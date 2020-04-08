Ultimate Scalper Zone
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Scalpers Zone – 究極の需給ゾーン + ストキャスティクス反発 & トリプルタッチ指標
Scalpers Zone は、高確率のスキャルピングエントリーを狙うトレーダー向けに設計されています。日次および7日間の需給ゾーンを検出し、これらのゾーンが完全に重なるエリアを強調表示することで、最も強力な反転ポイントを示します。仮想通貨やゴールドのようなボラティリティの高い資産の場合、ゾーンの厚みを増やすことで、視認性と精度を向上させることが可能です。
主な機能:
-
ゾーンの整合検出: 日次および7日間の需給ゾーンが重なる → 高確率エントリー。
-
ストキャスティクス反発アラート: 重要ゾーンでの過買い/過売り反応を確認。
-
トリプルタッチ反転検出: 強力なレベルでの複数回タッチによる追加確認。
-
カスタムアラート＆ビジュアル: 色分けされた矢印と厚いシェードゾーン、音声・メール・プッシュ通知対応。
-
調整可能なゾーンの厚み: 仮想通貨やゴールドなどの高ボラティリティ資産に最適。
Scalpers Zone を使う理由:
-
ゾーンが重なる最強の反転ポイントで取引可能。
-
ストキャスティクスとトリプルタッチによる確認で誤ったエントリーをフィルター。
-
FX、仮想通貨、ゴールドのスキャルピングに最適。