с точностью автоматики Устали пропускать идеальные ТВХ во время ключевых торговых сессий? ICT Killzone Scalper переносит концепции Smart Money профессионального уровня в ваш терминал MT5, объединяя проверенные стратегии ICT с интеллектуальной автоматизацией для получения системной прибыли. Технические характеристики Символ: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: M15 Риск: 1% (настраиваемый) Депозит: Мин. $200;
FREE
Selina
Mike Wilson Namaru
Эксперты
SELINA Selina EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger. Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institu
Price Action Scalper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
PRICE ACTION EA MT5 Expert Advisor Description: This is a sophisticated, fully optimized trading system combining multiple advanced strategies: Price Action analysis, and Smart Scalping. Ideal For: XAUUSD  and other major liquid pairs M5- H1  timeframe for optimal balance of signal quality and frequency Traders comfortable with aggressive position management Accounts with sufficient margin for grid/pyramid expansion 24/5 automated trading on VPS for best results Safety Features: Pre-tra
FREE
ICT Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
ICT SNIPER MT5  ICT SNIPER MT5  (XAUUSD M5, M15, $300 DEPOSIT) Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that trades Fair Value Gaps (FVGs).   Minimum Capital Requirements - Minimum: $500 - $1,000 - Recommended: $1,000+ for optimal performance - Lot Sizing: 0.01 - 0.05 lots per $500 balance - Account Leverage: 1:100 or higher recommended    Recommended Settings   CONSERVATIVE (Lower Risk) - Lot Size: 0.01 per $500 balance - ATR_SL_Multiplier: 2.5 - 3.0 - ATR_TP_Multiplier: 3.0 - 4.0 - FVG_MinS
FREE
Breakout Beast Hunter
Mike Wilson Namaru
Эксперты
BREAKOUT HUNTER - Professional Multi-Entry Momentum System Overview: BREAKOUT HUNTER is an advanced automated trading system engineered for traders seeking to capitalize on explosive price movements during periods of market expansion. This EA employs sophisticated multi-position entry strategies to maximize profit potential when market conditions align perfectly. Designed specifically for volatile instruments like XAUUSD (Gold), it excels at identifying and exploiting high-probability explosiv
FREE
Aurum Prime EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
AurumPrime EA  Version: 1.2 Updated: — Activations: 10 Limited-Time Offer After purchase, send a private message to receive: Installation guide Recommended setup Risk templates for varying volatility Launch Discount Active Price increases by $50 every 10 sales. How I Operate Plug-and-play simplicity Multi-timeframe awareness (M15–H1) Adaptive volatility logic 24/5 precision monitoring I do not trade often. I trade correctly. Minimum Requirements Broker: ECN / RAW spre
FREE
GoldScalpKING Ai
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Он объединяет в себе несколько профессиональных торговых методик — технические индикаторы, прайс-экшен, свечные и графические паттерны, дивергенцию и мульти-таймфреймовое подтверждение — формируя единый интеллектуальный и настраиваемый механизм принятия решений. Созданный для серьёзных трейдеров, GoldScalpKing Ai динамически адаптируется к рыночной волатильности, используя ATR-основанные Stop Loss и Take Profit, а также предлагает опциональное восстановление/мартингейл, фильтры торговых сессий и
Scorpion Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
QUANTUM KING AI (XAUUSD M15) QUANTUM KING AI — Торговый робот (EA) для скальпинга золота на базе Claude «Большинство советников просто торгуют по графику. QUANTUM KING AI читает рынок так, как это делают институционалы — а теперь еще и думает, как искусственный интеллект». Что такое QUANTUM KING AI? QUANTUM KING AI — это экспертный советник профессионального уровня для MetaTrader 5, созданный специально для скальпинга на XAUUSD (Золото) по методологии ICT (Inner Circle Trader). Робот использует
FVG Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
FVG Killzone Sniper (XAUUSD) – Алгоритмическая эксплуатация дисбаланса ликвидности Автоматизация прецизионных входов в периоды институциональной активности Исключите субъективность при поиске зон Fair Value Gap. FVG Killzone Sniper — это экспертный советник (EA), предназначенный для идентификации и отработки ценовых уровней, где институциональный капитал восполняет дефицит ликвидности. Алгоритм автоматизирует расчеты, на которые у трейдеров Smart Money уйдут часы ручного анализа. Спецификации с
Quantum Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Quantum Sniper EA - Professional Scalping System Why Traders Choose Quantum Sniper Eliminate Emotional Trading & Human Error Trading can be emotionally exhausting. Fear, greed, and hesitation lead to missed opportunities and costly mistakes. Quantum Sniper removes emotion from the equation by executing trades with complete precision and discipline. Once activated, the EA systematically scans the market, identifies high-probability setups, and executes trades while you sleep. No second-guessing
SMC Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
SMC Structure Break EA XAUUSD M15 SMC Structure Break EA — это профессиональный торговый алгоритм, разработанный специально для XAUUSD (золото) на 15-минутном таймфрейме . Система основана на принципах Smart Money Concepts (SMC) и фокусируется на институциональных сдвигах рыночной структуры и импульсных смещениях (displacement) для поиска высоковероятных точек входа. Благодаря определению «отпечатков» крупных игроков, советник стремится избегать стандартных ловушек для ритейл-трейдеров, таких ка
Price Action Queen
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Price Action Queen —(XAUUSD) Интеллектуальный скальпинг-советник (EA) Технические детали Символ : XAUUSD (Золото) Таймфрейм :   M5 Риск :   1% (настраиваемый) Депозит :   Мин. $300; Рекомендуемый от $1,000 Кредитное плечо:   1:50 или выше (рекомендуется 1:100+) Тип счета:  ECN/RAW/Hedge или Netting VPS:  Рекомендуется Price Action Queen — это профессиональный торговый советник, созданный для трейдеров, которым нужна интеллектуальная автоматизация в сочетании с анализом ценового действия  и
Puma
Mike Wilson Namaru
Эксперты
PUMA EA PUMA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.  Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognitio n, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
Tech Bros EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
TECH BROS EA/AI TechBros AI Elite is a next-generation Expert Advisor built exclusively for MetaTrader 5, engineered to dominate the XAUUSD (Gold) market on the M1 timeframe. Combining institutional-grade analysis with bleeding-edge AI decision-making, this EA is the product of hundreds of hours of refinement to deliver precision, speed, and adaptability in a single executable. Whether you are a seasoned scalper seeking automation, or a new trader wanting a plug-and-play solution, TechBros AI El
Vita
Mike Wilson Namaru
Эксперты
VITA AI — Multi-Strategy Gold (XAUUSD) Trading System VITA AI is an advanced XAUUSD Expert Advisor built around a 300-combination strategy engine (30 institutional trading concepts × 10 selectable sub-types each), running in a focused Multi-Select mode where you pick which sub-strategies fire and on which timeframes. Instead of relying on a single signal, VITA AI blends structure-based concepts like Order Blocks, Fair Value Gaps, Support/Resistance zones, Liquidity Sweeps, VWAP, Smart Money Conc
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв