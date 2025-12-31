Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – Продвинутая многовременная торговая система с управлением рисками

Обзор
EA HEDGE MATRIX PRO — это продвинутый советник, интегрирующий логику тренда SSL (Simple SSL System) с усовершенствованной системой управления позициями и восстановления. Версия 1.61 включает улучшенное многовременное подтверждение, адаптивный расчет размера позиции и контроль рисков институционального уровня, разработанные для стабильной работы в различных рыночных условиях.

Основные преимущества

Продвинутая система управления позициями
• Несколько позиций для восстановления в каждом направлении (до 5, настраивается)
• Интеллектуальное размещение позиций на основе расстояния
• Дополнительный режим восстановления по Мартингейлу
• Масштабирование в стиле сетки с контролируемым риском

Многовременное подтверждение сигналов
• Согласование на таймфреймах M5, M15, M30, H1 и H4
• Строгие или гибкие режимы подтверждения
• Проверка на более высоких таймфреймах для уменьшения ложных сигналов

Комплексное управление рисками
• Защита с помощью жестких стоп-лоссов в долларах и пунктах
• Контроль дневной просадки
• Динамический расчет размера лота на основе ATR
• Фильтр максимального спреда

Интеллектуальное управление прибылью
• Трейлинг-профит
• Трейлинг-стоп-лосс
• Закрытие по целевой чистой прибыли
• Защита от убытков

Фильтры качества сигналов
• Подтверждение объема
• Фильтрация импульса RSI
• Защита от уровней поддержки и сопротивления
• Фокус на лондонской и нью-йоркской сессиях

Профессиональная система оповещений
• Уведомления на графике
• Звуковые оповещения
• Мобильные push-уведомления
• Уведомления по электронной почте

Инструкция по использованию
Прикрепите советник к графикам M5, H1 или H4. Настройте основные параметры, отрегулируйте фильтры и установите контроль рисков в зависимости от размера счета.
Минимальный баланс счета: 1000 долларов США

Важные примечания
• Тщательно протестируйте перед реальной торговлей
• Начинайте с небольших размеров лотов
• Внимательно следите за использованием маржи
• Соблюдайте ограничения жестких стоп-лоссов

Отказ от ответственности
Этот советник включает в себя расширенные средства контроля рисков, но не может полностью исключить торговые риски. Торгуйте только на рисковый капитал.

Поддержка после покупки
Персонализированная оптимизация, регулярные обновления и улучшения, основанные на отзывах сообщества, предоставляются через систему сообщений MQL5 Market.

Заключение
EA HEDGE MATRIX PRO разработан для опытных трейдеров, которым необходим структурированный контроль рисков и автоматизация профессионального уровня.
