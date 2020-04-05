Vita MT5

QUANTUM QUEEN AI — 多策略共振引擎

真 AI 驱动 | 专为 XAUUSD 黄金打造

这款 EA 是什么？

QUANTUM QUEEN AI 是一款专为黄金 (XAUUSD) 打造的全自动 EA（智能交易系统）。它不靠直觉交易，也不依赖单一指标——而是等待多种策略达成共振（意见一致）时才会开仓。你可以把它想象成有 10 位专业交易员坐在一个房间里，只有当足够多的人同时举手时，才会执行交易。

其独特之处在于可选的 AI 层（AI Layer）——你可以接入真正的 AI 大脑（Claude、ChatGPT、Gemini、Grok 或 DeepSeek），让它在交易执行前审查每一个信号，并决定该设置是否值得开仓。AI 会读取市场环境，给出 0 到 100 的置信度评分，然后批准或拒绝该交易。没有情绪，没有犹豫。

核心优势一览

  • 内置 10 种交易策略 — 可单独使用、组合使用或全部叠加使用。

  • 5 家真正的 AI 供应商供选 —（Anthropic、OpenAI、Google、xAI、DeepSeek）。

  • 共振系统（Confluence） — 只有当达到你设定的最少策略一致数量时，才会触发交易。

  • 智能移动止损 — 具备保本保护功能，并在触发网格时自动收紧止损。

  • 3 种手数管理模式 — 固定手数、余额比例手数或基于风险的手数。

  • 实时黄金数据面板（Dashboard） — 实时显示账户统计、AI 状态、信号评分和网格动态。

  • 交易时段认知 — 伦敦、纽约和亚洲时段可独立开启或关闭。

  • 支持挂单交易 — 支持 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 或直接市价单。

推荐设置

  • 交易品种 (SYMBOL): XAUUSD (GOLD 黄金)

  • 时间周期 (TIMEFRAME): M15

  • 最低本金: $500（推荐本金: $1000）

  • 杠杆 (LEVERAGE): 1:500

10 种内置策略

您可以自行选择激活哪些策略。每一个触发的策略都会为共振总分贡献 +1 分。

编号 策略名称 侦测原理 / 市场行为
1 ICT Order Block 机构供求区（订单块）
2 Fair Value Gap (FVG) 快速行情留下的价格失衡区（公允价值价差）
3 Support & Resistance Zones 经过多次测试的关键价格支撑与阻力位
4 Order Flow 订单流 — 近期 K 线是由买方还是卖方主导
5 CHoCH / BOS 市场结构转变（Character 改变 / 结构突破）
6 VWAP Deviation 价格严重偏离其平均价值（成交量加权平均价偏离）
7 Wyckoff Spring/Upthrust 威科夫理论中，聪明钱在最高点和最低点制造的陷阱
8 Liquidity Sweep 流动性扫荡 — 扫荡前期高点上方或低点下方的止损
9 Multi-TF Momentum 多时间周期动能 — RSI + MACD 在不同周期达成共识
10 Power Candle Patterns 强力 K 线形态（强力吞没形态及动能 K 线）

三种运行模式

模式 1 — Original（仅限 ICT 订单块）

该 EA 完全基于 ICT Order Block（订单块）信号进行交易。干净、快速且简单。非常适合那些只信任订单块方法、不希望其他指标干扰的交易员。

  • 如何设置:Strategy Engine 设置中，将 Strategy Mode 设置为 Original Mode。大功告成 — EA 将忽略所有其他策略开关，专攻订单块入场。

模式 2 — Confluence（多策略共振）

这是旗舰模式。您可以选择激活 10 种策略中的哪几种，然后设置开仓所需的最低确认数量。除非有足够多的策略达成共识，否则 EA 不会触发交易。

  • 举例: 开启 Order Block、FVG、S&R 和 Momentum。将最低确认数（Min Confirmations）设置为 3。只有当这 4 种策略中至少有 3 种同时指向同一方向时，才会开仓。

