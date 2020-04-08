Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Russian Version





Индикатор SSL ST Strategy MT5 — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи трейдерам в четком определении сигналов покупки и продажи на графике торговли. Он предлагает визуальные индикаторы в виде линий и стрелок, а также звуковые, всплывающие и push-уведомления для своевременного оповещения трейдеров о возможностях торговли.





## Основные преимущества





- Предоставляет четкие визуальные сигналы прямо на графике с использованием цветных линий (SSL1 и Baseline) и стрелок для сигналов покупки (зеленый треугольник) и продажи (красный треугольник).

- Поддерживает звуковые оповещения, всплывающие оповещения и push-уведомления мобильного устройства, чтобы трейдеры не пропустили важные сигналы даже вне экрана.

- Позволяет инвертировать логику сигналов, что делает его адаптируемым к различным торговым стратегиям или рыночным условиям.

- Использует экспоненциальные скользящие средние (EMA) на основе максимумов, минимумов и цен закрытия для более отзывчивого и плавного формирования сигналов.

- Встроенная фильтрация для предотвращения дублирования оповещений для одного и того же сигнального бара, снижение шума и усталости от оповещений.





## Входные параметры





- **len**: Устанавливает период для расчетов EMA SSL1 и Baseline (по умолчанию 60).

- **show_Baseline**: Опция отображения или скрытия линии EMA Baseline на графике.

- **show_SSL1**: Опция отображения или скрытия линии SSL1 на графике.

- **invertLogic**: Позволяет инвертировать логику сигналов покупки/продажи.

- **enableAlerts**: Включает или отключает звуковые оповещения.

- **enablePushNotification**: Включает или отключает push-уведомления на мобильные устройства.

- **enablePopupAlert**: Включает или отключает всплывающие оповещения.

- **buySound**: Указывает звуковой файл для сигналов покупки.

- **sellSound**: Указывает звуковой файл для сигналов продажи.