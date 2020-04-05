Samurai sun

Samurai Sun MT5 (v1.50) представляет собой вершину автономного алгоритмического трейдинга, созданного специально для Forex и золота (XAUUSD). В то время как розничные Советники полагаются на опасные схемы усреднения или мартингейла, которые терпят крах во время волатильных рыночных событий, Samurai Sun использует запатентованную многослойную нейронную сеть с онлайн-оптимизацией Adam, динамический классификатор рыночных режимов на основе полос Боллинджера и институциональную матрицу соответствия для проп-фирм.

Разработанный без единой сторонней зависимости, Samurai Sun работает на чистом нативном MQL5, достигая абсолютного рейтинга безопасности 10/10 по проверке MQL5 Validator. Он бесшовно соединяет полностью автоматизированное институциональное исполнение с интерактивным ручным набором инструментов для торговли прямо на графике.

Институциональное преимущество – создано для полного превосходства

1. Двухуровневый нейросетевой движок (нативный оптимизатор Adam и L2-регуляризация)
Мозг Samurai Sun – это полносвязный многослойный перцептрон (8 входов -> 4 скрытых нейрона -> 1 сигмоидный выход). В отличие от статических моделей, ИИ обучается онлайн после каждой закрытой сделки. Используя передовой оптимизатор Adam и непрерывные R-Multiple цели (цель = Sigmoid(Прибыль / Риск)), сеть оценивает наклон RSI, CCI, межтаймфреймовый ADX, 5-баровый импульс, коэффициент волатильности, ширину полос Боллинджера и спред-коэффициент, чтобы отсеивать низковероятностные сигналы до того, как будет отправлен какой-либо ордер. Встроенная L2-регуляризация весов предотвращает переобучение и дрейф весов при многолетнем развертывании.

2. Трехрежимный классификатор рынка (ширина полос Боллинджера + межтаймфреймовый ADX)
Система непрерывно рассчитывает ширину полос Боллинджера на H1 ((Верхняя - Нижняя) / Средняя) для классификации рыночной структуры на три различных состояния:
- ТРЕНДОВЫЙ режим: захватывает направленные расширения с высоким импульсом.
- РАНЖОВЫЙ режим: автоматически блокирует все входы на пробой во время узких консолидационных диапазонов, устраняя убыточные розничные рывки.
- ВОЛАТИЛЬНЫЙ режим: требует строгого подтверждения ADX на трех таймфреймах (M15, H1, H4 – все > 25) перед подтверждением действительности сделки.

3. Матрица соответствия для проп-фирм (относительная просадка и контроль стабильности)
Спроектирована с нуля для прохождения и поддержания счетов в проп-фирмах (FTMO, FundedNext, MFF и др.):
- Относительная просадка на начало дня (SOD): отслеживает сокращение капитала относительно стартового капитала на полночь, применяя жесткие стопы до нарушения лимитов проп-фирмы.
- Контроль стабильности прибыли по одной сделке: отслеживает вклад прибыли одной сделки в общую дневную прибыль для обеспечения плавного и соответствующего правилам роста капитала.

4. Многофакторный расчет лота на основе критерия Келли
Базовый дробный риск умножается на реальную долю Келли, полученную из последних 50 сделок, динамически масштабируемую на текущую просадку капитала (ddFactor) и рыночную волатильность ATR (volFactor). Размеры лотов автоматически уменьшаются во время просадок и увеличиваются в сериях удачных сделок.

5. Адаптивная цепочка трейлинг-стопов на основе кандидатов
Движок выхода вычисляет четыре независимых кандидата на стоп-лосс на каждом цикле:
- Фрактальный свинг-хай/лоу
- Динамический трейлинг на основе ATR
- Многоуровневый адаптивный ступенчатый трейлинг (0.5x, 0.3x, 0.2x ATR)
- Динамический безубыток (триггер 1.5x ATR)
Алгоритм автоматически выбирает самый жесткий допустимый защитный кандидат (MathMax для покупок, MathMin для продаж), строго соблюдая границы уровня заморозки брокера.