  • 如何设置:Strategy Mode 设置为 Multi-Strategy Confluence。然后前往 Strategy Selection 区域，将您想要激活的策略切换为 ON。最后，将 Min Confirmations 设置为您期望的阈值（最低为 2，设置越高，筛选越严苛）。

模式 3 — Hybrid（混合模式）

一个平衡的折中方案。EA 要求必须以 Order Block（订单块）信号为基础，在此之上再检查其他策略的共振情况。如果订单块触发了，但辅助确认的策略不够，则不会执行交易。

  • 如何设置:Strategy Mode 设置为 Hybrid。在 Strategy Selection 区域开启您想要的额外策略，然后设置 Min Confirmations (Hybrid)（默认值 4 是一个很好的初始起点）。

常规模式 (Normal Mode) vs AI 模式 (AI Mode)

常规模式 (Normal Mode)

EA 完全基于其内置逻辑运行。所有 10 种策略、共振评分、网格、移动止损等功能均自动运行，无需任何外部连接，不需要 API 密钥

  • 如何激活: 在顶部的 AI Engine 设置中，将 Trading Mode 设置为 Normal Mode 即可。

AI 模式 (AI Mode)

在 AI 模式下，EA 生成的每一个信号都会发送给真实的 AI 模型进行“二次审核”。AI 会读取当前价格、趋势、时段、点差、未平仓订单块以及共振分数，然后返回：

  1. 置信度评分 (0–100)

  2. 决策：TRADE（交易）SKIP（跳过）

  3. 一句话的理由说明

如果置信度低于您的最低阈值，交易将被自动跳过。AI 的裁决和理由会实时显示在图表的数据面板上。

  • 如何激活:Trading Mode 设置为 AI Mode。然后选择您喜欢的 AI 供应商并粘贴您的 API 密钥。将 Min AI Confidence 设置为您期望的阈值（70 是一个稳健的起点 — 调至 80+ 可以获得更严格的过滤）。

设置 AI 供应商

这五家 AI 供应商在 EA 内部的运行方式相同 — 您只需选择一家，粘贴您的密钥即可。以下是获取各密钥的地址：

  • Claude (Anthropic) — 默认供应商。速度快、精准，极擅长结构化回复。

  • GPT-4o Mini (OpenAI) — 广受信任、久经沙场，具备极佳的综合推理能力。

  • Gemini 2.0 Flash (Google) — 谷歌最新模型 — 速度极快且功能强大。

  • Grok 3 Mini (xAI) — 由 xAI 打造，对实时分析反应敏锐且高效。

    • 获取密钥: console.x.ai

    • 粘贴至: xAI API Key (Grok 3 Mini)

  • DeepSeek-V3 (DeepSeek) — 强大的开源权重模型，用于高频信号过滤时极具性价比。

⚠️ 重要提示: 在 MT5 中添加 API 密钥后，请前往 工具 > 选项 > 智能交易系统 (Tools > Options > Expert Advisors)，并确保勾选 “允许对以下 URL 进行 WebRequest 请求”。将您所选供应商的 API 终端 URL 添加到允许列表中，否则连接将被 MT5 拦截。

