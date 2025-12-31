EA HEDGE MATRIX PRO – Продвинутая многовременная торговая система с управлением рисками





Обзор

EA HEDGE MATRIX PRO — это продвинутый советник, интегрирующий логику тренда SSL (Simple SSL System) с усовершенствованной системой управления позициями и восстановления. Версия 1.61 включает улучшенное многовременное подтверждение, адаптивный расчет размера позиции и контроль рисков институционального уровня, разработанные для стабильной работы в различных рыночных условиях.





Основные преимущества





Продвинутая система управления позициями

• Несколько позиций для восстановления в каждом направлении (до 5, настраивается)

• Интеллектуальное размещение позиций на основе расстояния

• Дополнительный режим восстановления по Мартингейлу

• Масштабирование в стиле сетки с контролируемым риском





Многовременное подтверждение сигналов

• Согласование на таймфреймах M5, M15, M30, H1 и H4

• Строгие или гибкие режимы подтверждения

• Проверка на более высоких таймфреймах для уменьшения ложных сигналов





Комплексное управление рисками

• Защита с помощью жестких стоп-лоссов в долларах и пунктах

• Контроль дневной просадки

• Динамический расчет размера лота на основе ATR

• Фильтр максимального спреда





Интеллектуальное управление прибылью

• Трейлинг-профит

• Трейлинг-стоп-лосс

• Закрытие по целевой чистой прибыли

• Защита от убытков





Фильтры качества сигналов

• Подтверждение объема

• Фильтрация импульса RSI

• Защита от уровней поддержки и сопротивления

• Фокус на лондонской и нью-йоркской сессиях





Профессиональная система оповещений

• Уведомления на графике

• Звуковые оповещения

• Мобильные push-уведомления

• Уведомления по электронной почте





Инструкция по использованию

Прикрепите советник к графикам M5, H1 или H4. Настройте основные параметры, отрегулируйте фильтры и установите контроль рисков в зависимости от размера счета.

Минимальный баланс счета: 1000 долларов США





Важные примечания

• Тщательно протестируйте перед реальной торговлей

• Начинайте с небольших размеров лотов

• Внимательно следите за использованием маржи

• Соблюдайте ограничения жестких стоп-лоссов





Отказ от ответственности

Этот советник включает в себя расширенные средства контроля рисков, но не может полностью исключить торговые риски. Торгуйте только на рисковый капитал.





Поддержка после покупки

Персонализированная оптимизация, регулярные обновления и улучшения, основанные на отзывах сообщества, предоставляются через систему сообщений MQL5 Market.





Заключение

EA HEDGE MATRIX PRO разработан для опытных трейдеров, которым необходим структурированный контроль рисков и автоматизация профессионального уровня.