6. Двухэтапное скрытое исполнение и чанкинг объема
Ордера отправляются с нулевыми стоп-уровнями для устранения проскальзываний и перезапросов "Invalid Stops", а защитные SL/TP прикрепляются миллисекундами позже. Если ордер превышает SYMBOL_VOLUME_MAX брокера, Samurai Sun автоматически разбивает объем на последовательные скрытые чанки.

7. Многоисточниковый валидатор цен и детектор спуфинга DOM
Проверяет текущие цены брокера по публичным тикерам Binance и Kraken через WebRequest с 30-секундным кешированием и консервативным отключением после 3 неудачных попыток. Отслеживает Level 2 Depth of Market на наличие фальшивой ликвидности и дисбаланс объема 5:1.

Справочник входных параметров

Расширенное управление капиталом
MoneyMode: Метод расчета размера (Фиксированный лот, Процент риска, Анти-Мартингейл, С поправкой на волатильность, Мартингейл).
FixLot: Фиксированный размер объема.
RiskPercent: Процент капитала, рискуемый на сделку.
MaxMartingaleLevels / MartingaleMultiplier: Границы мартингейла.
AntiMartingaleConsecutiveWins / AntiMartingaleMultiplier: Масштабирование анти-мартингейла.

Соответствие проп-фирмам и лимиты риска
UsePropFirmRules: Включает проверки относительной просадки и стабильности для проп-фирм.
MaxRelativeDrawdownPct: Жесткий стоп по относительной просадке от капитала на начало дня (%).
MaxSingleTradeProfit: Максимально допустимый вклад одной сделки в дневную прибыль/убыток (%).
DailyLossLimit / DailyProfitTarget: Жесткие дневные лимиты в долларах по капиталу.
MaxDrawdownPercent: Глобальный жесткий стоп по просадке.
EquityTrailTrigger / EquityTrailStep: Трейлинг-стопы по капиталу в долларах.
AutoResetDrawdownDaily: Сброс дневного базового уровня в полночь.
AvoidCorrelatedPairs: Блокировка пересекающихся позиций по базовой/прибыльной валюте.

Настройки классификатора режимов
UseRegimeFilter: Включает классификацию рыночных режимов по полосам Боллинджера + ADX.
BBandPeriod / BBandDev: Параметры расчета полос Боллинджера.
RangeThreshold: Порог ширины полос, ниже которого активируется фильтр ранжевого рынка.
VolatileThreshold: Порог ширины полос, выше которого активируется фильтр волатильного рынка.

Настройки фильтра нейросети
UseAIFilter: Включает фильтрацию паттернов двухуровневой нейросетью.
AILearningRate: Параметр скорости обучения оптимизатора Adam.
AIL2DecayRate: Коэффициент регуляризации L2 для весов.

Настройки ордеров и исполнения
MagicNumber: Уникальный идентификатор советника.
StepPips / StopLossPips / TakeProfitPips: Шаг входа и начальные защитные пипсы.
MaxSpreadPips: Максимально допустимый спред для исполнения сделок.

Защита от брокера и контроль частоты сделок
UsePriceValidator: Включает проверку цен через внешние API.
PriceValidatorAPI: Строка URL внешнего API.
PriceMaxDeviationPercent: Максимально допустимое отклонение цены от внешнего источника.
UseSpoofingDetector: Включает обнаружение дисбаланса объема в DOM.
MaxLatencyMs: Максимальный порог пинга для исполнения.
RandomDelayMaxMs / RandomLotVariationPercent: Настройки маскировки торгового следа.
MaxTradesPerDay / CooldownMinutes: Контроль частоты сделок.
LogExecutionQuality: Включает логирование качества исполнения в CSV.

Безубыток, частичное закрытие и трейлинг-стопы
UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenLockPips: Настройки безубытка.
UsePartialClose / TP1_RR / TP1_Percent / TP2_RR / TP2_Percent: Правила многоуровневого частичного закрытия.
UseATRTrailing / TrailingStopATR: Параметры трейлинг-стопа по ATR.
UseTrailingProfit / TrailTrigger1-3 / TrailStep1-3: Параметры ступенчатого трейлинга.