实时动态切换策略

您可以在不删除和重新加载 EA 的情况下，随时更改策略模式或开关单个策略。只需：

  1. 在图表上右键点击该 EA，选择 属性（或按 F7 键）。

  2. 前往 输入参数 (Inputs) 标签页。

  3. 修改 Strategy Mode、切换策略开关或调整 Min Confirmations

  4. 点击 确定 (OK) — 更改将在下一个价格跳动（Tick）时立即生效。

这意味着，您可以在伦敦时段先使用 Original 模式，然后在纽约时段切换到完全的 Confluence 共振模式，期间不会中断任何正在运行的交易。

请联系卖家获取设置文件 (.SET 文件) 和用户指南

注意事项

  • 专为 XAUUSD (黄金)M15H1 时间周期上设计和优化。

  • AI 模式需要实时的互联网连接和有效的 API 密钥 — 常规模式可完全离线工作。

  • 在实盘运行前，请务必先在模拟账户（Demo）上进行测试。

  • 历史回测的表现并不保证未来的实盘结果。

  • 请理性交易，风险自担！！


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
作者的更多信息
Vita
Mike Wilson Namaru
专家
VITA AI — Multi-Strategy Gold (XAUUSD) Trading System VITA AI is an advanced XAUUSD Expert Advisor built around a 300-combination strategy engine (30 institutional trading concepts × 10 selectable sub-types each), running in a focused Multi-Select mode where you pick which sub-strategies fire and on which timeframes. Instead of relying on a single signal, VITA AI blends structure-based concepts like Order Blocks, Fair Value Gaps, Support/Resistance zones, Liquidity Sweeps, VWAP, Smart Money Conc
ICT Killzone Scalper
Mike Wilson Namaru
专家
ICT Killzone Scalper – 聪慧钱 (Smart Money) 自动化交易专家 精准自动化，助您掌握 Inner Circle Trader 核心策略 厌倦了在关键交易时段错过绝佳入场机会吗？ ICT Killzone Scalper 将专业级的聪慧钱概念 (SMC) 带入您的 MT5 终端——结合 经过验证的 ICT 交易策略 与智能自动化系统，助您实现稳定、系统化的盈利。 技术规格 交易品种： XAUUSD (黄金) 时间框架： M15 风险设置： 1% (可调节) 入金要求： 最低 $200；建议 $1,000 以上 杠杆： 1:50 或更高 (建议 1:100+) 账户类型： ECN / RAW VPS： 强烈建议使用 本 EA 的独特之处？ 专属 ICT 信号引擎： 三大 Killzone 时段 – 伦敦、纽约和亚洲盘（优化时间窗）。 市场结构转变 (MSS) 检测 – 在行情爆发前捕捉动能。 最优入场位 (OTE) – 基于斐波那契 0.62-0.79 回撤区的精准入场。 公允价值缺口 (FVG) 识别 – 识别聪慧钱锁定的流动性真空地带。 海龟汤 (Tu
FREE
Price Action Scalper MT5
Mike Wilson Namaru
专家
PRICE ACTION EA MT5 Expert Advisor Description: This is a sophisticated, fully optimized trading system combining multiple advanced strategies: Price Action analysis, and Smart Scalping. Ideal For: XAUUSD  and other major liquid pairs M5- H1  timeframe for optimal balance of signal quality and frequency Traders comfortable with aggressive position management Accounts with sufficient margin for grid/pyramid expansion 24/5 automated trading on VPS for best results Safety Features: Pre-tra
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ICT Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
专家
ICT SNIPER MT5  ICT SNIPER MT5  (XAUUSD M5, M15, $300 DEPOSIT) Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that trades Fair Value Gaps (FVGs).   Minimum Capital Requirements - Minimum: $500 - $1,000 - Recommended: $1,000+ for optimal performance - Lot Sizing: 0.01 - 0.05 lots per $500 balance - Account Leverage: 1:100 or higher recommended    Recommended Settings   CONSERVATIVE (Lower Risk) - Lot Size: 0.01 per $500 balance - ATR_SL_Multiplier: 2.5 - 3.0 - ATR_TP_Multiplier: 3.0 - 4.0 - FVG_MinS
