QUANTUM QUEEN AI — 多策略共振引擎



真 AI 驱动 | 专为 XAUUSD 黄金打造

这款 EA 是什么？

QUANTUM QUEEN AI 是一款专为黄金 (XAUUSD) 打造的全自动 EA（智能交易系统）。它不靠直觉交易，也不依赖单一指标——而是等待多种策略达成共振（意见一致）时才会开仓。你可以把它想象成有 10 位专业交易员坐在一个房间里，只有当足够多的人同时举手时，才会执行交易。

其独特之处在于可选的 AI 层（AI Layer）——你可以接入真正的 AI 大脑（Claude、ChatGPT、Gemini、Grok 或 DeepSeek），让它在交易执行前审查每一个信号，并决定该设置是否值得开仓。AI 会读取市场环境，给出 0 到 100 的置信度评分，然后批准或拒绝该交易。没有情绪，没有犹豫。

核心优势一览

内置 10 种交易策略 — 可单独使用、组合使用或全部叠加使用。

5 家真正的 AI 供应商供选 —（Anthropic、OpenAI、Google、xAI、DeepSeek）。

共振系统（Confluence） — 只有当达到你设定的最少策略一致数量时，才会触发交易。

智能移动止损 — 具备保本保护功能，并在触发网格时自动收紧止损。

3 种手数管理模式 — 固定手数、余额比例手数或基于风险的手数。

实时黄金数据面板（Dashboard） — 实时显示账户统计、AI 状态、信号评分和网格动态。

交易时段认知 — 伦敦、纽约和亚洲时段可独立开启或关闭。

支持挂单交易 — 支持 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 或直接市价单。

推荐设置

交易品种 (SYMBOL): XAUUSD (GOLD 黄金)

时间周期 (TIMEFRAME): M15

最低本金: $500（推荐本金: $1000）

杠杆 (LEVERAGE): 1:500

10 种内置策略

您可以自行选择激活哪些策略。每一个触发的策略都会为共振总分贡献 +1 分。

编号 策略名称 侦测原理 / 市场行为 1 ICT Order Block 机构供求区（订单块） 2 Fair Value Gap (FVG) 快速行情留下的价格失衡区（公允价值价差） 3 Support & Resistance Zones 经过多次测试的关键价格支撑与阻力位 4 Order Flow 订单流 — 近期 K 线是由买方还是卖方主导 5 CHoCH / BOS 市场结构转变（Character 改变 / 结构突破） 6 VWAP Deviation 价格严重偏离其平均价值（成交量加权平均价偏离） 7 Wyckoff Spring/Upthrust 威科夫理论中，聪明钱在最高点和最低点制造的陷阱 8 Liquidity Sweep 流动性扫荡 — 扫荡前期高点上方或低点下方的止损 9 Multi-TF Momentum 多时间周期动能 — RSI + MACD 在不同周期达成共识 10 Power Candle Patterns 强力 K 线形态（强力吞没形态及动能 K 线）

三种运行模式

模式 1 — Original（仅限 ICT 订单块）

该 EA 完全基于 ICT Order Block（订单块）信号进行交易。干净、快速且简单。非常适合那些只信任订单块方法、不希望其他指标干扰的交易员。

如何设置: 在 Strategy Engine 设置中，将 Strategy Mode 设置为 Original Mode。大功告成 — EA 将忽略所有其他策略开关，专攻订单块入场。

模式 2 — Confluence（多策略共振）

这是旗舰模式。您可以选择激活 10 种策略中的哪几种，然后设置开仓所需的最低确认数量。除非有足够多的策略达成共识，否则 EA 不会触发交易。

举例: 开启 Order Block、FVG、S&R 和 Momentum。将最低确认数（Min Confirmations）设置为 3。只有当这 4 种策略中至少有 3 种同时指向同一方向时，才会开仓。

如何设置: 将 Strategy Mode 设置为 Multi-Strategy Confluence。然后前往 Strategy Selection 区域，将您想要激活的策略切换为 ON。最后，将 Min Confirmations 设置为您期望的阈值（最低为 2，设置越高，筛选越严苛）。

