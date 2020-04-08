Ssl b vinod ema alerts
- Индикаторы
- Vinodkumar Nair
- Версия: 1.20
- Обновлено: 24 декабря 2025
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Russian Version
Индикатор SSL ST Strategy MT5 — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи трейдерам в четком определении сигналов покупки и продажи на графике торговли. Он предлагает визуальные индикаторы в виде линий и стрелок, а также звуковые, всплывающие и push-уведомления для своевременного оповещения трейдеров о возможностях торговли.
## Основные преимущества
- Предоставляет четкие визуальные сигналы прямо на графике с использованием цветных линий (SSL1 и Baseline) и стрелок для сигналов покупки (зеленый треугольник) и продажи (красный треугольник).
- Поддерживает звуковые оповещения, всплывающие оповещения и push-уведомления мобильного устройства, чтобы трейдеры не пропустили важные сигналы даже вне экрана.
- Позволяет инвертировать логику сигналов, что делает его адаптируемым к различным торговым стратегиям или рыночным условиям.
- Использует экспоненциальные скользящие средние (EMA) на основе максимумов, минимумов и цен закрытия для более отзывчивого и плавного формирования сигналов.
- Встроенная фильтрация для предотвращения дублирования оповещений для одного и того же сигнального бара, снижение шума и усталости от оповещений.
## Входные параметры
- **len**: Устанавливает период для расчетов EMA SSL1 и Baseline (по умолчанию 60).
- **show_Baseline**: Опция отображения или скрытия линии EMA Baseline на графике.
- **show_SSL1**: Опция отображения или скрытия линии SSL1 на графике.
- **invertLogic**: Позволяет инвертировать логику сигналов покупки/продажи.
- **enableAlerts**: Включает или отключает звуковые оповещения.
- **enablePushNotification**: Включает или отключает push-уведомления на мобильные устройства.
- **enablePopupAlert**: Включает или отключает всплывающие оповещения.
- **buySound**: Указывает звуковой файл для сигналов покупки.
- **sellSound**: Указывает звуковой файл для сигналов продажи.