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Breakout Beast Hunter
Mike Wilson Namaru
专家
BREAKOUT HUNTER - Professional Multi-Entry Momentum System Overview: BREAKOUT HUNTER is an advanced automated trading system engineered for traders seeking to capitalize on explosive price movements during periods of market expansion. This EA employs sophisticated multi-position entry strategies to maximize profit potential when market conditions align perfectly. Designed specifically for volatile instruments like XAUUSD (Gold), it excels at identifying and exploiting high-probability explosiv
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Aurum Prime EA
Mike Wilson Namaru
专家
AurumPrime EA  Version: 1.2 Updated: — Activations: 10 Limited-Time Offer After purchase, send a private message to receive: Installation guide Recommended setup Risk templates for varying volatility Launch Discount Active Price increases by $50 every 10 sales. How I Operate Plug-and-play simplicity Multi-timeframe awareness (M15–H1) Adaptive volatility logic 24/5 precision monitoring I do not trade often. I trade correctly. Minimum Requirements Broker: ECN / RAW spre
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GoldScalpKING Ai
Mike Wilson Namaru
专家
专为 XAUUSD（黄金）打造的下一代智能交易机器人 GoldScalpQueen Ai 是一款为 XAUUSD（黄金）专门设计的下一代智能交易顾问（EA）。 它融合了多种专业交易技术——技术指标、价格行为、K线与图表形态、背离分析以及多时间周期确认——将其整合为一个智能化、可配置的决策引擎。 GoldScalpQueen Ai 专为专业交易者打造，能够根据市场波动动态调整，采用基于 ATR 的止损与止盈，同时提供可选的恢复/马丁策略、交易时段过滤以及固定或风险比例的智能手数管理。 该 EA 支持高质量回测，并适用于真实 ECN/RAW 账户环境。 简介 GoldScalpQueen Ai 是一款专业级交易机器人，专为 XAUUSD（黄金）H1 时间周期开发。 其策略核心基于马丁格尔体系，并内置严格的风险控制模块，帮助交易者在盈利潜力与资金保护之间取得平衡。 该 EA 适合新手及经验丰富的交易员：设置简单、全自动运行，并可根据不同的交易风格自由调整。 核心优势 马丁格尔策略，可自定义安全参数 灵活手数管理：固定手数或自动手数 最大回撤限制：达到设定阈值后自动暂停交易 简易部署：挂到图表
ICT Silver Bullet EA
Mike Wilson Namaru
专家
ICT Silver Bullet Sniper 一款结合了 ICT（Inner Circle Trader）Silver Bullet 方法论、先进价格行为分析、网格交易和金字塔加仓的复杂自动化交易系统。专为希望在关键市场时段利用机构交易模式的交易者设计。 概述 ICT Silver Bullet Sniper 是一款多策略智能交易顾问（EA），能够在机构活动最活跃的特定时间窗口内识别高概率交易机会。该 EA 集成了公平价值缺口（Fair Value Gap）检测、流动性扫荡识别和市场结构转变分析，以实现最佳时机入场。 核心策略组件 Silver Bullet 交易时段 伦敦时段：10:00 – 11:00 GMT 纽约上午时段：15:00 – 16:00 GMT（10–11 AM EST） 纽约下午时段：19:00 – 20:00 GMT（2–3 PM EST） 公平价值缺口检测 识别蜡烛之间的价格低效区（缺口），机构交易者常将其作为进场区域。 可检测多头和空头 FVG 区域，参数可配置。 流动性扫荡识别 检测价格突破摆动高点或低点以触发止损后反转的机构操纵行为。 可识别多头扫荡
FVG Sniper EA
Mike Wilson Namaru
专家
FVG Killzone Sniper (XAUUSD) – 机构级流动性失衡算法交易系统 机构交易时段的高精度入场自动化方案 告别手动寻找公允价值缺口（FVG）。 FVG Killzone Sniper 能够自动识别并利用“聪明钱”（Smart Money）填补流动性真空的精确价位——将专业交易员耗费数小时的人工分析过程完全自动化。 技术规格 交易品种： XAUUSD（黄金） 时间周期： M15（经过优化） 风险管理： 1% 账户净值（可调） 最低存款： $200；建议 $1,000+ 杠杆比例： 1:50 或更高（建议 1:100+） 账户类型： ECN / RAW（极低点差） 运行环境： 建议使用 VPS 核心机制：公允价值缺口 (FVG) 当机构交易者引发价格剧烈波动时，会产生价格失衡（Imbalance）——即 K 线之间的空隙，聪明钱随后往往会回补这些空隙。本 EA 在流动性巅峰窗口（Killzones）捕捉这些缺口并进行外科手术式的精准入场。 三线模式识别算法： 看涨 FVG 识别： 价格行为上方的向上跳空缺口。 看跌 FVG 识别： 价格行为下方的向下跳空缺口。 噪声过
Quantum Sniper EA