Фильтры по сессиям, времени и новостям
StartHour / StopHour / UseSecondSession / StartHour2 / StopHour2: Часы торговых сессий.
TradeMonday / TradeFriday: Фильтры по дням недели.
UseNewsFilter / NewsImportance / MinutesBeforeNews / MinutesAfterNews: Фильтры экономического календаря.

Инструкция по установке

1. Прикрепите Samurai Sun MT5 к нужному графику (Рекомендуемый таймфрейм: H1).
2. Убедитесь, что на верхней панели MetaTrader 5 включено "Разрешить алгоритмическую торговлю".
3. Настройте параметры MoneyMode и PropFirmSet в соответствии с размером вашего счета и правилами челленджа.
4. Если вы используете UsePriceValidator или UseNewsFilter, добавьте следующие URL в разрешения WebRequest MetaTrader 5 (Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для перечисленных URL):
   https://api.telegram.org (если используются оповещения в Telegram)
5. Используйте интерактивную панель на графике для управления глобальными позициями, выполнения ручных сделок или мониторинга системных метрик в реальном времени. 
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XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
Chinggey Untung
Saiful Izham Bin Hassan
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Chinggey Untung — это институциональный мультистратегический советник (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет нейросетевой трендовый движок с квантовой матричной системой восстановления для управления рыночной волатильностью с абсолютной технической точностью. Система использует статистическую 3-векторную корреляционную матрицу для отслеживания рыночных дисбалансов и применяет защитную схему капитала для сохранения средств во время событий с высоким влиянием н
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Tickify Hedge Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
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Tickify EA: Количественный механизм хеджирования и восстановления Торговля на финансовых рынках требует дисциплины, точности и способности управлять рисками при неожиданном изменении условий. Вы понимаете, что использование простых стоп-лоссов часто приводит к ненужному уменьшению капитала во временных рыночных откатах. Вам нужна система, которая адаптируется, пересчитывает и восстанавливается. Tickify — это продвинутая алгоритмическая торговая система, созданная специально для сред хеджирова
Wonderful Institutional Breakout Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wonderful — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на стратегиях пробоя на нескольких валютных парах. Система определяет потенциальные движения цены и выставляет отложенные ордера, чтобы захватить импульс при пробое ценой вычисленных уровней. Приложение включает встроенные защитные функции для управления рисками, включая виртуальные стоп-уровни, невидимые для брокера. Оно также отслеживает общесчетовую просадку и дневные лимиты по сделкам для поддержания дисциплиниров
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Emegencyrify Sovereign
Saiful Izham Bin Hassan
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Emegencyrify — это трендовая торговая система, предназначенная для систематического исполнения. Она объединяет трендовые компоненты с волатильными фильтрами для выявления и управления рыночными движениями. Система фокусируется на согласованности входов и управлении рисками для поддержания стабильности в различных рыночных условиях. Особенности Идентификация тренда: использует специальные трендовые компоненты и фильтры средней цены, взвешенной по объёму, для согласования сделок с направлением
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XAUtify Gold Correlation
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XAUtify — это продвинутая система количественной торговли, разработанная специально для рынка XAUUSD (Gold). В отличие от обычных розничных торговых роботов (Expert Advisors), которые полагаются на запаздывающие направленные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI или MACD, XAUtify построена на основе многокомпонентной корреляционной модели и статистического арбитража. Она активно отслеживает математическую взаимосвязь между золотом и заранее определённой корзиной коррелирующих активов —
Gold Epic Fury
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Золотая Эпическая Ярость — это профессиональная торговая система, специально разработанная для XAUUSD (золото). Советник использует комбинацию индикаторов Parabolic SAR, MACD и RSI для определения рыночного импульса и точек входа. Он оснащён продвинутым исполнительным движком с транзакционным конечным автоматом, что обеспечивает надёжность в периоды высокой волатильности. Система включает мультитаймфреймовый трендовый фильтр для согласования сделок с доминирующим направлением рынка. Также в ней
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Goldenify — это профессиональная количественная торговая станция, предназначенная для точной торговли золотом и другими основными символами. Она использует ансамблевую управляющую поверхность, объединяющую классический технический анализ с распознаванием паттернов и продвинутыми протоколами управления рисками. Система ориентирована на сохранение капитала и качество исполнения сделок, включает модули институционального уровня для динамического расчета объема позиций и скрытого управления ордерам
