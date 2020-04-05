QUANTUM QUEEN AI — Мультистратегический синергетический движок

Работает на базе реального ИИ | Создан для XAUUSD (Золото)

Что это за советник (EA)?

QUANTUM QUEEN AI — это полностью автоматизированный эксперт (Expert Advisor), разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он не торгует на основе интуиции или одного индикатора — робот ждет, пока несколько стратегий придут к согласию, прежде чем открыть сделку. Представьте, что в одной комнате сидят 10 профессиональных трейдеров, и сделка открывается только тогда, когда достаточное количество из них одновременно поднимут руки.

Уникальной особенностью советника является опциональный уровень искусственного интеллекта (ИИ) — вы можете подключить реальный «мозг» ИИ (Claude, ChatGPT, Gemini, Grok или DeepSeek), который будет проверять каждый сигнал перед исполнением и решать, стоит ли открывать позицию. ИИ анализирует рыночный контекст, оценивает свою уверенность по шкале от 0 до 100 и либо одобряет, либо отклоняет сделку. Никаких эмоций. Никаких колебаний.

Краткий обзор ключевых преимуществ

10 встроенных торговых стратегий — используйте одну, комбинируйте несколько или задействуйте все сразу.

5 реальных провайдеров ИИ на выбор (Anthropic, OpenAI, Google, xAI, DeepSeek).

Система синергии (Confluence) — сделки открываются только тогда, когда совпадает выбранный вами минимум стратегий.

Умный трейлинг-стоп с защитой безубытка и сужением шага при активации сетки ордеров.

3 режима расчета лота — фиксированный, пропорциональный балансу или на основе заданного риска.

Информативная панель (Dashboard) по золоту в реальном времени , отображающая статистику счета, статус ИИ, оценку сигналов и активность сетки.

Учет торговых сессий — Лондонскую, Нью-Йоркскую и Азиатскую сессии можно включать и выключать независимо друг от друга.

Поддержка отложенных ордеров — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit или стандартные рыночные ордера.

Рекомендуемые настройки

ИНСТРУМЕНТ (SYMBOL): XAUUSD (GOLD)

ТАЙМФРЕЙМ (TIMEFRAME): M15

МИН. ДЕПОЗИТ: $500 (Рекомендуемый депозит: $1000)

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО (LEVERAGE): 1:500

10 Встроенных стратегий

Вы сами выбираете, какие из них активны. Каждая сработавшая стратегия добавляет +1 к общему баллу синергии.

№ Стратегия Что она определяет 1 ICT Order Block Институциональные зоны спроса и предложения 2 Fair Value Gap (FVG) Дисбаланс цены, оставленный резкими движениями 3 Support & Resistance Zones Ключевые уровни цены, протестированные несколько раз 4 Order Flow Доминирование покупателей или продавцов на последних свечах 5 CHoCH / BOS Change of Character / Break of Structure — смена рыночной структуры 6 VWAP Deviation Сильное отклонение цены от ее среднего значения 7 Wyckoff Spring/Upthrust Ловушки «умных денег» (Smart Money) на максимумах и минимумах 8 Liquidity Sweep Снятие ликвидности (охота за стопами) за старыми хаями/лоями 9 Multi-TF Momentum Совпадение сигналов RSI + MACD на разных таймфреймах 10 Power Candle Patterns Сильные поглощающие и импульсные свечи

Три режима работы

Режим 1 — Original (Только ICT Order Block)

Советник торгует исключительно на основе сигналов ICT Order Block. Чисто, быстро и просто. Идеально подходит для трейдеров, которые доверяют методу ордер-блоков и не хотят, чтобы что-то еще вмешивалось в процесс.

Как настроить: В настройках Strategy Engine установите Strategy Mode в значение Original Mode. На этом все — советник проигнорирует остальные переключатели стратегий и сосредоточится только на входах по Order Block.

Режим 2 — Confluence (Мультистратегический)

Это флагманский режим. Вы выбираете, какие из 10 стратегий будут активны, а затем задаете минимальное количество подтверждений, необходимое для открытия сделки. Советник не нажмет на курок, пока не совпадет нужное число стратегий.

Пример: Включите Order Block, FVG, S&R и Momentum. Установите минимальное число подтверждений на 3. Сделка откроется только тогда, когда как минимум 3 из этих 4 стратегий одновременно укажут в одном направлении.