Mike Wilson Namaru
专家
Quantum Sniper EA - Professional Scalping System Why Traders Choose Quantum Sniper Eliminate Emotional Trading & Human Error Trading can be emotionally exhausting. Fear, greed, and hesitation lead to missed opportunities and costly mistakes. Quantum Sniper removes emotion from the equation by executing trades with complete precision and discipline. Once activated, the EA systematically scans the market, identifies high-probability setups, and executes trades while you sleep. No second-guessing
SMC Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
专家
SMC Structure Break EA XAUUSD M15 SMC Structure Break EA 是一款专门为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架 设计的专业自动化交易算法。该系统基于聪明钱概念（SMC）的核心原理，重点关注机构市场结构转变和高动量位移（Displacement），以识别高胜率的入场点。 通过识别机构参与者的脚印，该 EA 旨在规避黄金市场中常见的散户陷阱，如流动性清扫（Liquidity Sweeps）和扫损猎杀（Stop Hunts）。 策略逻辑 该 EA 通过扫描特定的价格行为序列进行工作： 结构映射： 识别用于趋势延续的 BOS（结构突破）和用于潜在反转的 ChoCh（角色转换）。 动量验证： 只有当结构突破伴随着公允价值缺口（FVG）时，才会考虑交易，这确认了机构的位移。 回测执行： 为了优化风险回报比，EA 会在价格回调至结构突破水平或特定的权益区域（POI）时执行交易。 基于 ATR 的风险管理 黄金交易需要灵活应对波动。本 EA 利用平均真实波幅（ATR）来设置动态退出水平： 止损倍数（SL Multiplier）： 在高波动期间（如
Price Action Queen
Mike Wilson Namaru
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Price Action Queen —(XAUUSD) 智能剥头皮交易系统 (EA) 技术细节 交易品种：   XAUUSD (黄金) 时间周期：   M5 风险设置 ：   1% (可调) 入金要求 ：   最低 $300；推荐 $1,000 以上 杠杆：   1:50 或更高 (建议 1:100+) 账户类型：   ECN / RAW / 对冲或单向模式 VPS ：   推荐使用 Price Action Queen 是一款专业的智能交易系统，专为追求机构级价格行为 (Price Action) 分析与智能自动化相结合的交易者设计。该系统将成熟的网格 (Grid) 和金字塔 (Pyramid) 策略与尖端技术指标相结合，提供持续的交易信号以及精确的进出场管理。 核心功能 形态识别： 自动检测针形棒 (Pin Bars)、吞没形态 (Engulfing)、内包棒 (Inside Bars) 及外包棒 (Outside Bar) 突破，并带有确认信号。 支撑与阻力： 动态水平检测，分析 2,750 根 K 线，并配合 26 点 (Pips) 的容差聚类，精准识别关键价格。 智能进
Puma
Mike Wilson Namaru
专家
PUMA EA PUMA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.  Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognitio n, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
Selina
Mike Wilson Namaru
专家
SELINA Selina EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger. Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institu
Goku MT5
Mike Wilson Namaru
专家
GOKU Goku EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger. Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
Tech Bros EA
Mike Wilson Namaru
专家
TECH BROS EA/AI TechBros AI Elite is a next-generation Expert Advisor built exclusively for MetaTrader 5, engineered to dominate the XAUUSD (Gold) market on the M1 timeframe. Combining institutional-grade analysis with bleeding-edge AI decision-making, this EA is the product of hundreds of hours of refinement to deliver precision, speed, and adaptability in a single executable. Whether you are a seasoned scalper seeking automation, or a new trader wanting a plug-and-play solution, TechBros AI El
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