Samurai Sun MT5 (v1.50) представляет собой вершину автономного алгоритмического трейдинга, созданного специально для Forex и золота (XAUUSD). В то время как розничные Советники полагаются на опасные схемы усреднения или мартингейла, которые терпят крах во время волатильных рыночных событий, Samurai Sun использует запатентованную многослойную нейронную сеть с онлайн-оптимизацией Adam, динамический классификатор рыночных режимов на основе полос Боллинджера и институциональную матрицу соответствия для проп-фирм.





Разработанный без единой сторонней зависимости, Samurai Sun работает на чистом нативном MQL5, достигая абсолютного рейтинга безопасности 10/10 по проверке MQL5 Validator. Он бесшовно соединяет полностью автоматизированное институциональное исполнение с интерактивным ручным набором инструментов для торговли прямо на графике.





Институциональное преимущество – создано для полного превосходства





1. Двухуровневый нейросетевой движок (нативный оптимизатор Adam и L2-регуляризация)

Мозг Samurai Sun – это полносвязный многослойный перцептрон (8 входов -> 4 скрытых нейрона -> 1 сигмоидный выход). В отличие от статических моделей, ИИ обучается онлайн после каждой закрытой сделки. Используя передовой оптимизатор Adam и непрерывные R-Multiple цели (цель = Sigmoid(Прибыль / Риск)), сеть оценивает наклон RSI, CCI, межтаймфреймовый ADX, 5-баровый импульс, коэффициент волатильности, ширину полос Боллинджера и спред-коэффициент, чтобы отсеивать низковероятностные сигналы до того, как будет отправлен какой-либо ордер. Встроенная L2-регуляризация весов предотвращает переобучение и дрейф весов при многолетнем развертывании.





2. Трехрежимный классификатор рынка (ширина полос Боллинджера + межтаймфреймовый ADX)

Система непрерывно рассчитывает ширину полос Боллинджера на H1 ((Верхняя - Нижняя) / Средняя) для классификации рыночной структуры на три различных состояния:

- ТРЕНДОВЫЙ режим: захватывает направленные расширения с высоким импульсом.

- РАНЖОВЫЙ режим: автоматически блокирует все входы на пробой во время узких консолидационных диапазонов, устраняя убыточные розничные рывки.

- ВОЛАТИЛЬНЫЙ режим: требует строгого подтверждения ADX на трех таймфреймах (M15, H1, H4 – все > 25) перед подтверждением действительности сделки.





3. Матрица соответствия для проп-фирм (относительная просадка и контроль стабильности)

Спроектирована с нуля для прохождения и поддержания счетов в проп-фирмах (FTMO, FundedNext, MFF и др.):

- Относительная просадка на начало дня (SOD): отслеживает сокращение капитала относительно стартового капитала на полночь, применяя жесткие стопы до нарушения лимитов проп-фирмы.

- Контроль стабильности прибыли по одной сделке: отслеживает вклад прибыли одной сделки в общую дневную прибыль для обеспечения плавного и соответствующего правилам роста капитала.





4. Многофакторный расчет лота на основе критерия Келли

Базовый дробный риск умножается на реальную долю Келли, полученную из последних 50 сделок, динамически масштабируемую на текущую просадку капитала (ddFactor) и рыночную волатильность ATR (volFactor). Размеры лотов автоматически уменьшаются во время просадок и увеличиваются в сериях удачных сделок.





5. Адаптивная цепочка трейлинг-стопов на основе кандидатов

Движок выхода вычисляет четыре независимых кандидата на стоп-лосс на каждом цикле:

- Фрактальный свинг-хай/лоу

- Динамический трейлинг на основе ATR

- Многоуровневый адаптивный ступенчатый трейлинг (0.5x, 0.3x, 0.2x ATR)

- Динамический безубыток (триггер 1.5x ATR)

Алгоритм автоматически выбирает самый жесткий допустимый защитный кандидат (MathMax для покупок, MathMin для продаж), строго соблюдая границы уровня заморозки брокера.





6. Двухэтапное скрытое исполнение и чанкинг объема

Ордера отправляются с нулевыми стоп-уровнями для устранения проскальзываний и перезапросов "Invalid Stops", а защитные SL/TP прикрепляются миллисекундами позже. Если ордер превышает SYMBOL_VOLUME_MAX брокера, Samurai Sun автоматически разбивает объем на последовательные скрытые чанки.





7. Многоисточниковый валидатор цен и детектор спуфинга DOM

Проверяет текущие цены брокера по публичным тикерам Binance и Kraken через WebRequest с 30-секундным кешированием и консервативным отключением после 3 неудачных попыток. Отслеживает Level 2 Depth of Market на наличие фальшивой ликвидности и дисбаланс объема 5:1.