Как настроить: Установите Strategy Mode в значение Multi-Strategy Confluence. Затем перейдите в раздел Strategy Selection и переведите в положение ON те стратегии, которые хотите активировать. Наконец, установите Min Confirmations на желаемый порог (минимум — 2, чем выше значение, тем строже отбор).

Режим 3 — Hybrid (Гибридный)

Сбалансированная золотая середина. Советнику обязательно нужен сигнал Order Block в качестве основы, после чего он проверяет наличие дополнительных подтверждений. Если Order Block сработал, но поддерживающих подтверждений недостаточно, сделка не откроется.

Как настроить: Установите Strategy Mode в значение Hybrid. Включите дополнительные стратегии в разделе Strategy Selection, а затем настройте параметр Min Confirmations (Hybrid) (значение по умолчанию 4 отлично подходит для старта).

Обычный режим (Normal Mode) против Режима ИИ (AI Mode)

Обычный режим (Normal Mode)

Советник работает полностью на основе своей встроенной логики. Все 10 стратегий, подсчет синергии, сетка, трейлинг-стоп — всё функционирует автоматически без необходимости внешних подключений. API-ключ не требуется.

Как активировать: В настройках AI Engine наверху установите параметр Trading Mode в значение Normal Mode. Готово.

Режим ИИ (AI Mode)

В режиме ИИ каждый сигнал, генерируемый советником, отправляется реальной модели искусственного интеллекта для получения «второго мнения». ИИ анализирует текущую цену, тренд, сессию, спред, открытые ордер-блоки и балл синергии, после чего выдает:

Оценку уверенности (0–100) Решение: TRADE (Торговать) или SKIP (Пропустить) Краткое обоснование (в одно предложение)

Если уверенность ИИ ниже вашего минимального порога, сделка автоматически пропускается. Вердикт ИИ и его логика отображаются в реальном времени на панели графика.

Как активировать: Установите Trading Mode в значение AI Mode. Затем выберите предпочитаемого провайдера ИИ и вставьте свой API-ключ. Установите Min AI Confidence на желаемый уровень (70 — хороший вариант для старта, поднимите до 80+ для более строгого фильтра).

Настройка провайдеров ИИ

Все пять провайдеров ИИ работают внутри советника одинаково — вы просто выбираете одного из них, вставляете ключ и запускаете. Вот где можно получить ключи:

Claude (Anthropic) — Провайдер по умолчанию. Быстрый, точный, отлично справляется со структурированными ответами. Получить ключ: console.anthropic.com Вставить в поле: Anthropic API Key (Claude)

GPT-4o Mini (OpenAI) — Проверенный временем ИИ с отличной общей логикой анализа. Получить ключ: platform.openai.com Вставить в поле: OpenAI API Key (GPT-4o Mini)

Gemini 2.0 Flash (Google) — Новейшая модель от Google — быстрая и высокопроизводительная. Получить ключ: aistudio.google.com Вставить в поле: Google API Key (Gemini 2.0 Flash)

Grok 3 Mini (xAI) — Создан компанией xAI, точный и эффективный инструмент для анализа в реальном времени. Получить ключ: console.x.ai Вставить в поле: xAI API Key (Grok 3 Mini)

DeepSeek-V3 (DeepSeek) — Мощная модель, экономически выгодная для высокочастотной фильтрации сигналов. Получить ключ: platform.deepseek.com Вставить в поле: DeepSeek API Key (DeepSeek-V3)



⚠️ Важно: После добавления API-ключа в MT5 перейдите в меню Сервис > Настройки > Эксперты (Tools > Options > Expert Advisors) и убедитесь, что включена опция «Разрешить WebRequest для следующих URL». Добавьте URL-адрес API вашего выбранного провайдера в список разрешенных, иначе MT5 заблокирует соединение.

Переключение между стратегиями «на лету»

Вы можете менять режим стратегий или переключать отдельные алгоритмы без удаления советника с графика. Просто:

Щелкните правой кнопкой мыши по графику с советником и выберите Свойства (или нажмите F7). Перейдите на вкладку Входные параметры (Inputs). Измените Strategy Mode, переключите нужные стратегии или скорректируйте Min Confirmations. Нажмите OK — изменения вступят в силу немедленно с приходом следующего тика.

Это значит, что вы можете начать работу в режиме Original во время Лондонской сессии и переключиться на полный режим Confluence во время Нью-Йоркской, не прерывая уже открытые сделки.

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Примечания