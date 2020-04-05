Vita MT5
- 专家
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Mike Wilson NamaruHi! I'm Mike, a passionate MQL5 developer and trader focused on building fast, accurate, and adaptive trading bots. I specialize in:
✅ Scalping & HFT strategies
✅ Signal-based EA development
✅ Custom indicator integration (EMA, MACD, RSI, ATR, etc.)
- 版本: 2.1
- 更新: 13 七月 2026
- 激活: 5
QUANTUM QUEEN AI — 多策略共振引擎
真 AI 驱动 | 专为 XAUUSD 黄金打造
这款 EA 是什么？
QUANTUM QUEEN AI 是一款专为黄金 (XAUUSD) 打造的全自动 EA（智能交易系统）。它不靠直觉交易，也不依赖单一指标——而是等待多种策略达成共振（意见一致）时才会开仓。你可以把它想象成有 10 位专业交易员坐在一个房间里，只有当足够多的人同时举手时，才会执行交易。
其独特之处在于可选的 AI 层（AI Layer）——你可以接入真正的 AI 大脑（Claude、ChatGPT、Gemini、Grok 或 DeepSeek），让它在交易执行前审查每一个信号，并决定该设置是否值得开仓。AI 会读取市场环境，给出 0 到 100 的置信度评分，然后批准或拒绝该交易。没有情绪，没有犹豫。
核心优势一览
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内置 10 种交易策略 — 可单独使用、组合使用或全部叠加使用。
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5 家真正的 AI 供应商供选 —（Anthropic、OpenAI、Google、xAI、DeepSeek）。
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共振系统（Confluence） — 只有当达到你设定的最少策略一致数量时，才会触发交易。
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智能移动止损 — 具备保本保护功能，并在触发网格时自动收紧止损。
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3 种手数管理模式 — 固定手数、余额比例手数或基于风险的手数。
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实时黄金数据面板（Dashboard） — 实时显示账户统计、AI 状态、信号评分和网格动态。
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交易时段认知 — 伦敦、纽约和亚洲时段可独立开启或关闭。
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支持挂单交易 — 支持 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 或直接市价单。
推荐设置
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交易品种 (SYMBOL): XAUUSD (GOLD 黄金)
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时间周期 (TIMEFRAME): M15
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最低本金: $500（推荐本金: $1000）
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杠杆 (LEVERAGE): 1:500
10 种内置策略
您可以自行选择激活哪些策略。每一个触发的策略都会为共振总分贡献 +1 分。
|编号
|策略名称
|侦测原理 / 市场行为
|1
|ICT Order Block
|机构供求区（订单块）
|2
|Fair Value Gap (FVG)
|快速行情留下的价格失衡区（公允价值价差）
|3
|Support & Resistance Zones
|经过多次测试的关键价格支撑与阻力位
|4
|Order Flow
|订单流 — 近期 K 线是由买方还是卖方主导
|5
|CHoCH / BOS
|市场结构转变（Character 改变 / 结构突破）
|6
|VWAP Deviation
|价格严重偏离其平均价值（成交量加权平均价偏离）
|7
|Wyckoff Spring/Upthrust
|威科夫理论中，聪明钱在最高点和最低点制造的陷阱
|8
|Liquidity Sweep
|流动性扫荡 — 扫荡前期高点上方或低点下方的止损
|9
|Multi-TF Momentum
|多时间周期动能 — RSI + MACD 在不同周期达成共识
|10
|Power Candle Patterns
|强力 K 线形态（强力吞没形态及动能 K 线）
三种运行模式
模式 1 — Original（仅限 ICT 订单块）
该 EA 完全基于 ICT Order Block（订单块）信号进行交易。干净、快速且简单。非常适合那些只信任订单块方法、不希望其他指标干扰的交易员。
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如何设置: 在 Strategy Engine 设置中，将 Strategy Mode 设置为 Original Mode。大功告成 — EA 将忽略所有其他策略开关，专攻订单块入场。
模式 2 — Confluence（多策略共振）
这是旗舰模式。您可以选择激活 10 种策略中的哪几种，然后设置开仓所需的最低确认数量。除非有足够多的策略达成共识，否则 EA 不会触发交易。
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举例: 开启 Order Block、FVG、S&R 和 Momentum。将最低确认数（Min Confirmations）设置为 3。只有当这 4 种策略中至少有 3 种同时指向同一方向时，才会开仓。
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如何设置: 将 Strategy Mode 设置为 Multi-Strategy Confluence。然后前往 Strategy Selection 区域，将您想要激活的策略切换为 ON。最后，将 Min Confirmations 设置为您期望的阈值（最低为 2，设置越高，筛选越严苛）。
模式 3 — Hybrid（混合模式）
一个平衡的折中方案。EA 要求必须以 Order Block（订单块）信号为基础，在此之上再检查其他策略的共振情况。如果订单块触发了，但辅助确认的策略不够，则不会执行交易。
