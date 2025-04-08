Kit Trader Golden Days MT5

Golden Days MT5 Робот с кредитным плечом, крайне рискованный, с риском потери 100% вложенного капитала. Внимание: риск максимальный. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, он может оказаться лучшим роботом, которым вы когда-либо пользовались, и вы больше никогда не найдёте робота лучше этого. О роботе Golden Days V1: Это мой самый полный и сложный проек