Справочник входных параметров





Расширенное управление капиталом

MoneyMode: Метод расчета размера (Фиксированный лот, Процент риска, Анти-Мартингейл, С поправкой на волатильность, Мартингейл).

FixLot: Фиксированный размер объема.

RiskPercent: Процент капитала, рискуемый на сделку.

MaxMartingaleLevels / MartingaleMultiplier: Границы мартингейла.

AntiMartingaleConsecutiveWins / AntiMartingaleMultiplier: Масштабирование анти-мартингейла.





Соответствие проп-фирмам и лимиты риска

UsePropFirmRules: Включает проверки относительной просадки и стабильности для проп-фирм.

MaxRelativeDrawdownPct: Жесткий стоп по относительной просадке от капитала на начало дня (%).

MaxSingleTradeProfit: Максимально допустимый вклад одной сделки в дневную прибыль/убыток (%).

DailyLossLimit / DailyProfitTarget: Жесткие дневные лимиты в долларах по капиталу.

MaxDrawdownPercent: Глобальный жесткий стоп по просадке.

EquityTrailTrigger / EquityTrailStep: Трейлинг-стопы по капиталу в долларах.

AutoResetDrawdownDaily: Сброс дневного базового уровня в полночь.

AvoidCorrelatedPairs: Блокировка пересекающихся позиций по базовой/прибыльной валюте.





Настройки классификатора режимов

UseRegimeFilter: Включает классификацию рыночных режимов по полосам Боллинджера + ADX.

BBandPeriod / BBandDev: Параметры расчета полос Боллинджера.

RangeThreshold: Порог ширины полос, ниже которого активируется фильтр ранжевого рынка.

VolatileThreshold: Порог ширины полос, выше которого активируется фильтр волатильного рынка.





Настройки фильтра нейросети

UseAIFilter: Включает фильтрацию паттернов двухуровневой нейросетью.

AILearningRate: Параметр скорости обучения оптимизатора Adam.

AIL2DecayRate: Коэффициент регуляризации L2 для весов.





Настройки ордеров и исполнения

MagicNumber: Уникальный идентификатор советника.

StepPips / StopLossPips / TakeProfitPips: Шаг входа и начальные защитные пипсы.

MaxSpreadPips: Максимально допустимый спред для исполнения сделок.





Защита от брокера и контроль частоты сделок

UsePriceValidator: Включает проверку цен через внешние API.

PriceValidatorAPI: Строка URL внешнего API.

PriceMaxDeviationPercent: Максимально допустимое отклонение цены от внешнего источника.

UseSpoofingDetector: Включает обнаружение дисбаланса объема в DOM.

MaxLatencyMs: Максимальный порог пинга для исполнения.

RandomDelayMaxMs / RandomLotVariationPercent: Настройки маскировки торгового следа.

MaxTradesPerDay / CooldownMinutes: Контроль частоты сделок.

LogExecutionQuality: Включает логирование качества исполнения в CSV.





Безубыток, частичное закрытие и трейлинг-стопы

UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenLockPips: Настройки безубытка.

UsePartialClose / TP1_RR / TP1_Percent / TP2_RR / TP2_Percent: Правила многоуровневого частичного закрытия.

UseATRTrailing / TrailingStopATR: Параметры трейлинг-стопа по ATR.

UseTrailingProfit / TrailTrigger1-3 / TrailStep1-3: Параметры ступенчатого трейлинга.





Фильтры по сессиям, времени и новостям

StartHour / StopHour / UseSecondSession / StartHour2 / StopHour2: Часы торговых сессий.

TradeMonday / TradeFriday: Фильтры по дням недели.

UseNewsFilter / NewsImportance / MinutesBeforeNews / MinutesAfterNews: Фильтры экономического календаря.





Инструкция по установке





1. Прикрепите Samurai Sun MT5 к нужному графику (Рекомендуемый таймфрейм: H1).

2. Убедитесь, что на верхней панели MetaTrader 5 включено "Разрешить алгоритмическую торговлю".

3. Настройте параметры MoneyMode и PropFirmSet в соответствии с размером вашего счета и правилами челленджа.

4. Если вы используете UsePriceValidator или UseNewsFilter, добавьте следующие URL в разрешения WebRequest MetaTrader 5 (Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для перечисленных URL):

5. Используйте интерактивную панель на графике для управления глобальными позициями, выполнения ручных сделок или мониторинга системных метрик в реальном времени.