模式 3 — Hybrid（混合模式）

一个平衡的折中方案。EA 要求必须以 Order Block（订单块）信号为基础，在此之上再检查其他策略的共振情况。如果订单块触发了，但辅助确认的策略不够，则不会执行交易。

如何设置: 将 Strategy Mode 设置为 Hybrid。在 Strategy Selection 区域开启您想要的额外策略，然后设置 Min Confirmations (Hybrid)（默认值 4 是一个很好的初始起点）。

常规模式 (Normal Mode) vs AI 模式 (AI Mode)

常规模式 (Normal Mode)

EA 完全基于其内置逻辑运行。所有 10 种策略、共振评分、网格、移动止损等功能均自动运行，无需任何外部连接，不需要 API 密钥。

如何激活: 在顶部的 AI Engine 设置中，将 Trading Mode 设置为 Normal Mode 即可。

AI 模式 (AI Mode)

在 AI 模式下，EA 生成的每一个信号都会发送给真实的 AI 模型进行“二次审核”。AI 会读取当前价格、趋势、时段、点差、未平仓订单块以及共振分数，然后返回：

置信度评分 (0–100) 决策：TRADE（交易） 或 SKIP（跳过） 一句话的理由说明

如果置信度低于您的最低阈值，交易将被自动跳过。AI 的裁决和理由会实时显示在图表的数据面板上。

如何激活: 将 Trading Mode 设置为 AI Mode。然后选择您喜欢的 AI 供应商并粘贴您的 API 密钥。将 Min AI Confidence 设置为您期望的阈值（70 是一个稳健的起点 — 调至 80+ 可以获得更严格的过滤）。

设置 AI 供应商

这五家 AI 供应商在 EA 内部的运行方式相同 — 您只需选择一家，粘贴您的密钥即可。以下是获取各密钥的地址：

Claude (Anthropic) — 默认供应商。速度快、精准，极擅长结构化回复。 获取密钥: console.anthropic.com 粘贴至: Anthropic API Key (Claude)

GPT-4o Mini (OpenAI) — 广受信任、久经沙场，具备极佳的综合推理能力。 获取密钥: platform.openai.com 粘贴至: OpenAI API Key (GPT-4o Mini)

Gemini 2.0 Flash (Google) — 谷歌最新模型 — 速度极快且功能强大。 获取密钥: aistudio.google.com 粘贴至: Google API Key (Gemini 2.0 Flash)

Grok 3 Mini (xAI) — 由 xAI 打造，对实时分析反应敏锐且高效。 获取密钥: console.x.ai 粘贴至: xAI API Key (Grok 3 Mini)

DeepSeek-V3 (DeepSeek) — 强大的开源权重模型，用于高频信号过滤时极具性价比。 获取密钥: platform.deepseek.com 粘贴至: DeepSeek API Key (DeepSeek-V3)



⚠️ 重要提示: 在 MT5 中添加 API 密钥后，请前往 工具 > 选项 > 智能交易系统 (Tools > Options > Expert Advisors)，并确保勾选 “允许对以下 URL 进行 WebRequest 请求”。将您所选供应商的 API 终端 URL 添加到允许列表中，否则连接将被 MT5 拦截。

实时动态切换策略

您可以在不删除和重新加载 EA 的情况下，随时更改策略模式或开关单个策略。只需：

在图表上右键点击该 EA，选择 属性（或按 F7 键）。 前往 输入参数 (Inputs) 标签页。 修改 Strategy Mode、切换策略开关或调整 Min Confirmations。 点击 确定 (OK) — 更改将在下一个价格跳动（Tick）时立即生效。

这意味着，您可以在伦敦时段先使用 Original 模式，然后在纽约时段切换到完全的 Confluence 共振模式，期间不会中断任何正在运行的交易。

请联系卖家获取设置文件 (.SET 文件) 和用户指南

注意事项