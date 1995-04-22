Fibo 61 8 and Quantum EA
- 专家
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Komila Safarova使用演算法交易的最大好處是速度。訂單在幾分之一秒內執行，這對人類來說是不可能的，而且速度非常準確，可以以準確的價格執行交易。
借助演算法交易，人們可以使用多個指標並執行人類無法執行的訂單。此外，透過更快的分析和執行，交易者可以獲得更多的交易機會。
由於演算法得到了正確的檢查，演算法交易變得更加準確。交易自動執行，避免了錯誤交易的風險。
通常，交易者在交易決策時會做出非理性或愚蠢的決定，因為人類做出的大多數決策都是由情感驅動的，但就 Algo 交易而言，執行交易時不涉及人類情感。一旦設定了演算法程序，交易就會自動執行，它可以幫助您灌輸交易紀律。
- 版本: 1.7
- 更新: 31 七月 2026
本EA（智能交易系统，Expert Advisor）基于斐波那契回撤和对冲交易策略开发。
请联系我获取 set 文件，或者在评论区下载。您也可以点击这里获取 XAUUSD（黄金） 的 set 文件；获取 BTCUSD（比特币） 的 set 文件请点击这里。
剥头皮交易（Scalping）是一种通过捕捉市场中频繁且较小的价格波动来获取利润的交易方式。高市场流动性和低点差对于剥头皮交易非常重要，因为它们能够降低订单执行风险。因此，本EA最适合在市场活跃、流动性充足的时段运行。
当基于斐波那契水平出现交易信号时，本EA可以同时开立多个买单和卖单。
推荐使用方式
交易品种： XAUUSD（黄金）
账户类型： Cent账户（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户）。
最低入金： 100,000 美分（相当于 1,000 美元）。
Cent账户更适合本EA，因为它可能会同时挂出大量限价订单，而使用Cent账户可以有效降低资金风险。
注意事项
默认参数仅用于通过平台验证。如需实际交易，请根据需要修改 Inputs（输入参数） 中的设置，或导入 .set 配置文件。
本EA经过多年持续开发和优化。
如果您无法承担金融市场交易带来的风险，请不要使用本EA。