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如何设置: 将 Strategy Mode 设置为 Hybrid。在 Strategy Selection 区域开启您想要的额外策略，然后设置 Min Confirmations (Hybrid)（默认值 4 是一个很好的初始起点）。
常规模式 (Normal Mode) vs AI 模式 (AI Mode)
常规模式 (Normal Mode)
EA 完全基于其内置逻辑运行。所有 10 种策略、共振评分、网格、移动止损等功能均自动运行，无需任何外部连接，不需要 API 密钥。
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如何激活: 在顶部的 AI Engine 设置中，将 Trading Mode 设置为 Normal Mode 即可。
AI 模式 (AI Mode)
在 AI 模式下，EA 生成的每一个信号都会发送给真实的 AI 模型进行“二次审核”。AI 会读取当前价格、趋势、时段、点差、未平仓订单块以及共振分数，然后返回：
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置信度评分 (0–100)
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决策：TRADE（交易） 或 SKIP（跳过）
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一句话的理由说明
如果置信度低于您的最低阈值，交易将被自动跳过。AI 的裁决和理由会实时显示在图表的数据面板上。
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如何激活: 将 Trading Mode 设置为 AI Mode。然后选择您喜欢的 AI 供应商并粘贴您的 API 密钥。将 Min AI Confidence 设置为您期望的阈值（70 是一个稳健的起点 — 调至 80+ 可以获得更严格的过滤）。
设置 AI 供应商
这五家 AI 供应商在 EA 内部的运行方式相同 — 您只需选择一家，粘贴您的密钥即可。以下是获取各密钥的地址：
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Claude (Anthropic) — 默认供应商。速度快、精准，极擅长结构化回复。
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获取密钥: console.anthropic.com
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粘贴至: Anthropic API Key (Claude)
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GPT-4o Mini (OpenAI) — 广受信任、久经沙场，具备极佳的综合推理能力。
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获取密钥: platform.openai.com
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粘贴至: OpenAI API Key (GPT-4o Mini)
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Gemini 2.0 Flash (Google) — 谷歌最新模型 — 速度极快且功能强大。
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获取密钥: aistudio.google.com
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粘贴至: Google API Key (Gemini 2.0 Flash)
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Grok 3 Mini (xAI) — 由 xAI 打造，对实时分析反应敏锐且高效。
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获取密钥: console.x.ai
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粘贴至: xAI API Key (Grok 3 Mini)
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DeepSeek-V3 (DeepSeek) — 强大的开源权重模型，用于高频信号过滤时极具性价比。
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获取密钥: platform.deepseek.com
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粘贴至: DeepSeek API Key (DeepSeek-V3)
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⚠️ 重要提示: 在 MT5 中添加 API 密钥后，请前往 工具 > 选项 > 智能交易系统 (Tools > Options > Expert Advisors)，并确保勾选 “允许对以下 URL 进行 WebRequest 请求”。将您所选供应商的 API 终端 URL 添加到允许列表中，否则连接将被 MT5 拦截。
实时动态切换策略
您可以在不删除和重新加载 EA 的情况下，随时更改策略模式或开关单个策略。只需：
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在图表上右键点击该 EA，选择 属性（或按 F7 键）。
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前往 输入参数 (Inputs) 标签页。
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修改 Strategy Mode、切换策略开关或调整 Min Confirmations。
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点击 确定 (OK) — 更改将在下一个价格跳动（Tick）时立即生效。
这意味着，您可以在伦敦时段先使用 Original 模式，然后在纽约时段切换到完全的 Confluence 共振模式，期间不会中断任何正在运行的交易。
请联系卖家获取设置文件 (.SET 文件) 和用户指南
注意事项
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专为 XAUUSD (黄金) 在 M15 或 H1 时间周期上设计和优化。
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AI 模式需要实时的互联网连接和有效的 API 密钥 — 常规模式可完全离线工作。
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在实盘运行前，请务必先在模拟账户（Demo）上进行测试。
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历史回测的表现并不保证未来的实盘结果。
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请理性交易，风险自担！！