Fibonify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Fibonify — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует институциональный механизм конвергенции уровней Фибоначчи для выявления высоковероятностных торговых возможностей. Система сочетает классические уровни Фибоначчи с несколькими техническими индикаторами, обеспечивая надежную основу для профессиональной торговли. Ключевые возможности Советник построен на основе многоуровневого аналитического движка, который гарантирует, что каждая
Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Recoverify — это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для управления позициями с использованием математического механизма восстановления в заданной зоне. Система фокусируется на восстановлении убыточных сделок путём создания зоны восстановления и применения структурированного хеджирования для достижения общего уровня тейк-профита. Приложение подходит для трейдеров, которые предпочитают системный подход к управлению позициями — как при ручном входе, так и по ав
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Harvester Pro — это торговая система, разработанная специально для пары XAUUSD (Gold). Система предназначена для работы на таймфреймах M5 и M15. Она определяет потенциальные точки входа в рынок, анализируя всплески объёмов и выявляя зоны ликвидности. Программа включает несколько алгоритмов управления рисками для корректировки размера позиций с учётом волатильности рынка и предыдущих результатов. Торговая логика Программа отслеживает участки рынка, где значительный объём указывает на повыше
Honkify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Honkify — это профессиональная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует модульную архитектуру, объединяющую продвинутую математическую фильтрацию с надёжным управлением рисками. Система определяет рыночные условия с помощью комбинации линейных регрессионных каналов и фильтра Калмана, что позволяет ей адаптироваться как к трендовым, так и к боковым движениям цены. Ключевые особенности Двухдвигательный фильтр: использует линейные регрессионные каналы и фильтры Ка
Brainify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Brainify — это автоматизированная торговая система, предназначенная для платформы MetaTrader 5. Она использует многостратегическую структуру для одновременного выявления и совершения сделок по нескольким валютным парам с одного графика. Система объединяет различные протоколы исполнения — от скальпинга до следования за трендом, управляемые через централизованную интеллектуальную матрицу. Основные возможности Система использует несколько независимых модулей, которые можно настраивать под разные с
Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
Armani Pro Quantitative
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
Awang Quant Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Awang Quant Bot — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она объединяет несколько технических индикаторов с продвинутыми модулями управления рисками для выявления и управления торговыми возможностями. Система использует модульный подход, позволяющий гибко настраивать стратегии — от следования за трендом до торговли на возврате к среднему. Основные возможности Тройная блокировка (Triple-Lock Execution): система использует комбинацию Stochastic RSI, Bo
Hftify Institutional Quant
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Markovify — это количественная торговая система, предназначенная для выявления и использования структурных рыночных режимов с помощью скрытых марковских моделей (HMM). В отличие от традиционных индикаторов, основанных на линейных скользящих средних, данный движок использует вероятностный подход для определения скрытых состояний ценового движения. Он разработан специально для инструментов с высокой волатильностью и нелинейным распределением, таких как золото и серебро. Количественное ядро
Regressify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Система обзор Для трейдеров, стремящихся к математической дисциплине, Regressify предлагает автоматизированную структуру на основе статистической линейной регрессии. Вычисляя отклонения цен и диапазоны стандартного отклонения в реальном времени, алгоритм совершает сделки на статистических экстремумах. Ключевые особенности - Линейная регрессия: Непрерывно пересчитывает границы канала. - Фильтр режима: Адаптирует торговую логику для трендовых или боковых условий. - Модульная стратегия: Объединяе
Scalpium X
Saiful Izham Bin Hassan
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Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
Gold AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
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Gold AsFookify объединяет три независимые торговые стратегии в одного полностью автоматизированного экспертного советника. Он создан для опытных трейдеров, которые понимают мартингейльные сеточные системы и хотят точно контролировать логику входа, размер позиций и управление рисками. Этот советник использует согласование нескольких таймфреймов, фильтрацию по объёму и определение рыночного режима для генерации сигналов более высокого качества. Он может адаптировать шаг сетки и размер лотов на о
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