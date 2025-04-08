Kit Trader Golden Days MT5

Kit-Trader: Золотые дни для MT5

Полный и суперэффективный слип, который поможет вам в торговле. Сама по себе торговля очень сложна. Неудивительно, что 97% трейдеров оказываются в убытке, финансируя сделки 3% прибыльных. Этот слип предназначен для повышения вашего уровня торговли и улучшения контроля над ордерами.

Слип со стоп-лоссом, тейк-профитом, трейлинг-стопом и динамической корректировкой ордеров помогает трейдерам:

Контролировать риски — стоп-лосс автоматически ограничивает убытки.

Защита прибыли — тейк-профит и трейлинг-стоп гарантируют прибыль и отслеживание трендов.

Эмоциональная дисциплина — устраняет импульсивные решения, следуя предопределенным правилам.

Оптимизация входов/выходов — динамическая корректировка позволяет адаптироваться к рынку без эмоций.

Результат: меньше ошибок, большая стабильность и более эффективная торговля.

Рекомендуем также
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Эксперты
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Р
FREE
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Эксперты
Introducing HammerMaster EA , your ultimate trading assistant designed for the MQL5 market. Harness the power of technical analysis with our expert advisor that identifies and capitalizes on hammer candlestick patterns. Whether you’re a novice or an experienced trader, HammerMaster EA offers robust features to enhance your trading strategy and maximize your potential profits. Strategy Overview HammerMaster EA is based on the identification of hammer candlestick patterns, specifically the bullish
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Pro Trader EA
Igor Widiger
Эксперты
Опытному трейдеру крайне важно иметь подходящие инструменты и ресурсы для успеха на рынке. Pro Trader EA предлагает профессиональное и эффективное торговое решение. С нашим инновационным программным обеспечением вы сможете автоматизировать торговые стратегии, получать точные торговые сигналы и избегать эмоций. Pro Trader EA позволяет торговать различными классами активов, предлагает аналитику в реальном времени и удобный интерфейс. Наша служба поддержки готова ответить на любые вопросы. Использ
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Эксперты
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Эксперты
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Triangle Hunter Pro
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Эксперты
Triangle Hunter Pro  is a cutting-edge algorithmic trading system designed to capitalize on one of the most reliable chart patterns in technical analysis:  triangle consolidations . By combining triangle pattern detection, candlestick confirmation, and an optional adaptive grid system, this EA identifies high-probability breakout trades while prioritizing risk management. Perfect for volatile forex pair EURUSD on 30 -minute or higher timeframes, it balances aggressive profit potential with robus
FREE
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Эксперты
Вы когда-нибудь начинали чувствовать себя сытыми, упуская возможность извлечь максимальную выгоду из рынка? Например, направление тренда меняется за ночь, и вам, вероятно, хотелось бы проснуться и воспользоваться этим. Этот советник позволит вам расслабиться и выпить кофе, пока он работает. Как это работает? Это работает только на золоте (XAUUSD). Используйте его, когда видите, что рынок находится в диапазоне. Для фиксированного объёма установите одинаковые значения минимального и максимальн
StarApp Swing Trading Expert Advisor
Cedric Landry Shema
Эксперты
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07 Новогодний подарок Файлы настроек:  StarApp Settings и .set файлы | Knight Watcher .C Описание: StarApp_M15 – профессиональный EA для свинг-трейдинга в MetaTrader 5, который сочетает скользящие средние (MA) и индекс относительной силы (RSI) для точного определения сигналов на покупку и продажу. EA включает продвинутую систему управления рисками, динамический расчет объема лота, проверку маржи и совместимость с правилами prop firm. Дополните
FREE
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Maximus MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Maximus MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опреде
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Эксперты
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
4 (2)
Эксперты
Big Candle Break Out is an expert advisor that uses a simple and effective trading strategy based on significant changes in volatility. The EA identifies support and resistance levels on the chart and looks for a candle that breaks through one of these levels with at least x volume. This can signal a shift in the market’s direction and provide a potential trading opportunity. The EA can trade both long and short positions depending on the direction of the break out and this expert has three mon
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Эксперты
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Magic Gold Scalper EA   Magic Gold Scalper EA is designed to identify   hidden gold market liquidity zones ,   fractal imbalances , and   multi-pattern confirmations   to build high-confidence entries. The EA’s adaptive engine automatically adjusts to market rhythm, blending   trend following ,   pattern recognition , and   smart scaling   to maintain performance across varying volatility cycles. With powerful account protection systems,  this EA aims for steady and responsible growth. Core Cap
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Эксперты
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt актуальная версия и обсуждение. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто. г
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Эксперты
Нейросетевой советник на двух скользящих средних с режимом обучения. Обучите советник на указанных вами примерах и получайте прибыль в реальной торговле. Советник может работать на любом инструменте и любом тайм фрейме. Алгоритм торговли в советнике Анализ двух скользящих средних производит нейросетевое ядро, которое выдает команды на покупку или продажу. На входной первый слой подаются значения двух скользящих средних, быстрой (FMA) и медленной (SMA), во втором слое производится вычисление дву
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Эксперты
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Эксперты
Ренко эксперт советник, работающий на основе имитации ренко баров.   В советнике реализовано два варианта построения ренко баров. Классический и АТР. В классическом варианте ренко бары отмечаются в виде областей на основном графике, в варианте АТР, Ренко бары моделируется и отрисовываются в окне индикатора. Моделирование ренко баров внутри советника, позволяет произвести оптимизацию робота более качественно нежели отрисовка ренко баров в оффлайн режиме.    Телеграмм канал   Настройки   Our seco
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (3)
Эксперты
Killzone Liquidity Sweep EA Pro by EV Trading Labs This Expert Advisor is based on institutional concepts (Smart Money / ICT methodology) and focuses on identifying and executing high-probability setups during the London and New York killzones. The system combines directional bias, liquidity sweep confirmation, and precision stop entries aligned with institutional trading logic. The algorithm operates on the M15 timeframe and trades only when the market shows a clean directional structure con
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Ограниченная по времени скидка. Осталось только 7 из 20 мест — почти распродано. Цена скоро повысится до 999 долларов . Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fusion AI — это автоматизи
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Эксперты
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API. Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 199  USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются. Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Эксперты
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Эксперты
Инвестиционная фирма готова! Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO     |    Открытое сообщество Стартовая цена: 249 долларов, следующая цена: 349 долларов (осталось всего 6 экземпляра) Что такое Золотой Атлас? Gold Atlas — это профессиона
Другие продукты этого автора
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Эксперты
American Dream MT5 Робот с кредитным плечом, крайне рискованный, с риском потери 100% вложенного капитала. Цель робота — превратить 10 долларов США в 100 тысяч долларов США в кратчайшие сроки, поэтому кредитное плечо и риск максимальны, но контролируемы. Внимание: риск максимален. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, это может быть лучший робот, кото
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Эксперты
Golden Days MT5 Робот с кредитным плечом, крайне рискованный, с риском потери 100% вложенного капитала. Внимание: риск максимальный. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, он может оказаться лучшим роботом, которым вы когда-либо пользовались, и вы больше никогда не найдёте робота лучше этого. О роботе Golden Days V1: Это мой самый полный и сложный проек
Legacy Anchor MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Эксперты
Legacy Anchr для mt5 Чрезвычайно рискованный робот с консервативными целями, примерно равными значению, которое вы выберете в конфигурации Executive. Даже при менее смелых и более консервативных целях он продолжает быть агрессивным. Внимание: Риск максимальный. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, это может быть лучший робот, которым вы когда-либо по
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв