Fibo 61 8 and Quantum EA

本EA（智能交易系统，Expert Advisor）基于斐波那契回撤和对冲交易策略开发。

请联系我获取 set 文件，或者在评论区下载。您也可以点击这里获取 XAUUSD（黄金） 的 set 文件；获取 BTCUSD（比特币） 的 set 文件请点击这里。

剥头皮交易（Scalping）是一种通过捕捉市场中频繁且较小的价格波动来获取利润的交易方式。高市场流动性和低点差对于剥头皮交易非常重要，因为它们能够降低订单执行风险。因此，本EA最适合在市场活跃、流动性充足的时段运行。

当基于斐波那契水平出现交易信号时，本EA可以同时开立多个买单和卖单。

推荐使用方式

交易品种： XAUUSD（黄金）

账户类型： Cent账户（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户）。

最低入金： 100,000 美分（相当于 1,000 美元）。

Cent账户更适合本EA，因为它可能会同时挂出大量限价订单，而使用Cent账户可以有效降低资金风险。

注意事项

默认参数仅用于通过平台验证。如需实际交易，请根据需要修改 Inputs（输入参数） 中的设置，或导入 .set 配置文件。

本EA经过多年持续开发和优化。

如果您无法承担金融市场交易带来的风险，请不要使用本EA。